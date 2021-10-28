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Новини
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Бізнесмени та юристи запропонували постраждалим у смертельній ДТП у Харкові допомогу в юридичному супроводі справи: Фінансуємо всі витрати, хабарів не даємо, - Сапронов

Бізнесмени та юристи запропонували постраждалим у смертельній ДТП у Харкові допомогу в юридичному супроводі справи: Фінансуємо всі витрати, хабарів не даємо, - Сапронов

Бізнесмени та адвокати запропонували постраждалим у смертельній ДТП у Харкові за участю 16-річного Миколи Харківського допомогу в юридичному супроводі справи.

Про це написав у Facebook бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибір адвоката – прерогатива сімей потерпілих.

У нас є пул із 10 осіб, поки що 10 бізнесменів, готових фінансувати захист постраждалих від свавілля юної мерзоти та його покровителів.

Минула доба, у мене в стрічці було ТРИ десятки прохань від людей із посиланням на прохання допомогти потерпілим із адвокатами.

Телефон Ігоря Черняка їм передали.

На зв'язок з ним вони ПОКИ не виходили.

Ми готові.

Вибір за постраждалою стороною.

Це станом на зараз.

Також читайте: ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний називав патрульним не своє прізвище, є ризики того, що він може приховувати докази, - прокуратура

Я, Юрій Сапронов

Гарік Корогодський

Олександр Давтян

Володимир Скоробогач

Ігор Черняк

Масі Найєм

Ігор Когут

Юрій Губанков

Сергій Хорошайлов

Валерій Дема

Фінансуємо всі витрати на судовий процес.

Обіцяємо ВСЕ в паблік.

Феміда не зможе продатись, тільки якщо все буде голосно, прозоро та світло.

Хабарів не даємо.

Близькі до постраждалих, будь ласка, передайте телефон Ігоря Черняка.

+380509618027

Ми не нав'язуємо себе, але готові допомогти від "А" до "Я".

Думаю, навряд чи можна зібрати подібну групу юристів та бізнесменів для Вашого захисту.

У ній не лише харків'яни, а й кияни та одесити.

Вибір за Вами!" – звернувся до постраждалих Сапронов.

Раніше дочка загиблого у смертельній ДТП у Харкові попросила підтримки юристів та свідків: "Мій тато лежить у морзі тому, що 16-річний хлопець відчуває свою безкарність".

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5702) Черняк (27) Сапронов (6) Найєм Масі (140) Давтян Дмитро (17) Корогодський Гарік (5)


