Відключати подачу газу школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури заборонено, - Шмигаль

В опалювальний сезон вся Україна буде із теплом.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури", - наголосив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, це означає, що в опалювальний сезон вся Україна буде із теплом.

"Наразі вже понад 70% житлових будинків підключені до тепла. Очікуємо, що на початку листопада ця цифра становитиме 100%", - додав глава уряду.

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