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Новини Боротьба з коронавірусом
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Не захищають, а наражають на небезпеку як користувача, так і оточуючих: у ЦОЗ закликали громадян позбутися "пластикових масок"

Не захищають, а наражають на небезпеку як користувача, так і оточуючих: у ЦОЗ закликали громадян позбутися

У ЦОЗ закликали заборонити використання прозорих захисних "козирків" для рота, які ніяк не захищають від зараження коронавірусом.

Про це пише Центр громадського здоров'я України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на те, що рівень захворюваності на COVID-19 в Україні різко зростає, ми бачимо, як працівники сфери громадського харчування та обслуговування використовують захисні прозорі пластикові маски", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що захисні медичні маски потрібні:

  • для контролю джерела інфекції. Навіть якщо людина не має симптомів, вона може бути носієм збудника;
  • як засіб індивідуального захисту для здорових людей, аби захиститися при контакті із хворим.

"Маски захисні прозорі пластикові" через особливості своєї конструкції, а саме нещільного прилягання до обличчя, створюють лише ілюзію захисту Бо лише частково закривають обличчя на рівні рота, а тому їх використання наражає на небезпеку як користувача, так і оточуючих.

До того ж такі "пластикові маски" не відносять до засобів індивідуального захисту, а тому вони не можуть замінити використання захисних медичних масок або захисних щитків", - повідомили в ЦОЗ.

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У відомстві також закликали використовувати "правильні" маски: "Маска повинна повністю закривати рота та носа. Продовжувати носити маски потрібно навіть якщо ви отримали дві дози вакцини від COVID-19".

"Пам'ятайте, що вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - додали в ЦОЗ.

Список центрів масової вакцинації та пунктів щеплень https://list.covid19.gov.ua

Більше інформації про вакцинацію проти COVID-19 https://vaccination.covid19.gov.ua

Автор: 

ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) маски (118)


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Топ коментарі
+20
Права человека кончаются там где начинаются права других. Это называется демократия. Не хочешь? Без проблем - сиди дома, гуляй одиноко в парке и т.д. и не заражай других.
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28.10.2021 11:27 Відповісти
+17
https://ibigdan.livejournal.com/27472669.html Давайте будемо термінологічно коректні!

https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4680668808619950/ Victor Tregubov: Примусова вакцинація - це коли тебе збивають підсічкою, кладуть на пузо та вганяють штрикавку в сраку, поки не оговтався. Ми всі проти цього.

Та коли тебе, баклана стоєросового, не пускають заражати інших людей, це під цей термін аж ніяк не підпадає. Принаймні якщо ти не називаєш той факт, що тобі не дають, примусовим целібатом.

Будьмо уважні та взаємно ввічливі!


Табличка "Сарказм" під картинкою (прим.ред.)
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28.10.2021 11:17 Відповісти
+13
Ну и? Что дальше? Не хочешь - не вакцинируйся и не носи маску. Твой выбор. И без проблем - сиди дома, гуляй одиноко в парке и т.д. и не заражай других.
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28.10.2021 11:37 Відповісти
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Рагули в магазинах левайс, guess и тд носят такие маски. Так и хочется сказать продавцу: отойди от меня чучело.
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28.10.2021 11:16 Відповісти
Ну вдінь і походи для початку в масці 8-10 годин. Якісь стали всі роздратовані і нелюдяні , стали ментально більш схожі до кацапів ,ніж до європейців за ці два роки.
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28.10.2021 12:01 Відповісти
Медики ( хірургія, реанімація , пологові будинки...) все життя носять більше чим 10 годин . Вони не такі як ви ?
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28.10.2021 16:46 Відповісти
Косарі по 8 годин косою махають. Давайте всіх заставлять косить по 8 годин.
"Вот были все люди как люди ........." (С)
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28.10.2021 17:14 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27472669.html Давайте будемо термінологічно коректні!

https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4680668808619950/ Victor Tregubov: Примусова вакцинація - це коли тебе збивають підсічкою, кладуть на пузо та вганяють штрикавку в сраку, поки не оговтався. Ми всі проти цього.

