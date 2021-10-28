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Новини Боротьба з коронавірусом
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У Моршині, де вакциновано 75% населення, з'явився перший госпіталізований із COVID-19 пацієнт

У Моршині, де вакциновано 75% населення, з'явився перший госпіталізований із COVID-19 пацієнт

У курортному Моршині, де в рамках пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я щеплення отримали майже 75% населення, лише одну людину госпіталізовано до лікарні з коронавірусом. Загалом у місті 27 хворих, 26 з них лікуються вдома.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Супільне", про це повідомив мер міста Руслан Ільницький.

Повідомляється, що госпіталізована невакцинована жінка.

"На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися", — повідомила лікар міський. лікарні Оксана Бариш.

Однією дозою в Моршині зараз провакциновано 75 % людей, повністю вакциновані – 74 %. Міський голова Моршина Руслан Ільницький каже, до вакцинації минулого року місто недоотримувало грошей до бюджету. Усі санаторії були закриті: "Бюджет, оскільки Моршин курортне місто, зорієнтований на курортну діяльність. Тоді бюджет виконувався на 50%. Зараз теж не Бог зна як, все-таки 87% нам дозволило подолати ті кризові явища, які вже були і зараз в санаторії є людей досить багато".

Також читайте: Вакцина не впливає на ДНК і не викликає безпліддя, годі вірити фейкам, - головний санлікар Кузін

Приблизно за 40 кілометрів від Моршина є місто Стебник. На відміну від Моршина, де повністю вакциновані майже 75 % місцевого населення, тут щепилися від коронавірусу більше 3 % людей.

Директорка Стебницької лікарні Наталія Стецик каже, що останнім часом збільшилася кількість охочих вакцинуватися. У лікарні, де госпіталізують хворих на коронавірус, госпіталізовані 158 людей. Лікарня ж розрахована на 150 людей.

"На жаль, вночі або ввечері швидка перевозить критичних пацієнтів, тому ми мусіли виходити із того, що подоставляли ліжка, щоб можна було тих пацієнтів прийняти і надати їм допомогу. У реанімації в нас сьогодні знаходиться 18 пацієнтів, у вкрай важкому стані, двоє з них на апаратах штучної вентиляції легень", — каже директорка Стебницької лікарні Наталія Стецик.

За її словами, усі ці пацієнти є кисневозалежні.

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Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Львівська область (2463)


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Топ коментарі
+15
Знаєте, що у цій всій ситуації з вакцинацією убиває найбільше? Що люди не вірять ЗМІ, коли ті закликають вакцинуватися, але при цьому у 2019 повірили ЗМІ і проголосували за Зєлю!
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28.10.2021 13:02 Відповісти
+13
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28.10.2021 13:06 Відповісти
+8
Звісно невакцинована, треба спочатку прочитати, Пожилая женщина была не привита. Источник:
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28.10.2021 12:55 Відповісти
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Не привитый. Иле справку купил, 146%
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28.10.2021 12:50 Відповісти
вакцина защищает от ковида на 146%
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28.10.2021 12:52 Відповісти
Немає мізків - 146%
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28.10.2021 12:55 Відповісти
Те що вона була невакцинован, антиваксам до мізків не доходить.
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28.10.2021 12:57 Відповісти
Ну таки уколотые начинают болеть где-то через 2-3 недели, будем посмотреть ,а по сути население моршина 5 тыщь ,вот просто уверен что можно найти пгт с примерным числом жителей с уколотыми где то процентов 10-15 и с такими же показателями заболевших
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28.10.2021 13:33 Відповісти
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28.10.2021 13:07 Відповісти
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28.10.2021 13:10 Відповісти
Звісно невакцинована, треба спочатку прочитати, Пожилая женщина была не привита. Источник:
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28.10.2021 12:55 Відповісти
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28.10.2021 13:06 Відповісти
Знаєте, що у цій всій ситуації з вакцинацією убиває найбільше? Що люди не вірять ЗМІ, коли ті закликають вакцинуватися, але при цьому у 2019 повірили ЗМІ і проголосували за Зєлю!
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28.10.2021 13:02 Відповісти
це ті ж самі люди...не хочуть обпектись вдруге...
тоді повірили...а тепер годі, змі брешуть
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28.10.2021 13:12 Відповісти
Ні люди голосували за Зелю не через пропаганду ЗМІ, це було скоріше протестне голосування проти попереднього корумпованого і бездарного президента. Звичайно всі розуміли, що це великий ризик, але на той час не можна було допустити, щоб Порошенко ще 5 років був президентом. Зараз Зеленський такий самий корумпований і бездарний як і Порошенко.
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28.10.2021 13:12 Відповісти
Якби люди голосували проти Порошенка не через пропаганду ЗМІ, то обрали б не Зе, а когось адекватнішого і толковішого! Ну в першому ж турі розумніших кандидатів вистачало - Гриценко, Кошулинський, Кривонос і тд...

