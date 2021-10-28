Бізнесмени та юристи запропонували постраждалим у смертельній ДТП у Харкові допомогу в юридичному супроводі справи: Фінансуємо всі витрати, хабарів не даємо, - Сапронов
Бізнесмени та адвокати запропонували постраждалим у смертельній ДТП у Харкові за участю 16-річного Миколи Харківського допомогу в юридичному супроводі справи.
Про це написав у Facebook бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибір адвоката – прерогатива сімей потерпілих.
У нас є пул із 10 осіб, поки що 10 бізнесменів, готових фінансувати захист постраждалих від свавілля юної мерзоти та його покровителів.
Минула доба, у мене в стрічці було ТРИ десятки прохань від людей із посиланням на прохання допомогти потерпілим із адвокатами.
Телефон Ігоря Черняка їм передали.
На зв'язок з ним вони ПОКИ не виходили.
Ми готові.
Вибір за постраждалою стороною.
Це станом на зараз.
Я, Юрій Сапронов
Гарік Корогодський
Олександр Давтян
Володимир Скоробогач
Ігор Черняк
Масі Найєм
Ігор Когут
Юрій Губанков
Сергій Хорошайлов
Валерій Дема
Фінансуємо всі витрати на судовий процес.
Обіцяємо ВСЕ в паблік.
Феміда не зможе продатись, тільки якщо все буде голосно, прозоро та світло.
Хабарів не даємо.
Близькі до постраждалих, будь ласка, передайте телефон Ігоря Черняка.
+380509618027
Ми не нав'язуємо себе, але готові допомогти від "А" до "Я".
Думаю, навряд чи можна зібрати подібну групу юристів та бізнесменів для Вашого захисту.
У ній не лише харків'яни, а й кияни та одесити.
Вибір за Вами!" – звернувся до постраждалих Сапронов.
Раніше дочка загиблого у смертельній ДТП у Харкові попросила підтримки юристів та свідків: "Мій тато лежить у морзі тому, що 16-річний хлопець відчуває свою безкарність".
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.
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и не только отсутсвие прав, а труп!
плюс хулиганка двухлетней давности.
А нужно - на кол!
https://www.youtube.com/watch?v=zmHEQzfhjME
Учился с ним на одном факультете .