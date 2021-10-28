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Кабмін сьогодні розгляне стратегію інтеграції переселенців, е-аудит та національну програму інформатизації

Кабмін сьогодні розгляне стратегію інтеграції переселенців, е-аудит та національну програму інформатизації

Кабінет Міністрів збереться на засідання 28 жовтня.

28 жовтня під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазвичай засідання уряду відбуваються по середах, але 27 жовтня Шмигаль відвідував Донеччину з робочим візитом.

Кабінет Міністрів планує схвалити стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року.

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Також на засіданні уряду передбачається затвердити проєкти законів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудиту); про Національну програму інформатизації; щодо внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні.

Крім того, міністри розглянуть проєкти постанов Кабміну про утворення міжвідомчої робочої групи з вирішення проблемних питань комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу"; щодо реалізації експериментального проєкту щодо впровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості.

На засіданні урядовці також планують схвалити стратегію протидії катуванням у системі кримінальної юстиції та затвердження плану заходів з її реалізації. На порядку денному також низка інших питань.

Автор: 

аудит (569) Кабмін (14153) катування (609) Донбас (22357) переселенці (986) Шмигаль Денис (4648)


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а что им еще рассматривать? деокупацию? повышение социальных стандартов? вопросы увеличения и создания рабочих мест? Проблемы нехватки кислорода в больницах? Офшеры и конверты в раде? Изьятие практически всего имеющегося газа коломойским ?
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28.10.2021 11:15 Відповісти
Ці sепори ж vиборці Зе томy їх треба переsелити
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28.10.2021 11:23 Відповісти
Кроме того, министры рассмотрят проекты постановлений Кабмина о создании межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" Источник:

в смысле по вопросу долгов "угольной" швейцарии за потребленную воду
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28.10.2021 11:23 Відповісти
 
 