Та коли тебе, баклана стоєросового, не пускають заражати інших людей, це під цей термін аж ніяк не підпадає. Принаймні якщо ти не називаєш той факт, що тобі не дають, примусовим целібатом.

Будьмо уважні та взаємно ввічливі!


Табличка "Сарказм" під картинкою (прим.ред.)
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28.10.2021 11:17 Відповісти
Примусове обмеження волі - це коли тебе збивають підсічкою, кладуть на пузо, затримують та саджають за грати, поки не оговтався. Ми всі проти цього.

Та коли тебе, баклана стоєросового, не пускають гвалтувати інших людей, це під цей термін аж ніяк не підпадає. Принаймні якщо ти не називаєш той факт, що тобі не дають, примусовим целібатом.

Будьмо уважні та взаємно ввічливі!
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28.10.2021 11:20 Відповісти
Ну да...когда тебя лишают источника дохода...мизерного...но без которого ты и твои дети через месяц с голоду помрут это не принудительная вакцинация...не..
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28.10.2021 11:20 Відповісти
Права человека кончаются там где начинаются права других. Это называется демократия. Не хочешь? Без проблем - сиди дома, гуляй одиноко в парке и т.д. и не заражай других.
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28.10.2021 11:27 Відповісти
Статью прочти...ты являешься точно таким же потенциальным источником заражения как и я..
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28.10.2021 11:30 Відповісти
Ну и? Что дальше? Не хочешь - не вакцинируйся и не носи маску. Твой выбор. И без проблем - сиди дома, гуляй одиноко в парке и т.д. и не заражай других.
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28.10.2021 11:37 Відповісти
Маску ношу...не вижу в этом проблемы...
И тебе могу посоветовать...вакцинировался...сиди дома...не заражай других..
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28.10.2021 11:58 Відповісти
У меня есть сертификат, который открывает право доступа в социум. А у тебя?
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28.10.2021 12:09 Відповісти
Нашёл чем гордиться.Сначала тебе закрыли право доступа,а потом обязали иметь сертификат,щоб в него вернуться.Шизофрения.И тем более сертификат тебя возвращает в тот же больной социум.Где плюшки от сертификата не понятно.Наверное это чувство зашоренной лошади,которая бежит строго по правилам
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28.10.2021 13:44 Відповісти
Ну и? Демократия - это и есть жизнь по правилам. Не нравится? Это и есть шизофрения в чистом виде. Езжайте в дебри куда-нибудь и живите как хотите без оглядки на правила.
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28.10.2021 14:00 Відповісти
Демократия-это компромисс между правами других.Агрессивное навязывание одних правил в ущерб прав других,это уже не демократия,а диктат
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28.10.2021 14:07 Відповісти
Вранье. Демократия -это власть законов и правил большинства. Вы же не срете посреди магазина даже если сильно захочется вам? То-то и оно.
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28.10.2021 14:25 Відповісти
В одних штатах есть смертная казнь,а в других нет.Если бы было по вашему,то во всех штатах была бы смертная казнь или наоборот не было бы
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28.10.2021 14:33 Відповісти
А это бред сивой кобылы к чему? Абы воздух испортить?
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28.10.2021 14:36 Відповісти
не спорьте с явными троллями, отправляйте их в спам.
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28.10.2021 12:42 Відповісти
Ну вот, вакцинировался - сиди и помалкивай в тряпочку.
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28.10.2021 11:38 Відповісти
Сидеть в одиночку нужно как-раз тебе. Демократия она такая.
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28.10.2021 12:10 Відповісти
Так для цього і написана конституція і Закони - де чітко вказано права свободи і обовязки людини і громадянина! Ст 21 Усі люди є рівні у своїй гідності та правах Ст 24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом! І не треба займатись перекручуванням та підміною понять! А те що відбувається у світі та в країнах як під копірку підназвою операції СОV- ID на боротьбу зі смертельним вірусом все менше і менше виглядає! У нас відбирають наші законні права - обмежують в пересуванні - заставляють брати участь в експериментах а ви тішитесь що ваш сусід має сидіти дома бо у нього безсимптомний вірус! Сумно!
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29.10.2021 09:06 Відповісти
А вакцинироваться -- не выход... Это для дураков.
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28.10.2021 11:29 Відповісти
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28.10.2021 11:20 Відповісти
Ссылочка на источник данных только украсила б Ваш пост.
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28.10.2021 11:32 Відповісти
МОЗ, ЦГЗ - выбирай, что хочешь)
а вообще анализ проведен здесь, там и про источники данных есть
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m
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28.10.2021 12:26 Відповісти
получается что вакцинованная и болеющая в это время бессимтомно,такая же опасная дрянь как и просто болеющий,но не привитый. ну и на кой тогда прививка?

а ещё интересно то,что носоглотка прямо связана с глазами,но никто почему то не носит очки или забрало))
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28.10.2021 11:23 Відповісти
Ну да, антивакцы рассчитывали паразитировать на нормальных. Не выйдет!
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28.10.2021 11:54 Відповісти
Не знаю, в немецких супермаркетах сплошняком кассиры в этих масках.
Не думаю, что местные здравохранители намного тупее наших.
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28.10.2021 11:25 Відповісти
хоть на минуту кто-то представляет себе, какая экологическая бомба сейчас закладывается даже в виде "правильных", но должным образом не переработанных использованных мириадов масок (и не только масок)?... и как это потом аукнется...
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28.10.2021 11:25 Відповісти
Вот только сегодня знакомая заболела. В июне сделала две прививки Астрозенека. Не действуют вакцины.
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28.10.2021 11:27 Відповісти
тю, ну , заболела и шо в этом открывать Омеригу. Перенесет с прививками легче. У меня дочь вторично заболела, она -тоже антивакцинатор; от нее заразилась мама, но дважды вакцинированная, потому переболела всего 3 дня. Доця неделю болела , пока анализ не показал минус. Я трижды вакцинирован ,не заболел.
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28.10.2021 11:37 Відповісти
А вот если пять раз привиться, тогда воще ни одна зараза брать не будет.
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28.10.2021 11:39 Відповісти
Каждому свое... ЗЫ... у меня случайно получилось трижды вакцинироваться (не по плану). Последние две вакцины - другие, астра зенека.
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28.10.2021 11:46 Відповісти
Случайно это как? Шёл, поскользнулся, очнулся, гипс шприц из плеча торчит?
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28.10.2021 11:48 Відповісти
Вам то какая разница, вам мало факта... нужны детали? Какой-то нездоровый интерес.
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28.10.2021 11:53 Відповісти
Сдаётся мне кто то свистит. А если не свистит, то ктото другой проявил служебную халатность, что врядли.
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28.10.2021 11:55 Відповісти
Кто-то свистит... У вас что-то с психикой случилось, если вы людям не верите на слово. У меня это ассоциируется с кацапским я тибениверюа ты докажи... Расшифруйте свою реплику - служебная халатность.
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28.10.2021 12:04 Відповісти
Петька встречает Чапаева на вокзале и не верит своим глазам: тот выходит из поезда, прибывшего из Лондона в смокинге, в руках саквояж крокодиловой кожи, трость слоновой кости. Берут извозчика, едут в пятизвёздочный отель. В номере люкс Петька начинает распаковывать вещи, открывает саквояж, а там! - фунты стерлингов толстыми пачками в купюрах по 100...
- Откуда столько, Василий Иванович?
- Да в карты выиграл, - небрежно отвечает Чапаев.
- Расскажи!
- Ну прихожу в казино, все ко мне: "Василий Иванович, давайте в вист, в покер...". Я говорю, мол, умею только в "очко". "Держи банк", - говорят. Ну я банкую. И первый же господин набирает три карты и говорит: "Двадцать одно!" что делать? Я говорю: "Показывай!" Он: "Что значит - показывай? Мы тут все джентльмены - мы друг другу верим на слово! - "Понятно", - говорю."
И с тех пор мне масть как пошла!
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28.10.2021 12:13 Відповісти
за деньги за кого то укололся видимо
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28.10.2021 12:10 Відповісти
К слову, через год и третья будет и шестая - ежегодично.
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28.10.2021 11:47 Відповісти
Я лично очень на это надеюсь, т.к. умею читать и знаю - эта зараза не дает 100%-го иммунитета. Ни болезнь ни вакцины.
Но я лучше уколюсь, т.к. после вакцинации меня всего 1 вечер полихорадило, а болел я целый месяц, как овощ в кровати пролежал, а потом месяц восстанваливался.
И у меня еще был легкий случай..
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28.10.2021 12:40 Відповісти
В Кривом Роге за пять дней скончались 62 человека, от осложнений, вызванных коронавирусом
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.

728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.

Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 27 октября

Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
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28.10.2021 12:04 Відповісти
Вы брешете, в реанимациях сейчас только антипрививочники.
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28.10.2021 12:05 Відповісти
В таком случае и респираторы должны быть вне закона...они имеют клапан на выдох ..
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28.10.2021 11:27 Відповісти
А які маски захищають користувача від зараження? і як їх застосовувати?
Наскільки я знаю то маски захищають оточуючих від користувача.
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28.10.2021 11:33 Відповісти
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28.10.2021 11:39 Відповісти
Насколько тебе в уши вдули, на столько и "знаешь"
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28.10.2021 11:40 Відповісти
Ну да, и только изолированное дыхание защитит от носителей ковида.
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28.10.2021 11:51 Відповісти
Ну так даже если и так, то если все оденут маски, то все вокруг будут защищены. Вполне логично, вам не кажется?
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28.10.2021 12:26 Відповісти
Медицинские нормально защищают. Но их нужно менять каждые 2 часа и по деньгам такое позволить себе могут только солидные господа, ибо выходит косарь в месяц только на маски. Можно еще навороченные респираторы FFP3 носить, но они тоже одноразовые, хоть и до 8 часов. Стоят гривен под 50 за шт.
Я в качестве компромиса между деньгами и здравым смыслом ношу вот такие (хоть и привит)
https://prom.ua/p1318964297-mnogorazovaya-maska-pitta.html?
использование до 8 часов, по одной штуке на день, в выходные их все стираю.
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28.10.2021 13:44 Відповісти
Ой, а маски ис трусов конечно же очень плотно прилегают. Ну прям как противогаз. Да и хирургические в том числе. Разве что вперёд крупно не летит - но вирусцу вперёд и крупно и не нада.
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28.10.2021 11:33 Відповісти
по вашему хирурги - дураки, что используют хирургические маски? Они ж типа ни от чего не защищают, а хирурги их носят на операциях исключительно чтоб повыпендриваться?
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28.10.2021 12:28 Відповісти
Вообще маска была придумана,щоб врач оперируя ,случайно не блеванул в разрез .Бо адреналин у хирурга во время операции зашкаливает.Есть ещё медсёстры,следящие за лобной потливостью хирурга.Бо не дай Бог,попадёт в глаза или в ту же оперируемую область.Плюс маски так же в том,що фильтрует запах и даёт чувство защищённости и стирильности.
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28.10.2021 13:58 Відповісти
вот оно чё! А я думал - шоб скрть хищный оскал, когда он куски мяса скальпелем нарезает... теперь буду знать
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28.10.2021 15:33 Відповісти
Знаешь как говориться?Хороший повар не ест во время готовки,а врач во время операции,то,що нарезал.
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28.10.2021 16:00 Відповісти
А вот бабушка Королева и Билл Гейтс и бывший Госсек Кэрри и много, много других важных гостей, на Глобал Инвест чего-то там, в Лондоне, дней 10 назад были без масок.
Но там были и "сознательные" люди - прислуга. Все в отличных, (не пластиковых!!!) масках. Бухло разносили.
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28.10.2021 11:38 Відповісти
"Центр общественного здоровья Украины" - очередная срань вылезла бабла подрубить вешая быдлу лапшу на уши. Поковырявшись у себя ж.пе извлекли инфу.
а журнашлюхи-гавномёты разносят...
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28.10.2021 11:39 Відповісти
 
 