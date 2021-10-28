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Новини Опалювальний сезон
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Ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, - Шмигаль

Ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, - Шмигаль

До кінця опалювального сезону українці платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі Теплокомуненерго отримали можливість купувати газ для населення у державного "Нафтогазу" по 7,42 грн за кубометр. Це дає можливість місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду", - зазначив Шмигаль.

"Завдяки річним продуктам ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону. У "Нафтогазу" це 7,96 грн за кубометр", - додав прем'єр.

Крім того, за словами глави уряду, цього тижня Кабмін вдвічі знизив тариф для українців, які опинилися без постачальника газу.

"Ціна також буде 7,96 грн за кубометр. Вона діятиме з 1 жовтня до 31 листопада, закликаю людей не витрачати час і підписувати договір з "Нафтогазом" або іншим постачальником", - додав Шмигаль.

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Автор: 

газ (10495) вугілля (2476) опалювальний сезон (1754) Теплокомуненерго (543) Тарифи на газ (1060) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+8
Даже если весь украинский газ заберет себе Беня? Ну тогда ок)))
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28.10.2021 13:33 Відповісти
+6
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28.10.2021 14:01 Відповісти
+4
А підприємствам по якій ціні продаватимуть і наскільки виростуть ціни від цього?
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28.10.2021 13:37 Відповісти
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Даже если весь украинский газ заберет себе Беня? Ну тогда ок)))
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28.10.2021 13:33 Відповісти
а зачем ***** Газ? он , разумеется газ сразу же продаст населению.. деньги он любит а газ...лишь воздух из которого можно сделать неплохие деньги!
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28.10.2021 14:03 Відповісти
Просто спасли газ, бо якби його не забрали Беня і Зеля, то його забрав би Порошенко.
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28.10.2021 14:04 Відповісти
Україна почала видобувати газ із нової свердловини

Понад 300 тис. кубометрів газу за добу: "Нафтогаз" почав використовувати нову українську свердловину.

За підсумками випробування нової свердловини №336 Яблунівського родовища, було отримано дебіт 365 тис. кубометрів газу на добу.

Про це https://twitter.com/NaftogazUK/status/1453252717154127872 повідомляє "Нафтогаз" у своєму Twitter-акаунті

"Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт", - пише "Нафтогаз" і додає відео.

https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/mozhno-vechno-smotret-na-tri-veshchi-ukraina-nachala-dobyvat-gaz-iz-novoy-skvazhiny-1581457.html
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28.10.2021 13:34 Відповісти
А підприємствам по якій ціні продаватимуть і наскільки виростуть ціни від цього?
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28.10.2021 13:37 Відповісти
Ничего что это очень дорого, для обычного человека?
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28.10.2021 13:38 Відповісти
За газ не будет, а за доставку будет. Если раньше +/- 8+2, то с Нового Года минимум 8+8.
Итого 16 вместо 12, но всем зебилам какая разница. Вот пусть они сами и платят.
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28.10.2021 13:39 Відповісти
16 вместо 10. Очепятка.
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28.10.2021 13:40 Відповісти
А про то что доставку поднимают в 2-4 раза он конечно промолчал.
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28.10.2021 13:39 Відповісти
Поднимают или подняли?
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28.10.2021 14:32 Відповісти
Шмигаль за вас облгаз штурмувати не буде. Житомир вже почав.
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28.10.2021 15:49 Відповісти
Юридичним особам поставили високу ціну. А за все буде платити споживач продукції.
Здогадайтесь де нас наздоженуть оті скажені тарифи.
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28.10.2021 13:50 Відповісти
А. Забула. У всіх у платіжках є по 300 грн за газові труби ?
Так от хочуть ціну підняти до 500 грн.
Особливо образливо тим, хто сам ті труби купував і платив за сварку. Власне - це всі громадяни.
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28.10.2021 13:52 Відповісти
Громадяни мають згуртуватися та перейти до рішучих дій. А саме: пікетування облгазів, подача колективних позовів на фірташевські облгази до судів, відпова сплачувати неправомірні нарахування, звернення до всіх гілок влади, починаючи з місцевої. При анонсованому піднятті вартості доставки газу - перехід до кардинальних заходів. А саме: штурм облгазів, спалення автомобілів топ-менеджерів, терор проти високопосадовців облгазів, передача власності облгазів місцевим громадам, створення власних газових служб. Тощо.
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28.10.2021 15:54 Відповісти
Хто платитиме за цей бенкет, комуняки ви наші зелені?
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28.10.2021 13:53 Відповісти
а доставка ?

«Львівгаз» планує підвищити тариф на доставку газу у 2,5 раза
Вартість доставки газу може зрости з 1,68 грн/м куб. до 4,18 грн/м куб.
Івано-Франківський оператор з розподілу блакитного палива "Івано-Франківськгаз" планує підняти тариф на послуги з розподілу на 2022 рік до 4.40 гривні за кубометр
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28.10.2021 13:54 Відповісти
Верить украинскому правительству - себя н@*****! В свое время не только я, еще сотни тысяч поверили и перешли на электроотопление и что теперь? Тариф на э\о убрали. До этого мне отопление обходилось в ту же цену что и газовое, а теперь будет в два раза дороже!
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28.10.2021 13:57 Відповісти
минулого сезону якісь копійки компенсували
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28.10.2021 15:06 Відповісти
Компенсировали нормально, разницу с тарифом на э\о но один месяц все равно украли, а сейчас про компенсацию вообще молчок. А когда зазывали на электроотопление какие только дифирамбы не пели, от экономической выгоды до патриотизма, мол спрыгнем с газовой иглы.
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28.10.2021 18:54 Відповісти
Та скільки вже можна брехати прямо в очі і не червоніти? Шахраї, брехуни і нові молоді "не крадущіє" олігархи - хуцпа. Все таки 73% надовго, а можливо і назавжди ви зробили себе разом.
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28.10.2021 13:59 Відповісти
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28.10.2021 14:01 Відповісти
За чей счёт банкет??? А в цену не полдуктов и товаров, которые покупает население, газ заложен по какой цене? И какая цена будет на эти товары и продукты?
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28.10.2021 14:06 Відповісти
Точно так. Із однієї кишені наріду, перекинули в іншу. Всеодно заплатить нарід.
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28.10.2021 14:10 Відповісти
Відповідь на ці питання дасть науківець в наступній науковій роботі
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28.10.2021 14:37 Відповісти
Якщо Кабмін прийме рішення про закінчення опалювального сезону на 1 грудня ц.р., то така ціна може протриматися.
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28.10.2021 14:34 Відповісти
НЕ ВЕРЮ (с)
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28.10.2021 14:35 Відповісти
тільки чомусь той газ червоним горить, а іноді й гасне
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28.10.2021 15:08 Відповісти
Так никто же не говорит про стоимость доставки газа.
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28.10.2021 15:23 Відповісти
А за ;доставку;?
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28.10.2021 15:57 Відповісти
За то для предприятий в Харькове цена за 1000 кубов 32 000 гривен. На ноябрь. Всего лишь.
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28.10.2021 18:30 Відповісти
того что не будет в платёжках, зеленский заберёт через подорожание продуктов, бензина и т.д... бизнесу приходят платёжки по 40 грн за куб.. а это автоматически удорожает всё что производится в разы
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28.10.2021 19:03 Відповісти
 
 