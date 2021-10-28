Смертельна ДТП у Харкові: Батьків 16-річного підозрюваного Харківського можуть притягнути до відповідальності, - прокуратура
Батьків можливого винуватця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Харкові Миколи Харківського можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Буде надано юридичну оцінку діям батьків.
Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, автіка була придбана батьками та використовувалась за їхнього пасивного невтручання.
"Йому на момент вчиенння ДТП 16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки мали розуміти", - зазначив він.
Чубенко заявив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.
"Це можливо як в адміністравному напрямі - складення протоколу на батьків за невиконнаня батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, бо дії спричинили до таких тяжких наслідків, смерті людей", - заявив він.
Представник прокуратури зазначив, що батьків вже допитали.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
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А могут и не могут
После того, как пацан утопил Лексус в канале на Конча-заспе, пытался отсудить квартиру у его семьи.
Там ще й 16 не було.
Юристы мясника уже заявили: что в аварии виновен,
автомобиль который двигался в левом ряду от Шевроле...
...а дело в том, что водила того автомобиля увидел
низколетящего братана Зайцевой и притормозил...
но так как у него были затонированы все стекла то
водитель Шевроле не сумел увидеть летящего мажора,
обогнал притормозившую машину и помешал сынуле
мясника пролететь перекресток...
в общем в аварии виноваты затонированные стекла
соседней машины которые скрыли обзор для Шевроле...
Навколо цього і будуть всі подальші юридичні баталії. І якщо вдасться насцяти людям в очі, звинувативши загиблого, то батьків ніхто не покарає, бо немає за що. Якщо таки посадять, то на кілька років, і в умови як на курорті, типу як у зайцевої.
Які вибори там ? ну, пля... там вата!
1. Никакого ДТП не было.
2. ДТП было, но Коля в нем не участвовал.
3. Коля участвовал, но был в отпуске, поэтому не считается.
2. Он что хочет, то и берет, предки не указ.
3. Для таких соучастников есть:
ст.126 КОАП - передача управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права
Гражданский кодекс - родители солидарно с 16-летним
капитаномоболтусом отвечают всем своим имуществом за нанесенный им ущерб
КОАП ст.126 ч.2 30 НМДГ