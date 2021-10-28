У Моршині, де вакциновано 75% населення, з'явився перший госпіталізований із COVID-19 пацієнт
У курортному Моршині, де в рамках пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я щеплення отримали майже 75% населення, лише одну людину госпіталізовано до лікарні з коронавірусом. Загалом у місті 27 хворих, 26 з них лікуються вдома.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Супільне", про це повідомив мер міста Руслан Ільницький.
Повідомляється, що госпіталізована невакцинована жінка.
"На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися", — повідомила лікар міський. лікарні Оксана Бариш.
Однією дозою в Моршині зараз провакциновано 75 % людей, повністю вакциновані – 74 %. Міський голова Моршина Руслан Ільницький каже, до вакцинації минулого року місто недоотримувало грошей до бюджету. Усі санаторії були закриті: "Бюджет, оскільки Моршин курортне місто, зорієнтований на курортну діяльність. Тоді бюджет виконувався на 50%. Зараз теж не Бог зна як, все-таки 87% нам дозволило подолати ті кризові явища, які вже були і зараз в санаторії є людей досить багато".
Приблизно за 40 кілометрів від Моршина є місто Стебник. На відміну від Моршина, де повністю вакциновані майже 75 % місцевого населення, тут щепилися від коронавірусу більше 3 % людей.
Директорка Стебницької лікарні Наталія Стецик каже, що останнім часом збільшилася кількість охочих вакцинуватися. У лікарні, де госпіталізують хворих на коронавірус, госпіталізовані 158 людей. Лікарня ж розрахована на 150 людей.
"На жаль, вночі або ввечері швидка перевозить критичних пацієнтів, тому ми мусіли виходити із того, що подоставляли ліжка, щоб можна було тих пацієнтів прийняти і надати їм допомогу. У реанімації в нас сьогодні знаходиться 18 пацієнтів, у вкрай важкому стані, двоє з них на апаратах штучної вентиляції легень", — каже директорка Стебницької лікарні Наталія Стецик.
За її словами, усі ці пацієнти є кисневозалежні.
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тоді повірили...а тепер годі, змі брешуть
Ну і так, коли 1+1, який топить за Зе, розповідає, що Петя брата убив, то що це, як не пропаганда в ЗМІ?
Ні, вірогідніше звучить голосування тому, що повірили про брата.
10 людей перебувають зараз у ковідному відділенні в Закарпатській обласній лікарні, троє з них - у реанімації. Про це 25 жовтня Суспільному розповів директор закладу Юрій Яцина.
за всеукраїнськими мірками, канєшно
Візьмемо простий приклад.
Скажімо, у моршині 1000 людей населення. 75% вакцинованих, тобто 750. 25% - невакцинованих , тобто 250. Тепер дивимось - з 750 вакцинованих - 10 у лікарні. Тобто, 1 з 75. А з 250 невакцинованих - 17. Тобто 1 із 15. А от тепер можете порівнювати - 1 з 75 і 1 із15. Різниця - рівно 5(!) разів. Невакциновані попадають і лікарню в 5 разів частіше.
Так, к слову.