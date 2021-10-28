УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5266 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
14 108 34

Якщо у людини є COVID-сертифікат, але вона насправді не прищеплювалася, то дані про фейкову вакцинацію видалятимуть, - Мінцифри

Якщо у людини є COVID-сертифікат, але вона насправді не прищеплювалася, то дані про фейкову вакцинацію видалятимуть, - Мінцифри

В Україні є проблема, коли людина користується справжнім сертифікатом, але щеплення насправді не робила. Мінцифри з МОЗ зараз опрацьовують механізм видалення COVID-сертифіката після того, як буде підтвердження того, що він був не справжнім.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник.

"Є якась кількість таких випадків, правоохоронні органи абсолютно точно ними займаються. Відповідальність за це теж є, лікар карається, до 3 років позбавлення волі, і 170 тисяч гривень може бути штраф", - нагадав він.

Дізнатися про те, справжній чи ні COVID-сертифікат можна тільки, якщо пацієнт захворіє.

"Кожне щеплення підписується електронним ключем лікаря. Умовно пацієнту внесли дані про справжню вакцинацію, проте не зробили йому укол. Він потрапляє в лікарню, визначається, а це не складно, за словами медиків, що щеплення у нього не було. Тоді відразу зрозуміло, який лікар пішов на змову", - пояснили в Мінцифри.

За словами Баника, випадків видалення сертифікатів ще не було.

"До кінця року вже можна буде виявляти такі випадки і видаляти дані про несправжню вакцинацію", - зазначив він.

Також читайте: Федоров вигадав покарання для творця фейкової "Дії": "Пропоную направити хлопця на виправні роботи в ІТ"

Автор: 

вакцина (4419) сертифікат (427) Мінцифри (1208) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Проповедникам ковида и вакцин.
Какая же злость, ненависть идет от вас и непроходимая глупость. Именно вы сеете ненависть между людьми. Вы вмешиваетесь в ту зону куда насильно не может вмешиваться ни один психически здоровый человек !!!
показати весь коментар
28.10.2021 14:14 Відповісти
+4
ковід перевірить
показати весь коментар
28.10.2021 14:07 Відповісти
+3
Кстате вспомнил, на неделе у коцабе ихний главхрен по производству прививачек примерно тоже самое говорил про "маркеры от укольчика"

Карочи ничего нового.
показати весь коментар
28.10.2021 14:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нус, и как мы это собираемся проверить?
показати весь коментар
28.10.2021 14:05 Відповісти
ковід перевірить
показати весь коментар
28.10.2021 14:07 Відповісти
Там по количество разных типов антител можно теоретически определить с какой-то степенью достоверности. Но будет-ли это доказательством в суде, неизвестно.
показати весь коментар
28.10.2021 14:08 Відповісти
Кстате вспомнил, на неделе у коцабе ихний главхрен по производству прививачек примерно тоже самое говорил про "маркеры от укольчика"

Карочи ничего нового.
показати весь коментар
28.10.2021 14:10 Відповісти
Узнать о том, настоящий или нет COVID-сертификат можно только, если пациент заболеет.
Правда нахрена тогда такие сертификаты?
показати весь коментар
28.10.2021 14:09 Відповісти
Главно процесс. Борьба!
показати весь коментар
28.10.2021 14:11 Відповісти
Имитация бурной деятельности... А на асфальт из ковидного фонда сертификаты будут оформлять или нет, интересно? Такая свежая тема для распила...
показати весь коментар
28.10.2021 14:15 Відповісти
А если у меня нет Айди-карточки, то как мне на смартфоне сгенерировать ковид-сиртификат на мобилку? Есть бумажка, но паспорт с собой таскать не канает
показати весь коментар
28.10.2021 14:06 Відповісти
у меня загранка была биометрическая - сгенерировало... в основном, я смотрю , у врачей берут распечатку ... как настоящую так и липовую... это конечно ПЦ!
показати весь коментар
28.10.2021 14:09 Відповісти
сертификат не генерируется, если вы вакцинированы то он уже есть в реестре. Для того чтобы Дия подтянула его достаточно ее установить на смартфон, иметь ИПН (его имеют 99,99% взрослого населения) создать в Дие электронную подпись и подтянуть сертификат. Ни внутренного паспорта ни биометрического заграничного для того чтобы подтянуть сертификат в Дию не нужно
показати весь коментар
28.10.2021 14:20 Відповісти
>создать в Дие электронную подпись

