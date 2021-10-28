УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11696 відвідувачів онлайн
Новини
3 141 39

Повірена у справах США Квін підняла тост за Україну в НАТО: "Давайте відштовхнемо фальшиві наративи та дестабілізуючу поведінку РФ"

Повірена у справах США Квін підняла тост за Україну в НАТО:

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під няла тост за євроатлантичну інтеграцію України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні, про це дипломатка сказала на міжнародній конференції "Одеські дебати".

"Давайте відштовхнемо фальшиві наративи і дестабілізуючу поведінку Росії та залишимося об'єднаними та рішучими у гарантуванні права всіх країн в Європі щодо визначення власних шляхів зовнішньої політики та власних альянсів. Україна однозначно обрала свій шлях – євроатлантичну інтеграцію. За трансатлантичну єдність!" - цитує слова Квін посольство США в Україні.

Також читайте: У діалозі України з НАТО Росія не має права голосу, - МЗС

Повірена у справах США Квін підняла тост за Україну в НАТО: Давайте відштовхнемо фальшиві наративи та дестабілізуючу поведінку РФ 01

Автор: 

посольство (948) США (23426) членство в НАТО (1745) Квін Крістіна (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Дай Боже здоров'я цій розумній дівчині
показати весь коментар
28.10.2021 14:10 Відповісти
+9
Респект!

Але ж для початку української європейської інтеграції нам самим потрібно обрати владу, яка переймається цією проблемою...
А знести цю, поточну ЄрЗешну, слуг уродів зеленого наркомана ой як буде нелегко...
показати весь коментар
28.10.2021 14:12 Відповісти
+7
пысля цих слыв , раптово, може прозвучати синхронна канонада розірваних пуканів, у багатьох офісах москви запотіють вікна, деяким організмам доведеться навіть вийти та попід вихлопною трубою подихати чистим повітрям....
показати весь коментар
28.10.2021 14:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дай Боже здоров'я цій розумній дівчині
показати весь коментар
28.10.2021 14:10 Відповісти
За здоров'я!
показати весь коментар
28.10.2021 15:38 Відповісти
Гарний тост!Грех не выпить
показати весь коментар
28.10.2021 16:26 Відповісти
А можно было сказать проще: "Будьмо, гей!!!"
показати весь коментар
28.10.2021 14:10 Відповісти
пысля цих слыв , раптово, може прозвучати синхронна канонада розірваних пуканів, у багатьох офісах москви запотіють вікна, деяким організмам доведеться навіть вийти та попід вихлопною трубою подихати чистим повітрям....
показати весь коментар
28.10.2021 14:15 Відповісти
Не гей, а пол Х.
показати весь коментар
28.10.2021 14:17 Відповісти
Респект!

