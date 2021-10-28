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Новини
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Смертельна ДТП у Харкові: Батьків 16-річного підозрюваного Харківського можуть притягнути до відповідальності, - прокуратура

Смертельна ДТП у Харкові: Батьків 16-річного підозрюваного Харківського можуть притягнути до відповідальності, - прокуратура

Батьків можливого винуватця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Харкові Миколи Харківського можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Буде надано юридичну оцінку діям батьків.

Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, автіка була придбана батьками та використовувалась за їхнього пасивного невтручання.

"Йому на момент вчиенння ДТП 16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки мали розуміти", - зазначив він.

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Чубенко заявив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.

"Це можливо як в адміністравному напрямі - складення протоколу на батьків за невиконнаня батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, бо дії спричинили до таких тяжких наслідків, смерті людей", - заявив він.

Представник прокуратури зазначив, що батьків вже допитали.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Автор: 

ДТП (4483) прокуратура (3703) Харків (5702)


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Топ коментарі
+10
Написали ведь, могут.

А могут и не могут
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28.10.2021 12:18 Відповісти
+9
Да-а-а, геморойное дело. Откуда он там вообще взялся, этот зловредный мужичок на Шевроле? Понятно же, что он там неправильно сидел и не туда смотрел, и кинулся мальчику под колёса. А добрым людям теперь такой головняк.
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28.10.2021 12:22 Відповісти
+7
Именно! Родителей нужно привлекать!
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28.10.2021 12:16 Відповісти
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Именно! Родителей нужно привлекать!
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28.10.2021 12:16 Відповісти
Написали ведь, могут.

А могут и не могут
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28.10.2021 12:18 Відповісти
РОДИТЕЛЕЙ КАК МИНИМУМ БУДУ ПРИВЛЕКАТЬ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ в качестве гражданских ответчиков (3 лиц гражданского ответчика) по возмещению убытков расходы на экспертизы на прочие на возмещение прямого ущерба думаю пострадавшие подадут в деле гражданский иск о взыскании прямых убытков стоимость разбитого авто затраты на похороны поминальный обед ритуальные и религиозные услуги... и так далее и + бонусом моральный ущерб без ограничений... думаю цифра в пару миллионов вполне реальна... там одно авто Инфинити Q50 тысяч 40-60 долларов США стоит...
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28.10.2021 12:27 Відповісти
или как минимум посадить под домашний арест пока идет следствие ради уменьшения давления на потерпевших, свидетелей, экспертов, следователей
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28.10.2021 12:20 Відповісти
Сына надо наказать и родителей за неправильное воспитание несовершеннолетнего, приведшее к преступлению и смерти людей.
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13.01.2022 19:46 Відповісти
Якщо, звісно, ви спершу не зробите загиблого винуватцем.
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28.10.2021 12:17 Відповісти
Настрогали - так подите посидеть !
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28.10.2021 12:18 Відповісти
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. почитайте. буде цікаво.
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28.10.2021 12:22 Відповісти
https://protocol.ua/ru/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_184_3/ тут тиць
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28.10.2021 12:23 Відповісти
Ну, зампрокурора Баганец в свое время доверил управление своим Лексусом пацану, который на него батрачил.
После того, как пацан утопил Лексус в канале на Конча-заспе, пытался отсудить квартиру у его семьи.
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28.10.2021 12:20 Відповісти
Пацан теж не мав посвідчення водія?
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28.10.2021 12:35 Відповісти
Не мав.
Там ще й 16 не було.
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28.10.2021 12:42 Відповісти
Да-а-а, геморойное дело. Откуда он там вообще взялся, этот зловредный мужичок на Шевроле? Понятно же, что он там неправильно сидел и не туда смотрел, и кинулся мальчику под колёса. А добрым людям теперь такой головняк.
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28.10.2021 12:22 Відповісти
Ты в корень зришь!
Юристы мясника уже заявили: что в аварии виновен,
автомобиль который двигался в левом ряду от Шевроле...
...а дело в том, что водила того автомобиля увидел
низколетящего братана Зайцевой и притормозил...
но так как у него были затонированы все стекла то
водитель Шевроле не сумел увидеть летящего мажора,
обогнал притормозившую машину и помешал сынуле
мясника пролететь перекресток...
в общем в аварии виноваты затонированные стекла
соседней машины которые скрыли обзор для Шевроле...
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28.10.2021 13:18 Відповісти
Батьки мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності з обов"язковою конфіскацією всього майна,щоб більше не робили таких подарунків а інші дарувальники щоб замислились на майбутнє.
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28.10.2021 12:23 Відповісти
Коля нє бил за рульом! Вифсьоврьоті!

