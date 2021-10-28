Жодну лікарню не залишили без кисню. Для потреб пацієнтів із COVID-19 залучено 35 виробників, - Ляшко

Для потреб пацієнтів із COVID-19 у кисні залучено 35 виробників кисню, серед них 23 виробники медичного та 12 – технічного кисню.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні жодного пацієнта, жодної лікарні в країні не залишено без кисню. Так, у певних лікарнях і регіонах є підвищений попит на кисень, але він контрольований і питання вирішуються оперативно і командно", - сказав він.

Ляшко повідомив, що зараз Україна перебуває на максимальних значеннях за щодобовою кількістю нових випадків, випадків госпіталізації та летальних наслідків. Так, до лікарень госпіталізовано 47 380 пацієнтів із діагнозом COVID-19.

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Нині медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 надають 480 лікарень, у яких розгорнуто понад 70 тис. ліжок для пацієнтів із COVID-19, у тому числі з киснем – понад 66 тис. пацієнтами з COVID-19 чи з підозрою захворювання зайняті 67% ліжок.

При цьому Ляшко зазначив, що реальна зайнятість ліжок із киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, становить 50%.