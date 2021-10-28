ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний називав патрульним не своє прізвище, є ризики того, що він може приховувати докази, - прокуратура

У прокуратурі вважають, що підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові може впливати на свідків, які є його друзями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко під час брифінгу.

За його словами, сторона захисту заявляє, що за кермом був не 16-річний Микола Харківський.

"Це їхня позиція, у нас є докази, і під час слідства ми збиратимемо доказову базу і доводимо саме свою позицію", - сказав Чубенко.

Спікер обласної прокуратури заявив, що швидкість автомобіля поки що не встановлена, оскільки для цього потрібна експертиза. Однак, за словами Чубенка, орієнтовна швидкість автомобіля була приблизно 180 км/год.

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Підозрюваний під час перебування в лікарні намагався не допомагати слідству, а навпаки - дзвонив і заявляв, що нібито автомобіль був украдений. Він ховався у туалеті. Під час затримання співробітникам поліції називав інше прізвище. Після того, як минув якийсь час, він почав говорити своє справжнє прізвище.... Є ризики того, що він може ховати речові докази або впливати на свідків, які є його друзями, хоч вони і перебувають у тяжкому стані у лікарні", - сказав речник прокуратури.

Водночас, Чубенко зазначив, що підозрюваний зараз відмовляється від свідчень.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.