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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакцина не впливає на ДНК і не викликає безпліддя, годі вірити фейкам, - головний санлікар Кузін

Вакцина не впливає на ДНК і не викликає безпліддя, годі вірити фейкам, - головний санлікар Кузін

В Україні вакцинація може зберегти життя літніх людей, проте фейки про щеплення в мережі часто відлякують українців піти і зробити щеплення проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За його словами, зараз 8 із 10 людей, які помирають від коронавірусу, це літні люди. Тому головний санлікар закликає кожного захистити своїх рідних та близьких.

Кузін додав, що вакцини, які застосовують в Україні, були добре вивчені і не викликають тих ефектів, якими людей лякають у мережі.

"Друга ключова теза для мене саме і те, що вакцини є ефективними, і про це є доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейкам чи якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на вашу ДНК", - наголосив головний санлікар.

Крім того, головний санлікар додав, що протиепідемічні заходи у вигляді носіння масок та дистанції між людьми не мають ігноруватися в жодному разі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ може розширити список областей у "червоній" зоні: кількість викликів швидкої досягла 55 тис. на добу, у лікарнях понад 47 тис. COVID-пацієнтів, - Кузін

Автор: 

вакцина (4419) фейк (749) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
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судя по тенденции (первая, вторая, третья, четвертая необходимая вакцина) - Ковидла это разнообразие бешенства. причём проявляется оно у ВОЗ, а колоться нужно всем.
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28.10.2021 12:05 Відповісти
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А для зелебобіків - якщо вакцина змінює ДНК, то розцінюйте це як шанс.)))
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28.10.2021 12:08 Відповісти
+15
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28.10.2021 12:52 Відповісти
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На украинцах из двух городов испытают новые вакцины

Министерство здравоохранения разрешило провести в Украине клинические испытания двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Данные исследования будут проводить в четырех медицинских центрах Киева и в одном лабцентре Винницы.

http://www.t.ks.ua/na-ukraincah-iz-dvuh-gorodov-ispytayut-novye-vakciny
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28.10.2021 12:13 Відповісти
Народ на халяву падок...а тут еще и доплачивать будут....так что желающие найдутся...
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28.10.2021 12:17 Відповісти
Ну да, на шару готовы быть подопытными кроликами.
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30.10.2021 00:41 Відповісти
Херсон -мiсто хлiбне NEWS... И шо , это украинские разработки?
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28.10.2021 12:18 Відповісти
Нет...это совместная Франция-Великобритания...
Но тут испытать дешевле чем там...
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28.10.2021 12:20 Відповісти
Тут клоунов намного больше. Каждый второй отпускает какие-то плоские шуточки от пропагандонов
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30.10.2021 00:44 Відповісти
Поживем увидим....
Эта технология ранее не использовалась...а используется для массой вакцинации менее года..
Так что годиков через 3-5 посмотрим...
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28.10.2021 12:15 Відповісти
Угу. Потом через 10, через 20... А потом человек попал под машину и вот оно чё.. Вакцина виновата.
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28.10.2021 12:42 Відповісти
Ну тут же умники думают, что побочки могут вылезть в первые полчаса и не более...
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30.10.2021 00:46 Відповісти
Поствакцинальные осложнения - стойкие изменения в организме человека, которые произошли после введения прививки. В этом случае нарушения являются длительными, значительно выходят за рамки физиологической нормы и влекут за собой разнообразные нарушения здоровья человека.

