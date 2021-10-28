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Новини
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Савельєва, який передав відеоархів Gulagu.net з тортурами в колоніях РФ, заочно заарештовано: Його оголосять у міжнародний розшук

Савельєва, який передав відеоархів Gulagu.net з тортурами в колоніях РФ, заочно заарештовано: Його оголосять у міжнародний розшук

У Росії суд санкціонував заочний арешт Сергія Савельєва, який передав правозахисному проєкту Gulagu.net записи з тортурами та знущаннями у колоніях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза", про це повідомили у ГУ МВС у Саратовській області.

"За наявною інформацією він виїхав за межі РФ, у зв'язку з чим готуються документи для оголошення його в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

Савельєв, повідомили у МВС, проходить обвинуваченим у справі про неправомірний доступ до комп'ютерної інформації під час свого перебування у колонії.

Також дивіться: Секретний відеоархів на 40 Гб: правозахисники оприлюднили шокуючі кадри катувань і зґвалтувань у російських в'язницях. ВIДЕО 18+

Нагадаємо, раніше в РФ правозахисники оприлюднили шокуючі кадри тортур та зґвалтувань у російських в'язницях.

Пізніше стало відомо, що програміст Сергій Савельєв, який передав правозахисному проєкту Gulagu.net архіви тортур та зґвалтувань у російських в'язницях та тюремних лікарнях, приїхав до Парижа. Він попросив надати йому політичний притулок.

Автор: 

арешт (2537) катування (609) розшук (656) росія (66104) в’язниця (443)


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Топ коментарі
+8
Если РФ отрицает пытки, тогда почему преследует правозащитника?
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28.10.2021 13:03 Відповісти
+8
Він не правозахисник. він сидів у в'язниці і працював на адміністрацію (так як за фахом програміст). Їому доручили обслуговувати компьютери де він і знайшов записи знущань над зеками. Злив іх в інет, а після виходу з тіряги передав правозахисникам, а сам втік до Франції.
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28.10.2021 13:44 Відповісти
+4
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28.10.2021 13:00 Відповісти
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28.10.2021 13:00 Відповісти
оказывается их власть не так уж и плоха - работает на перспективу!
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28.10.2021 15:32 Відповісти
да кого интересуют как там развлекаются инфузории в туфельках.... запретить въезд с этого маразматического музея тупиковой ветви цивилизации и ввести визовій режим... поддельніе справки от ковида ( а других там нет - не принимать)
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28.10.2021 13:01 Відповісти
Есть. Некоторые кацапы выезжают в страны ЕС, чтоб вакцинироваться.
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28.10.2021 13:05 Відповісти
Если РФ отрицает пытки, тогда почему преследует правозащитника?
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28.10.2021 13:03 Відповісти
просто Зазеркалье, давно уже
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28.10.2021 13:22 Відповісти
в РФ это не пытки а интимные отношения между гражданами, а Савельев грубо нарушил эту идилию и нанёс глубокую душевную травму рашистскому режиму, за что должен понести
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28.10.2021 13:39 Відповісти
Він не правозахисник. він сидів у в'язниці і працював на адміністрацію (так як за фахом програміст). Їому доручили обслуговувати компьютери де він і знайшов записи знущань над зеками. Злив іх в інет, а після виходу з тіряги передав правозахисникам, а сам втік до Франції.
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28.10.2021 13:44 Відповісти
Інформування суспільства про злочини теж є правозахисна діяльність, друже!
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29.10.2021 01:37 Відповісти
Є різниця між бути правозахисником (фахова освіта, посада, ліцензія) і правозахисна діяльність. Я вдома замінив електричну розетку, але не став при цьому електриком.
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29.10.2021 10:24 Відповісти
Козломордые не перестают удивлять трэшаком.
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28.10.2021 13:05 Відповісти
как пить дать кооп.озеро-есть терр.организация..
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28.10.2021 13:07 Відповісти
ото рвануло пердаки в парашке))
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28.10.2021 13:07 Відповісти
Ещё один сбежал из гулага, отомстив вертухаям.

Седняшние фрики захватившие власть в Украине поступают так же как в Мордоре - Лерос раскрывает коррупцию во власти, но власть бросилась на борьбу не с преступниками, а самим Леросом.
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28.10.2021 13:08 Відповісти
Напевне Росія ненавидить США тому, що негри рабами жили краще за росіян.
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28.10.2021 13:10 Відповісти
ты прям в зрачок летящей в когтях филина мыши попал!
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28.10.2021 13:20 Відповісти
Нет, им нужен образ врага, чтобы пояснить вековую отсталость
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28.10.2021 13:21 Відповісти
Никто контору не тревожил, отчего не быть пыткам? Это ж скрепное
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28.10.2021 13:19 Відповісти
Вообще пофиг кто там кого у казламордых пытает.
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28.10.2021 13:34 Відповісти
Если бы Мордор был от нас подальше - на другом континенте или на Луне например, тогда да, было бы пофиг, но эти одичалые наши соседи и если они у себя устраивают такие "конкурсы", то задача наших политиков как можно сильнее привлекать к ним внимание зарубежной общественности, так как Мордор от них далёк и вот им зачастую пофиг на цирк в Мордоре.
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28.10.2021 14:02 Відповісти
Добавлю, эти пытки надо не стесняться и крутитб на всех ТВ каналах на русскоязычном Доме и Интере в первую очередь, пусть ватноголовые смотрят им точно полезно, какой то процентик отрезвеет от рашизма уже хорошо
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28.10.2021 14:48 Відповісти
Да уж.Никогда так не проявляется любовь к берёзкам,как в ту минуту, когда две берёзки рвут москаля на части.Это минута самая любимая у москалей.Получать наслаждение от своих страданий и с неописуемым восторгом,смотреть как страдают другие.Волшебный и такой непонятный код,воспетый поэтами и писателями москалей,оказывается тупым садомазо,вопросом"Что делать"и выяснения"Тварь ли я дрожащая"перед убийством старухи процентщицы
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28.10.2021 15:23 Відповісти
Садо-мазо и анал даже Пушкин воспевал, ну а мрачный Достоевский педофилил не по детски!
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29.10.2021 08:44 Відповісти
Да уж.В Рашке объявлен план"Перехват"по поимке беглого раба,имеющего наглость выступить против скреп
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28.10.2021 15:11 Відповісти
А, ну то есть трахать в зад шваброй - это само по себе нормально. А вот разглашать про это - уголовная статья и международный розыск... А чего тогда Гоблина пучкова не посадить? Он регулярно что то там про черенок от лопаты вещал....
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28.10.2021 15:14 Відповісти
У каждой страны есть национальные традиции. В Украине - это козаки, вышиванки и гопак. В россии - пытки. Кто мы такие, чтобы осуждать их? Им так нравится.
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28.10.2021 15:40 Відповісти
Лишнехромосомные вместо того, чтоб засудить вертухаев и их приспешников, гоняются за человеком обличившим это зло. Конченные.
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28.10.2021 17:25 Відповісти
 
 