Але ж для початку української європейської інтеграції нам самим потрібно обрати владу, яка переймається цією проблемою...
А знести цю, поточну ЄрЗешну, слуг уродів зеленого наркомана ой як буде нелегко...
показати весь коментар
28.10.2021 14:12 Відповісти
А де та влада яку треба обрати в Україні,якщо навіть у наступних виборах обирати нікого з тих хто має найвищі рейтинги всі на одне лице як фабержові яйця.
показати весь коментар
28.10.2021 14:51 Відповісти
для таких як ти 73/43%зебілів все "акакаяразніца"
Тому що - зебіли...
показати весь коментар
28.10.2021 14:58 Відповісти
Як би всі були такі як я то обрали б Чорновола і давно жили б у іншій країні,а від таких як ти живемо у лайні бо лайно обирало однотурового а слідом зеленого.
показати весь коментар
28.10.2021 15:16 Відповісти
Деменція вона безпощадна, даже по відношенню до колись адекватних особистостей.
показати весь коментар
28.10.2021 18:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8
показати весь коментар
28.10.2021 19:01 Відповісти
А ты, Витёк, выбирай не по физиономии, а по направлению движения.
Ты хочешь в выгребную яму - твой выбор Бойко.
А на Запад тоже не многие смогут повести. Так что выбор на любой вкус.
показати весь коментар
28.10.2021 15:00 Відповісти
Вітьком я був давненько років за п"ятдесят,а за бойка,ригів,зажопників і всієї вати взагалі,не йдеться.З решти шоколадних,фейкових слуг,калясочників і іншої погані,кого обирати-нема кого,бо всі брехливі корупційні тварюки.
показати весь коментар
28.10.2021 15:12 Відповісти
Ну от, ми з тобою приблизно одного віку, а ти, на відміну від мене, досі не визначився - куди наша країна мусить йти - до цивілізації, чи у московське стійло.
Визначайся швидше, бо кращі роки вже позаду. Хоча б для внуків обери майбутнє країни.
показати весь коментар
28.10.2021 16:33 Відповісти
Я визначився ще тоді коли більшість обрала інструктора кпу кравчука а я лишився у меншості В Чорновола і з тих пір країна йде у московську тайгу при всіх владах. Прикро те що нема кого обирати на майбутнє,бо всі хто претендує і має рейтинг, бариги і зрадники.
показати весь коментар
28.10.2021 16:53 Відповісти
Це тому, що ти намагаєшся обрати постать, обличчя.
А ти обирай напрямок руху. Той, хто поведе тебе і нас всіх у потрібному напрямку, потім і відповість за свою поведінку. Це буде можливо, якщо він приведе у цивілізований світ. Якщо приведе у московське багно, то спросити з нього буде неможливо.
Бажаю тобі правильного вибору!
показати весь коментар
28.10.2021 17:32 Відповісти
Коли з"явиться той хо посаджає всіх попередників,проголосую обов"язково ,а поки що єдиний кандидат https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8 обличчя всіх претендентів.
показати весь коментар
28.10.2021 17:43 Відповісти
Сполучені Штати в особі Байдена і "стара" Європа не приділяють належної уваги мінливій внутрішній і геополітичній ситуації в Україні - а дарма, бо біда України -з часом стане частиною і їхньої біди (так як і сталося з "потоками" та газом)

Бо політична, військова ситуації та економічні проблеми українців можуть штовхнути ЗЕ-владу на повну зраду на користь росії, а в окупованій Україні організувати криваву м'ясорубку, яку західні партнери вже не зможуть ігнорувати...

Пожежу завжди легше попередити, ніж гасити - ресурсні втрати менші...




показати весь коментар
28.10.2021 15:23 Відповісти
Самое ржачное,что открывал форум и встречался с ней лично труха,которого зелень типа сажает ...так мало того ,труха балакал с американкой по английски и цитировал Эйзенхауэра -видно в пику зетупорылым))))
показати весь коментар
28.10.2021 14:15 Відповісти
Ну если Трухин, то наши совместные дела с Америкой идут не хуже чем при Ермаке.
показати весь коментар
28.10.2021 15:06 Відповісти
це ж треба так затійливо сказати, що путєн - *****!
показати весь коментар
28.10.2021 14:16 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2021 14:17 Відповісти
бухать - кацапская привычка.

швабра в ж-пе, на погоне лычка
показати весь коментар
28.10.2021 14:36 Відповісти
ОТОЖ
показати весь коментар
28.10.2021 14:42 Відповісти
Германия: - Украина не должна была использоваться запрещённые (кем интересно) БПЛА Bayraktar TB2... *****! А кацапские гаубицы Д-30 на 150 мм это можно !? Да это какой-то пистец с этими бургерами !! Послушайте как так случилось что в Бундесвере заседает Единая Кацапия?!

Легко представить сколько будет визга когда Украина начнёт военным путём возвращать свои земли Донбасса. Очередной раз Германия доказала,что она нам не партнер, а продажная тварь!!!
показати весь коментар
28.10.2021 14:20 Відповісти
Німеччина це вже не просто партнер Росії, а фактично, її союзник. Не гібридний. Контури цього союзництва вчора-позавчора проявились особливо відверто.