прививки против коклюша-дифтерии-столбняка могут вызвать энцефалопатию (поражение головного мозга) всего лишь в одном случае на 300 тыс. привитых детей
Ну подумаешь, чего переживать, может это будет не твой ребенок...
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30.10.2021 00:54 Відповісти
Сидять два діди на лавці Один другому каже:
- Іван! А пам"ятаєш - нам "хвершал" у Імперіалістичну порошки давав , щоб до жінок не тягнуло?
- Пам"ятаю А що?
- Та ти знаєш - здається , діять почало!...
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28.10.2021 13:06 Відповісти
Людям виднее, они в девяностых годах перед телевизором воду и кремазаряжали
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28.10.2021 12:15 Відповісти
А власти в девяностых были святые и всезнающие ? Такие, как премьер-министр Паша Лазаренко, например.
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28.10.2021 12:20 Відповісти
Это к чему ?
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28.10.2021 12:34 Відповісти
Нечего людей обвинять в неграмотности. Когда-то и кокаин был официально рекомендован как лекарство от кашля. И люди и власть одинаково ошибаются, и неизвестно кто сейчас прав, время покажет.
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28.10.2021 12:52 Відповісти
Я смотрю у вас запасов той воды ещё осталось не много, вылейте его скорей пока важное не рассосалось, школьные знания и логика .
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28.10.2021 12:56 Відповісти
А вы употребите побыстрее дозу кокаина еще с тех времен у вас осталось, когда он был официально рекомендован (как сейчас эта вакцина) и не кашляйте !
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28.10.2021 13:06 Відповісти
Хорошие времена были
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28.10.2021 13:21 Відповісти
Не путайте научные ошибки, и человеческие предрассудки .
Научные ошибки можно методом доработок исправить, а человеку ты хоть кол ему в сердце вбей, но если он в что то убеждён, то переубедить уже не возможно, и любые факты роли не играют.
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28.10.2021 13:22 Відповісти
похоже у многих до сих пор остались запасы и они ими активно пользуются...
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28.10.2021 12:26 Відповісти
Элементарное стирание памяти стариков уходящих в Мир иной...,так уже было в 1917 году и с 1945 по 1953 годы...
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28.10.2021 12:18 Відповісти
ЧТО НУЖНО СООБЩИТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ВАКЦИНАЦИЮ ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ ВАКЦИНОЙ PFIZER-BIONTECH COVID-19? Сообщите медицинской организации, проводящей вакцинацию, обо всех имеющихся у вас медицинских обстоятельствах, включая следующие:

любые имеющиеся аллергии

перенесённый миокардит (воспаление сердечной мышцы) или перикардит (воспаление наружной оболочки сердца)
повышенная температура
нарушение свертываемости крови или прием антикоагулянтов
ослабленный иммунитет или прием лекарств влияющих на иммунную систему
текущая или запланированная беременность
грудное вскармливание
прививки другой вакциной от COVID-19 • случаи обмороков, связанных с уколом
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28.10.2021 12:29 Відповісти
Заметьте, про чипирование ничего не сказано! Какие вам ещё нужны доказательства? Ни в коем случае не вакцинируйтесь. Украина не вынесет такое количество идиотов.
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28.10.2021 12:34 Відповісти
Плевать на чипирование и идиотов, которые, вакцинируются в любой забегаловке, без какого-либо предварительного обследования.

А вот риск получить миокардит или анафилактический шок - это серьезно
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28.10.2021 12:41 Відповісти
КАКОВЫ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВАКЦИНОЙ PFIZER-BIONTECH COVID-19? Существует незначительная вероятность того, что вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Признаки тяжелой аллергической реакции могут включать в себя следующие:

Затрудненное дыхание
Отек лица и горла
Учащенное сердцебиение
Обильная сыпь по всему телу
Головокружение и слабость
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28.10.2021 12:34 Відповісти
У некоторых лиц, привитых вакциной Moderna COVID-19 возникал миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление наружной оболочки сердца).

У большинства этих лиц симптомы появились в течение нескольких дней после получения второй дозы вакцины Moderna COVID-19

https://www.fda.gov/media/144624/download

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28.10.2021 12:36 Відповісти
правильно. поможет только икона, лучина, молитва и лбом об пол посильнее.
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28.10.2021 20:26 Відповісти
Тем, кто вакцинируется без консультации с семейным врачом, не пройдя соответствующее обследование, не ознакомившись даже с инструкцией к вакцине,

действительно поможет только икона, лучина, молитва и лбом об пол посильнее.
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29.10.2021 10:39 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III

Стаття 12. Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Стаття 13.

Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
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29.10.2021 10:40 Відповісти
ой, спасибо, за бесплатную конс.
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01.11.2021 14:10 Відповісти
прочти, проконсультируся и вакцинируйся.
ну, или тебе действительно поможет только икона, лучина, молитва и лбом об пол посильнее.
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01.11.2021 14:11 Відповісти
Це даже гарна новина! А ось погана: чомусь ні МОЗ, ні медичний заклад що робить щеплення,ні мед персонал особисто та сама держава не беруть на себе відповідальності за наслідки щеплення. Вони то завжди не беруть,нам не звикати,але ж тут випадок особливий - вимагають про згоду ще й документ підписати! Цікаво : чому?!
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28.10.2021 12:43 Відповісти
Поэтому не доверяйте фейку, или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на ваше ДНК", - подчеркнул главный санврач. Источник:
Ххх

Если ето не очередной косяк редакторов, то етому Кузину я не верю еще больше: не может нормальньій врач говорить "ваше ДНК" ибо ДНК - ето ОНА
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28.10.2021 12:44 Відповісти
Интересно , а остановка сердечной деятельности после принятия некоторых мед.препаратов ,причём дважды ,будет основанием ,для того , чтобы не вакцинироваться?
Или всё равно ? На ж\д вокзале сделают прививку.
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28.10.2021 12:45 Відповісти
С дважды остановленным сердцем на вокзал не пускают - приказ Мининфраструктуры.
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28.10.2021 12:52 Відповісти
Не дай Бог вам такое, будет не смешно
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29.10.2021 10:49 Відповісти
У мене був такий пацієнт на дільниці. На третій раз не відкачали. Три передозування за півроку.
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28.10.2021 13:02 Відповісти
Яке ще передозування? Знеболення після операцій. Робили в лікарні,реанімували також там. Звичайне несприйняття препаратів.

Хоча ковідом перехворіла вдома. Без ускладнень.
Тому й запитую , чи потрідно мені це вакцинування ?
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28.10.2021 13:20 Відповісти
На вокзалах, базарах, в магазинах кого-то обследуют перед прививкой, знакомятся с его карточкой?

Кто потом будет отвечать за , возможно, не дай Бог серьезные побочки???
Кто-то знает фамилии и должности проводящих вакцинацию на базарах-вокзалах в магазинах и т. п.?

Может просто уже перевести этот процесс в ветлечебницы, там у животных ничего не спрашивают и ничего им не объясняют?!
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29.10.2021 10:48 Відповісти
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28.10.2021 12:52 Відповісти
- Вот Вы говорите что вакцинация на генетику не влияет! У нас один мужик привился а потом его жена забеременела и родила негритёнка!
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28.10.2021 13:12 Відповісти
В одной из песен группы "Крассная плесень" подробно и по полочкам объяснено, как такое может быть и почему Золушка жена родила негра
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28.10.2021 15:32 Відповісти
Про бесплодие ничего не могу сказать, у меня жена старенькая.Надо пробовать с молодой.
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28.10.2021 12:59 Відповісти
Добре. То може і фейк.
Але, читаємо, що написоно у інструкції до Файзера / Комірнаті (цікаве жирненьким):
"Side effects that have been reported with the vaccine include:
 severe allergic reactions
 non-severe allergic reactions such as rash, itching, hives, or swelling of the face
 myocarditis (inflammation of the heart muscle)
 pericarditis (inflammation of the lining outside the heart)
 injection site pain
 tiredness
 headache
 muscle pain
 chills
 joint pain
 fever
 injection site swelling
 injection site redness
 nausea
 feeling unwell
 swollen lymph nodes (lymphadenopathy)
 decreased appetite
 diarrhea
 vomiting
 arm pain
 fainting in association with injection of the vaccine
These may not be all the possible side effects of the vaccine. Serious and unexpected
side effects may occur. The possible side effects of the vaccine are still being studied in
clinical trials."
https://www.pfizer.com/products/product-detail/pfizer-biontech-covid-19-vaccine

Далі:

"- Чи можна зробити другу дозу вакцини у період більший ніж 21 день?

Дотепер існує недостатньо даних про безпеку, імуногенність та ефективність вакцини, якщо з моменту першої дози минуло більше ніж 21 день. ..."

"- Чи можуть особи, які перехворіли на COVID-19, вакцинуватися Комірнаті?

