Савельєва, який передав відеоархів Gulagu.net з тортурами в колоніях РФ, заочно заарештовано: Його оголосять у міжнародний розшук

У Росії суд санкціонував заочний арешт Сергія Савельєва, який передав правозахисному проєкту Gulagu.net записи з тортурами та знущаннями у колоніях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза", про це повідомили у ГУ МВС у Саратовській області.

"За наявною інформацією він виїхав за межі РФ, у зв'язку з чим готуються документи для оголошення його в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

Савельєв, повідомили у МВС, проходить обвинуваченим у справі про неправомірний доступ до комп'ютерної інформації під час свого перебування у колонії.

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Нагадаємо, раніше в РФ правозахисники оприлюднили шокуючі кадри тортур та зґвалтувань у російських в'язницях.

Пізніше стало відомо, що програміст Сергій Савельєв, який передав правозахисному проєкту Gulagu.net архіви тортур та зґвалтувань у російських в'язницях та тюремних лікарнях, приїхав до Парижа. Він попросив надати йому політичний притулок.