Навколо цього і будуть всі подальші юридичні баталії. І якщо вдасться насцяти людям в очі, звинувативши загиблого, то батьків ніхто не покарає, бо немає за що. Якщо таки посадять, то на кілька років, і в умови як на курорті, типу як у зайцевої.
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28.10.2021 12:56 Відповісти
Отож такі ми європейці з комунальними законами,Хочемо жити у Європі тільки без відповідальності обраних. Закон тільки для лохів.
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28.10.2021 13:07 Відповісти
Не узагальнюйте. Таих пі.арів, як коля і його папа, все ж таки меншість.
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28.10.2021 13:10 Відповісти
А я й кажу що меншість,от тільки вони нашу більшість буй поклали бо вона їм дозволяє так себе поводити,і кладуть гучно не соромлячись.
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28.10.2021 13:36 Відповісти
а я то грешным делом подумал, что как всегда разведут родителей на деньги и замнут дело
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28.10.2021 12:23 Відповісти
замять полностью уже не получится . а вот развести на деньги это святое дело . что бы меньше сидел и сидел не где попало а в приличном месте и тд.
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28.10.2021 12:30 Відповісти
Еще не вечер... сначало пустят людям пыль в глаза, что как будто все справедливо. Люди будут давить, а менты ставки подымать. Сдерут максимум, может посадят. Но через год-два он уже будет на свободе и снова будет отправлять на тот свет людей.
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28.10.2021 12:32 Відповісти
Слиняют !!
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28.10.2021 12:24 Відповісти
Да прям таки, а фаршик непроданий куди діти?
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28.10.2021 12:34 Відповісти
Потрібно щеняти весь суціль ватний хорьков. Як мінімум, призначати Авакова (прізвище несуттєво; просто згадалось - справжнього героя подій квітня 2014-го) керівником військово-цивільної адміністрації всього міста; а, може, і області...
Які вибори там ? ну, пля... там вата!
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28.10.2021 12:35 Відповісти
И правильно сделают.Именно родители спровоцировали аварию, купив машину 16ти летнему.
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28.10.2021 12:39 Відповісти
Машину угналі, коля не вінауват!
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28.10.2021 13:11 Відповісти
какое стыдобище целая силовая система не знает что делать с преступником
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28.10.2021 12:46 Відповісти
Дивно, як батьки зуміли виховати таке бидло. Це талант достойний 95кварталу
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28.10.2021 13:04 Відповісти
А кто родители у которых сынок живет по беспределу?
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28.10.2021 13:21 Відповісти
Думаю, линия защиты будет следующая:
1. Никакого ДТП не было.
2. ДТП было, но Коля в нем не участвовал.
3. Коля участвовал, но был в отпуске, поэтому не считается.
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28.10.2021 13:44 Відповісти
На даному етапі розголосу ледь не єдиний варіант захисту - зробити з колі ідіота, тобто, психічно хворого. Тим більше, це не так важко і він дуже на нього схожий.
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28.10.2021 14:06 Відповісти
Ну те що батьки та синок жлобня харківська типова, то зрозуміло. А чому так незаслужено мало уваги до "недореформованої аваківської" поліції, що продала свою честь та гідність за $100-$200. Яка нічого не робить за наші сплачені податки. Наскільки я розумію, вони тільки ганяються за порушниками ПДР, щоб отримати ці $100-$200?
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28.10.2021 14:40 Відповісти
Кто родители, откуда Инфинити, откуда доходы?, почему подростку психопату , котрый в 14 лет стрелял в нескольких людей разрешили учавствовать в гонках, по сути зеку дали тачкк, они соучастники. Но главное выволочь эту подлую семейку на всеобщее обозрение и презрение
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28.10.2021 14:57 Відповісти
1. Говорят, Инфинити биток из США
2. Он что хочет, то и берет, предки не указ.
3. Для таких соучастников есть:
ст.126 КОАП - передача управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права
Гражданский кодекс - родители солидарно с 16-летним капитаном оболтусом отвечают всем своим имуществом за нанесенный им ущерб
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28.10.2021 15:46 Відповісти
А как же административная ответственность?
КОАП ст.126 ч.2 30 НМДГ
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28.10.2021 15:42 Відповісти
Наказать родителей. Пусть малолетний выродок тоже станет сиротой как и его жертва!
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29.10.2021 17:37 Відповісти
 
 