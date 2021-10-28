Загибель українки Хатчінс у США: поліція вилучила на знімальному майданчику сотні набоїв, зокрема й бойові

Правоохоронці в межах розслідування загибелі операторки Галини Хатчінс вилучили на знімальному майданчику "Іржі" майже 500 набоїв. За даними поліції, там намішані холості, фальшиві і, ймовірно, бойові набої. Як останні потрапили до реквізиту, - встановлюватиме слідство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомили в Окружній прокуратурі округу Санта-Фе на пресконференції за першими результатами розслідування справи, пишуть BBC та CNN.

Холості патрони, які зазвичай використовують під час знімання, призначені лише для створення звукового та світлового ефекту стрільби. "Фальшиві" патрони (dummy round) зазвичай використовують для перевірки роботи зброї та для навчання.

Утім, правоохоронці також знайшли патрони, які вважають бойовими. Експертизи мають встановити, чи справді це так. Хоча про те, що реквізитний пістолет був заряджений бойовими патронами вже заявила профспілка IATSE Local 44, яка об’єднує фахівців із реквізиту.

"Зараз ми збираємося визначити, як вони туди потрапили та чому вони там опинилися, тому що вони не повинні були там бути", ㅡ сказав шериф Адан Мендоса.

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Правоохоронці також підтвердили, що до того, як пістолет передали актору Алеку Болдвіну, його до рук брали щонайменше дві людини: зброярка, Ханна Гутьєррес-Рід, яка відповідала за реквізит озброєння, та помічник режисера фільму Дейв Холлс.

Перед тим, як дати зброю актору, Холлс вигукнув "cold gun" ("холодна пушка"), що означало, що вона без бойових патронів. Таким чином Болдвін мав бути упевненим, що працює із безпечним реквізитом. Однак пізніше Холлс зізнався слідчим, що не перевірив зброю як треба.

Гутьєррес-Рід повідомила слідчим, що на знімальному майданчику не зберігалися бойові патрони, а доступ до зброї у сейфі мали лише кілька людей. Після трагедії на майданчику "Іржі" два члени знімальної групи розповіли, що Гутьєррес-Рід "неправильно поводилася зі зброєю" під час роботи над минулим кінопроєктом.

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Загалом слідчі вилучили три одиниці зброї зі знімального майданчика: пістолет, з якого вистрілили у Галину Хатчінс, модифіковану зброю та пластиковий неробочий револьвер.

Окружна прокурорка Мері Кармак-Олтвіс сказала, що те, як патрони потрапили в пістолет, буде ключовим фактором для пред’явлення обвинувачення у справі. Наразі розслідування перебуває на початковому етапі. Поки правоохоронці нікому не висували обвинувачення та нікого не затримували.

Раніше повідомлялося, що під час зйомок фільму у США загинула кінооператорка Галина Хатчінс після того, як у неї вистрілив з реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін.