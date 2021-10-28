Бізнесмени та юристи запропонували постраждалим у смертельній ДТП у Харкові допомогу в юридичному супроводі справи: Фінансуємо всі витрати, хабарів не даємо, - Сапронов

Бізнесмени та адвокати запропонували постраждалим у смертельній ДТП у Харкові за участю 16-річного Миколи Харківського допомогу в юридичному супроводі справи.

Про це написав у Facebook бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибір адвоката – прерогатива сімей потерпілих.

У нас є пул із 10 осіб, поки що 10 бізнесменів, готових фінансувати захист постраждалих від свавілля юної мерзоти та його покровителів.

Минула доба, у мене в стрічці було ТРИ десятки прохань від людей із посиланням на прохання допомогти потерпілим із адвокатами.

Телефон Ігоря Черняка їм передали.

На зв'язок з ним вони ПОКИ не виходили.

Ми готові.

Вибір за постраждалою стороною.

Це станом на зараз.

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Я, Юрій Сапронов

Гарік Корогодський

Олександр Давтян

Володимир Скоробогач

Ігор Черняк

Масі Найєм

Ігор Когут

Юрій Губанков

Сергій Хорошайлов

Валерій Дема

Фінансуємо всі витрати на судовий процес.

Обіцяємо ВСЕ в паблік.

Феміда не зможе продатись, тільки якщо все буде голосно, прозоро та світло.

Хабарів не даємо.

Близькі до постраждалих, будь ласка, передайте телефон Ігоря Черняка.

+380509618027

Ми не нав'язуємо себе, але готові допомогти від "А" до "Я".

Думаю, навряд чи можна зібрати подібну групу юристів та бізнесменів для Вашого захисту.

У ній не лише харків'яни, а й кияни та одесити.

Вибір за Вами!" – звернувся до постраждалих Сапронов.

Раніше дочка загиблого у смертельній ДТП у Харкові попросила підтримки юристів та свідків: "Мій тато лежить у морзі тому, що 16-річний хлопець відчуває свою безкарність".

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.