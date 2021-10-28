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Новини
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Загибель українки Хатчінс у США: поліція вилучила на знімальному майданчику сотні набоїв, зокрема й бойові

Загибель українки Хатчінс у США: поліція вилучила на знімальному майданчику сотні набоїв, зокрема й бойові

Правоохоронці в межах розслідування загибелі операторки Галини Хатчінс вилучили на знімальному майданчику "Іржі" майже 500 набоїв. За даними поліції, там намішані холості, фальшиві і, ймовірно, бойові набої. Як останні потрапили до реквізиту, - встановлюватиме слідство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомили в Окружній прокуратурі округу Санта-Фе на пресконференції за першими результатами розслідування справи, пишуть BBC та CNN.

Холості патрони, які зазвичай використовують під час знімання, призначені лише для створення звукового та світлового ефекту стрільби. "Фальшиві" патрони (dummy round) зазвичай використовують для перевірки роботи зброї та для навчання.

Утім, правоохоронці також знайшли патрони, які вважають бойовими. Експертизи мають встановити, чи справді це так. Хоча про те, що реквізитний пістолет був заряджений бойовими патронами вже заявила профспілка IATSE Local 44, яка об’єднує фахівців із реквізиту.

"Зараз ми збираємося визначити, як вони туди потрапили та чому вони там опинилися, тому що вони не повинні були там бути", ㅡ сказав шериф Адан Мендоса.

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Правоохоронці також підтвердили, що до того, як пістолет передали актору Алеку Болдвіну, його до рук брали щонайменше дві людини: зброярка, Ханна Гутьєррес-Рід, яка відповідала за реквізит озброєння, та помічник режисера фільму Дейв Холлс.

Перед тим, як дати зброю актору, Холлс вигукнув "cold gun" ("холодна пушка"), що означало, що вона без бойових патронів. Таким чином Болдвін мав бути упевненим, що працює із безпечним реквізитом. Однак пізніше Холлс зізнався слідчим, що не перевірив зброю як треба.

Гутьєррес-Рід повідомила слідчим, що на знімальному майданчику не зберігалися бойові патрони, а доступ до зброї у сейфі мали лише кілька людей. Після трагедії на майданчику "Іржі" два члени знімальної групи розповіли, що Гутьєррес-Рід "неправильно поводилася зі зброєю" під час роботи над минулим кінопроєктом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застрелена Болдвіном під час зйомок фільму в США Хатчінс мала громадянство України: консульство з'ясовує обставини, - МЗС

Загалом слідчі вилучили три одиниці зброї зі знімального майданчика: пістолет, з якого вистрілили у Галину Хатчінс, модифіковану зброю та пластиковий неробочий револьвер.

Окружна прокурорка Мері Кармак-Олтвіс сказала, що те, як патрони потрапили в пістолет, буде ключовим фактором для пред’явлення обвинувачення у справі. Наразі розслідування перебуває на початковому етапі. Поки правоохоронці нікому не висували обвинувачення та нікого не затримували.

Раніше повідомлялося, що під час зйомок фільму у США загинула кінооператорка Галина Хатчінс після того, як у неї вистрілив з реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін.

Автор: 

кіно (965) США (23426) вбивство (3113)


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Топ коментарі
+2
Потому единственное правило - не верь никому, кто там проверяет до тебя. Взял в руки ствол - вытащи магазин, отведи затвор, засунь нос в патронник, убедись. Выщелкни патроны - убедись, что те, какие надо.
Кодекс стрелка (4 правила) никто не отменял.
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28.10.2021 12:05 Відповісти
+1
Там передували якісь протиріччя в знімальній команді. Можливо хтось вирішив помститись в такий спосіб...
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28.10.2021 11:12 Відповісти
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28.10.2021 10:54 Відповісти
Прикро, що куля дісталась саме Галині, але могла дістатись і будь кому іншому. Як вона взагалі опинилась у тому пістолі? І чому?
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28.10.2021 10:58 Відповісти
Схоже на звичайний бардак.

Купа різнотипних патронів на майданчику. В тому числі бойові. Швидше за все вони теж використовувались для деяких кадрів.

Зброяр - якась блондинка без досвіду, що працює другий день. Напхала в пістолет все без розбору. Лиш би в дірку влізло.
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28.10.2021 11:13 Відповісти
Як доречно заявили слідчі, ключовий фактор - те як ті патрони взагалі опинилась в одній купі. Можливо ланцюжок тягнеться до закупіли самих патронів - наприклад бойовий опинився в пачці з холостими з вини продавця магазину, який міг банально розсипати патрони та запхати по різних пачках.... а могли тупо купити патрони розсипом, тому що було дешевше... а могли і ті хто займається реквізитом, хєрнею страждати у вільний час та балуватись із особистою збороэю, та перезаріджаючи залишили патрон.... а міг і навмистно хтось, знаючи в кого Болдуін повинен був стріляти за сценарієм (зрозуміло що не в оператора)
Нехай амеріканські слідчі думають - в них досіду більш ніж в усіх читачів цензору разом взятих
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28.10.2021 11:31 Відповісти
"...в дірку влізло" - ну, можливо, тільки про це і думала, коли заряджала пістоль
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28.10.2021 14:27 Відповісти
Кино какоето начиналось так: продавщица сканирует какуюто колу, потом несколько пачек патронов, потом идут сигареты - опа, ану покажите аусвайс что вам уже можно! Не, не продам.

Такое вот отношение
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28.10.2021 11:07 Відповісти
Там передували якісь протиріччя в знімальній команді. Можливо хтось вирішив помститись в такий спосіб...
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28.10.2021 11:12 Відповісти
Хтось вирішив за щось помститися Болдуїну, і зробив це з особливою витонченістю. Дуже ймовірно що зробила це якасьжінка, і що тут замішані кохання і ревнощі.
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28.10.2021 11:14 Відповісти
Не должны быть? Я уж много лет назад слышал, что в кино в некоторых кадрах используются именно боевые патроны. Это хрен потому и крикнул КолдГан, что мол оружие заряжено небоевыми, потому, что может быть заряжено и боевыми. Например в кадрах где идёт пробитие преград, стенок и так далее.
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28.10.2021 11:51 Відповісти
Потому единственное правило - не верь никому, кто там проверяет до тебя. Взял в руки ствол - вытащи магазин, отведи затвор, засунь нос в патронник, убедись. Выщелкни патроны - убедись, что те, какие надо.
Кодекс стрелка (4 правила) никто не отменял.
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28.10.2021 12:05 Відповісти
 
 