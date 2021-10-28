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Новини
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Чоловік із помсти обстріляв і підпалив автомобіль знайомого у Києві, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого. У ході невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили зброю та понад 400 набоїв різного калібру. Розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відділу комунікації поліції Києва у Facebook.

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про підпал автомобіля "Шкода" на вулиці Академіка Навашина.

Під час відпрацювання місця події поліцейські попередньо встановили, що автомобіль загорівся внаслідок підпалу легкозаймистою речовиною. Окрім того, на лобовому склі поліцейські виявили 10 отворів, ймовірно, від куль. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці протягом години встановили причетність до скоєння злочину 40-річного киянина. Чоловік розповів, що мав тривалий конфлікт зі знайомим, тож вирішив йому помститись – спочатку підпалив авто, а потім обстріляв лобове скло.

За місцем мешкання фігуранта слідчі провели невідкладний обшук та вилучили два предмети, схожі на пістолети, 429 набоїв різного калібру, мобільні телефони та флеш-накопичувачі. Все вилучене направлено на відповідні експертизи.

Чоловік із помсти обстріляв і підпалив автомобіль знайомого у Києві, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, - поліція 01

Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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Наразі готується проєкт підозри для подання його до окружної прокуратури та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Також після проведення експертних досліджень можлива додаткова кваліфікація за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Чоловік із помсти обстріляв і підпалив автомобіль знайомого у Києві, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, - поліція 02
Чоловік із помсти обстріляв і підпалив автомобіль знайомого у Києві, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, - поліція 03
Чоловік із помсти обстріляв і підпалив автомобіль знайомого у Києві, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, - поліція 04
Чоловік із помсти обстріляв і підпалив автомобіль знайомого у Києві, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, - поліція 05
Фото: сайт поліції

Автор: 

авто (6237) Київ (19672) обстріл (29234) підпал (696) Нацполіція (15278)


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Топ коментарі
+14
Почуствуйте кайф украинского законодательства. Здесь мужчина поджег машину и ему светит до 10 лет. А чуть ниже мажор выстрелил в лицо женщине сделав ее инвалидом и ему 2 года условно. А за то что убил машиной человека ему грозит от 3 до 6 лет. Где здесь логика? Или логика только в том что в етом случае преступник МУЖЧИНА а во втором МАЖОР?
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28.10.2021 14:43 Відповісти
+6
Чото многовато. Мажорчику харьковскому явно меньше шить собрались.
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28.10.2021 14:39 Відповісти
+6
поджог - это существительное
а поджёг - глагол
исправьте заголовок, а то як безграмотні кацапи чесне слово
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28.10.2021 14:47 Відповісти
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Чото многовато. Мажорчику харьковскому явно меньше шить собрались.
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28.10.2021 14:39 Відповісти
В Киеве начинается война людей против машин... Хотя может может и банально дауны за козырное место парковки.
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28.10.2021 14:41 Відповісти
Он машину поджЕг, это был поджОг.
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28.10.2021 14:42 Відповісти
підпалив і підпал. Вяликийое наречие не шмогло.
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28.10.2021 14:50 Відповісти
Почуствуйте кайф украинского законодательства. Здесь мужчина поджег машину и ему светит до 10 лет. А чуть ниже мажор выстрелил в лицо женщине сделав ее инвалидом и ему 2 года условно. А за то что убил машиной человека ему грозит от 3 до 6 лет. Где здесь логика? Или логика только в том что в етом случае преступник МУЖЧИНА а во втором МАЖОР?
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28.10.2021 14:43 Відповісти
Так доллар жеж.
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28.10.2021 14:51 Відповісти
прикол в том что правосудие по определнию должн быть справедливым. Мне кажется что УК давным давно надо переработать.
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28.10.2021 14:56 Відповісти
заодно и обучить новых судей.
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28.10.2021 15:33 Відповісти
поджог - это существительное
а поджёг - глагол
исправьте заголовок, а то як безграмотні кацапи чесне слово
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28.10.2021 14:47 Відповісти
не удивлюсь если бывший мент...
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28.10.2021 14:48 Відповісти
я тоже сразу подумал. форма головы, прычоска.
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28.10.2021 20:49 Відповісти
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28.10.2021 14:53 Відповісти
зашибись, за порчу имущества - 10 лет, а за нанесение телесныз повлекших инвалидность - 2 года(харьковский ездок -стрелок).
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28.10.2021 14:55 Відповісти
причом условно.
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28.10.2021 14:57 Відповісти
Почему в статье не указана причин конфликта? Шкода что ментовская или слуг-уродов?
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28.10.2021 15:18 Відповісти
От законы наши придурки понаписывали, за испорченную железяку -до 10 лет, а за убийство, тем же пистолетом, ружьём, палкой, ножом, своей, или угнанной тачкой, без разницы чем, - до 8 лет! Почувствуйте разницу, как говорится, и оцените насколько ценны жизнь и здоровье граждан на этой территории.
Для сравнения, в США, за убийство, (в том числе и при ДТП, виновных, в нём) сажают на от 15 и до пожизненного. Потому что это таки государство, а не территория обогащения для кучки негодяев.
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28.10.2021 16:14 Відповісти
Интересно получается: На фото пистолеты флобера. Значит нашли только патроны. Поджог авто и патроны 10 лет. Депутат расстреливает влюбленную пару с боевого и его оправдывают. В Харькове ходил придурок и стрелял по людям дали год условно. Три приятеля праздновали день рождения и вместо феерверка сделали несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета - им влупили по 6 лет. У другого нашли пистолет и применив 75 статью за инвалидность и порядочный образ жизни дали 4 года. Если люди проанализируют всю систему прокуратуры, которая заставляет судей выносить такие приговоры, то увидят, что генеральный прокурор подтянула во всех регионах прокуроров из Луганска и Донецка. Судей загнали в угол сам Зеленский и прокуратура. Сейчас в Украине всем правит прокурор и президент. Геноцид простых людей в стране очевиден. С Нового года еще добьют налогами, закроется 70% малого и среднего бизнеса, посадят всех недовольных и мы вернемся в феодализм с их децентрализацией. Не судят только власть имущих и слуг народа. Спасибо 75%-м.
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10.12.2021 19:29 Відповісти
Гильзы от Пм-а, а пистолеты пневмат и флобера. Прилип парень! Видимо насолил очередному "великому".
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10.12.2021 19:33 Відповісти
 
 