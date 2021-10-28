Київ на порозі червоної зони. Завтра збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС, - Поворозник
У Києві третій день показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто фактично на порозі "червоної" зони.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра", - зазначив він.
За його словами, нині в лікарнях Києва у тяжкому стані перебувають 2411 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих, 59 – підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень.
Крім того, за словами Поворозника, кисневої підтримки потребують 2888 хворих.
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но тут вопрос в том,что подобные вам,при зачатии не получили в комплекте мозг,и это привело к тому,что сначала вы выбрали ЗЕ,а теперь выносите людям мозг вакцинацией. свою первую тупость о выборе пигиея вы уже поняли и хоть и не признали,нео сидите молча,засунув языки в задницу,но вот появилась новая тема,где вы опять впереди планеты всей...
на их совестиот их пропаганды много смертей.
Например, вот такого, как ты, хэйтера вакцин.
Тогда КТО ТЫ?
Другие варианты, "кто ты" - более радикальные и уничижительные.
Ясно ж, що до цього все йшло. Зіграй на випередження- менше трупів і ціліщі гроші. А так-купа смертей, витрат, зусиль-і все одно червона зона
Чи я чогось не розумію
Є новий законопроєкт 4142 "Про систему громадського здоров"я" у якому для обмеження прав любдей не потрібно вводити над-й або воєнний стан, достатньо лише запровадити карантин (раніше, відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 40, пункт "Й" це можна було вводити лише при дії надзвичайного стану):
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400400.html