Ну і так, коли 1+1, який топить за Зе, розповідає, що Петя брата убив, то що це, як не пропаганда в ЗМІ?
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28.10.2021 13:17 Відповісти
Люди не голосували за Порошенка не тому, що по версії 1+1 він брата вбив, а тому що він олігарх, міністер фінансів уряду азарова, під час Майдану захищав беркут і адміністріцію президента від народу, потім написав заяву в міліцію януковича на майданівців. Коли став пезидентом, призначив мін. оборони Галетея, кожні 2 тижні оголошував односторонні перемиря в яких гинули десятки наших солдатів, про парад під час трагедії під Іловайськом думаю нагадувати не треба, провалив всі реформи, постійно брехав народу. По суті він забрав у України 5 років, заякі можна було зробити колосальні реформи. Тепер по його граблях йде Зеленський.
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28.10.2021 13:31 Відповісти
Тобто проголосували не за олігарха Порошенка, а за куклу олігарха Коломойського?
Ні, вірогідніше звучить голосування тому, що повірили про брата.
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28.10.2021 13:34 Відповісти
Чувак, ти реально не розумієш, що якби не 1+1, обрали б Юльку, Гриценка чи Порошенка, чи ще когось, АЛЕ НЕ ЗЕЛЕНСЬКОГО?
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28.10.2021 13:42 Відповісти
По перше частка 1+1 в ефірі 13%, по друге Порошенка підтримували канал Україна Ахметова, 5 канал і інші, Армія, Мова ВІра - лунало з кожного утюга, і бігборди Порошенка навпроти путіна стояли в кожному місті, але народ вже не вірив. 1+1 робив передачі про корупцію і злочини Порошенка, голосуйте за Зеленського на 1+1 не звучало, хіба в останні 2 місяці.
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28.10.2021 13:56 Відповісти
Пфф, ти ще скажи, що новорічне звернення Зе - не агітація...
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28.10.2021 13:58 Відповісти
Ще раз: якби не 1+1, то в другий тур вийшли б Петя і хтось типу Юлі або Гриценка. Без 1+1 і свого серіалу Зе пролетів би!
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28.10.2021 13:59 Відповісти
Более того , Порошенко поддержал Путин своим заявлением , что Москву устроит любой кандидат , кроме "нациста" Пецьі. Чем поднял его рейтинг , кгбєшники любят и умеют разводить...
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28.10.2021 15:36 Відповісти
Ті люди, що голосували за зелю, слухають зараз і слухали в 19 році не українські ЗМІ, а кремлівські.
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28.10.2021 13:35 Відповісти
Знаю людей, для яких це не так.
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28.10.2021 16:00 Відповісти
Вірять у те, у що хочуть повіврити та у що легше повірити.
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28.10.2021 15:59 Відповісти
Бо самі не вміють, або не лінуються думати, а ворожа пропаганда тут як тут, послужливо вкладає у порожні голови всіляку маячню.
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29.10.2021 09:12 Відповісти
Ковідстаціонар в Ужгороді знаходиться не в інфекційній лікарні, а в обласній, ви ще стоматологічну покажіть без ковіду.
10 людей перебувають зараз у ковідному відділенні в Закарпатській обласній лікарні, троє з них - у реанімації. Про це 25 жовтня Суспільному розповів директор закладу Юрій Яцина.
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28.10.2021 13:08 Відповісти
Шах и мат, антиваксеры.
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28.10.2021 13:07 Відповісти
Там вода целебная, поэтому мало. Но тем не менее 10 из 27 заболевших - вакцинированы, понятное дело, что вакцину им кололи бодяжную. Возможно даже разбодяженную Моршанськой.
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28.10.2021 13:08 Відповісти
там трускавець недалеко...
за всеукраїнськими мірками, канєшно
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28.10.2021 13:13 Відповісти
Вже в котрий раз бачу саме такі антиваксиерські факти - мовляв он у Ірландії 75% вакцинованих, а в лікарні все одно невакцинованих лише половина, що доводить, що вакцина не працює. Це мізки у вас не працюють.
Візьмемо простий приклад.
Скажімо, у моршині 1000 людей населення. 75% вакцинованих, тобто 750. 25% - невакцинованих , тобто 250. Тепер дивимось - з 750 вакцинованих - 10 у лікарні. Тобто, 1 з 75. А з 250 невакцинованих - 17. Тобто 1 із 15. А от тепер можете порівнювати - 1 з 75 і 1 із15. Різниця - рівно 5(!) разів. Невакциновані попадають і лікарню в 5 разів частіше.
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28.10.2021 13:25 Відповісти
Ваш розрахунок можна вважати коректним, якби не було осіб, які вже перехворіли на ковід в обох порівнюваних групах.
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28.10.2021 13:42 Відповісти
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28.10.2021 13:08 Відповісти
На сайте города говорится о 66%.
Так, к слову.
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28.10.2021 14:10 Відповісти
Возможно, со времени обновления сайта часть невакцинированных сократилась. Там есть два варианта сокращения их количества. Интересно, какой они выбрали?
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28.10.2021 15:06 Відповісти
Молодцы!
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28.10.2021 14:10 Відповісти
Это по тому что = 1) вакцинация была сделанная за сравнительно короткий период большому количеству населения 2 ) вакцинация проведена в летний период когда заражения от коронавируса свелось почти что к единичным случаям. 3) большой охват населения вакцинацией - 75% Вот три составляющих успеха. Выведи за рамки хотя бы один .. и все.. было бы как везде ( провал).
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28.10.2021 17:36 Відповісти
Єдиний нюанс. Місцева лікарня не є опорною та не лікує ковідних хворих. Тому їх там і нема. Чому одного таки поклали - хз. Хворих там близько 45 на усе містечко (близько 4300 душ). У сусідньому Трускавці (близько 30000), де вакцинація охопила приблизно 30% населення, 70 хворих. Якось так.
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28.10.2021 20:50 Відповісти
 
 