У Моршині, де вакциновано 75% населення, з'явився перший госпіталізований із COVID-19 пацієнт

У курортному Моршині, де в рамках пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я щеплення отримали майже 75% населення, лише одну людину госпіталізовано до лікарні з коронавірусом. Загалом у місті 27 хворих, 26 з них лікуються вдома.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Супільне", про це повідомив мер міста Руслан Ільницький.

Повідомляється, що госпіталізована невакцинована жінка.

"На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися", — повідомила лікар міський. лікарні Оксана Бариш.

Однією дозою в Моршині зараз провакциновано 75 % людей, повністю вакциновані – 74 %. Міський голова Моршина Руслан Ільницький каже, до вакцинації минулого року місто недоотримувало грошей до бюджету. Усі санаторії були закриті: "Бюджет, оскільки Моршин курортне місто, зорієнтований на курортну діяльність. Тоді бюджет виконувався на 50%. Зараз теж не Бог зна як, все-таки 87% нам дозволило подолати ті кризові явища, які вже були і зараз в санаторії є людей досить багато".

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Приблизно за 40 кілометрів від Моршина є місто Стебник. На відміну від Моршина, де повністю вакциновані майже 75 % місцевого населення, тут щепилися від коронавірусу більше 3 % людей.

Директорка Стебницької лікарні Наталія Стецик каже, що останнім часом збільшилася кількість охочих вакцинуватися. У лікарні, де госпіталізують хворих на коронавірус, госпіталізовані 158 людей. Лікарня ж розрахована на 150 людей.

"На жаль, вночі або ввечері швидка перевозить критичних пацієнтів, тому ми мусіли виходити із того, що подоставляли ліжка, щоб можна було тих пацієнтів прийняти і надати їм допомогу. У реанімації в нас сьогодні знаходиться 18 пацієнтів, у вкрай важкому стані, двоє з них на апаратах штучної вентиляції легень", — каже директорка Стебницької лікарні Наталія Стецик.

За її словами, усі ці пацієнти є кисневозалежні.

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