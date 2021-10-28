Прем'єрка Молдови Гаврилиця про газовий шантаж РФ: Підключення до енергетичного ринку ЄС залишається пріоритетом

Розширення співробітництва Молдови з ЄС, як і раніше, є пріоритетом влади країни.

Про це заявила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця під час переговорів з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон у четвер у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підтримка Євросоюзу має вирішальне значення для забезпечення безпеки та енергетичної незалежності Молдови, а приведення політики у цій галузі у відповідність до європейських стандартів та підключення до енергетичного ринку ЄС залишається пріоритетом виконавчої влади", - заявила Гаврилиця.

За словами прем'єрки, Молдова зацікавлена ​​у постійному діалозі високого рівня з ЄС в енергетиці, що допоможе вирішити пріоритетні питання та визначити галузі, де потрібна допомога європейських партнерів.

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"Уряд підключився до переговорів щодо врегулювання цієї кризи в умовах, коли країна залежала від єдиного постачальника. Водночас ми ініціювали обговорення з країнами регіону проєктів, які дозволять постачати Молдові газ та електроенергію з альтернативних джерел", - сказала Гаврилиця.

Сімсон, у свою чергу, наголосила на важливості реалізації проєктів, які допоможуть підвищити рівень енергетичної безпеки Молдови, та висловила готовність ЄС надати необхідну підтримку у подоланні існуючих труднощів.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Молдови повідомила, що Євросоюз виділить Кишиневу 60 млн євро на допомогу для подолання газової кризи.