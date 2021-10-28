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Новини
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"Невідкладний" законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК пів року без руху лежить у Раді. Костін навіть у порядок денний його не ставив, - Жернаков

Рік тому президент Володимир Зеленський відповів на петицію з ліквідації ОАСК, яка набрала 25 000 голосів.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ініціатором цієї петиції виступив журналіст Данило Мокрик після виходу вже других "плівок Вовка", коли вся країна почула, що один із найважливіших судів країни насправді - справжнє лігво суддівської мафії. Причому відповів Зеленський у стилі "відчепіться", точніше "ми почали консультації".

"Невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК він подасть лише через півроку, коли центнери готівки (на ~$5 млн) знайде НАБУ на конспіративній квартирі рідного брата Павла Вовка разом з його ж, (Вовка. - Ав.), документами", - наголошує Жернаков.

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"І вже більше ніж пів року "невідкладний" президентський проєкт про ліквідацію ОАСК лежить в Раді без жодного руху. За десятки засідань комітету його голова Андрій Костін (СН, звичайно ж) жодного разу не поставив його навіть у порядок денний", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до Ради законопроєкт про невідкладну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) ліквідація (4089) петиція (321) Окружний адмінсуд Києва (539) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+7
https://ibigdan.livejournal.com/27473569.html А шо так можна було?

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28.10.2021 12:46 Відповісти
+2
Рафик ни ф чём не финофат!
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28.10.2021 12:50 Відповісти
+1
А офис президента Зе ликвидировать? Ну дописать в законопрект?!
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28.10.2021 12:44 Відповісти
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А офис президента Зе ликвидировать? Ну дописать в законопрект?!
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28.10.2021 12:44 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27473569.html А шо так можна було?

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28.10.2021 12:46 Відповісти
Рафик ни ф чём не финофат!
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28.10.2021 12:50 Відповісти
а зачем ликвидировать..ведь суд хороший..
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28.10.2021 12:46 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять - царь хороший, бояре - негодяи козни строят
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28.10.2021 12:52 Відповісти
Ср...л Андрей Костин на Президента Зеленского.
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28.10.2021 12:53 Відповісти
брехня
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28.10.2021 13:48 Відповісти
Значить отримали команду, "не голосувати". "Ліния партії", однако.
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28.10.2021 13:06 Відповісти
Ручні поліцейські вже є у Зеленського, ручні суди теж дуже потрібні, от і весь секрет. Чекають поки забудеться само собою.
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28.10.2021 13:14 Відповісти
что что
а положить на неотложное
поцЗедент умеет
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28.10.2021 13:16 Відповісти
Бо цю владу як і минулу влаштовує кишеньковий суд на якого можна натиснути для прийняття правильного рішення.
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28.10.2021 13:30 Відповісти
"Ідіть в сраку", то Разумков винний!
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28.10.2021 14:01 Відповісти
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28.10.2021 14:10 Відповісти
це тупо, причому тут ОАСК, рішення ж люди приймають, судді, а не якась структура. Завтра кого будуть законом ліквідовувати, бо найшмарклявішого не влаштовує?
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28.10.2021 14:22 Відповісти
Не, ну вы странные... вот кто сколько денег занес Президенту, чтобы в стране начали работать законы? Воот! Уголь в стране (!!!) почему кончился? Что, шахт нету, кроме Донбасса? Есть, можно в Интернете глянуть. Просто кому-то надо, чтобы угля не было. А Президент, ну что он может сделать? Ему заплатили, он и отрабатывает. Заплатили - будет ОАСК, заплатили больше - не будет. Это ж рыночная экономика.

Вы на его мордочку посмотрите сейчас и два года назад. Ясно видно, человек хорошо питается, сладко спит...

А так да, на его фоне даже Порошенко выглядит национальным героем.
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28.10.2021 15:38 Відповісти
Ага, рішучість та політична воля -- це ж про зебєню!
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28.10.2021 15:38 Відповісти
 
 