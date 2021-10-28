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Новини
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Розглядається дві версії вбивства активіста Іванини - замовний злочин та особиста неприязнь, - Нацполіція

Розглядається дві версії вбивства активіста Іванини - замовний злочин та особиста неприязнь, - Нацполіція

Наразі Сумські правоохоронці розглядають дві версії вбивства громадського активіста Олександра Іванини у Сумах – замовне вбивство та вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Сумської області.

Наголошується, що наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину.

" Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків. Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті", - йдеться у повідомленні.

Співмешканка загиблого розповіла, що приїхавши додому, вони вийшли з автомобіля і попрямували до будинку, коли до них підбіг невідомий і зробив сім чи вісім пострілів із вогнепальної зброї в активіста.

Також дивіться: Убивство Активіста "Правого сектору" Олександра Іванини у Сумах: Нацполіція порушила кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

"В результаті він зазнав три кульові поранення у спину й одне в грудну клітку. Від чого потерпілий помер на місці події", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, активіста "Правого сектору" Олександра Іванину застрелили у Сумах.

Автор: 

Нацполіція (15278) Суми (922) вбивство (3113) Правий сектор (332)


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Топ коментарі
+9
Ага личная неприязнь. Вы еще домашнюю бытовуху припишите. Уже сразу видно что следствие даже не собирается рассматривать орудующие диверсионные росийские групы и портновских наемников в нашем тылу. Где ответка от наших патриотов? Сколько рашисты уже убили безнаказанно наших людей а мы продолжаем в либерасню играть пока всех не перебьют.
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28.10.2021 12:30 Відповісти
+6
Мне одному так кажется, что при нынешней власти к правоохранительным органам доверия нет или я не прав?
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28.10.2021 12:28 Відповісти
+5
как только убьют реального патриота, сразу появляются бытовые версии
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28.10.2021 12:17 Відповісти
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Заказное преступление (способ организации) и личная неприязнь (мотив). Как можно так смешивать теплое с красным?
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28.10.2021 12:16 Відповісти
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28.10.2021 13:43 Відповісти
как только убьют реального патриота, сразу появляются бытовые версии
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28.10.2021 12:17 Відповісти
За одного відомого треба знищити 10 невідомих.
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28.10.2021 12:20 Відповісти
Правый Сектор,утрись!.
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28.10.2021 12:26 Відповісти
Кацап седи на пляшці рівненько, не йорзай.
П. С. путин-*****.
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28.10.2021 12:44 Відповісти
Мне одному так кажется, что при нынешней власти к правоохранительным органам доверия нет или я не прав?
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28.10.2021 12:28 Відповісти
Та якщо третій місяць не можуть побачити хто може бути за кермом автомобіля, то про яку довіру може йти мова
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28.10.2021 13:57 Відповісти
Ага личная неприязнь. Вы еще домашнюю бытовуху припишите. Уже сразу видно что следствие даже не собирается рассматривать орудующие диверсионные росийские групы и портновских наемников в нашем тылу. Где ответка от наших патриотов? Сколько рашисты уже убили безнаказанно наших людей а мы продолжаем в либерасню играть пока всех не перебьют.
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28.10.2021 12:30 Відповісти
Яка "отвєтка" наших партіотів. Пам'ятаєте нацгвардійців імалороса Бузину? Рюкзаковські пси відшукали зразу, або навішали нам брехні. А як такі самі пси вбили Сашу Білого, який фактично втікав і що? А скільки ще таких підірвали чи вбили хіба ми знаємо? Хоч ще не відпрацьовують версію, що сам посварився їз дружиною і застрелився, бо дружина була поруч. А могло і таке бути, і 5 свідків серед своїх відшукали б, і свій експерт написав би, що куля рухалася під таким то кутом і від малої відстані (відшукали б сліди порохових зарядів на скроні)..., це вони вже навчилися робити краще за коміків і акторів(як там замах на Кефіра?). Довіри до поліції, СБУ,прокуратури, а особливо ДБР при портновсьькотатаровському правлінні немає.
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28.10.2021 13:47 Відповісти
И что теперь тупо ждать когда всех украинских патриотов перебьют? Или вы думаете если не давать жосткой ответки рашистам и ихним прихвостням то они перестанут убивать? Не прикармливайте бешенного волка, надеясь с ним подружится. На каждого убитого патриота должно быть десять убитых кацапов и рыгоаналов.
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28.10.2021 13:56 Відповісти
А що Ви пропонуєте, розпочати війну в тилу? Цього тільки і чекають. Потрібно давити на владу, щоб шукали вбивцю і замовниеків. Пам'ятаєте як при Порошенко бігали біля його резиденції кожного дня і волали "хто замовив...."? Куди вони прапали?
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28.10.2021 14:14 Відповісти
Не каждый патриот мешает вести бизнес криминальному авторитету.
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28.10.2021 18:44 Відповісти
Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти
Ага. Повесился. А жене и свидетелям показалось что его расстреляли при ней же. Зато как Чефиру машину расстреляли так чуть ли не диверсионный отряд и покушение на убийство сразу же открыли дело.
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28.10.2021 12:41 Відповісти
Точно. Й де толпа мусорні по дворах у пошуках..... а що вони там доречі шукали коли шифєра "обстріляли"?
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28.10.2021 12:48 Відповісти
Патріоти мають зрозуміти що з мерзотним кацапом тілько його методами треба воювати.... не зеленкою їх мазати та у смітники кидати а ...."тихо прийшов, тихо пішов "..... далі ви знаєте.
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28.10.2021 12:46 Відповісти
Національно-визвольна боротьба в Україні проти кацапів триває і за сім років не зупинялась ні на мить. Українці обов'язково здобудемо в цій війні перемогу.Нажаль вона забирає найкращіх наших синів.Спочивай з миром герою!СЛАВА ТОБІ !!!СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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28.10.2021 12:53 Відповісти
зато мвд против самообороны и оружие для граждан.
Мол полиция защищает.
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28.10.2021 14:17 Відповісти
А алкоголь, кухонные ножи, и автомобили так и не запретили. Хотя от них по статистике происходит дофигища убийств
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29.10.2021 17:34 Відповісти
посмотрим, способен ли ПС на симметричные решительные действия.
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28.10.2021 20:24 Відповісти
а й так зрозуміло , що ні ...((
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29.10.2021 00:05 Відповісти
Странно что продажные мусора не рассматривают версию самоубийства. Я удивлен
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29.10.2021 17:32 Відповісти
 
 