это как
показати весь коментар
28.10.2021 14:26 Відповісти
Цікаво ,ну и почему же родственник не может создать эту подпись ,что бы сертификат " подтянуть" требует ай Ди или загранпаспорт .идти менять паспорт ради этого нет желания .так и ходит с бумажным сертификатом
показати весь коментар
28.10.2021 14:59 Відповісти
ха! для создания подписи в дии нужен хотя бы один биометрический паспорт. приехали.
это раз. (проверил лично на матери, подтянулось только пенсионное, оба паспорта у нее - книжки, менять не планировала). ради интереса поставил себе дию, проверить, хоть пока что вакцинироваться не планирую - по nfc загран не подтянуло. это два.
в поликлинике, где мать вакцинировалась, сертификат не выдали, т.к. нет семейного врача. семейного врача подписать там же по месту отказались - все расписаны. зачем ей "семейный" врач на другом конце города? это три.
отсюда вопрос: кому нужен такой галимый сервис?
показати весь коментар
28.10.2021 15:09 Відповісти
Ви ПЦР-тести робите з помилками, а то хтось має там визначити чи була насправді зроблена вакцинація. Дешеві понти.
показати весь коментар
28.10.2021 14:11 Відповісти
Ну этот черт на видео здоровый такой, на вид, бычара. Скорее всего переболеет в легкой форме или вообще пережуёт ковид и выплюнет, даже не заметив. Но реальность такова, что правила игры меняются на ходу и хочешь, не хочешь, а играть по ним все равно прийдется...
показати весь коментар
28.10.2021 14:16 Відповісти
смотрите себя не удалите))
показати весь коментар
28.10.2021 14:14 Відповісти
Проповедникам ковида и вакцин.
Какая же злость, ненависть идет от вас и непроходимая глупость. Именно вы сеете ненависть между людьми. Вы вмешиваетесь в ту зону куда насильно не может вмешиваться ни один психически здоровый человек !!!
показати весь коментар
28.10.2021 14:14 Відповісти
мышебрат, сходи на россосею
показати весь коментар
28.10.2021 15:05 Відповісти
до-ре-ми-до-ре-до
показати весь коментар
28.10.2021 15:08 Відповісти
Мені колись про цю музичну фішку розповіла колишня викладачка у музшколі. Їй зараз уже за 80.
А запитував про це у молодших музикантів, - вони такого не знають.
показати весь коментар
28.10.2021 16:08 Відповісти
Удачи вам в этом безнадежном деле...😀
показати весь коментар
28.10.2021 14:16 Відповісти
Даешь. Каждому безнадежному телу как минимум по одному безнадежному делу.
показати весь коментар
28.10.2021 18:27 Відповісти
Відділи невідкладної допомоги в США переповнені хворими після щеплень від COVID-19 з діагнозом: недостатнє функціонування органів.

Поточні оцінки показують, що люди, які отримали щеплення проти COVID-19 на основі мРНК (Moderna і Pfizer), щотижня втрачають приблизно 5% своєї вродженої імунної функції. Приблизно через 20 тижнів їх вже характеризують, як «хворий на СНІД», оскільки ці хворі практично не мають функціонуючого імунітету проти патогенних мікроорганізмів, що живуть у дикій природі, таких, як звичайна застуда та віруси грипу.

Крім теоретичного, цей феномен зараз підтверджений переповненням кабінетів невідкладної допомоги американських лікарень хворими після щеплень, які мають екстремальний рівень захворювання на тлі звичайних уражень здоров'я. «Швидкі зараз переповнені тяжкохворими, але багато з них навіть не хворіють на COVID», https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3muaGQrNrnG5Zk0RkoXDNsp5MuUW3U0uxytYYm4gBqQLC75sFalOHy1jU&h=AT3rc_IgipnsFsFRKn8cCRt0SamaEGy2GE3D6MyRrteCdL4HU9uN9I8u37jkSZGw_hWqgIuXDiT520sPzCxMk2lrheijtfkxLqGcQ6UGWppx5Zfu6HKVa06uZEdpWVB0pD4VRjdB6w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2vuvM4f4kjyWK_1cSu3uYBnLDHu405hAnEQuVyrVH73x4Rpb1AxOxQ9etYCrkfAQBKxkMHXsGRaqYW8PpxduPIkpIgYPUBH0DU8MElfJWTyYJqyw_eJLkindJTpCMbCZXmtIlf0ZVQyFcO_Wpo7XAF https://www.npr.org .

«Місяці затримки лікування загострили хронічні стани та погіршили симптоми. Лікарі та медсестри кажуть, що тяжкість захворювання коливається в широких межах і включає біль у животі, проблеми з диханням, тромби, серцеві захворювання та спроби самогубства, серед іншого».

Це все побічні ефекти щеплення від COVID-19, але ніхто в ЗМІ не наважується повідомити цю правду.

Підсумок полягає в тому, що відділення невідкладної допомоги переповнені хворими, ураженими щепленнями... і це ще не листопад. Уявіть, як виглядатиме ситуація в середині січня!!!
показати весь коментар
28.10.2021 14:19 Відповісти
Після слів " патогенних мікроорганізмів, що живуть у дикій природі, таких, як звичайна застуда та віруси грипу" стало не цікаво, бо єдиним патогенним організмом є
показати весь коментар
28.10.2021 16:16 Відповісти
"Он попадает в больницу, определяется, а это не сложно, по словам медиков , что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор",.....- тупа брехня, як і все інше ...
показати весь коментар
28.10.2021 14:46 Відповісти
крче непалясь и не завуалируя говорят прямо - укол это клеймо.
показати весь коментар
28.10.2021 14:49 Відповісти
Наближаємось до середньовіччя. Як тоді інквізиція визначала, хто відьма, а хто ні?
Підозрювану у відьомстві вкидали посеред річки, озера, ставка. Якщо потоне, - значить, невинна, а якщо випливе, - спалювали на багатті, як відьму.

Так і тут, - якщо вакцинований захворів, або помер, - значить, купив сертифіката.
А якщо захворів, чи помер невакцинований, - отже, винен, що не пройшов щеплення.
показати весь коментар
28.10.2021 16:18 Відповісти
Є навіть методика перевірена віками: "Ми даємо Вам кисень, якщо Ви підтверджуєте, що щеплення Вам не робили." Як можна було державу ідіотам довірити.
показати весь коментар
28.10.2021 14:51 Відповісти
Люди не хотят понииать, что происходит. Но это ужасно. Это абсолютное зло. У нас народ вычислил по графикам, сводкам от Айболитов, что в день, когда они перестали публиковать данные по вакс и не вакс среди 10 смертей, 2 было не вакцинированных, а 8 вакцинированных. Чую блин что и графики скоро перестанут публиковать а только цифры-сводки взятые с потолка для нелохов о пользе вакцинации иначе смерть. Ну и популярно обьяснят всем что у 80 % умерших были обнаружены поддельные сертификаты вакцинации - так что бегом Все на укол !!!





показати весь коментар
28.10.2021 15:22 Відповісти
Работает то что не меняет сути происходящего. Это человеческая система. Сломать систему может препятствие непреодолимой силы. Природный катаклизм, эпидемия, смерть.
показати весь коментар
28.10.2021 16:08 Відповісти
Ха, лошары, которые купили в турфирме сертификат вакцинации, я вас поздравляю - вы полные долпоепы.
показати весь коментар
28.10.2021 16:41 Відповісти
Смешно. Сама медработник. Правда, не имею никакого отношения к вакцинации, сертификатам и подлогам, но кре-что в медицине в целом и в иммунологии, иммунизации понимаю. Поэтому и смешно. Если речь идёт о наличии или отсутствии антител - так все очень индивидуально. Более того, если человек переболел , то у него есть определеннное количество антител при липовом сертификате. И эти антитела без бирочки с надписью - "после вакцинации". Бред , рассчитанный на идиотов полных, коих у нас не так-то и много.
показати весь коментар
28.10.2021 20:15 Відповісти
Або у людини за станом здоров'я супресивно-імунна позиція. Тобто, вакцини, фактично, не можуть активувати власний імунітет.
Для таких людей у США вже рекомендують 4-у дозу вакцини.
А нас, очевидно, їх будуть звинувачувати у підробці сертифіката.
І доведи, що ти не верблюд...

показати весь коментар
28.10.2021 21:28 Відповісти
 
 