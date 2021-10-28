В "Голосі" попередили про наслідки для малого і середнього бізнесу від закону про олігархів

Закон про олігархів жодним чином не позначиться на позиціях великого бізнесу, однак вдарить перш за все по малих і середніх підприємцях.

Про цезаявила народний депутат "Голос" Кіра Рудик.

"Це такий яскравий маркер того, що президент Зеленський та його команда говорить, що вони борються з олігархами, а насправді вони борються з малим та середнім бізнесом. Зараз, коли ми спитали у міністра фінансів, скільки грошей очікується до державного бюджету від так званого антиолігархічного закону, знаєте скільки він сказав? Нуль гривень", - заявила Рудик в ефірі телеканалу "Україна24".

При цьому малий і середній бізнес заплатить додатково 30 млрд грн за законом №5600. "Він обкладе податками малий та середній бізнес, близько 30 мільярдів гривень наступного року. Це те, яким чином влада буде боротися з олігархами, а насправді буде боротися з малими та середніми підприємцями, які ще платять у нашій країні податки", - додала Рудик.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції. Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.