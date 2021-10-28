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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у Києві від COVID-19 померло 39 осіб, виявили 1 451 новий випадок. Серед хворих понад 120 дітей - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 1451 новий випадок захворювання на коронавірус (загалом 255 788), зафіксовано 39 летальних випадків.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу захворіли 840 жінок віком від 18 до 94 років, 490 чоловіків віком від 18 до 93 років, 67 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 54 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Зафіксовано 39 смертей від вірусу (всього 6030): 20 жінок від 62 до 92 років і 19 чоловіків від 54 до 91 року.

За добу госпіталізовано 173 хворих на коронавірус та 325 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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317 мешканців Києва подолали коронавірус (загалом 227 651).

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Деснянському (251), Дарницькому (198) та у Дніпровському (195).

За добу у Києві від COVID-19 померло 39 осіб, виявили 1 451 новий випадок. Серед хворих понад 120 дітей - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19672) Кличко Віталій (3527) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зато рак и грипп исчез, от него перестали умирать)
Теперь всех в ковидники пишут, больнички от этого больше получают денег с бюджета
А Виталик-дурачок радуется, каждый день об этом трындит, а цензор эту чушь копипастит бесконечно
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28.10.2021 11:45 Відповісти
треба переводити студентів та учнів на дистанційну освіту. Спалахи пандемії завжди припадають з часом, коли діти ідуть до школи, а студенти до вишів. Діти та молодь дуже швидко заражають один одного в тісних класах, а потім несуть ковід додому: до батьків, і що страшніше, до своїх родичів похилого віку.
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28.10.2021 11:59 Відповісти
нам ...зда.
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28.10.2021 12:32 Відповісти
 
 