Чоловік із помсти обстріляв і підпалив автомобіль знайомого у Києві, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого. У ході невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили зброю та понад 400 набоїв різного калібру. Розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відділу комунікації поліції Києва у Facebook.

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про підпал автомобіля "Шкода" на вулиці Академіка Навашина.

Під час відпрацювання місця події поліцейські попередньо встановили, що автомобіль загорівся внаслідок підпалу легкозаймистою речовиною. Окрім того, на лобовому склі поліцейські виявили 10 отворів, ймовірно, від куль. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці протягом години встановили причетність до скоєння злочину 40-річного киянина. Чоловік розповів, що мав тривалий конфлікт зі знайомим, тож вирішив йому помститись – спочатку підпалив авто, а потім обстріляв лобове скло.

За місцем мешкання фігуранта слідчі провели невідкладний обшук та вилучили два предмети, схожі на пістолети, 429 набоїв різного калібру, мобільні телефони та флеш-накопичувачі. Все вилучене направлено на відповідні експертизи.

Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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Наразі готується проєкт підозри для подання його до окружної прокуратури та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Також після проведення експертних досліджень можлива додаткова кваліфікація за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.









Фото: сайт поліції