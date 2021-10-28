Якщо у людини є COVID-сертифікат, але вона насправді не прищеплювалася, то дані про фейкову вакцинацію видалятимуть, - Мінцифри
В Україні є проблема, коли людина користується справжнім сертифікатом, але щеплення насправді не робила. Мінцифри з МОЗ зараз опрацьовують механізм видалення COVID-сертифіката після того, як буде підтвердження того, що він був не справжнім.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник.
"Є якась кількість таких випадків, правоохоронні органи абсолютно точно ними займаються. Відповідальність за це теж є, лікар карається, до 3 років позбавлення волі, і 170 тисяч гривень може бути штраф", - нагадав він.
Дізнатися про те, справжній чи ні COVID-сертифікат можна тільки, якщо пацієнт захворіє.
"Кожне щеплення підписується електронним ключем лікаря. Умовно пацієнту внесли дані про справжню вакцинацію, проте не зробили йому укол. Він потрапляє в лікарню, визначається, а це не складно, за словами медиків, що щеплення у нього не було. Тоді відразу зрозуміло, який лікар пішов на змову", - пояснили в Мінцифри.
За словами Баника, випадків видалення сертифікатів ще не було.
"До кінця року вже можна буде виявляти такі випадки і видаляти дані про несправжню вакцинацію", - зазначив він.
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Карочи ничего нового.
Правда нахрена тогда такие сертификаты?
это как
это раз. (проверил лично на матери, подтянулось только пенсионное, оба паспорта у нее - книжки, менять не планировала). ради интереса поставил себе дию, проверить, хоть пока что вакцинироваться не планирую - по nfc загран не подтянуло. это два.
в поликлинике, где мать вакцинировалась, сертификат не выдали, т.к. нет семейного врача. семейного врача подписать там же по месту отказались - все расписаны. зачем ей "семейный" врач на другом конце города? это три.
отсюда вопрос: кому нужен такой галимый сервис?
Какая же злость, ненависть идет от вас и непроходимая глупость. Именно вы сеете ненависть между людьми. Вы вмешиваетесь в ту зону куда насильно не может вмешиваться ни один психически здоровый человек !!!
А запитував про це у молодших музикантів, - вони такого не знають.
Поточні оцінки показують, що люди, які отримали щеплення проти COVID-19 на основі мРНК (Moderna і Pfizer), щотижня втрачають приблизно 5% своєї вродженої імунної функції. Приблизно через 20 тижнів їх вже характеризують, як «хворий на СНІД», оскільки ці хворі практично не мають функціонуючого імунітету проти патогенних мікроорганізмів, що живуть у дикій природі, таких, як звичайна застуда та віруси грипу.
Крім теоретичного, цей феномен зараз підтверджений переповненням кабінетів невідкладної допомоги американських лікарень хворими після щеплень, які мають екстремальний рівень захворювання на тлі звичайних уражень здоров'я. «Швидкі зараз переповнені тяжкохворими, але багато з них навіть не хворіють на COVID», https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3muaGQrNrnG5Zk0RkoXDNsp5MuUW3U0uxytYYm4gBqQLC75sFalOHy1jU&h=AT3rc_IgipnsFsFRKn8cCRt0SamaEGy2GE3D6MyRrteCdL4HU9uN9I8u37jkSZGw_hWqgIuXDiT520sPzCxMk2lrheijtfkxLqGcQ6UGWppx5Zfu6HKVa06uZEdpWVB0pD4VRjdB6w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2vuvM4f4kjyWK_1cSu3uYBnLDHu405hAnEQuVyrVH73x4Rpb1AxOxQ9etYCrkfAQBKxkMHXsGRaqYW8PpxduPIkpIgYPUBH0DU8MElfJWTyYJqyw_eJLkindJTpCMbCZXmtIlf0ZVQyFcO_Wpo7XAF https://www.npr.org .
«Місяці затримки лікування загострили хронічні стани та погіршили симптоми. Лікарі та медсестри кажуть, що тяжкість захворювання коливається в широких межах і включає біль у животі, проблеми з диханням, тромби, серцеві захворювання та спроби самогубства, серед іншого».
Це все побічні ефекти щеплення від COVID-19, але ніхто в ЗМІ не наважується повідомити цю правду.
Підсумок полягає в тому, що відділення невідкладної допомоги переповнені хворими, ураженими щепленнями... і це ще не листопад. Уявіть, як виглядатиме ситуація в середині січня!!!
Підозрювану у відьомстві вкидали посеред річки, озера, ставка. Якщо потоне, - значить, невинна, а якщо випливе, - спалювали на багатті, як відьму.
Так і тут, - якщо вакцинований захворів, або помер, - значить, купив сертифіката.
А якщо захворів, чи помер невакцинований, - отже, винен, що не пройшов щеплення.
Для таких людей у США вже рекомендують 4-у дозу вакцини.
А нас, очевидно, їх будуть звинувачувати у підробці сертифіката.
І доведи, що ти не верблюд...