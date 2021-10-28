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Новини ДТП
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ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний називав патрульним не своє прізвище, є ризики того, що він може приховувати докази, - прокуратура

ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний називав патрульним не своє прізвище, є ризики того, що він може приховувати докази, - прокуратура

У прокуратурі вважають, що підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові може впливати на свідків, які є його друзями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко під час брифінгу.

За його словами, сторона захисту заявляє, що за кермом був не 16-річний Микола Харківський.

"Це їхня позиція, у нас є докази, і під час слідства ми збиратимемо доказову базу і доводимо саме свою позицію", - сказав Чубенко.

Спікер обласної прокуратури заявив, що швидкість автомобіля поки що не встановлена, оскільки для цього потрібна експертиза. Однак, за словами Чубенка, орієнтовна швидкість автомобіля була приблизно 180 км/год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: Батьків 16-річного підозрюваного Харківського можуть притягнути до відповідальності, - прокуратура

Підозрюваний під час перебування в лікарні намагався не допомагати слідству, а навпаки - дзвонив і заявляв, що нібито автомобіль був украдений. Він ховався у туалеті. Під час затримання співробітникам поліції називав інше прізвище. Після того, як минув якийсь час, він почав говорити своє справжнє прізвище.... Є ризики того, що він може ховати речові докази або впливати на свідків, які є його друзями, хоч вони і перебувають у тяжкому стані у лікарні", - сказав речник прокуратури.

Водночас, Чубенко зазначив, що підозрюваний зараз відмовляється від свідчень.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

Автор: 

ДТП (4483) прокуратура (3703) Харків (5702)


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Топ коментарі
+23
16 років, а вже таке хитре і підле падло,видно "хороша" генетика(((
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28.10.2021 12:33 Відповісти
+12
"Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника"."

Вырастивший преступника, и постоянно отмазывающий его от наказания родитель, решил сказки рассказывать?! Там всю семейку судить надо.
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28.10.2021 12:37 Відповісти
+12
Ну назвати "Батько продавець м'яса на базарі", це як Герега продавець шурупів в магазині.
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28.10.2021 12:45 Відповісти
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Чому ніхто ще не розказав, ким є його батьки?
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28.10.2021 12:28 Відповісти
це вже давно відомо )
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28.10.2021 12:33 Відповісти
Мама -прокурорша, папа - мясной король. Вроде так.
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28.10.2021 12:35 Відповісти
Какая ещё прокурорша. Мать заграницей живёт.
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28.10.2021 14:25 Відповісти
Да, верно.
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28.10.2021 16:14 Відповісти
Та было уже ж - папаня крупнейший мясной оптовик на центральном рынке, достаточно?
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28.10.2021 12:36 Відповісти
Батько продавець м'яса на базарі, мати тримає якись акції, акціонерша
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28.10.2021 12:36 Відповісти
Це я чув, хто вони насправді... Може куми чиїсь чи екс-чиновники...
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28.10.2021 12:41 Відповісти
Ну назвати "Батько продавець м'яса на базарі", це як Герега продавець шурупів в магазині.
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28.10.2021 12:45 Відповісти
Дегтярь Марина Сергіївна, Директор ТОВ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (в стані припинення)
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28.10.2021 12:43 Відповісти
це ті що "мікрокредити" роздавали, що потім під 1000% треба повертати?
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28.10.2021 14:30 Відповісти
Так какая же у него блеать фамилия? "Харьковский"-это смешно.
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28.10.2021 12:30 Відповісти
Батько - Харківський Михайло Юрійович
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28.10.2021 12:44 Відповісти
михо харьковский, а чё приличное погоняло
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28.10.2021 13:13 Відповісти
Ему больше подходит Мясник).
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28.10.2021 13:20 Відповісти
Та ні! ХарькОвський - так вірно звучить призвище, від слова "харёк"
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28.10.2021 15:07 Відповісти
проскочила инфа что отец какой то мясной мафиози а мамашка работник областной прокуратуры в Харькове отакои.. если по честному дело ОБЯЗАНЫ ЗАБРАТЬВ КИЕВ или распределить в иную область.... если мамаша работник прокуратуры-- то всегда дело забирали в иную область хотя бы формально....
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28.10.2021 12:33 Відповісти
папаша один из поставщиков мяса на центральном рынке, а мамаша живет в австралии..
то что у папаши есть коррупционные связи это давно известно..
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28.10.2021 12:37 Відповісти
16 років, а вже таке хитре і підле падло,видно "хороша" генетика(((
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28.10.2021 12:33 Відповісти
Родители его готовили в Депутаты, а там кто его знает может и в Президенты.https://images.cnscdn.com/images/f/b/7/b/fb7bf151681aa909c1980f05fa69df93/780x780.jpghttps://images.cnscdn.com/images/f/b/7/b/fb7bf151681aa909c1980f05fa69df93/780x780.jpg
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28.10.2021 12:53 Відповісти
лицо дъявола
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28.10.2021 13:14 Відповісти
А представьте что вот такие рожи с ножами находятся за спинами наших Украинских солдат, которые в окопах смотрят в лицо врага, если начнётся открытый конфликт с Московией, мы это всё будем видеть на яву
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28.10.2021 13:28 Відповісти
Потому что уже ж не одну машину разбил. Так что опыта у него в этом деле в свои 16 лет побольше чем у среднестатистического водилы.
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28.10.2021 13:11 Відповісти
Думаю, если пострадавшие "друзья" останутся инвалидами, у них не будет причин отмазывать кретина.

