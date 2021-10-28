Вакцина не впливає на ДНК і не викликає безпліддя, годі вірити фейкам, - головний санлікар Кузін
В Україні вакцинація може зберегти життя літніх людей, проте фейки про щеплення в мережі часто відлякують українців піти і зробити щеплення проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
За його словами, зараз 8 із 10 людей, які помирають від коронавірусу, це літні люди. Тому головний санлікар закликає кожного захистити своїх рідних та близьких.
Кузін додав, що вакцини, які застосовують в Україні, були добре вивчені і не викликають тих ефектів, якими людей лякають у мережі.
"Друга ключова теза для мене саме і те, що вакцини є ефективними, і про це є доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейкам чи якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на вашу ДНК", - наголосив головний санлікар.
Крім того, головний санлікар додав, що протиепідемічні заходи у вигляді носіння масок та дистанції між людьми не мають ігноруватися в жодному разі.
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Министерство здравоохранения разрешило провести в Украине клинические испытания двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Данные исследования будут проводить в четырех медицинских центрах Киева и в одном лабцентре Винницы.
http://www.t.ks.ua/na-ukraincah-iz-dvuh-gorodov-ispytayut-novye-vakciny
Но тут испытать дешевле чем там...
Эта технология ранее не использовалась...а используется для массой вакцинации менее года..
Так что годиков через 3-5 посмотрим...
прививки против коклюша-дифтерии-столбняка могут вызвать энцефалопатию (поражение головного мозга) всего лишь в одном случае на 300 тыс. привитых детей
Ну подумаешь, чего переживать, может это будет не твой ребенок...
- Іван! А пам"ятаєш - нам "хвершал" у Імперіалістичну порошки давав , щоб до жінок не тягнуло?
- Пам"ятаю А що?
- Та ти знаєш - здається , діять почало!...
Научные ошибки можно методом доработок исправить, а человеку ты хоть кол ему в сердце вбей, но если он в что то убеждён, то переубедить уже не возможно, и любые факты роли не играют.
любые имеющиеся аллергии
перенесённый миокардит (воспаление сердечной мышцы) или перикардит (воспаление наружной оболочки сердца)
повышенная температура
нарушение свертываемости крови или прием антикоагулянтов
ослабленный иммунитет или прием лекарств влияющих на иммунную систему
текущая или запланированная беременность
грудное вскармливание
прививки другой вакциной от COVID-19 • случаи обмороков, связанных с уколом
А вот риск получить миокардит или анафилактический шок - это серьезно
Признаки тяжелой аллергической реакции могут включать в себя следующие:
Затрудненное дыхание
Отек лица и горла
Учащенное сердцебиение
Обильная сыпь по всему телу
Головокружение и слабость
У большинства этих лиц симптомы появились в течение нескольких дней после получения второй дозы вакцины Moderna COVID-19
https://www.fda.gov/media/144624/download
действительно поможет только икона, лучина, молитва и лбом об пол посильнее.
Про захист населення від інфекційних хвороб
Розділ III
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
Стаття 13.
Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
ну, или тебе действительно поможет только икона, лучина, молитва и лбом об пол посильнее.
Ххх
Если ето не очередной косяк редакторов, то етому Кузину я не верю еще больше: не может нормальньій врач говорить "ваше ДНК" ибо ДНК - ето ОНА
Или всё равно ? На ж\д вокзале сделают прививку.
Хоча ковідом перехворіла вдома. Без ускладнень.
Тому й запитую , чи потрідно мені це вакцинування ?
Кто потом будет отвечать за , возможно, не дай Бог серьезные побочки???
Кто-то знает фамилии и должности проводящих вакцинацию на базарах-вокзалах в магазинах и т. п.?
Может просто уже перевести этот процесс в ветлечебницы, там у животных ничего не спрашивают и ничего им не объясняют?!
Золушкажена родила негра
Але, читаємо, що написоно у інструкції до Файзера / Комірнаті (цікаве жирненьким):
"Side effects that have been reported with the vaccine include:
severe allergic reactions
non-severe allergic reactions such as rash, itching, hives, or swelling of the face
myocarditis (inflammation of the heart muscle)
pericarditis (inflammation of the lining outside the heart)
injection site pain
tiredness
headache
muscle pain
chills
joint pain
fever
injection site swelling
injection site redness
nausea
feeling unwell
swollen lymph nodes (lymphadenopathy)
decreased appetite
diarrhea
vomiting
arm pain
fainting in association with injection of the vaccine
These may not be all the possible side effects of the vaccine. Serious and unexpected
side effects may occur. The possible side effects of the vaccine are still being studied in
clinical trials."
https://www.pfizer.com/products/product-detail/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
Далі:
"- Чи можна зробити другу дозу вакцини у період більший ніж 21 день?
Дотепер існує недостатньо даних про безпеку, імуногенність та ефективність вакцини, якщо з моменту першої дози минуло більше ніж 21 день. ..."
"- Чи можуть особи, які перехворіли на COVID-19, вакцинуватися Комірнаті?