У клінічних дослідженнях не отримано достатньо даних, щоб зробити висновок про те, наскільки добре вакцина Комірнаті «працює» в осіб, які вже хворіли на COVID-19."
https://www.dec.gov.ua/materials/somirnaty%EF%B8%8F-vid-pfajzer-belgiya/?role=patient
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28.10.2021 13:12 Відповісти
Для чого тобі той Файзер, для вас Спутнік виробляють
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28.10.2021 13:30 Відповісти
Симптомы гриппа, собсвенно ничего особенного.
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28.10.2021 14:11 Відповісти
Суть не у побічках, а у тому що можуть бути серйозні бобічні ефекти про які ще невідомо і інформація тільки надходить від "піддослідних". І недостотньо даних для ствердження, що "... не отримано достатньо даних, щоб зробити висновок про те, наскільки добре вакцина Комірнаті «працює» в осіб, які вже хворіли на COVID-19". Це медексперимент.
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28.10.2021 14:31 Відповісти
Как это только приходит? Еще в прошлом году уже все проверили.

"ВОЗ включила вакцину «Пфайзер-Бионтек» в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях 31 декабря 2020 г. ВОЗ провела тщательную оценку данных о качестве, безопасности и эффективности этой вакцины и рекомендовала применять ее к лицам старше 16 лет."

Побочки это 2 дня. У меня например была температура 39 на второй прививке. Ну такое. Всяко лучше чем под ИВЛ подохнуть
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28.10.2021 14:39 Відповісти
Усе вірно: "для использования в чрезвычайных ситуациях", або "Emergency Use Authorization (EUA)". Повноцінні дослідження не завершені, EUA і передбачає початок застосування без "повного схвалення" (NO FDA approved COVID-19 injection available anywhere in the United States):
https://leohohmann.com/2021/08/27/boom-major-law-firm-confirms-fda-deceived-america-with-its-confusing-approval-of-pfizer-vax/

Вони ж пишуть, що дослідження ще йде:
"The possible side effects of the vaccine are still being studied in
clinical trials."

Ось чому і зната відповідальність з виробників вакцини - ви берете на себе відповідальність як "піддослідний".
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28.10.2021 14:56 Відповісти
У вакцины могут быть побочки ТОЛЬКО такие же как у основной болезни, и никаких других. Это впринципе невозможно. Если тебя привили от оспы, то побочки возможны как у оспы (ну а вообще их нет), от тубика - туберкулезные симптомы могут быть (но их тоже нет). От ковида - ну ковидные, да температура один день, у всех что я знаю вообще ничего.
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28.10.2021 15:08 Відповісти
Не вводьте людей в оману:
https://likicontrol.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/?[15641]
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28.10.2021 16:01 Відповісти
О господи, все квалифицированные врачи говорят "не читайте побочные эфекты". Потому что если мы возьмем и проведем https://en.wikipedia.org/wiki/Naranjo_algorithm как сейчас делаеться и пишется инструкция на приминении простого яблока на долстаточно большом количестве людей то получим тот список побочных реакций. Почему? Потому что кто то беременная, но пока не знает об этом. Все в списке Редко - тошнота, рвота. Плюс сезонные и индивидуальные инфекции - ой тогда побочек будет море.

Например "капропрес" который я годами жру от гипертонии, и который применяется во всем мире, и супер безопасный, если не сожрать пачку. Я раз решил прочитать инструкцию - я просто прозрел и чуть не блеванул.

З боку органів зору:нечіткість зору.

З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння: сухий, подразливий (непродуктивний) кашель, диспное,бронхоспазм, риніт, ларингіт, алергічний альвеоліт/еозинофільна пневмонія, біль за грудиною.

З боку шлунково-кишкового тракту: сухість у роті, нудота, блювання, дискомфорт у епігастрії, абдомінальний біль, діарея, запор, стоматит/афтозні виразки, глосит, пептична виразка, панкреатит.

З боку печінки і жовчовивідних шляхів: порушення печінкової функції та холестаз (включаючи жовтяницю), гепатит (включаючи некроз), підвищення рівня печінкових ферментів, гіпербілірубінемія.

З боку нирок та сечовидільної системи: порушення ниркової функції (включаючи ниркову недостатність), протеїнурія, поліурія, олігурія, підвищена частота сечовипускання, нефротичний синдром.

