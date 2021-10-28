МОЗ може розширити список областей у "червоній" зоні: кількість викликів швидкої досягла 55 тис. на добу, у лікарнях понад 47 тис. COVID-пацієнтів, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я не виключає запровадження червоного рівня епіднебезпеки у ще більшій кількості регіонів.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вже 8 областей перебувають на червоному рівні епіднебезпеки. З 30 жовтня до них доєднаються Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Таким чином посилений карантин торкнувся вже більшості українських областей. Не виключено, що цей перелік буде зростати, адже сьогодні лише три області відповідають жовтому рівню епіднебезпеки", - сказав Кузін.

Він нагадав, що існує два способи зупинити поширення коронавірусної хвороби: вакцинація та посилення протиепідемічних заходів.

"Я закликаю громадян не чекати посилення карантину, адже щеплення в першу чергу потрібно для того, щоб зберегти своє життя та здоров’я, не дати хворобі покласти вас в реанімацію, бо вакцинація - це єдина можливість уникнути колапсу медичної системи. Кількість розгорнутих ліжок не матиме значення, якщо не вистачатиме лікарів, які зможуть надавати кваліфіковану медичну допомогу", - застеріг Кузін.

Так, за його словами, наразі понад 66% ліжок, виділених для лікування хворих на COVID-19, вже зайняті. Станом на 27 жовтня у стаціонарах перебуває 41 331 пацієнт із коронавірусною хворобою та ще 6 тисяч осіб із підозрою на COVID-19.

Також дивіться: Один із зупинених виробників кисню завершив регламентні роботи та відновлює постачання, - Ляшко. ВIДЕО

Водночас за словами Кузіна, за 26 жовтня кількість викликів екстреної меддопомоги сягнула 55 тисяч.

"Я закликаю громадян викликати медиків лише при наявності конкретних симптомів — біль у грудній клітці, ознаки дихальної недостатності, сатурація менш як 92%. Висока температура не є сама по собі підставою для виклику бригади екстреної меддопомоги. Викликаючи лікарів без достатніх на те симптомів у час пандемії, це означає забрати можливість врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги", - сказав Кузін.

Головний держсанлікар нагадав, що обмеження червоного рівня передбачають заборону на роботу закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлення на виніс. А також - роботу торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів, закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів, проведення масових і спортивних заходів, окрім офіційних, без глядачів, роботу закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Водночас якщо 100% працівників та відвідувачів цих закладів будуть повністю вакциновані та матимуть або зелений ковід-сертифікат або негативний ПЛР тест, дійсний 72 годин, то вказані обмеження не застосовуватимуться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ на порозі червоної зони. Завтра збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС, - Поворозник

Робота банків, АЗС, продовольчих, ветеринарних магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов'язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Робота пунктів та центрів вакцинації у регіонах із червоним рівнем епіднебезпеки не забороняється.