У клінічних дослідженнях не отримано достатньо даних, щоб зробити висновок про те, наскільки добре вакцина Комірнаті «працює» в осіб, які вже хворіли на COVID-19."
https://www.dec.gov.ua/materials/somirnaty%EF%B8%8F-vid-pfajzer-belgiya/?role=patient
"ВОЗ включила вакцину «Пфайзер-Бионтек» в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях 31 декабря 2020 г. ВОЗ провела тщательную оценку данных о качестве, безопасности и эффективности этой вакцины и рекомендовала применять ее к лицам старше 16 лет."
Побочки это 2 дня. У меня например была температура 39 на второй прививке. Ну такое. Всяко лучше чем под ИВЛ подохнуть
https://leohohmann.com/2021/08/27/boom-major-law-firm-confirms-fda-deceived-america-with-its-confusing-approval-of-pfizer-vax/
Вони ж пишуть, що дослідження ще йде:
"The possible side effects of the vaccine are still being studied in
clinical trials."
Ось чому і зната відповідальність з виробників вакцини - ви берете на себе відповідальність як "піддослідний".
https://likicontrol.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/?[15641]
Например "капропрес" который я годами жру от гипертонии, и который применяется во всем мире, и супер безопасный, если не сожрать пачку. Я раз решил прочитать инструкцию - я просто прозрел и чуть не блеванул.
З боку органів зору:нечіткість зору.
З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння: сухий, подразливий (непродуктивний) кашель, диспное,бронхоспазм, риніт, ларингіт, алергічний альвеоліт/еозинофільна пневмонія, біль за грудиною.
З боку шлунково-кишкового тракту: сухість у роті, нудота, блювання, дискомфорт у епігастрії, абдомінальний біль, діарея, запор, стоматит/афтозні виразки, глосит, пептична виразка, панкреатит.
З боку печінки і жовчовивідних шляхів: порушення печінкової функції та холестаз (включаючи жовтяницю), гепатит (включаючи некроз), підвищення рівня печінкових ферментів, гіпербілірубінемія.
З боку нирок та сечовидільної системи: порушення ниркової функції (включаючи ниркову недостатність), протеїнурія, поліурія, олігурія, підвищена частота сечовипускання, нефротичний синдром.
З боку обміну речовин, метаболізму: анорексія, гіпоглікемія, гіперкаліємія, гіпонатріємія.
З боку нервової системи: головний біль, сонливість, порушення смаку,запаморочення, астенія, парестезії, порушення мозкового кровообігу (включаючи інсульт і синкопе).
З боку психіки: порушення сну,сплутаність свідомості, депресія.
З боку серцево-судинної системи: артеріальнагіпотензія, ортостатична гіпотензія, синдром Рейно, припливи, блідість, тахікардія або тахіаритмія, стенокардія, прискорене серцебиття, кардіогенний шок, зупинка серця.
З боку крові та лімфатичної системи: еозинофілія, панцитопенія (особливо у пацієнтів з порушенням функції нирок), тромбоцитопенія, анемія (включаючи апластичну та гемолітичну), лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз.
З боку імунної системи: свербіж з висипом або без висипу, висипання, алопеція,ангіоневротичний набряк обличчя, повік, язика, інтерстиціальний ангіоневротичний набряк, периферичні набряки,кропив'янка, синдром Стівенса-Джонсона, поліморфна еритема, фоточутливість, еритродерма, пемфігоїдні реакції, ексфоліативний дерматит, аутоімунні захворювання, гарячка.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: свербіж з висипом або без висипу, висипання, алопеція, поліморфна еритема, фоточутливість, еритродерма, пемфігоїдні реакції, ексфоліативний дерматит.
З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: міалгія, артралгія.
З боку репродуктивної системи та функції молочних залоз: імпотенція, гінекомастія.
Загальні розлади: слабкість, стомлюваність,лімфаденопатія.
Лабораторні показники: збільшення вмісту BUN, креатиніну сироватки крові, зниження рівня гемоглобіну, гематокриту, підвищення ШОЕ, підвищення рівня антинуклеарних антитіл, може спричинити хибнопозитивний результат аналізу сечі на ацетон.
Гідрохлоротіазид.
З боку органів зору:ксантопсія, минуча нечіткість зору, гостра міопія, гостра закритокутова глаукома.
З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння:респіраторні порушення (включаючи пневмоніт і набряк легенів).
З боку шлунково-кишкового тракту: сіалоаденіт,втрата апетиту, відчуття спраги, сухість у роті, нудота, блювання, подразнення шлунка, діарея, запор, панкреатит.
З боку печінки і жовчовивідних шляхів: жовтяниця (внутрішньопечінкова холестатична жовтяниця), холецистит.
З боку нирок та сечовидільної системи: порушення ниркової функції, ниркова недостатність, інтерстиціальний нефрит.
З боку обміну речовин, метаболізму: анорексія, гіперглікемія, глюкозурія, зниження толерантності до глюкози, що може спровокувати маніфестацію латентного цукрового діабету; гіперурикемія, що може провокувати напади подагри у пацієнтів з асимптомним перебігом захворювання; порушення електролітного балансу, зокрема гіпохлоремічний алкалоз, що може індукувати печінкову енцефалопатію та кому; ацидоз; гіпокаліємія; гіпонатріємія; гіпомагніємія; гіперкальціємія; підвищення рівня холестерину та тригліцеридів.
