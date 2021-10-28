За добу у Києві від COVID-19 померло 39 осіб, виявили 1 451 новий випадок. Серед хворих понад 120 дітей - Кличко. КАРТА
За добу в Києві виявили 1451 новий випадок захворювання на коронавірус (загалом 255 788), зафіксовано 39 летальних випадків.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Так, за добу захворіли 840 жінок віком від 18 до 94 років, 490 чоловіків віком від 18 до 93 років, 67 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 54 хлопчики від 4 місяців до 17 років.
Зафіксовано 39 смертей від вірусу (всього 6030): 20 жінок від 62 до 92 років і 19 чоловіків від 54 до 91 року.
За добу госпіталізовано 173 хворих на коронавірус та 325 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
317 мешканців Києва подолали коронавірус (загалом 227 651).
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Деснянському (251), Дарницькому (198) та у Дніпровському (195).
Будь ласка, зачекайте...
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А Виталик-дурачок радуется, каждый день об этом трындит, а цензор эту чушь копипастит бесконечно