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Топ коментарі
+35
Ну подивимось, закрийте покидька назавжди.
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28.10.2021 12:54 Відповісти
+16
Молодцы, хороший почин в борьбе с беспределом.
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28.10.2021 12:59 Відповісти
+15
Оказывается, есть и честные юристы. Хорошо, что откликнулись. Страшно представить, если не было бы интернета.
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28.10.2021 13:24 Відповісти
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Ну подивимось, закрийте покидька назавжди.
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28.10.2021 12:54 Відповісти
Оказывается, есть и честные юристы. Хорошо, что откликнулись. Страшно представить, если не было бы интернета.
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28.10.2021 13:24 Відповісти
Фігня в тому, що за це ДТП йому світить від 3 до 8. Оскільки йому ще 16, суддя явно дасть 3. Завдяки закону Гаді, посидить півтора роки в приватизованому СІЗО з телевізором та 4-разовим харчуванням в комфортних умовах, бо малолєтка, поки будуть тягнути процес. А через півтора роки, отримавши трьольнік (може навіть без усякого підмазування) вийде на волю прямо із зали суду. Буде йому 17-18 - і зможе за своє життя ще натворити купу всього хорошого.
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28.10.2021 13:36 Відповісти
ну 3 вряд ли у него есть отягчающие. И ты забыл 2 года условно которые сейчас у него есть автоматом приплюсовываются к назначенному сроку.
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28.10.2021 13:41 Відповісти
Які? Тільки відсутність прав. Я, до речі, можу і повірити, що він був тверезий. А 16, це пом'якшувальні в очах більшості суддів. До того ж, я це казав навіть в світлі, якщо не підмажуть. А якщо підмажуть, то точно трьошка буде через неповнолітність. Ну ок, ще 2 роки умовних. Посидить в СІЗО не півтора, а 2 роки. Ще рік амністують чи удо чи ще щось і вийде у 18. От побачите. У нас дуже м'яке законодавство по відношенню до ДТП. А для суддів на таких справах наваритися взагалі - просто як цукерку у дитини відібрати. Не справа, а мрія. Без ніякого ризику для себе наварити кілька штук баксів.
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28.10.2021 13:48 Відповісти
там езда на красный, причем массовая.
и не только отсутсвие прав, а труп!
плюс хулиганка двухлетней давности.
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28.10.2021 14:40 Відповісти
Будь ласка, почитайте статтю, перш ніж писати. Якщо є труп (один), то це ч. 2 ст. 286. Від 3 - до 8 років. У Зайчихи була частина 3 (кілька трупів - від 5 до 10). На червоне - не є обтяжливими обставинами, це є сутністю самої статті - "Порушення правил безпеки". Якби він збив людину не порушуючи правила безпеки - наприклад, людина би перебігала дорогу у невстановленому місці - то і всієї статті би не було. А так, саме через те, що він їхав на червоне та перевищував - тому і є стаття 286. Єдиним можливим обтяжуючим може бути відсутність прав. А саме те, що він не мав права бути за кермом (так само, як і стан алкогольного сп'яніння). Але я не юрист, і не знаю, наскільки це є обтяжливим. А от те, що йому 16 - може бути (і 100% буде, тому що суддю підмажуть, та і класово близький цей урод) пом'якшувальним. Так що отримає він 3, максимум 4 роки. Плюс 2 за умовне. Але, по досягненню 18 років, його швидше за все випустять по УДО.
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28.10.2021 16:51 Відповісти
закон Гади уже давно отменен
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28.10.2021 14:07 Відповісти
А нельзя просто потихоньку каким-нибудь неприметным мужичкам в СИЗО забашлять и не морочиться с юридическими вопросами.?
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28.10.2021 12:57 Відповісти
А не треба, там таких "крутих" дуже **********, він сам закінчить самогубством.
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28.10.2021 12:59 Відповісти
Зайцева, как-то, не покончила.
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28.10.2021 13:00 Відповісти
Зайцева при всьому страхітті що вона наробила, не зробила це навмисно, цей покидьок навмисно їздив на червоне.
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28.10.2021 13:02 Відповісти
А как вы отличаете кто из них специально, а кто нет ехал на красный?
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28.10.2021 13:15 Відповісти
Ну как же "не навмисно"? Она точно так же неслась на красный на скорости больше 100 км/ч! Не специально вылетела на тротуар, вы это хотели сказать?
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28.10.2021 13:20 Відповісти
Более того, не на лесоповале срок мотает, а принимает солнечные ванны
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28.10.2021 13:22 Відповісти
За такі злочини в колонію не попадають, хіба що для неповнолітніх. Там ще буде "права качати".
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28.10.2021 14:06 Відповісти
Он к ним не попадет..он будет с сидеть со стукачем на випке
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28.10.2021 20:23 Відповісти
Не надо, а то будет типа распятый мальчик.
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28.10.2021 13:00 Відповісти
нельзя... он должен страдать...
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28.10.2021 13:02 Відповісти
Такие вопросы надо было решать на месте...
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28.10.2021 20:19 Відповісти
Садить надо этих мажоров
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28.10.2021 12:58 Відповісти
Так и сажают! На хорошие должности в удобные кресла!
А нужно - на кол!
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28.10.2021 13:02 Відповісти
Нужен суд Линча.
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28.10.2021 23:32 Відповісти
Респект!...
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28.10.2021 12:58 Відповісти
Молодцы, хороший почин в борьбе с беспределом.
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28.10.2021 12:59 Відповісти
может так и должно правовое государство работать. но чото доверия нет. несправедливо.
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28.10.2021 14:46 Відповісти
ну что же РЕСПЕКТ....а чего боятся ублюдки -правильно! открытости гласности хайпа и хайло на всю страну... софитов и все время под прицелом прессы и общества... тогда терки сложно как то сделать гласность она как была вилами в бок так и остается..голову можно и потерять и не заметить как...
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28.10.2021 13:02 Відповісти
Харків-аварії,Одеса - пожежі.Юракадемії викидують "спеців " тисячами ,а0 результат.
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28.10.2021 13:03 Відповісти
молодцы. а то, *****, династия рубщиков мяса просто ах..ла вкрай, ссут в глаза и обществу, и правосудию.
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28.10.2021 13:06 Відповісти
Проще передать в СИЗО 500 баксов- и пустить Маню по камерам! Потом сам на себя еще и наговор налепит.
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28.10.2021 13:10 Відповісти
Пока само общество не станет исторгать таких ублюдков - ни один президент или судья или прокурор не пошевелятся.
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28.10.2021 13:11 Відповісти
Браво! С такой поддержкой есть шанс закрыть выродка на 8 лет+ 2 года из предыдущего приговора....Маленькая мразь должна расплатиться по-полной...
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28.10.2021 13:13 Відповісти
Эти 2 года должны и на родителях хоть как то отразится (он делал это в 14 лет)
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28.10.2021 13:48 Відповісти
Вы абсолютно правы. На конченых родителях этого выродка - выкидыша Коли очень грустно отразятся все десять лет колонии их ********. В колонии потирают руки - ожидается жирный клиент, который будет дорого оплачивать свою девственную задницу и рот....Если он ещё целка... Колония обойдётся мяснику и его бабе не один десяток тысяч долларов....В год....
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28.10.2021 17:44 Відповісти
Ого хорошими деньгами запахло что столько желающих подтянулись. Это пострадавшие имеется ввиду друзья из машины этого урода?
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28.10.2021 13:18 Відповісти
Дело в том что данное дело будет потом как витрина для адвоката, так как известно на всю страну. Но о5 таки, в этом нет ничего плохого.
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28.10.2021 13:49 Відповісти
Я полностью с вами согласен в деньгах ни для кого и ни где нет ничего плохого, это святое. Жаль только что гибнут не виновные из за таких витрин для адвокатов.
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28.10.2021 15:39 Відповісти
Стрим из зала суда

