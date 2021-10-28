УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5698 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 083 30

Київ на порозі червоної зони. Завтра збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС, - Поворозник

Київ на порозі червоної зони. Завтра збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС, - Поворозник

У Києві третій день показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто фактично на порозі "червоної" зони.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра", - зазначив він.

За його словами, нині в лікарнях Києва у тяжкому стані перебувають 2411 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих, 59 – підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень.

Крім того, за словами Поворозника, кисневої підтримки потребують 2888 хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо не станеться дива, Київ потрапить до "червоної" зони вже у п'ятницю-суботу, - Поворозник

Автор: 

карантин (18172) Київ (19672) Поворозник Микола (131) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
вакцинированная и болеющая бессимтомно дрянь,заражает нормальных людей.
показати весь коментар
28.10.2021 11:31 Відповісти
+5
антиваксеры - кацапский проект, и их не поздравлять, а усыплять необходимо, на их совести от их пропаганды много смертей.
показати весь коментар
28.10.2021 11:55 Відповісти
+3
мои поздравления антиваксерам...
показати весь коментар
28.10.2021 11:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мои поздравления антиваксерам...
показати весь коментар
28.10.2021 11:28 Відповісти
вакцинированная и болеющая бессимтомно дрянь,заражает нормальных людей.
показати весь коментар
28.10.2021 11:31 Відповісти
Ну я бы не был так категоричен, а вот дрянь из которой проистекают изречения аля "чем больше антиваксеров тем меньше" - реальная дрянь
показати весь коментар
28.10.2021 11:37 Відповісти
ну вот откуда, вы, б..дь, лезете?
показати весь коментар
28.10.2021 11:39 Відповісти
Мешают бизнес строить? Иле мания преследования организовалась?
показати весь коментар
28.10.2021 11:41 Відповісти
да, типа мании. иногда кажется, что вас, обладателей социального минимума интеллекта, слишком много и вы слишком активны.
показати весь коментар
28.10.2021 11:48 Відповісти
Обратитесь к доктору, чего тут строчите?
показати весь коментар
28.10.2021 11:49 Відповісти
те доктора, что могли помочь с вами, в аргентине умерли от старости.
показати весь коментар
28.10.2021 11:51 Відповісти
да всё от туда же откуда и все.

но тут вопрос в том,что подобные вам,при зачатии не получили в комплекте мозг,и это привело к тому,что сначала вы выбрали ЗЕ,а теперь выносите людям мозг вакцинацией. свою первую тупость о выборе пигиея вы уже поняли и хоть и не признали,нео сидите молча,засунув языки в задницу,но вот появилась новая тема,где вы опять впереди планеты всей...
показати весь коментар
28.10.2021 11:48 Відповісти
выньте изо рта то, что вам мешает нормально излагать мысли, ни хрена не понятно же.
показати весь коментар
28.10.2021 11:49 Відповісти
подай в суд на родителей,мало того что при твоём зачатии мозг отсутствовал в комплекте,так тебя ещё и через задницу зачинали.
показати весь коментар
28.10.2021 13:04 Відповісти
задница - больная тема, да?
показати весь коментар
28.10.2021 13:07 Відповісти
учитывая сколько вас из неё вылезло,то да.
показати весь коментар
28.10.2021 13:08 Відповісти
подорожник приложи. не благодари.
показати весь коментар
28.10.2021 13:23 Відповісти
снимай штаны,я уже накосил подорожник. процедура платная для ЗЕ-баранов как ты.
показати весь коментар
28.10.2021 13:31 Відповісти
не, не хочу. у тебя губы холодные, говорят. иди, гуляй. с тобой неинтересно - ни чувства юмора, ни ума, ни даже понятия, когда лучше тихонько слиться.
показати весь коментар
28.10.2021 13:39 Відповісти
лехторат Зе = антиваксеры = безмозглые идиоты
показати весь коментар
28.10.2021 12:02 Відповісти
Известно откуда - за поребрика.
показати весь коментар
28.10.2021 11:57 Відповісти
антиваксеры - кацапский проект, и их не поздравлять, а усыплять необходимо, на их совести от их пропаганды много смертей.
показати весь коментар
28.10.2021 11:55 Відповісти
Да в рашке с каждого утюга гундосят о необходимости вакцинации. Так что можешь спокойно пройтись по пунктам вакцинации и влить себе все что есть, при чем трижды
показати весь коментар
28.10.2021 12:19 Відповісти
Якщо ти не знаєш то в нас війна з рашкою, і її ціль знищити Україну та українців, а своїх "репоедов" предупреждать и защищать необходимо
показати весь коментар
28.10.2021 13:38 Відповісти
Умрем все! Половина от вакцины, половина от Ковида.
показати весь коментар
28.10.2021 11:49 Відповісти
Некоторых, что-то долго сами не мучились и других не мучили надо просто ПРИСТРЕЛИТЬ!
Например, вот такого, как ты, хэйтера вакцин.
показати весь коментар
28.10.2021 12:21 Відповісти
Чтобы ты знал, я не хейтер вакцинации. Поэтому брысь в будку, собака сутулая!
показати весь коментар
28.10.2021 13:18 Відповісти
Да-да, ты "не хейтер", но утверждаешь, что от вакцинации такая же смертность, как и от самой эпидемии.
Тогда КТО ТЫ?
Другие варианты, "кто ты" - более радикальные и уничижительные.
показати весь коментар
28.10.2021 15:23 Відповісти
Третья волна, о которой так долго (пол года) говорили наконец-то НЕОЖИДАННО(!!!) ПРИШЛА!
показати весь коментар
28.10.2021 12:20 Відповісти
Червону зону треба було вводити до, а не після. Хіба це не очевидно?
Ясно ж, що до цього все йшло. Зіграй на випередження- менше трупів і ціліщі гроші. А так-купа смертей, витрат, зусиль-і все одно червона зона

Чи я чогось не розумію
показати весь коментар
28.10.2021 13:18 Відповісти
Это издержки правления - "хуже не будет"
показати весь коментар
28.10.2021 13:41 Відповісти
Наш КМ хоче стати вже "більшим" за конституцію.
Є новий законопроєкт 4142 "Про систему громадського здоров"я" у якому для обмеження прав любдей не потрібно вводити над-й або воєнний стан, достатньо лише запровадити карантин (раніше, відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 40, пункт "Й" це можна було вводити лише при дії надзвичайного стану):

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400400.html
показати весь коментар
28.10.2021 13:24 Відповісти
Не быкуйф. твой КМ за поребриком в бункере.
показати весь коментар
28.10.2021 13:43 Відповісти
 
 