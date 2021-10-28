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Новини Мажори на дорогах
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Смертельна ДТП у Харкові: суд заарештував 16-річного підлітка на 2 місяці без права застави

Суд відправив до СІЗО на 2 місяці без права внесення застави 16-річного Миколу Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у Харкові.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу Харківському, інформує Цензор.НЕТ.

Захист Харківського просив суд відправити його під домашній арешт.

Смертельна ДТП у Харкові: суд заарештував 16-річного підлітка на 2 місяці без права застави 01

Також дивіться: Адвокатка Харківського натякнула, що на момент смертельної ДТП за кермом міг бути не він: Микола половини не пам'ятає. ВIДЕО

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Автор: 

ДТП (4483) суд (11744) Харків (5702)


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Топ коментарі
+39
И арест и реальный срок он получит только благодаря резонансу, а сколько таких отмазывают без широкой огласки и не сосчитать.
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28.10.2021 11:45 Відповісти
+38
А пока адвокатесса просила залог, батя Коленьки уснул прямо в суде.

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28.10.2021 11:45 Відповісти
+31
Малой - продукт среды. Откуда у него инфинити, откуда у него деньги на взятки, откуда понимание что права не нужны и деньги всё решают? Событие - в принципе закономерный результат, а не трагическая случайность. Так кто должен сесть вместе с ним?
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28.10.2021 11:59 Відповісти
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Мабудь просто не зійшлись в ціні.
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28.10.2021 11:55 Відповісти
мал клоп, да вонюч. 99% отморозок уже не исправится. Типичная Кернес-Добкинская ватная поросль.
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28.10.2021 11:56 Відповісти
судя по фото - обкусанные ногти выдают невротика
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28.10.2021 11:56 Відповісти
"Розіп*яли" мальчіка хвашисти, оно ж ісчо дітьо!
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28.10.2021 11:56 Відповісти
Жаль что не этот малолетний турок убился,а нормальный человек!
Статья за умышленное убийство больше подходит.
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28.10.2021 11:57 Відповісти
Так, шкода. Але в Інфініті з безпекою в рази краще, ніж в бюджетному Авео
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28.10.2021 11:59 Відповісти
Машина сейчас не при чем.он бил мордой в дверь водителя.на такой скорости хана в бок однозначно
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28.10.2021 12:25 Відповісти
Якби він був на такому ж Авео - хана була б всім на такій швидкості. Я це маю на увазі.
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28.10.2021 12:32 Відповісти
не скажи. у рено кенга через дверь припаяна стальная полоса. Спасла приятеля от прямого в дверь - только дверь погнулась. он уже с жизнью попрощался - ан нет. обошлось.
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28.10.2021 12:58 Відповісти
Смотря какие скорости и какая машина его била.да и там пара сантиметров может роль сыграть.потом скажут судьба
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04.11.2021 11:37 Відповісти
идет надзиратель мимо камер, слышит плач.

-кто там ревет?

Заключенные отвечают:

-да это коля плачет, фуа-гра хочет.

-а х@й в ж@пу он не хочет?