1. "У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу "https://gazeta.ua/articles/donbas/_bayraktar-upershe-vikoristali-dlya-znischennya-vorozhoyi-artileriyi-na-donbasi/1057186 Байрактар ", - із заяви Міністерства закордонних справ ФРН.

2. Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому Регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.

3. Берліном проігноровано положення ст. 274 "Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони": "Сторони мають докладати зусиль для сприяння використанню інфраструктури передачі та збереження газу та, у разі необхідності, проводити консультації одна з одною або координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури. Сторони мають співробітничати у питаннях, що стосуються торгівлі природним газом, сталого розвитку та безпеки постачання..."

Кількість пунктів можна продовжувати ретроспективно. Суті це не змінить. Шило вилазить з мішка. За таких обставин, Путіну вже навіть не варто вдаватись до "аргументів" типу "ихтамнет".

Отже, Європа починає жити в нових реаліях російсько-німецького пакту Путіна-Меркель.

Головнокомандувачу Збройних сил України, члену РНБО, генерал-лейтенанту Валерію Залужному і послові України в ********* німецькому Райху Андрію Мельнику - респект! Одне побажання тільки - максимально ефективно використовувати боєкомплект "Байрактарів", щоб вражати не тільки техніку, але й нищити живу силу, яка приводить цю техніку в дію. І не звертати увагу на воплі і соплі путінферштеєрів. Посол Мельник тримає дипломатичний фронт у лігвиську ворога.

Цікаво, чи МЗС України викличе німецького посла для пояснень позиції Берліна? Формальність, звісно. Все і так зрозуміло.

А чи нашому послу у Вашингтоні буде вказівка звернутися до Держдепу пояснити позицію США в контексті останніх дій Німеччини через призму спільної заяви Байдена - Меркель від 21 липня? - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/55980/silo-vilazit-z-mishka-nimechchina-stala-soyuznikom-rosiyi
показати весь коментар
28.10.2021 14:49 Відповісти
Трохи гумору.
Таким чином, Меркель вже заробила не тільки на орден Дружби від Путіна та гарну пенсію від Газпрому, а на щось значно більше. На прижиттєвий пам'ятник Анґелі - вершниця верхи на трубі великого діаметра в Усть-Лузі, на компресорній станції Газпрому з надписом азбукою Морзе:
нгеле. Спасибо за службу! Владимир".
Монументальні скульптури Шрьодера, Варніга і Альтмайєра будуть біля ніг Найвеличнішої Бундесфюрер усіх часів. - https://gazeta.ua/blog/55980/silo-vilazit-z-mishka-nimechchina-stala-soyuznikom-rosiyi https://gazeta.ua/blog/55980/silo-vilazit-z-mishka-nimechchina-stala-soyuznikom-rosiyi

показати весь коментар
28.10.2021 14:51 Відповісти
За упокой кацапни.
показати весь коментар
28.10.2021 14:39 Відповісти
Не знаю как насчет принятие Украины в НАТО, из-за газпромовских проституток в Берлине и Венгрии, а вот стратегическими партнерами США, Турции, Великобритании и еще парочки адекватных стран, нам точно стать нужно
показати весь коментар
28.10.2021 14:29 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2021 14:35 Відповісти
хороший лакмус для администрации байдена на лояльность *****, если для поверенной будет какой то нагоняй, то всё с дедушкой джо станет понятно
показати весь коментар
28.10.2021 14:39 Відповісти
Эта прекрасная лэди конечно вызвала панику в Кремле. Но наши керманичи Ермак и Зеля быстро успокоют Москву.
показати весь коментар
28.10.2021 15:03 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2021 16:31 Відповісти
Поверенная Квин назначенная еще при Трампе, досиживает последние дни в посольстве. Поэтому может позволять себе такие вольности. Когда приедет новый демократический посол от Байдена, такие тосты, которые "могут обидеть Путина", прекратятся.
показати весь коментар
28.10.2021 16:45 Відповісти
дурень думкою багатіє
показати весь коментар
28.10.2021 19:01 Відповісти
 
 