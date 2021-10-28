Вакцина не впливає на ДНК і не викликає безпліддя, годі вірити фейкам, - головний санлікар Кузін

В Україні вакцинація може зберегти життя літніх людей, проте фейки про щеплення в мережі часто відлякують українців піти і зробити щеплення проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За його словами, зараз 8 із 10 людей, які помирають від коронавірусу, це літні люди. Тому головний санлікар закликає кожного захистити своїх рідних та близьких.

Кузін додав, що вакцини, які застосовують в Україні, були добре вивчені і не викликають тих ефектів, якими людей лякають у мережі.

"Друга ключова теза для мене саме і те, що вакцини є ефективними, і про це є доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейкам чи якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на вашу ДНК", - наголосив головний санлікар.

Крім того, головний санлікар додав, що протиепідемічні заходи у вигляді носіння масок та дистанції між людьми не мають ігноруватися в жодному разі.

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