-Та, давали, все равно плачет.
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28.10.2021 11:57 Відповісти
Коля
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28.10.2021 15:05 Відповісти
Он видит как Клоун Трухина отмазал и решил, что и его папаша за 200 баксов все порешает. Нихера не меняется в стране. Стало только хуже и циничнее.
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28.10.2021 11:58 Відповісти
Малой - продукт среды. Откуда у него инфинити, откуда у него деньги на взятки, откуда понимание что права не нужны и деньги всё решают? Событие - в принципе закономерный результат, а не трагическая случайность. Так кто должен сесть вместе с ним?
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28.10.2021 11:59 Відповісти
Бачів інформацію, що та Інфініті - "біток" з США. І була куплена меньше, ніж за 10 тис. долларів. Є гроші у цієї сімейки, але вони не олигархи. Такі собі бидло-підприємець та його вишкребок. Грошей більше, ніж у звичайних людей і ведуть себе, наче землі під ногами не відчувають.
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28.10.2021 12:10 Відповісти
... он продукт, только не "среды"-общества и не "четверга "- школы,-а своих ушлепков родаков. Бабки решают и определяют все в жизни таких мразот, и на глупый вопрос -Кто должен сидеть с ним- ответ один- родители-уроды. О)(уевшие рожи,хотят чтобы за них работали да еще и детей воспитывали.Нечего на зеркало пинять,раз рожа дебила.
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28.10.2021 12:26 Відповісти
Эта гнида должна сесть
Родителей туда же , за воспитание
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28.10.2021 12:06 Відповісти
Да, это дело будет барометром. Прикроют - власти конец.
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28.10.2021 12:08 Відповісти
Теперь сокамерники Коли хоть мяса поедят !
Мясник-папа обеспечит.....
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28.10.2021 12:13 Відповісти
на мололетке и так неплохо кормят.
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28.10.2021 12:28 Відповісти
Интересно было бы посмотреть, как он эти два месяца в СИЗО с распальцовкой ходить будет. Это ему не факи по 100- 200 бакинских полицаям из окна Инфинити показывать.
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28.10.2021 12:14 Відповісти
А что в СИЗО? Будет находиться в камере, туда родичи хоть по десять раз на день кабанчиков загонять будут. Телик, никаких забот, знай себе валяйся на наре и сам себе приключения придумывай. Вскорести интернет и телефоны подтянут)) Или администрация там иные законы устанавливает, типа свои? Тот, который вопит громче всех что жулики ухуели, что им в камерах лучше чем на воле- тот с той же наглостью если не громче заорет о мусорском беспределе, если коснется его родственничка. Или не знаешь, не слышал одновременно на одной ветке как лают "граждане" один про то, что на тюрьме бедняги несчастные, с которых тюремщики последнюю шкуру снимают, и там же другой корячится, рассказывая как попкари в долях с преступниками... Орут вроде разное и ни один другому глаза не выклюет...
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28.10.2021 12:58 Відповісти
Это смотря в какую хату попадёт и как себя поставит. Загонять его конечно никто не будет, но и блатовать не дадут. И бабло там решает тоже не всё, только до определённого предела.
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28.10.2021 13:50 Відповісти
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28.10.2021 15:13 Відповісти
100 % попадет под амнистию т.к. несовершеннолетний+ убийство не преднамеренное
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28.10.2021 12:17 Відповісти
С такой скоростью непреднамеренное?
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28.10.2021 12:26 Відповісти
ты напомнил мне анекдот про спидометр, он просто думал что это вентилятор
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28.10.2021 12:28 Відповісти
Доки не почнуть саджати за таке(МАСОВЕ ВБИВСТВО) років на 15 МІНІМУМ + Того хто цим ує#анам дає авто як співучастника злочину років на 10, толку НЕ БУДЕ!!!
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28.10.2021 12:29 Відповісти
У "Старому Заповіті" Біблії та у іудейській Торі (якщо я не помиляюсь) сказано: "око за око, зуб за зуб". Може це як раз для таких випадків? Якщо правосуддя не працює, то може треба виконувати заповіт Біблії? Як думаєте? Чому невинні законослухняні люди мають страждати через таких вилупків та їх бидло-папіків?
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28.10.2021 12:56 Відповісти
чтоб оно сдохло
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28.10.2021 12:57 Відповісти
Как бы не обернулось дело,это существо плохо кончит,это пока папа может деньги дать ,когда не сможет раздавит и папаню,глазом не моргнет. Шлак человеческий.
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28.10.2021 12:58 Відповісти
Как же он там без Сони Плейстейшин и Айпфона будет два месяца?А на фото прямо нэвинна дитина,куда спесь и борзость делась...
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28.10.2021 14:08 Відповісти
З Колєнькой повинен сидіти папік, який купив машину, яка зтала орудієм вбивства, а також який його покривав до цього!
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28.10.2021 13:16 Відповісти
Н-да, поторопился мальчег вести себя так, будто он прям целый "Слуга народа". Безнаказанно убивать и калечить людей на дорогах - это всё-таки депутатский уровень. Товарищ Трухин подтвердит.
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28.10.2021 13:36 Відповісти
Пздц...как вы своей политотой задрали...
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28.10.2021 16:58 Відповісти
Нужно разрешение на ношение оружие обычным гражданам. Чувак должен был умереть от пуль свидетелей в первые минуты после ДТП.
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28.10.2021 14:00 Відповісти
Ну от пуль,да ещё свидетелей,это Вы загнули.Но от ремня в детстве умереть-это было-бы правильнее...
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28.10.2021 14:14 Відповісти
От ремня своего папика он точно не умрет. Да и не шалость это детская за которую дают только ремня
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28.10.2021 14:17 Відповісти
Оружие для самообороны не для этого. Это уже криминал.
Интерестно что гдето читал что он вылетел через стекло - как он себе ничо не сломал при этом?
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28.10.2021 14:20 Відповісти
а другие кто в авто был? читал что девочка там с тяжелыми переломами.
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28.10.2021 14:26 Відповісти
Он отмажется. Это 100%. Может не сразу, но будет в шоколаде с нашими судами и правоохранительными органами. Все это понимают. Применить к нему оружие это и есть самооборона в рамках общества, только привентивная
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28.10.2021 14:26 Відповісти
Кстати Харьковчане,а на каком базаре его папа-продавала мясом торгует?
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28.10.2021 14:18 Відповісти
от же харя. Наглая и отмороженная.
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28.10.2021 14:23 Відповісти
по хорошему надо было бы привлечь родителей этого ушлепка за соучастие в убийстве
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28.10.2021 14:26 Відповісти


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28.10.2021 14:32 Відповісти
всё правильно - ипаште беспредельщика !
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28.10.2021 14:32 Відповісти
Судя по фото, раскаиваться паренек и не думает. С ухмылкой ждет, пока родные вызволят. А там дальше пойдет убивать. Это уже не человек. Это в 16 лет уже конченный мерзавец...
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28.10.2021 16:05 Відповісти
Кастрируйте эту мразь, такие уроды не должны размножаться!!!
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28.10.2021 16:06 Відповісти
Отмажут ублюдка. Я не верю в справедливость с нашей судебной системой
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28.10.2021 16:42 Відповісти
Надеюсь его там грохнут
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28.10.2021 16:56 Відповісти
Да, тюрьма заждалась этого урода.
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28.10.2021 17:05 Відповісти
это будущий лекторат Зели...
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28.10.2021 17:53 Відповісти
Суд Линча никто не отменял. Так что, как-то так.
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28.10.2021 18:26 Відповісти
вот антонина шрафы повышает, а срок за убийство в ДТП, 8 лет никак не поменяют...
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28.10.2021 18:41 Відповісти
Пора уже за свои поступки начинать отвечать.... но....

родители ведь не дадут ответить.

сначала начальнику сизо занесут и поселят эту соплю на больничке....

а через пару неделек и вообще меру пресечения сменят на домашний арест.

причем даже без браслета на ноге. и херня такая будет продолжаться, пока соплю это где по беспределу не замочат. потому как у него тормозов нет. он привык, что мама и папа отмажут.

Ему бы ворошиловского стрелка бы посмотреть раз несколько, да ведь не поймет... - тому, що *******...
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28.10.2021 19:45 Відповісти
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