Смертельна ДТП у Харкові: Батьків 16-річного підозрюваного Харківського можуть притягнути до відповідальності, - прокуратура

Батьків можливого винуватця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Харкові Миколи Харківського можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Буде надано юридичну оцінку діям батьків.

Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, автіка була придбана батьками та використовувалась за їхнього пасивного невтручання.

"Йому на момент вчиенння ДТП 16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки мали розуміти", - зазначив він.

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Чубенко заявив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.

"Це можливо як в адміністравному напрямі - складення протоколу на батьків за невиконнаня батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, бо дії спричинили до таких тяжких наслідків, смерті людей", - заявив він.

Представник прокуратури зазначив, що батьків вже допитали.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.