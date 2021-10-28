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Новини Коронавірус і карантин
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Жодну лікарню не залишили без кисню. Для потреб пацієнтів із COVID-19 залучено 35 виробників, - Ляшко

Жодну лікарню не залишили без кисню. Для потреб пацієнтів із COVID-19 залучено 35 виробників, - Ляшко

Для потреб пацієнтів із COVID-19 у кисні залучено 35 виробників кисню, серед них 23 виробники медичного та 12 – технічного кисню.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні жодного пацієнта, жодної лікарні в країні не залишено без кисню. Так, у певних лікарнях і регіонах є підвищений попит на кисень, але він контрольований і питання вирішуються оперативно і командно", - сказав він.

Ляшко повідомив, що зараз Україна перебуває на максимальних значеннях за щодобовою кількістю нових випадків, випадків госпіталізації та летальних наслідків. Так, до лікарень госпіталізовано 47 380 пацієнтів із діагнозом COVID-19.

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Нині медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 надають 480 лікарень, у яких розгорнуто понад 70 тис. ліжок для пацієнтів із COVID-19, у тому числі з киснем – понад 66 тис. пацієнтами з COVID-19 чи з підозрою захворювання зайняті 67% ліжок.

При цьому Ляшко зазначив, що реальна зайнятість ліжок із киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, становить 50%.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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35 "виробників" на 3 завода?
"У сьомі няньок дитя без оку"
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28.10.2021 12:29 Відповісти
а в Одесі чому лікарню, фактино, евакуйовували, розпихали хворих по інших, терміново?
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28.10.2021 14:14 Відповісти
Ложь конченой, ********** власти.
Господи, пусть эти недоумки на своей шкуре испытают все то о чем они нагло брешут.
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28.10.2021 15:25 Відповісти
хорошо
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28.10.2021 20:19 Відповісти
 
 