https://www.youtube.com/watch?v=zmHEQzfhjME
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28.10.2021 13:19 Відповісти
Да, если эта ******** и вправду возьмется, то пацану сушить сухари и готовить большую банку вазелина. Очень известные "кошельки" Харькова, бизнесмены, хлебный магнат и руководители крупных юридических фирм, одесский магнат. Не думаю, что торгаш мясом круче. Все зависит, какую сторону примет генпрокурор Венедиктова, тоже харьковчанка. Вот у нее и шанс показать свое лицо.
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28.10.2021 13:20 Відповісти
...а если Найем талибан еще подключит - тогда ваще
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28.10.2021 13:23 Відповісти
Корогодский, гражданин РФ, да еще и против взяток Это прямо анекдот.
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28.10.2021 13:21 Відповісти
Респект Сапронову.
Учился с ним на одном факультете .
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28.10.2021 13:32 Відповісти
суета вокруг выборов.как только пройдут выборы все пойдет по накатанной колее и Коля Харьковский будет башлять харьковским ментам или полиции по 100 долларов.И не ищите в Харькове порядочных чиновников а тем более прокурорских
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28.10.2021 13:37 Відповісти
як і не варто шукати порядних людей серед уродженців росії, членів "партіїрегіонів" та ще й шанувальника го.дона. це я, власне, про сапронова.
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28.10.2021 13:55 Відповісти
Юридическая помощь в украинских судах? Вы серьезно? Вся суть самого дорогого и професионального адвоката в Украинских судах ето отнести пачку денег судье и прокурору. Или вам мало фактов когда судьи и прокурворы закрывали глаза на очевидное преступление совершенные чинушами и олигофренами.
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28.10.2021 14:00 Відповісти
здорово! после его посадки передать на зону энную небольшую сумму даже на общак денежку .что бы с этого мажорчика сделали там гребешка петушка.... и будет там машенькой .
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28.10.2021 14:05 Відповісти
Тепер важливо - аби діти цього загиблого водія не погодились на фінансову компенсацію від батьків цього малолітнього виродка і не продали за гроші життя і ім"я свого батька. Бо тоді вони будуть нічим не кращими за це малолітнє лайно.
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28.10.2021 14:29 Відповісти
всё правильно - наглухо за-ипаште семейку беспредельщика !
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28.10.2021 14:34 Відповісти
А це вже добра новина, бо важко їздити по дорогам за правилами ПДР, коли і в місті і на трасі "льотчики" постійно провокують на ДТП. Сам пів року тому мало не влетів у зад фури на трасі, бо такий ублюдок летів позаду мене зі швидкістю за 200км/г та не збирався її збавляти. Нема сумнівів, що переважна більшість важких ДТП саме через жлобню на дорогах.
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28.10.2021 14:53 Відповісти
В Україні якщо не даєш хабарів, а намагаєшся вирішити справу за законом, то ймовірність справедливого рішення прямує до нуля.
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28.10.2021 15:00 Відповісти
Так ходять слухи що в нього амністія заднім числом.
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28.10.2021 15:12 Відповісти
Не словом а ділом!
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29.10.2021 18:35 Відповісти
 
 