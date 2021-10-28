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Екологи України закликали владу прийняти за основу проєкт закону про промислові викиди №6004-1

Екологи України закликали владу прийняти за основу проєкт закону про промислові викиди №6004-1

Законодавча, виконавча та судова гілки влади України досі не готові до сприйняття європейських цінностей у сфері довкілля, а більшість законопроєктів, що розробляються, не мають нічого спільного з охороною довкілля і можуть лише нашкодити економіці України.

Така тенденція тривожна і потенційно небезпечна, і має бути докорінно змінена. Про це йдеться в Резолюції, яку підготувала Професійна асоціація екологів за результатами екологічного форуму, що відбувся в Києві.

Щоб змінити небезпечну тенденцію, екологи закликали президента Володимира Зеленьського оголосити 2022 рік Роком екологічної свідомості та екотрансформації, і невідкладно розпочати імплементацію Директиви 2010/75/ЄС, яка була успішно реалізована в країнах ЄС.

"Попередні спроби врегулювати дане питання завершилися відхиленням законопроекту № 4167 та стали свідченням, що країна через інструмент депутатського корпусу, не дивлячись на матеріальну і моральну підтримку ЄС, не виявляє бажання формувати систему сталого та раціонального використання природних ресурсів, застосовувати найкращі технології", - підкреслюється у резолюції.

Нині, нагадують екологи, у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, спрямовані на впровадження Директиви 2010/75/ЄС: проект Закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення (№ 6004 від 07.09.2021), проект про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№ 6004-1 від 07.09.2021, альтернативний), та проєкт про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля (№ 6004-2). Проте жоден із законопроектів не вирішує проблеми з промисловим забрудненням повною мірою, а два з цих проектів несуть потенційні ризики для України.

"З аналізу вказаних проєктів складається стійке враження, що дії окремих народних обранців націлені не на реальні реформи, а на продукування законодавчого спаму. Деякі з ініціатив копі-пейст на старий проєкт, який вже тричі був провалений в Раді, а інші – зосереджуються на популістських лозунгах, що не мають інструментарію реалізації, вкотре цинічно використовуючи "конституційні права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля", - наголошують екологи.

На їхнє переконання, із зазначених проєктів більше за інші відповідає вказаним критеріям альтернативний проект про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№ 6004-1 від 07.09.2021).

"Цей проєкт передбачає спільні дії як держави щодо створення необхідних умов для впровадження найкращих доступних технологій, так і суб’єктів господарювання - щодо виконання цих умов. Він також передбачає спільний перехідний період впровадження - як для держави, так і для бізнесу з прив’язкою, у т.ч., до економічних показників і можливостей держави", - пояснюють екологи.

Нагадаємо, голосування по проекту закону № 4167 про промислове забруднення депутати тричі провалили: документ містив нездійсненні терміни модернізації підприємств, а також суттєво завищені зобов'язання, які Україна не зможе виконати. Крім того, експерти попереджали про значні корупційні ризики, які потенційно несуть окремі норми проєкту.

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екологія (1357) викиди (58)


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да идите вы в ЖО****У. Какие у нас выбросы если у нас и так все заводы уже стоят а население уменишилось на 20% за последние 10 лет. Германию идите кошмарьте. Ето у них выбросы увеличились если они СП-2 дополнительно себе тянут
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28.10.2021 14:31 Відповісти
"Профессиональная ассоциация экологов" считает "Ассоциацию профессиональных экологов" аферистами. В то-же время "Ассоциация экологов Украины" призывает не верить никому, кроме них.
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28.10.2021 14:32 Відповісти
20 лет занимаюсь бизнесом. Ети *експерды-екологи* вылезают неизвестно откуда из своих нор только в двух случаях.
1. Если поступил заказ от конкурирующей фирмы закрыть тот или иной завод.
2. Перед праздниками или выборами собирать деньги с предпринимателей.
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28.10.2021 14:38 Відповісти
При виде эколога рука тянется к пистолету
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28.10.2021 14:47 Відповісти
Ковбои, бросайте свой бизнес, приезжайте в Мариуполь в отпуск. Я вам отрекомендую аппартаменты в санатории по ближе к доменным ММК имени Владимира Ильича. Разделите с пролетариатом эколого-экономические тяготы. У меня сложилось такое впечатление, что вы из Конче-Заспы или откуда-то из Карпат пишете. Бедняжки, за налоги переживаете. Здешние экологи подкашливая по вечерам инвестируют невысвобожденную энергию в Гоп-стоп(такая себе духовная практика и дополнительный заработок). Взяток,кстати, не берут. С оружием будете чувствовать себя в безопасности. Передвижение

"спина к спине", так сказать-двоечками. Подышите настоящим воздухом.
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21.01.2022 21:24 Відповісти
Кстати, автор, где такие дымящие трубы что на фото нашел? В трубах наших заводов уже только бомжи ночуют. Или подняли фотки с архивов 80-х годов?
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28.10.2021 14:34 Відповісти
Сколько знал экологов-все были взяточниками. При всём желании не верится, что данные законопроекты могут принести пользу, а во взяточничество усилят, это точно. Читал я законы по экологии в морской сфере- читаешь и распирает гордость за страну. А потом смотришь дополнения к ним- а это подзаконные акты. Та вот в подзаконных актах стои уровень допустимого загрязнения балластных вод. И он ниже в 80 раз чем в Румынии, Турции и Болгарии. Спрашиваю у эколога, а почему они ниже чем вэтих странах. Он не моргнув глазом отвечает, ведь у нас экология на порядок выше поставлена чем ЕС. То есть законы принимаются с тем учётом, что штрафы и возмещения за ущерб экологии никто не будет платить, а вот взятки потекут широким и бескончаемым потоком.
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28.10.2021 14:57 Відповісти
Танунах. Потом от этих хапуг и трусами не отмахаешься.

Суд ЄС зобов'язав Польщу платити 500 тисяч євро щодня у справі про шахту на кордоні з Чехією
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/21/7307845/
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28.10.2021 15:13 Відповісти
 
 