Хотя, да, хватило же отсутствия мозга для того, чтобы сесть к нему в машину
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28.10.2021 12:33 Відповісти
девочка сейчас пострадавшая просит о помощи, ей делают операцию за операцией чтоб не стала инвалидом...
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28.10.2021 12:36 Відповісти
Дівчинка не в Інфініті сиділа.
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28.10.2021 12:41 Відповісти
https://t.me/kharkiv_1654/23357

можу помилятися, звісно .. ось.. що є то є...

https://t.me/kharkiv_1654/23357?single
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28.10.2021 12:47 Відповісти
Хм, це нова новина, до цього була дівчинка, що просила адвоката для загиблого батька. Тоді рідкисний підар цей хлопчик.
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28.10.2021 12:50 Відповісти
Одна из пассажиров в инфинити была девушка.

📹 На видео она в сознании, лежит на земле и просит свой телефон.
У ней подходит 16-летний виновник ДТП (в белой футболке) и пытается найти ее телефон.
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28.10.2021 12:49 Відповісти
Інформаційний шум. Шо там з Бєнєю, відсудив він газ, чи ні?
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28.10.2021 12:33 Відповісти
Там Бєня не тільки газ відсуджує. Приват обмежив перекази між картками клієнтів банку по кількості, чим спричинив їх відтік до банків-конкурентів. Схоже, готується продаж Привату.
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28.10.2021 13:21 Відповісти
Найкоротший недоумок зруйнує і банківську систему. Все як велить *****.
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28.10.2021 13:31 Відповісти
Мне кажется , это испорченный ребенок.
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28.10.2021 12:34 Відповісти
Лукашист?
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28.10.2021 12:36 Відповісти
Это ваши Коли.
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28.10.2021 12:39 Відповісти
Ну да, у вас Коля це таки Коля. Будете канонізувати за життя?
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28.10.2021 12:42 Відповісти
Таких исправляет только могила...
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28.10.2021 12:36 Відповісти
лукашевичем может станет лет на 50
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28.10.2021 12:36 Відповісти
Литвин, а что этот ребенок должен еще натворить, чтобы тебе не казалось?
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28.10.2021 12:39 Відповісти
Ну, кто в детстве не творил всякие глупости?Всякие самопалы, рогатки. Просто сейчас материальная база другая.
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28.10.2021 12:45 Відповісти
Хренасе дурість, ти скількох вбив в дитинстві ?
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28.10.2021 12:51 Відповісти
Было дело, в лягушек стрелял(зеленых).
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28.10.2021 12:54 Відповісти
Мдя, ти Іван-Царевич, рівняти людину з жабою, така "дитинуа" вб'є твою доньку, теж скажеш про жаб?
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28.10.2021 13:00 Відповісти
Ой, Буков, только не ври, что ты был очень послушным мальчиком в детстве.
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28.10.2021 13:04 Відповісти
Испорченый ?

