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Новини
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Прем'єрка Молдови Гаврилиця про газовий шантаж РФ: Підключення до енергетичного ринку ЄС залишається пріоритетом

Прем'єрка Молдови Гаврилиця про газовий шантаж РФ: Підключення до енергетичного ринку ЄС залишається пріоритетом

Розширення співробітництва Молдови з ЄС, як і раніше, є пріоритетом влади країни.

Про це заявила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця під час переговорів з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон у четвер у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підтримка Євросоюзу має вирішальне значення для забезпечення безпеки та енергетичної незалежності Молдови, а приведення політики у цій галузі у відповідність до європейських стандартів та підключення до енергетичного ринку ЄС залишається пріоритетом виконавчої влади", - заявила Гаврилиця.

За словами прем'єрки, Молдова зацікавлена ​​у постійному діалозі високого рівня з ЄС в енергетиці, що допоможе вирішити пріоритетні питання та визначити галузі, де потрібна допомога європейських партнерів.

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"Уряд підключився до переговорів щодо врегулювання цієї кризи в умовах, коли країна залежала від єдиного постачальника. Водночас ми ініціювали обговорення з країнами регіону проєктів, які дозволять постачати Молдові газ та електроенергію з альтернативних джерел", - сказала Гаврилиця.

Сімсон, у свою чергу, наголосила на важливості реалізації проєктів, які допоможуть підвищити рівень енергетичної безпеки Молдови, та висловила готовність ЄС надати необхідну підтримку у подоланні існуючих труднощів.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Молдови повідомила, що Євросоюз виділить Кишиневу 60 млн євро на допомогу для подолання газової кризи.

Автор: 

газ (10496) Газпром (3395) Молдова (2088) Євросоюз (13672)


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Топ коментарі
+8
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28.10.2021 14:17 Відповісти
+6
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28.10.2021 14:32 Відповісти
+3
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?

- Готовится войти в Историю!

- В качестве кого?

- В качестве «Собирателя земель русских»!

- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя»
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28.10.2021 14:27 Відповісти
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28.10.2021 14:17 Відповісти
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?

- Готовится войти в Историю!

- В качестве кого?

- В качестве «Собирателя земель русских»!

- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя»
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28.10.2021 14:27 Відповісти
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28.10.2021 14:32 Відповісти
Хорошо там, где нас нет! , - сказали кацапи...
Не может быть! , - сказали в Криму і на Донбасі ...
Можем зайти и показать...

Зайшли... Показали...
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28.10.2021 15:11 Відповісти
там мудрый нарид уже наигрался в рашкованский мир.
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28.10.2021 14:17 Відповісти
Как показали последние парламентские выборы и президентские тоже - если бы не коррумпированный ЦИК, Санду была бы президентом ещё с 2016 года, а не Додон. Додон попал в кресло только благодаря подкупу, а в это же время в Евросоюзе люди стояли в очередях и не могли проголосовать из-за дефицита бюллетеней в посольствах.
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28.10.2021 14:32 Відповісти
Никто их не заставлял, сами блеяли : путен приди, путен введи. ***** пришло и ввело. По самые гланды. Новые заводы вывезены на кацапию, старые порезаны на металл и тоже вывезли к репоедам. Шахты затоплены. Пусть теперь жрут ложками русский МОР, лугандоны и даунбассеры, не обляпайтесь
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28.10.2021 15:27 Відповісти
Торговля на крови: зачем Зеленский начал масштабные закупки электричества у Путина и Лукашенко?
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28.10.2021 14:22 Відповісти
Потому шо ЗЕбанутый говноралиссимус вор и барыга, наживающийся на крови
При Порохе Украина экспортировала электроэнергию, АЭС и Нафтогаз были прибыльными. А у этих дрыщей в кипах и ермолках вдруг стали убыточными.
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28.10.2021 15:33 Відповісти
Вот так Газпром выигрывая тактически, проигрывает стратегически. Пешки сейчас падают одна за другой. Но - спасибо Газпрому - от Рашки бегут как от чумы.
Да, Молдова может и заключит контракты на поставку на рабских условиях. Но в долгую выиграть не получится- и в Молдове и в Европе все всё прекрасно поняли и бегут кто куда.
лет через 20 максимум газ продавать будет просто НЕКУДА.
Ну разве что в Украину.
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28.10.2021 14:34 Відповісти
Молдова хочет подписать с Газпромом контракт на 1 год. И с весны решать проблему монополии на своём рынке.
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28.10.2021 14:47 Відповісти
Через 15 років Росії не буде чого продавать - Китай налаштований на заселення Сибіру і мовчазне перетворення його в "Північний Китай" Уже зараз в Сибіру китайці - "БІЛЬШІСТЬ" населення якщо порівнювать з іншими національностями (з кожною зокрема - включаючи і "славян")
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28.10.2021 15:15 Відповісти
ну, мы этого ждем с нетерпением уже 8 лет. Пока тишина - Китай пока закупает у России газ сибирский, по льготным ценам и большими объемами.
Но будем надеяться. Китайцы ждать умеют подольше чем Россия.
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28.10.2021 15:20 Відповісти
Что означает - "ну, мы этого ждем с нетерпением уже 8 лет"? А зачем "мы этого ждём с нетерпением"? А это типа - хорошо? Китай - союзник Украины? Может Украина сходна с Китаем по этническому составу населения, или хотя бы цивилизационно.
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28.10.2021 15:38 Відповісти
китай берет у раши всего 5 млрд кубов по силе сибири по 140 баксов, больше в китай нет трубопроводов, по сравнению с 180 миллиардами кубов за год в европу, это крошки, так что это совсем не большие обьемы.
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28.10.2021 23:21 Відповісти
Так это исконные китайские замли, временно окупированные лаптекопытными репоедами. Скоро они все вернутся в родную гавань. Там проведут референдум о создании Новокитая и воссоединении его с Китаем.
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28.10.2021 15:37 Відповісти
Крысы и Штирлицы Путлера вскрылись даже в Австрии,Венгрии и Сербии РАБссия не надежный постащик газа в страны НАТО,а тем более в дохлый бывший Ссср...,а Эрдоган в своей стране нашел тоже 6 крыс Путлера под видом дипломатов,и через несколько дней вычисли еще 7 руссол-турисьл-террористо поджигателей лесов в Турции...,интересно что Эрдоганыч сделает с рюсским быдлом далее...
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28.10.2021 14:59 Відповісти
 
 