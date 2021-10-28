Київ на порозі червоної зони. Завтра збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС, - Поворозник

У Києві третій день показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто фактично на порозі "червоної" зони.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра", - зазначив він.

За його словами, нині в лікарнях Києва у тяжкому стані перебувають 2411 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих, 59 – підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень.

Крім того, за словами Поворозника, кисневої підтримки потребують 2888 хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо не станеться дива, Київ потрапить до "червоної" зони вже у п'ятницю-суботу, - Поворозник