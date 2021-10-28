Повірена у справах США Квін підняла тост за Україну в НАТО: "Давайте відштовхнемо фальшиві наративи та дестабілізуючу поведінку РФ"

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під няла тост за євроатлантичну інтеграцію України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні, про це дипломатка сказала на міжнародній конференції "Одеські дебати".

"Давайте відштовхнемо фальшиві наративи і дестабілізуючу поведінку Росії та залишимося об'єднаними та рішучими у гарантуванні права всіх країн в Європі щодо визначення власних шляхів зовнішньої політики та власних альянсів. Україна однозначно обрала свій шлях – євроатлантичну інтеграцію. За трансатлантичну єдність!" - цитує слова Квін посольство США в Україні.

Також читайте: У діалозі України з НАТО Росія не має права голосу, - МЗС