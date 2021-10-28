Кабмін створив "Школу супергероїв" для навчання дітей на стаціонарному лікуванні у лікарнях
Кабінет Міністрів України створив державну установу "Школа супергероїв" для надання освітніх послуг дітям на стаціонарному лікуванні у лікарнях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.
Наголошується, що метою створення такої установи є забезпечення надання освітніх послуг у сфері дошкільної та загальної середньої освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі у зв'язку із COVID-19, або яким надається реабілітаційна допомога у закладах охорони здоров'я України.
Очікується, що таке рішення дозволить забезпечити безперервність здобуття освіти та розвиток дітей, незалежно від їхнього стану.
Гранична кількість співробітників установи становитиме 235.
У зв'язку із створенням цієї установи, Міністерству охорони здоров'я, ОДА за участю місцевого самоврядування доручено забезпечити умови для роботи освітніх центрів "Школи супергероїв" у закладах охорони здоров'я.
Це рішення діятиме з 1 січня 2022 року.
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