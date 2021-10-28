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Новини Коронавірус і карантин
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Чиновники відділу охорони здоров'я на Одещині вкрали половину коштів, виділених на закупівлю масок, - СБУ

Чиновники відділу охорони здоров'я на Одещині вкрали половину коштів, виділених на закупівлю масок, - СБУ

Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу (COVID-19) на території Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ у Facebook.

За даними відомства, відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради вкрали майже половину коштів, виділених на закупівлю захисних масок на початку пандемії.

Зокрема, колишня виконувачка обов’язків начальника відділу охорони здоров’я уклала договір з комерційною структурою на придбання захисних масок на загальну суму 380 тис. гривень. При цьому вартість вказаної продукції завищили майже в півтора рази.

За результатами ініційованої СБУ товарознавчої експертизи, збитки завдані державі цією оборудкою становлять понад 140 тисяч гривень.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, зловмисниці повідомлено про підозру. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

Викриття протиправної схеми здійснювали співробітники УСБУ в Одеській області спільно з ГУ Національної поліціїв Одеській області за процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5500) крадіжка (662) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+9
Зебилы ещё в 2019-м году украли все маски из Госрезерва. Так что половина- это ещё по-божески.
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28.10.2021 13:41 Відповісти
+4
Каждой области и району по своему кРадуцкому!!!
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28.10.2021 13:42 Відповісти
+4
А Радуцкого, который украл из Госрезерва все маски, к ответственности, почему-то не привлекли.
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28.10.2021 13:48 Відповісти
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Зебилы ещё в 2019-м году украли все маски из Госрезерва. Так что половина- это ещё по-божески.
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28.10.2021 13:41 Відповісти
Каждой области и району по своему кРадуцкому!!!
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28.10.2021 13:42 Відповісти
Ну половину жеж только. Понять и простить!
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28.10.2021 13:42 Відповісти
Мы, конечно не звери, но надо постуапть по справедливости. Отсечь им по полголовы.
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28.10.2021 14:01 Відповісти
Да Вы,батенька,гуманист и человеколюбец,однако.
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28.10.2021 14:12 Відповісти
Да, я такой.
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28.10.2021 14:16 Відповісти
Вавини кореша?
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28.10.2021 13:43 Відповісти
Надо было покупать в эпицентре.Там они по 5 гривен т пусть скажут,что дорого.
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28.10.2021 13:44 Відповісти
ученица крадуцкого....
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28.10.2021 13:47 Відповісти
А Радуцкого, который украл из Госрезерва все маски, к ответственности, почему-то не привлекли.
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28.10.2021 13:48 Відповісти
так оно же свое, жида
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28.10.2021 14:01 Відповісти
А он следов не оставляет.
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28.10.2021 14:23 Відповісти
Але ж другу половину залишили )
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28.10.2021 13:57 Відповісти
Максим С., все отрицает.
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28.10.2021 14:23 Відповісти
отправить на повышение в минздрав...
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28.10.2021 15:32 Відповісти
одесские чиновники украли только половину, о чём это может говорить, все чиновники приезжие
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28.10.2021 15:55 Відповісти
 
 