Да Вы сударь сама культура и доброта )))
Этот урод уже в 16 лет не имеет права жить в обществе .
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28.10.2021 12:42 Відповісти
это тоже такой же блютвин как и ты...!
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28.10.2021 15:55 Відповісти
а патриотов в тюрьму
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28.10.2021 12:35 Відповісти
Потрібно щеняти весь суціль ватний хорьков. Як мінімум, призначати Авакова (прізвище несуттєво; просто згадалось - справжнього героя подій квітня 2014-го) керівником військово-цивільної адміністрації всього міста; а, може, і області...
Які вибори там ? ну, пля... там вата!
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28.10.2021 12:36 Відповісти
сам на вибори, в цей раз, не піду - по-перше немає вибору - я на такі шанси не граю, по-друге - ще той зомбофест буде.... в більшості голосуватимуть вчителі, пенси, і інший лохторат, що ведеться на казочки, манку, та заасфальтовану вулицю за їх кошт.... мені навіть шкода витрачати час на таку дорогу легалізацію конкретного прізвища....
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28.10.2021 12:42 Відповісти
та я знаю, знаю, що ти за представника ЄС ніколи не проголосуєш...
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28.10.2021 12:53 Відповісти
чому ні? завжди голосував! та навіть (соромно опускаючи очі) за юльку голосував, і сервери в неї підтрмував міські.... а ******* рахують як треба.. і що?
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28.10.2021 12:57 Відповісти
Да?
Ну, тоді соррі, зніму з тебе знаки запитання в своєму кондуїті...
Але, як член різного рангу виборчих комісійй смію тебе запевнити: якщо на ДВК не зфальсифікують, то НИНІ зфальсифікувати далі можна лише способом, який стався на Прикарпатті, коли "проштовхнули" Вірастюка. І ніяк інакше.
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28.10.2021 13:03 Відповісти
зараз йде прозвон усіх, друзям, знайомим телефонують, запитують чи підете ви на голосування, чі підуть ваші батьки, а чи подобається вам Терехов... прозвон робив такий собі фонд успешного харькова
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28.10.2021 13:09 Відповісти
Ну значит за тебя выберут еще большее зло
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28.10.2021 13:32 Відповісти
а там справді, з реальних претендентів вибір лише з допи і гепи (ну, його "синочка")...
Інша справа, що адекватним слід своїм бюлетнем і галочкою засвідчити: не всі в Харкові - вата...
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28.10.2021 14:08 Відповісти
"Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника"."

Вырастивший преступника, и постоянно отмазывающий его от наказания родитель, решил сказки рассказывать?! Там всю семейку судить надо.
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28.10.2021 12:37 Відповісти
Чтобы бойкий Коля особо не шустрил, повесить его за яйца и пусть висит, на время следствия.
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28.10.2021 12:38 Відповісти
В стране законности и торжествующего правосудия никто не может быть признан виновным до решения суда.
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28.10.2021 12:55 Відповісти
неужели? когда его доставали из авто он на каком месте находился?
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28.10.2021 14:11 Відповісти
ты лукашистский передаст передай это своему кумиру...
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28.10.2021 15:57 Відповісти
Вся семейка - дерьмо! Папаша - г@нндон, не сумел воспитать отпрыска, теперь лепит из него пай-мальчика.
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28.10.2021 12:39 Відповісти
Когда папаша мог воспитывать сыночка, если он постоянно пил и закусывал свининой? А мамаша "делала" деньги в прокуратуре?
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28.10.2021 12:42 Відповісти
Как минимум когда ключи от машины давал.
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28.10.2021 13:22 Відповісти
А, ну якщо за кермом був не він, то відпустити й вибачитися.
Ну і моральну компенсацію треба б виплатити...
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28.10.2021 12:41 Відповісти
.. на іншу інфініті, за кермом якої він , звісно, не буде наступного разу
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28.10.2021 12:43 Відповісти
Бедный Маск. Ему теперь придётся отвечать за автопилот.
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28.10.2021 12:58 Відповісти
Яких ще доказів треба ? спричинив смертельне ДТП із за перевищення швидкості.
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28.10.2021 12:59 Відповісти
находясь при этом под условным сроком.
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28.10.2021 14:10 Відповісти
Эту скотиняку на гиляку, более мягкого наказания нет. А родителей лишить прав бизнеса и отдать родственникам погибшего.
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28.10.2021 13:14 Відповісти
придусити колесом від камаза випадково
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28.10.2021 13:23 Відповісти
Все очень просто: подозреваемого плохие дяди подкинули на место ДТП
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28.10.2021 13:51 Відповісти
Почему никто не говорит, что инфинити была с автопилотом и что то пошло не так.
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28.10.2021 13:53 Відповісти
нарцисс и психопат.
такие меняются только в худшую сторону.
если его отмажут, он ещё больших бед наделает.
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28.10.2021 20:18 Відповісти
 
 