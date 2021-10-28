Розглядається дві версії вбивства активіста Іванини - замовний злочин та особиста неприязнь, - Нацполіція

Наразі Сумські правоохоронці розглядають дві версії вбивства громадського активіста Олександра Іванини у Сумах – замовне вбивство та вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Сумської області.

Наголошується, що наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину.

" Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків. Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті", - йдеться у повідомленні.

Співмешканка загиблого розповіла, що приїхавши додому, вони вийшли з автомобіля і попрямували до будинку, коли до них підбіг невідомий і зробив сім чи вісім пострілів із вогнепальної зброї в активіста.

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"В результаті він зазнав три кульові поранення у спину й одне в грудну клітку. Від чого потерпілий помер на місці події", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, активіста "Правого сектору" Олександра Іванину застрелили у Сумах.