ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний називав патрульним не своє прізвище, є ризики того, що він може приховувати докази, - прокуратура
У прокуратурі вважають, що підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові може впливати на свідків, які є його друзями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко під час брифінгу.
За його словами, сторона захисту заявляє, що за кермом був не 16-річний Микола Харківський.
"Це їхня позиція, у нас є докази, і під час слідства ми збиратимемо доказову базу і доводимо саме свою позицію", - сказав Чубенко.
Спікер обласної прокуратури заявив, що швидкість автомобіля поки що не встановлена, оскільки для цього потрібна експертиза. Однак, за словами Чубенка, орієнтовна швидкість автомобіля була приблизно 180 км/год.
Підозрюваний під час перебування в лікарні намагався не допомагати слідству, а навпаки - дзвонив і заявляв, що нібито автомобіль був украдений. Він ховався у туалеті. Під час затримання співробітникам поліції називав інше прізвище. Після того, як минув якийсь час, він почав говорити своє справжнє прізвище.... Є ризики того, що він може ховати речові докази або впливати на свідків, які є його друзями, хоч вони і перебувають у тяжкому стані у лікарні", - сказав речник прокуратури.
Водночас, Чубенко зазначив, що підозрюваний зараз відмовляється від свідчень.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.
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то что у папаши есть коррупционные связи это давно известно..
Хотя, да, хватило же отсутствия мозга для того, чтобы сесть к нему в машину
можу помилятися, звісно .. ось.. що є то є...
https://t.me/kharkiv_1654/23357?single
📹 На видео она в сознании, лежит на земле и просит свой телефон.
У ней подходит 16-летний виновник ДТП (в белой футболке) и пытается найти ее телефон.
Да Вы сударь сама культура и доброта )))
Этот урод уже в 16 лет не имеет права жить в обществе .
Які вибори там ? ну, пля... там вата!
Ну, тоді соррі, зніму з тебе знаки запитання в своєму кондуїті...
Але, як член різного рангу виборчих комісійй смію тебе запевнити: якщо на ДВК не зфальсифікують, то НИНІ зфальсифікувати далі можна лише способом, який стався на Прикарпатті, коли "проштовхнули" Вірастюка. І ніяк інакше.
Інша справа, що адекватним слід своїм бюлетнем і галочкою засвідчити: не всі в Харкові - вата...
Вырастивший преступника, и постоянно отмазывающий его от наказания родитель, решил сказки рассказывать?! Там всю семейку судить надо.
Ну і моральну компенсацію треба б виплатити...
такие меняются только в худшую сторону.
если его отмажут, он ещё больших бед наделает.