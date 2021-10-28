Ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, - Шмигаль
До кінця опалювального сезону українці платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі Теплокомуненерго отримали можливість купувати газ для населення у державного "Нафтогазу" по 7,42 грн за кубометр. Це дає можливість місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду", - зазначив Шмигаль.
"Завдяки річним продуктам ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону. У "Нафтогазу" це 7,96 грн за кубометр", - додав прем'єр.
Крім того, за словами глави уряду, цього тижня Кабмін вдвічі знизив тариф для українців, які опинилися без постачальника газу.
"Ціна також буде 7,96 грн за кубометр. Вона діятиме з 1 жовтня до 31 листопада, закликаю людей не витрачати час і підписувати договір з "Нафтогазом" або іншим постачальником", - додав Шмигаль.
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Понад 300 тис. кубометрів газу за добу: "Нафтогаз" почав використовувати нову українську свердловину.
За підсумками випробування нової свердловини №336 Яблунівського родовища, було отримано дебіт 365 тис. кубометрів газу на добу.
Про це https://twitter.com/NaftogazUK/status/1453252717154127872 повідомляє "Нафтогаз" у своєму Twitter-акаунті
"Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт", - пише "Нафтогаз" і додає відео.
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/mozhno-vechno-smotret-na-tri-veshchi-ukraina-nachala-dobyvat-gaz-iz-novoy-skvazhiny-1581457.html
Итого 16 вместо 12, но всем зебилам какая разница. Вот пусть они сами и платят.
Здогадайтесь де нас наздоженуть оті скажені тарифи.
Так от хочуть ціну підняти до 500 грн.
Особливо образливо тим, хто сам ті труби купував і платив за сварку. Власне - це всі громадяни.
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