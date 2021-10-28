Савельєва, який передав відеоархів Gulagu.net з тортурами в колоніях РФ, заочно заарештовано: Його оголосять у міжнародний розшук
У Росії суд санкціонував заочний арешт Сергія Савельєва, який передав правозахисному проєкту Gulagu.net записи з тортурами та знущаннями у колоніях.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза", про це повідомили у ГУ МВС у Саратовській області.
"За наявною інформацією він виїхав за межі РФ, у зв'язку з чим готуються документи для оголошення його в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.
Савельєв, повідомили у МВС, проходить обвинуваченим у справі про неправомірний доступ до комп'ютерної інформації під час свого перебування у колонії.
Нагадаємо, раніше в РФ правозахисники оприлюднили шокуючі кадри тортур та зґвалтувань у російських в'язницях.
Пізніше стало відомо, що програміст Сергій Савельєв, який передав правозахисному проєкту Gulagu.net архіви тортур та зґвалтувань у російських в'язницях та тюремних лікарнях, приїхав до Парижа. Він попросив надати йому політичний притулок.
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