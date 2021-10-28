Росію не зацікавила доля раніше затриманого найманця РФ Косяка, - українська делегація у ТКГ

Представники Росії у ТКГ не виявили бажання обговорювати долю затриманого найманця РФ Андрія Косяка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомила делегація України у ТКГ.

Учора відбулося чергове засідання ТКГ у режимі відеоконференції.

"У ході засідання Гуманітарної підгрупи було висунуто пропозицію повернути уряду України в односторонньому порядку трьох жінок, утримуваних у зв’язку з конфліктом на непідконтрольній території. Проте російські представники цю ідею не підтримали.

Також, російську делегацію не зацікавила доля раніше затриманого громадянина А.Косяка: обговорювати її вони не виразили бажання", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Маріонетки Кремля з ОРДЛО вимагали ввести до підгрупи ТКГ "професійного та договороспроможного" Медведчука, Україна відмовилася

Зазначається, що російська сторона так і не змогла сформулювати, як вона розуміє Мінські домовленості. Українська делегація ще раз підкреслила, що основою врегулювання є виконання рішень лідерів держав Нормандського формату, а також весь пакет Мінських домовленостей. І поки російські представники не зможуть визначити - між ким укладені ці документи, розраховувати на серйозне просування в обговоренні політичної частини складно.

У ТКГ розповіли, що учасники підгрупи із соціальних та економічних питань продовжували обговорювати поточні питання водопостачання та мобільного зв'язку.

"Узгодили розглянути можливість продовження платіжних карток "Ощадбанк" для виплати пенсій через погіршення епідемічного стану COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці. 19 жовтня організація повідомила про відновлення патрулювання з бази у Горлівці. Але вже 21 жовтня не змогла відправити жодного патруля.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Наразі бойовик Косяк перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду. Бойовику повідомили про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях.