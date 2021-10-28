Не захищають, а наражають на небезпеку як користувача, так і оточуючих: у ЦОЗ закликали громадян позбутися "пластикових масок"

У ЦОЗ закликали заборонити використання прозорих захисних "козирків" для рота, які ніяк не захищають від зараження коронавірусом.

Про це пише Центр громадського здоров'я України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на те, що рівень захворюваності на COVID-19 в Україні різко зростає, ми бачимо, як працівники сфери громадського харчування та обслуговування використовують захисні прозорі пластикові маски", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що захисні медичні маски потрібні:

для контролю джерела інфекції. Навіть якщо людина не має симптомів, вона може бути носієм збудника;

як засіб індивідуального захисту для здорових людей, аби захиститися при контакті із хворим.

"Маски захисні прозорі пластикові" через особливості своєї конструкції, а саме нещільного прилягання до обличчя, створюють лише ілюзію захисту Бо лише частково закривають обличчя на рівні рота, а тому їх використання наражає на небезпеку як користувача, так і оточуючих.

До того ж такі "пластикові маски" не відносять до засобів індивідуального захисту, а тому вони не можуть замінити використання захисних медичних масок або захисних щитків", - повідомили в ЦОЗ.

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У відомстві також закликали використовувати "правильні" маски: "Маска повинна повністю закривати рота та носа. Продовжувати носити маски потрібно навіть якщо ви отримали дві дози вакцини від COVID-19".

"Пам'ятайте, що вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - додали в ЦОЗ.

Список центрів масової вакцинації та пунктів щеплень https://list.covid19.gov.ua

Більше інформації про вакцинацію проти COVID-19 https://vaccination.covid19.gov.ua