Чиновники відділу охорони здоров'я на Одещині вкрали половину коштів, виділених на закупівлю масок, - СБУ

Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу (COVID-19) на території Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ у Facebook.

За даними відомства, відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради вкрали майже половину коштів, виділених на закупівлю захисних масок на початку пандемії.

Зокрема, колишня виконувачка обов’язків начальника відділу охорони здоров’я уклала договір з комерційною структурою на придбання захисних масок на загальну суму 380 тис. гривень. При цьому вартість вказаної продукції завищили майже в півтора рази.

За результатами ініційованої СБУ товарознавчої експертизи, збитки завдані державі цією оборудкою становлять понад 140 тисяч гривень.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, зловмисниці повідомлено про підозру. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

Викриття протиправної схеми здійснювали співробітники УСБУ в Одеській області спільно з ГУ Національної поліціїв Одеській області за процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури.