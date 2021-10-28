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Гризлов назвав засідання ТКГ одним із найбільш напружених: не знаю, що його напружувало, але він пішов через п'ять хвилин після початку, - Гармаш

Гризлов назвав засідання ТКГ одним із найбільш напружених: не знаю, що його напружувало, але він пішов через п'ять хвилин після початку, - Гармаш

Керівник російської делегації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов 27 жовтня залишив онлайн-засідання ТКГ чрез п'ять хвилин після його початку.

Про це в ефірі телеканалу "ДОМ" повідомив представник окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За кілька годин після засідання ТКГ я читаю в російському інформагентстві "ТАРС", що (постпред РФ у ТКГ. - Ред.) Борис Гризлов назвав його одним із найнапруженіших і найскладніших за весь час існування Мінського формату. Тому, як ви розумієте, робота точно не призупинена, якщо навіть глава російської делегації дає таку характеристику... Я не знаю, що напружувало Гризлова, але він провів перші 5 хвилин, а потім пішов із засідання. І російську делегацію представляв пан Кульмухаметов", — сказав Гармаш.

До того ж, на його думку, вчорашнє засідання було "не найнапруженішим, і не найскладнішим".

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Гармаш припускає, що причиною поведінки Гризлова могло бути порушення на засіданні двох питань. Перше — про ситуацію із затриманим 13 жовтня в районі міста Золоте (підконтрольна Україні частина Луганської області) члена незаконного збройного формування "ЛНР" Андрія Косяка, який має паспорт громадянина РФ.

"Ми наполягаємо на тому, що стороною конфлікту є Росія. І Росія все більше заганяє себе, до речі, в глухий кут, заперечуючи це. Оскільки зараз ось вона порушує питання щодо повернення чомусь до Луганська, як вони кажуть, громадянина Росії Косяка. Вони вимагають до нього консульський доступ. Якщо це консульський доступ, значить, це громадянин Росії. А якщо це громадянин Росії, то чому ми повинні повертати його до Луганська, до того ж, не маючи при цьому офіційного запиту від Росії. І РФ ця ситуація дуже незручна. Можливо, тому Гризлов оцінив її як одну з найнапруженіших і найскладніших", — розповів представник ОРДЛО від України.

Також читайте: Росію не зацікавила доля раніше затриманого найманця РФ Косяка, - українська делегація у ТКГ

Другим гострим питанням на засіданні ТКГ було застосування Україною на Донбасі турецького безпілотного літального апарату Bayraktar.

"Ми підтвердили, що справді був задіяний "Байрактар", оскільки він давав змогу з найменшими втратами з хірургічною точністю придушити вогневу точку противника. Останнім часом противник активізував свої дії, посилив конфронтацію на фронті. Для того, щоби знизити цю напругу, нам довелося вжити заходів щодо придушення вогневої точки", — додав Гармаш.

Як повідомлялося, 26 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що вперше в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі застосували розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar. Він знищив гармату незаконних збройних формувань. При цьому БПЛА не перетнув лінію зіткнення та знищив установку за допомогою керованої бомби.

Автор: 

Гризлов Борис (78) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136) Косяк Андрій (15) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+12
заседайте, не заседайте, а байрактарам надо делать свою любимую работу, - отлюбливать кацапоидов
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28.10.2021 11:33 Відповісти
+5
видать выхухоль полез в наружу
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28.10.2021 11:21 Відповісти
+4
Ето хорошо что кацапы напряжены и нервничают. Если же кацапы будут расслаблены и довольны- значит ихний план по захвату Украины работает и напрячься нужно уже нам.
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28.10.2021 11:29 Відповісти
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28.10.2021 11:21 Відповісти
Просто Грызлову нечего было грызть
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28.10.2021 11:50 Відповісти
Якщо проаналізувати відношення "(па) ханів Орди" в ХХ1 столітті , її "намагань розвитку дружби та співпраці" з Україною-"аднім народом", з "православно-слав'нськими братьямі", то:

-При українському українцеві Ющенкові. -Президент Орди Мєдвєдєв заявляв: - Нам с Украіной нєчєго делить но
успєшноє сотрудничество нє получится, пока там националистичесакая власть... Ім еті мої слова- виліти в гранітє...

-При білоруському українцеві Януковичу. -Президент Орди Путін заявляв: =Националістічєский курс властєй Украіни на інтеграцію с Європой - отдаляєт нас от стрємлєній нашіх народов от взаімовигодного сотруднічества і інтеграціі в ЄВрАЗЕС... Українцев, как такових, нєту. А ми "адін народ"

Правда, це зовсім не завадило Путіну "інтегрувати" в Орду, як самого Януковича, так і прихопити КРИМ...

-При молдавському українцеві Порошенку. Пока на Украіне націоналістіческоє руководство, мєжду намі взаімопоніманіє нє возможно - той же Путін. Правда, неодноразово зустрічався Пєтєю... "організувавши ЛуГандонію"

-При єврейському українцеві Зеленському. Фабула позиції Орди притерпіла незначних змін: - Пока на Украіне націоналістіческоє руководство нам і встрєчатся с нім нєзачєм - нєту прєдмєта для разговоров. -президент Орди.

Для (па)-хана Орди Путіна - всі президенти України Незалежної - націоналісти.

Якби ж то всі президенти України були українськими патріотами -то чергове (за історію) вторгнення Орди в Україну не відбулося б !

Якби ж то був дійсно цивілізованим Західний світ -то не відбулося б вторгнення Орди не лише в Україну, а й в Молдову, Грузію, не було б постійного шантажу Польщі і країн Прибалтики. У всякому випадку - Орду вони своєчасно "поставили б на місце". Поставили б достойно... і цивілізовано

Тому: - "на Бога надійся, але й сам не плошай" !
В цьому жорстокому світі допомога приходить сильним, мужнім і достойним!
Немічних обманюють... і пхають ногами. На жаль!
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28.10.2021 13:03 Відповісти
Може у Борьки срачка була...
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28.10.2021 11:24 Відповісти
Ето хорошо что кацапы напряжены и нервничают. Если же кацапы будут расслаблены и довольны- значит ихний план по захвату Украины работает и напрячься нужно уже нам.
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28.10.2021 11:29 Відповісти
з московитом трапилося вялікороське бздутіє
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28.10.2021 11:29 Відповісти
заседайте, не заседайте, а байрактарам надо делать свою любимую работу, - отлюбливать кацапоидов
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28.10.2021 11:33 Відповісти
Что грызлова напрягло? Собственное пылающее очко.
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28.10.2021 11:33 Відповісти
Там у всех очко запылало после работы Байрактара. Сразу желающих ехать на *сафари* на украинцев поубавилось а те кто все же решился потребовали увеличить в разы зарплату.
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28.10.2021 11:41 Відповісти
Хих что его напрягало??? А вы вообще слово диарея в быту когда нибудь встречали? Ну а слово кефир просроченый ??? .......нууу...расширяйте кругозор.
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28.10.2021 11:36 Відповісти
Знаю я чего мокшаны занервничали. После применения Байрактара поняли что безнаказанно уже не смогут обстреливать Украину и качать свои требования. Даже своих фашистов газпромовских попросили чтобы те надавили на Украину не сопротивляться а покорно стать раком.
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28.10.2021 11:38 Відповісти
Это же очевидно - видать, сразу конкретно послали на куй вот это его и напрягло.
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28.10.2021 11:48 Відповісти
Ось мені цікаво з якої висоти Байрактар скидає бімби і чи можуть його збити.
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28.10.2021 11:57 Відповісти
Байрактар не був збитий сєпаро-кацапською системою ППО через кривизну Землі, підле (з точки зору бурято-шахтарів) порушення украми мінських договорняків, та через абстинентний синдром у ополченця Соплі, оператора системи ППО, викликаного дефіцитом опіатів.
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28.10.2021 12:06 Відповісти
Якщо їх "косяк" - ґражданін рассіі, тоді чому язикожопі протирачі штанів в ТКГ не задають питання рашкованам: що робив їх "ґражданін" на території ОРДЛО, та як він потрапив туди з території рассіі.
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28.10.2021 12:01 Відповісти
Та начесать Грызлову грызло и пошёл он НАХ ..
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28.10.2021 12:11 Відповісти
Нам надо серьезно готовиться к обострениям.Кремлевские гангстеры играют по крупному и на многих направлениях.Нужно вооружать наши ПВО ,Подготовить и вооружить людские резервы.В самые морозные дни Кремль вообще прекратит транзит.И Населению нужно утепляться,не злоупотреблять в морозные дни электрикой, иначе вообще все вырубится от перегруза.Запасайтесь альтернативным топливом,безопасным в квартире.Мы не поддадимся шантажу!!А Кремлю : Вон из Крыма и Донбасса!.Берите шинель и топайте домой!!
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28.10.2021 13:10 Відповісти
 
 