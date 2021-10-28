Не захищають, а наражають на небезпеку як користувача, так і оточуючих: у ЦОЗ закликали громадян позбутися "пластикових масок"
У ЦОЗ закликали заборонити використання прозорих захисних "козирків" для рота, які ніяк не захищають від зараження коронавірусом.
Про це пише Центр громадського здоров'я України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на те, що рівень захворюваності на COVID-19 в Україні різко зростає, ми бачимо, як працівники сфери громадського харчування та обслуговування використовують захисні прозорі пластикові маски", - йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що захисні медичні маски потрібні:
- для контролю джерела інфекції. Навіть якщо людина не має симптомів, вона може бути носієм збудника;
- як засіб індивідуального захисту для здорових людей, аби захиститися при контакті із хворим.
"Маски захисні прозорі пластикові" через особливості своєї конструкції, а саме нещільного прилягання до обличчя, створюють лише ілюзію захисту Бо лише частково закривають обличчя на рівні рота, а тому їх використання наражає на небезпеку як користувача, так і оточуючих.
До того ж такі "пластикові маски" не відносять до засобів індивідуального захисту, а тому вони не можуть замінити використання захисних медичних масок або захисних щитків", - повідомили в ЦОЗ.
У відомстві також закликали використовувати "правильні" маски: "Маска повинна повністю закривати рота та носа. Продовжувати носити маски потрібно навіть якщо ви отримали дві дози вакцини від COVID-19".
"Пам'ятайте, що вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - додали в ЦОЗ.
Список центрів масової вакцинації та пунктів щеплень https://list.covid19.gov.ua
Більше інформації про вакцинацію проти COVID-19 https://vaccination.covid19.gov.ua
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"Вот были все люди как люди ........." (С)
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4680668808619950/ Victor Tregubov: Примусова вакцинація - це коли тебе збивають підсічкою, кладуть на пузо та вганяють штрикавку в сраку, поки не оговтався. Ми всі проти цього.
Та коли тебе, баклана стоєросового, не пускають заражати інших людей, це під цей термін аж ніяк не підпадає. Принаймні якщо ти не називаєш той факт, що тобі не дають, примусовим целібатом.
Будьмо уважні та взаємно ввічливі!
Табличка "Сарказм" під картинкою (прим.ред.)
Та коли тебе, баклана стоєросового, не пускають гвалтувати інших людей, це під цей термін аж ніяк не підпадає. Принаймні якщо ти не називаєш той факт, що тобі не дають, примусовим целібатом.
Будьмо уважні та взаємно ввічливі!
И тебе могу посоветовать...вакцинировался...сиди дома...не заражай других..
а вообще анализ проведен здесь, там и про источники данных есть
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m
а ещё интересно то,что носоглотка прямо связана с глазами,но никто почему то не носит очки или забрало))
Не думаю, что местные здравохранители намного тупее наших.
гипсшприц из плеча торчит?
- Откуда столько, Василий Иванович?
- Да в карты выиграл, - небрежно отвечает Чапаев.
- Расскажи!
- Ну прихожу в казино, все ко мне: "Василий Иванович, давайте в вист, в покер...". Я говорю, мол, умею только в "очко". "Держи банк", - говорят. Ну я банкую. И первый же господин набирает три карты и говорит: "Двадцать одно!" что делать? Я говорю: "Показывай!" Он: "Что значит - показывай? Мы тут все джентльмены - мы друг другу верим на слово! - "Понятно", - говорю."
И с тех пор мне масть как пошла!
Но я лучше уколюсь, т.к. после вакцинации меня всего 1 вечер полихорадило, а болел я целый месяц, как овощ в кровати пролежал, а потом месяц восстанваливался.
И у меня еще был легкий случай..
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.
728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 27 октября
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
Наскільки я знаю то маски захищають оточуючих від користувача.
Я в качестве компромиса между деньгами и здравым смыслом ношу вот такие (хоть и привит)
https://prom.ua/p1318964297-mnogorazovaya-maska-pitta.html?
использование до 8 часов, по одной штуке на день, в выходные их все стираю.
Но там были и "сознательные" люди - прислуга. Все в отличных, (не пластиковых!!!) масках. Бухло разносили.
а журнашлюхи-гавномёты разносят...