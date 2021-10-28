Смертельна ДТП у Харкові: суд заарештував 16-річного підлітка на 2 місяці без права застави
Суд відправив до СІЗО на 2 місяці без права внесення застави 16-річного Миколу Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у Харкові.
Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу Харківському, інформує Цензор.НЕТ.
Захист Харківського просив суд відправити його під домашній арешт.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Статья за умышленное убийство больше подходит.
-кто там ревет?
Заключенные отвечают:
-да это коля плачет, фуа-гра хочет.
-а х@й в ж@пу он не хочет?
-Та, давали, все равно плачет.
Родителей туда же , за воспитание
Мясник-папа обеспечит.....
Интерестно что гдето читал что он вылетел через стекло - как он себе ничо не сломал при этом?
родители ведь не дадут ответить.
сначала начальнику сизо занесут и поселят эту соплю на больничке....
а через пару неделек и вообще меру пресечения сменят на домашний арест.
причем даже без браслета на ноге. и херня такая будет продолжаться, пока соплю это где по беспределу не замочат. потому как у него тормозов нет. он привык, что мама и папа отмажут.
Ему бы ворошиловского стрелка бы посмотреть раз несколько, да ведь не поймет... - тому, що *******...