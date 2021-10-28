"Невідкладний" законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК пів року без руху лежить у Раді. Костін навіть у порядок денний його не ставив, - Жернаков

Рік тому президент Володимир Зеленський відповів на петицію з ліквідації ОАСК, яка набрала 25 000 голосів.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ініціатором цієї петиції виступив журналіст Данило Мокрик після виходу вже других "плівок Вовка", коли вся країна почула, що один із найважливіших судів країни насправді - справжнє лігво суддівської мафії. Причому відповів Зеленський у стилі "відчепіться", точніше "ми почали консультації".

"Невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК він подасть лише через півроку, коли центнери готівки (на ~$5 млн) знайде НАБУ на конспіративній квартирі рідного брата Павла Вовка разом з його ж, (Вовка. - Ав.), документами", - наголошує Жернаков.

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"І вже більше ніж пів року "невідкладний" президентський проєкт про ліквідацію ОАСК лежить в Раді без жодного руху. За десятки засідань комітету його голова Андрій Костін (СН, звичайно ж) жодного разу не поставив його навіть у порядок денний", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до Ради законопроєкт про невідкладну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.