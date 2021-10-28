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Новини Опалювальний сезон
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Відключати подачу газу школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури заборонено, - Шмигаль

Відключати подачу газу школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури заборонено, - Шмигаль

В опалювальний сезон вся Україна буде із теплом.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури", - наголосив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, це означає, що в опалювальний сезон вся Україна буде із теплом.

"Наразі вже понад 70% житлових будинків підключені до тепла. Очікуємо, що на початку листопада ця цифра становитиме 100%", - додав глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, - Шмигаль

Автор: 

газ (10495) дитячий садок (364) школа (2226) вугілля (2476) опалювальний сезон (1754) Теплокомуненерго (543) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+7
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28.10.2021 13:41 Відповісти
+6
А платить местным бюджетам ваши "низкие" тарифы с каких шишей? Вы и так все проблемы сейчас перекинули на местную власть.
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28.10.2021 13:42 Відповісти
+4
Угу, будут! С теплом и новыми долгами за газ
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28.10.2021 13:46 Відповісти
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28.10.2021 13:41 Відповісти
А платить местным бюджетам ваши "низкие" тарифы с каких шишей? Вы и так все проблемы сейчас перекинули на местную власть.
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28.10.2021 13:42 Відповісти
Угу, будут! С теплом и новыми долгами за газ
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28.10.2021 13:46 Відповісти
У нас у Дрогобичі(львівщина) вже відрізали 8 садочків від газу.Відрізали би усі ,але решта садочків опалюється електрикою.
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28.10.2021 14:14 Відповісти
Та ми знаємо хто такий Юрій Дрогобич-він же Юрій Котермак,ректор Болонського та Краківського університетів та вчитель Миколи Коперніка.
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28.10.2021 19:14 Відповісти
в домах без тепла в начале ноября уже ласты склеятся
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28.10.2021 13:54 Відповісти
А хто платити буде?
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28.10.2021 14:04 Відповісти
Отключать нельзя!
А поднять цену в 10 раз - єто как два пальца ...
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28.10.2021 14:33 Відповісти
Их никто не отключает, по той простой причине что их ещё и не подключили и пока не собираються)
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28.10.2021 15:00 Відповісти
Если отключать отопление в садочках, школах и больницах нельзя, то будут отключать в жилых домах. На это запрета нет. Надо ж как-то из положения выходить
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28.10.2021 19:38 Відповісти
 
 