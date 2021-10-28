Кабмін сьогодні розгляне стратегію інтеграції переселенців, е-аудит та національну програму інформатизації
Кабінет Міністрів збереться на засідання 28 жовтня.
28 жовтня під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазвичай засідання уряду відбуваються по середах, але 27 жовтня Шмигаль відвідував Донеччину з робочим візитом.
Кабінет Міністрів планує схвалити стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року.
Також на засіданні уряду передбачається затвердити проєкти законів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудиту); про Національну програму інформатизації; щодо внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні.
Крім того, міністри розглянуть проєкти постанов Кабміну про утворення міжвідомчої робочої групи з вирішення проблемних питань комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу"; щодо реалізації експериментального проєкту щодо впровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості.
На засіданні урядовці також планують схвалити стратегію протидії катуванням у системі кримінальної юстиції та затвердження плану заходів з її реалізації. На порядку денному також низка інших питань.
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в смысле по вопросу долгов "угольной" швейцарии за потребленную воду