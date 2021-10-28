Луганська ОДА про обстріл Трьохізбенки російськими військами: Випустили близько 20 снарядів, п'ять будинків пошкоджено, 235 - знеструмлено

П'ять житлових будинків у Трьохізбенці (Луганська область) пошкоджено ворожими артилерійськими обстрілами, було випущено близько 20 снарядів.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це вже другий ворожий обстріл мирного населення Трьохізбенки за останні два місяці. Наслідки роботи забороненої артилерії російсько-окупаційних військ - пошкодження п'яти будинків. Крім того, зафіксовано влучання в лінію електромережі, через що кілька вулиць залишилися без світла. Ще з вечора постраждалим. надається вся необхідна допомога", – наводить слова Гайдая пресслужба Луганської ОДА.

Наголошується, що було випущено близько 20 снарядів.

Також дивіться: "Бл#дь, в дом попало! Сука!!! Ешкин кот! Еще летит!" - російські окупанти обстріляли село Гранітне на Донбасі. ВIДЕО

Так, внаслідок обстрілів постраждали п'ять житлових будинків – зокрема, розбито вікна, пошкоджено покрівлю, стіни тощо. Наслідки прямого влучання снаряду – руйнування гаража, а також знеструмлені вулиці – без світла залишилося 235 житлових будинків.