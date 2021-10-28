Смертельна ДТП у Харкові: суд заарештував 16-річного підлітка на 2 місяці без права застави

Суд відправив до СІЗО на 2 місяці без права внесення застави 16-річного Миколу Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у Харкові.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу Харківському, інформує Цензор.НЕТ.

Захист Харківського просив суд відправити його під домашній арешт.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.