Ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, - Шмигаль

До кінця опалювального сезону українці платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі Теплокомуненерго отримали можливість купувати газ для населення у державного "Нафтогазу" по 7,42 грн за кубометр. Це дає можливість місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду", - зазначив Шмигаль.

"Завдяки річним продуктам ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону. У "Нафтогазу" це 7,96 грн за кубометр", - додав прем'єр.

Крім того, за словами глави уряду, цього тижня Кабмін вдвічі знизив тариф для українців, які опинилися без постачальника газу.

"Ціна також буде 7,96 грн за кубометр. Вона діятиме з 1 жовтня до 31 листопада, закликаю людей не витрачати час і підписувати договір з "Нафтогазом" або іншим постачальником", - додав Шмигаль.

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