З боку обміну речовин, метаболізму: анорексія, гіпоглікемія, гіперкаліємія, гіпонатріємія.

З боку нервової системи: головний біль, сонливість, порушення смаку,запаморочення, астенія, парестезії, порушення мозкового кровообігу (включаючи інсульт і синкопе).

З боку психіки: порушення сну,сплутаність свідомості, депресія.

З боку серцево-судинної системи: артеріальнагіпотензія, ортостатична гіпотензія, синдром Рейно, припливи, блідість, тахікардія або тахіаритмія, стенокардія, прискорене серцебиття, кардіогенний шок, зупинка серця.

З боку крові та лімфатичної системи: еозинофілія, панцитопенія (особливо у пацієнтів з порушенням функції нирок), тромбоцитопенія, анемія (включаючи апластичну та гемолітичну), лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз.

З боку імунної системи: свербіж з висипом або без висипу, висипання, алопеція,ангіоневротичний набряк обличчя, повік, язика, інтерстиціальний ангіоневротичний набряк, периферичні набряки,кропив'янка, синдром Стівенса-Джонсона, поліморфна еритема, фоточутливість, еритродерма, пемфігоїдні реакції, ексфоліативний дерматит, аутоімунні захворювання, гарячка.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: свербіж з висипом або без висипу, висипання, алопеція, поліморфна еритема, фоточутливість, еритродерма, пемфігоїдні реакції, ексфоліативний дерматит.

З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: міалгія, артралгія.

З боку репродуктивної системи та функції молочних залоз: імпотенція, гінекомастія.

Загальні розлади: слабкість, стомлюваність,лімфаденопатія.

Лабораторні показники: збільшення вмісту BUN, креатиніну сироватки крові, зниження рівня гемоглобіну, гематокриту, підвищення ШОЕ, підвищення рівня антинуклеарних антитіл, може спричинити хибнопозитивний результат аналізу сечі на ацетон.

Гідрохлоротіазид.

З боку органів зору:ксантопсія, минуча нечіткість зору, гостра міопія, гостра закритокутова глаукома.

З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння:респіраторні порушення (включаючи пневмоніт і набряк легенів).

З боку шлунково-кишкового тракту: сіалоаденіт,втрата апетиту, відчуття спраги, сухість у роті, нудота, блювання, подразнення шлунка, діарея, запор, панкреатит.

З боку печінки і жовчовивідних шляхів: жовтяниця (внутрішньопечінкова холестатична жовтяниця), холецистит.

З боку нирок та сечовидільної системи: порушення ниркової функції, ниркова недостатність, інтерстиціальний нефрит.

З боку обміну речовин, метаболізму: анорексія, гіперглікемія, глюкозурія, зниження толерантності до глюкози, що може спровокувати маніфестацію латентного цукрового діабету; гіперурикемія, що може провокувати напади подагри у пацієнтів з асимптомним перебігом захворювання; порушення електролітного балансу, зокрема гіпохлоремічний алкалоз, що може індукувати печінкову енцефалопатію та кому; ацидоз; гіпокаліємія; гіпонатріємія; гіпомагніємія; гіперкальціємія; підвищення рівня холестерину та тригліцеридів.

З боку нервової системи: головний біль, сонливість,судоми,парестезії, вертиго, запаморочення.

З боку психіки: занепокоєння, нервозність, депресія, зміни настрою, порушення сну, дезорієнтація, сплутаність свідомості.

З боку серцево-судинної системи: постуральна артеріальна гіпотензія, серцева аритмія; некротичний васкуліт (васкуліт, шкірний васкуліт).

З боку крові та лімфатичної системи:лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія, апластична анемія, гемолітична анемія, порушення діяльності кісткового мозку.

З боку імунної системи: реакції фоточутливості, висипання, екзема, пурпура, вовчакоподібний синдром, реактивація шкірного червоного вовчака, кропив'янка, анафілактичні реакції, анафілактичний шок, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: реакції фоточутливості, висипання, екзема, пурпура, вовчакоподібний синдром, реактивація шкірного червоного вовчака, кропив'янка, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона.

