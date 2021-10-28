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В "Голосі" попередили про наслідки для малого і середнього бізнесу від закону про олігархів

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Закон про олігархів жодним чином не позначиться на позиціях великого бізнесу, однак вдарить перш за все по малих і середніх підприємцях.

 Про цезаявила народний депутат "Голос" Кіра Рудик.

"Це такий яскравий маркер того, що президент Зеленський та його команда говорить, що вони борються з олігархами, а насправді вони борються з малим та середнім бізнесом. Зараз, коли ми спитали у міністра фінансів, скільки грошей очікується до державного бюджету від так званого антиолігархічного закону, знаєте скільки він сказав? Нуль гривень", - заявила Рудик в ефірі телеканалу "Україна24".

При цьому малий і середній бізнес заплатить додатково 30 млрд грн за законом №5600. "Він обкладе податками малий та середній бізнес, близько 30 мільярдів гривень наступного року. Це те, яким чином влада буде боротися з олігархами, а насправді буде боротися з малими та середніми підприємцями, які ще платять у нашій країні податки", - додала Рудик.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції. Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

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Голос партія (513) Рудик Кіра (104) Закон про олігархів (149)


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28.10.2021 10:52 Відповісти
Чому цензор постіно бреше і маніпулює фактами? Дурочка рудик яка не може відповісти на питаня чи є в неї американське громадянство - говорить про закон 5599.. А цензор якогось пише про 5600.. А навіщо так робити?
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28.10.2021 11:24 Відповісти
А ФОПи за ЗеЙориків глотки то дерли і то ще як. Тепер нехай і "йдуть" його
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28.10.2021 11:19 Відповісти
согласно закона об олигархах, каломойше должны посадить а телеанал г+г должны закрыть. Если этого не будет, то значит зебилы сделали загон исключительно для пиара и борьбы с порошенко.
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28.10.2021 11:19 Відповісти
ФОПы не платят налоги! Из них их выбивают!
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28.10.2021 11:24 Відповісти
Так этот закон и предназначался для малого бизнеса и СМИ.
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28.10.2021 11:41 Відповісти
Заявила кобылоподобная особь из партии Пинчука на канале Ахметова! В этом вся суть этих проходимцев из голоса.
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28.10.2021 13:12 Відповісти
 
 