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Луганська ОДА про обстріл Трьохізбенки російськими військами: Випустили близько 20 снарядів, п'ять будинків пошкоджено, 235 - знеструмлено

Луганська ОДА про обстріл Трьохізбенки російськими військами: Випустили близько 20 снарядів, п'ять будинків пошкоджено, 235 - знеструмлено

П'ять житлових будинків у Трьохізбенці (Луганська область) пошкоджено ворожими артилерійськими обстрілами, було випущено близько 20 снарядів.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це вже другий ворожий обстріл мирного населення Трьохізбенки за останні два місяці. Наслідки роботи забороненої артилерії російсько-окупаційних військ - пошкодження п'яти будинків. Крім того, зафіксовано влучання в лінію електромережі, через що кілька вулиць залишилися без світла. Ще з вечора постраждалим. надається вся необхідна допомога", – наводить слова Гайдая пресслужба Луганської ОДА.

Наголошується, що було випущено близько 20 снарядів.

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Так, внаслідок обстрілів постраждали п'ять житлових будинків – зокрема, розбито вікна, пошкоджено покрівлю, стіни тощо. Наслідки прямого влучання снаряду – руйнування гаража, а також знеструмлені вулиці – без світла залишилося 235 житлових будинків.

Автор: 

обстріл (29234) ОДА (1631) Трьохізбенка (22) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+6
Как там Германия? Не озабочена?
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28.10.2021 10:24 Відповісти
+5
Навіть не запитуйте. Це ж не "Байрактар" лупив по тих, хто стріляв по селу.
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28.10.2021 10:27 Відповісти
+3
Можна і не сумніватися кого вважають винуватцями обстрілів жителі села.
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28.10.2021 10:24 Відповісти
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карма она такая(
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28.10.2021 10:19 Відповісти
вата должна страдать
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28.10.2021 11:40 Відповісти
Можна і не сумніватися кого вважають винуватцями обстрілів жителі села.
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28.10.2021 10:24 Відповісти
Как там Германия? Не озабочена?
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28.10.2021 10:24 Відповісти
Навіть не запитуйте. Це ж не "Байрактар" лупив по тих, хто стріляв по селу.
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28.10.2021 10:27 Відповісти
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28.10.2021 10:31 Відповісти
Не долетіли снаряди до Німеччини. То й радіють мзс-івці там.
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28.10.2021 10:37 Відповісти
дешевле их куда то подальше переселить с той зоны уже чем без конца вкладыват ь и вкладывать в ремонт этих домов с бюджета . снова ремонт , а те снова всё разгромят. ничего там строить никому ненужно! дворци спорта, дома и дороги . какой толк строить что банда растреляет из ракет?((
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28.10.2021 10:48 Відповісти
А где наши дроны? Обходят с флангов?
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28.10.2021 10:49 Відповісти
Сьогодні День визволення України від фашистських загарбників і окупації російськими загарбниками. Столицею українців знову стала Москва.
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28.10.2021 10:54 Відповісти
Російські артрозрахунки, які вели обстріл українського населеного пункту, були знищені нашим вогнем у відповідь? Ні? Тоді вони ще когось вб'ють та залишать без домівки. Потрібно вимкнути енергопостачання та водопостачання на окуповану путінською наволоччю територію. До повного припинення обстрілів!
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28.10.2021 11:09 Відповісти
Де занепокоєння від МЗС Німеччини
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28.10.2021 16:56 Відповісти
 
 