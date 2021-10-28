Росія зупинила закупівлі турецьких мандаринів у відповідь на удар Bayraktar ЗСУ по російській гаубиці на Донбасі

Росія відповіла на удар Bayraktar ЗСУ забороною на ввезення турецьких мандаринів "через підвищений рівень пестицидів". Заборона почне діяти з 29 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють Pravda.ru.

Так, у четвер, 28 жовтня, Росспоживнагляд призупинив з 29 жовтня ввезення в Росію мандаринів турецького виробника Fikret Degirmenci, оскільки в них були виявлені пестициди.

"У зазначених мандаринах виявлено залишкові кількості пестициду хлорпірифосу, концентрація якого перевищує максимально допустимий рівень", - сказано в повідомленні.

Це рішення було ухвалено через два дні після того, як ЗСУ застосували на Донбасі безпілотник "Байрактар", який Україні поставила Туреччина. І, якщо згадати знаменитий вислів Путіна, сказаний після вбивства льотчика Олега Пєшкова, "одними помідорами не відбудетеся", то очевидно, що "заборони Россільгоспнагляду щодо Туреччини давно стали гібридною зброєю Кремля".

Нагадаємо, Дмитро Пєсков, коментуючи застосування ЗСУ Bayraktar на Донбасі, заявив, що незважаючи на те, що у РФ "справді особливі добрі відносини з Туреччиною", в цьому випадку "підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення.

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Раніше, після зустрічі Володимира Путіна з Реджепом Ердоганом 29 вересня, прессекретар президента РФ сказав, що позиція РФ у цьому питанні полягає в тому, що "передача подібних систем озброєння Україні загрожує тим, що ці озброєння можуть використовуватися українськими збройними силами проти свого ж народу".

"Ця позиція добре відома, і вона добре відома в Туреччині", - сказав Пєсков, це мало на увазі якусь "червону межу".

Міністр закордонних справ Сергій Лавров виступив у середу, 27 жовтня, у цьому ж контексті.

"Історія має змусити задуматися всіх тих, хто потурає примхливим вимогам України про те, що її необхідно завтра прийняти до НАТО. І тих, хто озброює підконтрольний нацистам київський режим", - зазначив Лавров, маючи на увазі Туреччину.

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Нагадаємо, у зоні ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ робила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію розмежування і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон". Дипломат наголосила, що, на думку Берліна, це є порушенням Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву в переговорах.