З боку нервової системи: головний біль, сонливість,судоми,парестезії, вертиго, запаморочення.
З боку психіки: занепокоєння, нервозність, депресія, зміни настрою, порушення сну, дезорієнтація, сплутаність свідомості.
З боку серцево-судинної системи: постуральна артеріальна гіпотензія, серцева аритмія; некротичний васкуліт (васкуліт, шкірний васкуліт).
З боку крові та лімфатичної системи:лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія, апластична анемія, гемолітична анемія, порушення діяльності кісткового мозку.
З боку імунної системи: реакції фоточутливості, висипання, екзема, пурпура, вовчакоподібний синдром, реактивація шкірного червоного вовчака, кропив'янка, анафілактичні реакції, анафілактичний шок, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: реакції фоточутливості, висипання, екзема, пурпура, вовчакоподібний синдром, реактивація шкірного червоного вовчака, кропив'янка, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона.
З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: біль у м'язах, м'язовий спазм.
Збоку репродуктивної системи та функції молочних залоз: статеві розлади
Загальні розлади: гарячка, слабкість, виснаження.
Окрім першого пункту.
ИМОВАКС ПОЛИО (Вакцина от полиомиелита)
Побічні реакції:
Найбільш частими побічними реакціями є місцеві реакції і лихоманка (близько 20 % і 10 % відповідно).
Розлади з боку системи кровотворення та лімфатичної системи: ЛІМФАДЕНОПАТІЯ.
Загальні розлади та реакції у місці введення: реакції у місці введення такі як набряк, біль, висип в місці ін'єкції або поява ущільнення в місці ін'єкції протягом 48 годин після вакцинації, які проходили через 1-2 дні;
транзиторне підвищення температури (гіпертермія) протягом 24-48 годин після вакцинації.
Розлади з боку імунної системи: реакції гіперчутливості І типу на один з компонентів вакцини, такі як алергічні реакції, АНАФІЛАКТИЧНІ РЕАКЦІЇ ТА АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК, ангіоедема.
Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: помірна та транзиторна артралгія, міальгія протягом декількох днів після щеплення.
Розлади з боку нервової системи: короткочасні судоми, фебрильні судоми протягом декількох днів після вакцинації; головний біль; транзиторна та помірна парестезія (в основному нижніх кінцівок), яка виникає протягом наступних 2-х тижнів після щеплення.
Психічні розлади: збудження, сонливість, дратівливість (протягом перших годин або днів після щеплення).
Розлади з боку шкіри та підшкірної клітковини: висип, кропив'янка.
Апное у дуже недоношених дітей (народжені ≤ 28 тижнів вагітності) (дивись розділ «Особливості застосування»).
У разі виникнення будь-яких побічних реакцій, будь ласка, повідомте свого лікаря.
Медичним працівникам необхідно повідомляти про випадки будь-яких побічних реакцій за допомогою системи фармаконагляду України.
Почитайте Инструкцию на Имовакс полио (Вакцина от полиомиелита), где, в частности, говорится:
Достаточные данные по применению вакцины во время беременности отсутствуют.
Потенциальный риск неизвестен
https://www.sanofi.ru/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-RU/Home/healthcare-solutions/vaccines/Imovax-Polio-susp-0-5-ml-dose-27-11-2015.pdf
Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: помірна та транзиторна артралгія, міальгія протягом декількох днів після щеплення.
Розлади з боку нервової системи: короткочасні судоми, фебрильні судоми протягом декількох днів після вакцинації; головний біль; транзиторна та помірна парестезія (в основному нижніх кінцівок), яка виникає протягом наступних 2-х тижнів після щеплення.
У разі виникнення будь-яких побічних реакцій, будь ласка, повідомте свого лікаря.
Почитайте Инструкцию на Имовакс полио (Вакцина от полиомиелита), где, в частности, говорится:
Достаточные данные по применению вакцины во время беременности отсутствуют.
Потенциальный риск неизвестен
https://www.sanofi.ru/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-RU/Home/healthcare-solutions/vaccines/Imovax-Polio-susp-0-5-ml-dose-27-11-2015.pdf
Читайте! Знания исцеляют!
Съешь помидор и у тибя вырастут клешни?
А если ты сшьешь паросто краба - вырастит ли у тибя из жопы помидор?
А во-вторых - вырастИт, тИбя и из жопы
Такое уже не лечится
Бедняга!
Вы, главное, подпишите бамажку, что вы ни к кому не имеете претензий, и, в случае чего, будете лечится за свой счет. Это и все , что требуется от подопытных кроликов.
Испытания продолжаются...
-И що?!
-Не поверишь!Черви генномодифицированные чипированные,через сонар рыбу находят,и с одного удара валят.
Такие смотрят такие же глупые фильмы о голобородьке.
Зробіть себе ще раз!
Не смешные тупые шуточки. На кого они рассчитаны?
Вас можно только пожалеть.
Вы в самом деле думаете, что подобный "юмор" может повлиять ?