З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: біль у м'язах, м'язовий спазм.
Збоку репродуктивної системи та функції молочних залоз: статеві розлади
Загальні розлади: гарячка, слабкість, виснаження.
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28.10.2021 18:09 Відповісти
Про алергические реакции я вообще промолчу. Давайте на пачках с орешками писать что может возникнуть анафилактический шок, остановка дыхания, смерть.
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28.10.2021 18:13 Відповісти
Це демагогія. Якщо у інструкції виробник написав (зобов"язаний) - значить були виявлені такі "симптоми". Отже існує ймовірність (покопати, то можна знайти документи з конкретними відсотками).
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28.10.2021 21:59 Відповісти
Вы вообще читать умеете, вы хоть одну инструкцию хоть к одной вакцине прочитали"?
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29.10.2021 10:51 Відповісти
Я выше ответил про инструкции.
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29.10.2021 14:03 Відповісти
І що такого страшного в побічних діях ?
Окрім першого пункту.
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28.10.2021 14:46 Відповісти
Вот вам пример.

ИМОВАКС ПОЛИО (Вакцина от полиомиелита)

Побічні реакції:

Найбільш частими побічними реакціями є місцеві реакції і лихоманка (близько 20 % і 10 % відповідно).

Розлади з боку системи кровотворення та лімфатичної системи: ЛІМФАДЕНОПАТІЯ.

Загальні розлади та реакції у місці введення: реакції у місці введення такі як набряк, біль, висип в місці ін'єкції або поява ущільнення в місці ін'єкції протягом 48 годин після вакцинації, які проходили через 1-2 дні;

транзиторне підвищення температури (гіпертермія) протягом 24-48 годин після вакцинації.

Розлади з боку імунної системи: реакції гіперчутливості І типу на один з компонентів вакцини, такі як алергічні реакції, АНАФІЛАКТИЧНІ РЕАКЦІЇ ТА АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК, ангіоедема.

Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: помірна та транзиторна артралгія, міальгія протягом декількох днів після щеплення.

Розлади з боку нервової системи: короткочасні судоми, фебрильні судоми протягом декількох днів після вакцинації; головний біль; транзиторна та помірна парестезія (в основному нижніх кінцівок), яка виникає протягом наступних 2-х тижнів після щеплення.

Психічні розлади: збудження, сонливість, дратівливість (протягом перших годин або днів після щеплення).

Розлади з боку шкіри та підшкірної клітковини: висип, кропив'янка.

Апное у дуже недоношених дітей (народжені ≤ 28 тижнів вагітності) (дивись розділ «Особливості застосування»).

У разі виникнення будь-яких побічних реакцій, будь ласка, повідомте свого лікаря.

Медичним працівникам необхідно повідомляти про випадки будь-яких побічних реакцій за допомогою системи фармаконагляду України.

Почитайте Инструкцию на Имовакс полио (Вакцина от полиомиелита), где, в частности, говорится:

Достаточные данные по применению вакцины во время беременности отсутствуют.

Потенциальный риск неизвестен

https://www.sanofi.ru/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-RU/Home/healthcare-solutions/vaccines/Imovax-Polio-susp-0-5-ml-dose-27-11-2015.pdf
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29.10.2021 10:55 Відповісти
Розлади з боку імунної системи: реакції гіперчутливості І типу на один з компонентів вакцини, такі як алергічні реакції, АНАФІЛАКТИЧНІ РЕАКЦІЇ ТА АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК, ангіоедема.

Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: помірна та транзиторна артралгія, міальгія протягом декількох днів після щеплення.

Розлади з боку нервової системи: короткочасні судоми, фебрильні судоми протягом декількох днів після вакцинації; головний біль; транзиторна та помірна парестезія (в основному нижніх кінцівок), яка виникає протягом наступних 2-х тижнів після щеплення.
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29.10.2021 10:59 Відповісти
Апное (остановка дыхания) у дуже недоношених дітей (народжені ≤ 28 тижнів вагітності) (дивись розділ «Особливості застосування»).

У разі виникнення будь-яких побічних реакцій, будь ласка, повідомте свого лікаря.

Почитайте Инструкцию на Имовакс полио (Вакцина от полиомиелита), где, в частности, говорится:

Достаточные данные по применению вакцины во время беременности отсутствуют.

