Гризлов назвав засідання ТКГ одним із найбільш напружених: не знаю, що його напружувало, але він пішов через п'ять хвилин після початку, - Гармаш

Керівник російської делегації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов 27 жовтня залишив онлайн-засідання ТКГ чрез п'ять хвилин після його початку.

Про це в ефірі телеканалу "ДОМ" повідомив представник окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За кілька годин після засідання ТКГ я читаю в російському інформагентстві "ТАРС", що (постпред РФ у ТКГ. - Ред.) Борис Гризлов назвав його одним із найнапруженіших і найскладніших за весь час існування Мінського формату. Тому, як ви розумієте, робота точно не призупинена, якщо навіть глава російської делегації дає таку характеристику... Я не знаю, що напружувало Гризлова, але він провів перші 5 хвилин, а потім пішов із засідання. І російську делегацію представляв пан Кульмухаметов", — сказав Гармаш.

До того ж, на його думку, вчорашнє засідання було "не найнапруженішим, і не найскладнішим".

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Гармаш припускає, що причиною поведінки Гризлова могло бути порушення на засіданні двох питань. Перше — про ситуацію із затриманим 13 жовтня в районі міста Золоте (підконтрольна Україні частина Луганської області) члена незаконного збройного формування "ЛНР" Андрія Косяка, який має паспорт громадянина РФ.

"Ми наполягаємо на тому, що стороною конфлікту є Росія. І Росія все більше заганяє себе, до речі, в глухий кут, заперечуючи це. Оскільки зараз ось вона порушує питання щодо повернення чомусь до Луганська, як вони кажуть, громадянина Росії Косяка. Вони вимагають до нього консульський доступ. Якщо це консульський доступ, значить, це громадянин Росії. А якщо це громадянин Росії, то чому ми повинні повертати його до Луганська, до того ж, не маючи при цьому офіційного запиту від Росії. І РФ ця ситуація дуже незручна. Можливо, тому Гризлов оцінив її як одну з найнапруженіших і найскладніших", — розповів представник ОРДЛО від України.

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Другим гострим питанням на засіданні ТКГ було застосування Україною на Донбасі турецького безпілотного літального апарату Bayraktar.

"Ми підтвердили, що справді був задіяний "Байрактар", оскільки він давав змогу з найменшими втратами з хірургічною точністю придушити вогневу точку противника. Останнім часом противник активізував свої дії, посилив конфронтацію на фронті. Для того, щоби знизити цю напругу, нам довелося вжити заходів щодо придушення вогневої точки", — додав Гармаш.

Як повідомлялося, 26 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що вперше в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі застосували розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar. Він знищив гармату незаконних збройних формувань. При цьому БПЛА не перетнув лінію зіткнення та знищив установку за допомогою керованої бомби.