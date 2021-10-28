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Відключати подачу газу школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури заборонено, - Шмигаль
В опалювальний сезон вся Україна буде із теплом.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури", - наголосив Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, це означає, що в опалювальний сезон вся Україна буде із теплом.
"Наразі вже понад 70% житлових будинків підключені до тепла. Очікуємо, що на початку листопада ця цифра становитиме 100%", - додав глава уряду.
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+4 Вальдемар Кепський
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