Потенциальный риск неизвестен

https://www.sanofi.ru/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-RU/Home/healthcare-solutions/vaccines/Imovax-Polio-susp-0-5-ml-dose-27-11-2015.pdf
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29.10.2021 11:01 Відповісти
Почитайте к инструкции к уже давно проверенным вакцинам и побочки к ним. Вам будет не до смеха!

Читайте! Знания исцеляют!
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29.10.2021 11:02 Відповісти
Ты боишься генетически модифицированного ПОМИДОРА с геном КРАБА?
Съешь помидор и у тибя вырастут клешни?
А если ты сшьешь паросто краба - вырастит ли у тибя из жопы помидор?
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28.10.2021 13:26 Відповісти
Во -первых, генетически модифицированный помидор попадает не в кровь, а в желудок
А во-вторых - вырастИт, тИбя и из жопы
Такое уже не лечится
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29.10.2021 11:04 Відповісти
Значит у тибя клешни краба вырастут прямо в желудке?
Бедняга!
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29.10.2021 13:12 Відповісти
Кузин добавил, что вакцины, которые применяют в Украине, были хорошо изучены, ла ла ла от болтуна.Если вирус мутирует ,то вакцина со временем может тоже вызывать в организме мутации,в том числе и безплодие
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28.10.2021 13:28 Відповісти
О,а вот и помидор показался.
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28.10.2021 15:14 Відповісти
дык Твои клешни именно от того, что Ты модифицированного помидора вместе с Геной краба попробовал
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28.10.2021 20:31 Відповісти
Больше всех бесплодия, импотенции и генетических мутаций остерегаются те, кому за 60. Им есть, что терять.
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28.10.2021 13:33 Відповісти
Грыша, ты из того поколения ущербных 30 летних, у которых голова уже приближается к жопе не только по форме, а и по содержанию Дурик, куда тебе, зачатому под забором АЭС, браться до 60 летних
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28.10.2021 15:24 Відповісти
Та пусть долбо*** с интеллектом из 2 цифр и не вакцинируются. Пусть короче подыхают. Генофонд будет лучше.
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28.10.2021 14:10 Відповісти
Вам, уколотым , интеллекта только и хватает, чтоб уколоться чем угодно и где угодно. Не глядя. Можно на базаре, можно в магазине. И даже не спрашивая кто вас колет.
Вы, главное, подпишите бамажку, что вы ни к кому не имеете претензий, и, в случае чего, будете лечится за свой счет. Это и все , что требуется от подопытных кроликов.
Испытания продолжаются...
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30.10.2021 00:31 Відповісти
Ты мне напомнил дипилов, когда приехали вакцинировать народ от полиомиелита в какое то село, то конченое, необразованное, быдло огородами начало убегать. Все вакцины прошли все клинические испытания еще год назад, лол. В ускоренном резиме.
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30.10.2021 09:15 Відповісти
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28.10.2021 14:11 Відповісти
я даже на ютубе видел ролики где разъясняется действие вакцин. а зеля вместо этого продакшен компанию пользует для записи гундосиков. за это время можно было мультик снять и кино...
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28.10.2021 14:20 Відповісти
Вчера накопал червей на ковидном кладбище на рыбалку куме.
-И що?!
-Не поверишь!Черви генномодифицированные чипированные,через сонар рыбу находят,и с одного удара валят.
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28.10.2021 14:28 Відповісти
Очередной повтор глупостей, который может повлиять только на глупых людей.
Такие смотрят такие же глупые фильмы о голобородьке.
Зробіть себе ще раз!
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30.10.2021 00:35 Відповісти
Англійські вчені виявили, що людям, котрі п'ють більше чотирьох чашок кави з коньяком на день і вживають келих вина під час обіду та вечері, вакцина категорично протипоказана(можуть пропасти обидва бажання)
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28.10.2021 15:54 Відповісти
Откуда вы набрались подобных глупостей?
Не смешные тупые шуточки. На кого они рассчитаны?
Вас можно только пожалеть.
Вы в самом деле думаете, что подобный "юмор" может повлиять ?
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30.10.2021 00:39 Відповісти
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