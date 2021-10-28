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Новини
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Кабмін створив "Школу супергероїв" для навчання дітей на стаціонарному лікуванні у лікарнях

Кабмін створив

Кабінет Міністрів України створив державну установу "Школа супергероїв" для надання освітніх послуг дітям на стаціонарному лікуванні у лікарнях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Наголошується, що метою створення такої установи є забезпечення надання освітніх послуг у сфері дошкільної та загальної середньої освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі у зв'язку із COVID-19, або яким надається реабілітаційна допомога у закладах охорони здоров'я України.

Очікується, що таке рішення дозволить забезпечити безперервність здобуття освіти та розвиток дітей, незалежно від їхнього стану.

Гранична кількість співробітників установи становитиме 235.

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У зв'язку із створенням цієї установи, Міністерству охорони здоров'я, ОДА за участю місцевого самоврядування доручено забезпечити умови для роботи освітніх центрів "Школи супергероїв" у закладах охорони здоров'я.

Це рішення діятиме з 1 січня 2022 року.

Автор: 

лікарня (1364) діти (5154) Кабмін (14154) освіта (1314)


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28.10.2021 13:51 Відповісти
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28.10.2021 13:51 Відповісти
а лечить не пробовали в больницах?
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28.10.2021 13:59 Відповісти
Дерибанити ковідний фонд можна по-різному. Наприклад, так.
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28.10.2021 14:04 Відповісти
********, больным детям ещё на уроки ходить?
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28.10.2021 14:05 Відповісти
есть разные болезни и разные ситуации.... погружаясь в учебу дети например отвлекаются от свой болезни, или еще чего. В принципе считаю начинание правильным!
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28.10.2021 14:12 Відповісти
бред какой-то... им там нечем заняться?
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28.10.2021 14:17 Відповісти
Всё нормально,. ещё 10 лямов попилили....
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28.10.2021 16:02 Відповісти
 
 