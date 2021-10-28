Прем'єрка Молдови Гаврилиця про газовий шантаж РФ: Підключення до енергетичного ринку ЄС залишається пріоритетом
Розширення співробітництва Молдови з ЄС, як і раніше, є пріоритетом влади країни.
Про це заявила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця під час переговорів з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон у четвер у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Підтримка Євросоюзу має вирішальне значення для забезпечення безпеки та енергетичної незалежності Молдови, а приведення політики у цій галузі у відповідність до європейських стандартів та підключення до енергетичного ринку ЄС залишається пріоритетом виконавчої влади", - заявила Гаврилиця.
За словами прем'єрки, Молдова зацікавлена у постійному діалозі високого рівня з ЄС в енергетиці, що допоможе вирішити пріоритетні питання та визначити галузі, де потрібна допомога європейських партнерів.
"Уряд підключився до переговорів щодо врегулювання цієї кризи в умовах, коли країна залежала від єдиного постачальника. Водночас ми ініціювали обговорення з країнами регіону проєктів, які дозволять постачати Молдові газ та електроенергію з альтернативних джерел", - сказала Гаврилиця.
Сімсон, у свою чергу, наголосила на важливості реалізації проєктів, які допоможуть підвищити рівень енергетичної безпеки Молдови, та висловила готовність ЄС надати необхідну підтримку у подоланні існуючих труднощів.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Молдови повідомила, що Євросоюз виділить Кишиневу 60 млн євро на допомогу для подолання газової кризи.
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При Порохе Украина экспортировала электроэнергию, АЭС и Нафтогаз были прибыльными. А у этих дрыщей в кипах и ермолках вдруг стали убыточными.
Да, Молдова может и заключит контракты на поставку на рабских условиях. Но в долгую выиграть не получится- и в Молдове и в Европе все всё прекрасно поняли и бегут кто куда.
лет через 20 максимум газ продавать будет просто НЕКУДА.
Ну разве что в Украину.
Но будем надеяться. Китайцы ждать умеют подольше чем Россия.