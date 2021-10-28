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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Жодного заняття нових позицій у Старомар'ївці на Донбасі не відбувається: це фейк від російської пропаганди, - заява 93-ї бригади. ДОКУМЕНТ

Жодного заняття нових позицій у Старомар'ївці на Донбасі не відбувається: це фейк від російської пропаганди, - заява 93-ї бригади. ДОКУМЕНТ

Керівництво 93-ї бригади Холодний Яр офіційно повідомляє, що будь-яка інформація, яку намагається видати за дійсність російська пропаганда, не відповідає реальній ситуації. Жодного покращення тактичного положення чи зайняття нових позицій підрозділами 93-ї бригади не відбувається.

Про це йдеться у заяві бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Опитування місцевого населення Старомар’ївки, яка відноситься до Гранітнинської ОТГ, показало, що воно не захищено від беззаконня з боку російських найманців, які у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння періодично заходять до цього населеного пункту та грабують як місцевих жителів, так і єдиний тут магазин. Це викликає постійне обурення місцевих жителів. Після обстрілів з боку окупантів ніхто не намагався відновити місцеву інфраструктуру (будинки, дороги, газо-та водопроводи тощо)", - йдеться у заяві.

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"Також за допомогою насильницьких дій місцевому населенню нав’язують отримання паспортів так званої ДНР. Більше ніж сім років ці складні питання ніяк не вирішувалися. Звичайно, нормалізація ситуації розлютила російських окупантів, тому потрібно було негайно вигадати недостовірну інформацію про, нібито, зайняття цього населенного пункту українськими військовими. Усім відомо, що окупаційні війська продовжують дестабілізаційні дії, наражають на небезпеку місцевих мешканців та несуть розруху і смерть там, де з’являються", - зазначили у 93-й ОМБр.

"Щоб не допустити проявів насильства, зберегти мир та спокій підконтрольних територій, українська влада разом зі Збройними Силами намагається робити усе можливе, щоб повернути нормальне життя на підконтрольні території. Але російські найманці продовжують нехтувати та грубо порушувати Мінські домовленості та не дотримуються режиму тиші, щоб завадити поверненню нормального та мирного життя на ці території", - наголосили українські військові..

"Адміністрацією Мирненської сільської військово-цивільної адміністрації була проявлена ініціатива щодо надання гуманітарних та медичних послуг жителям селища Старомар’ївка у період з 27.10.2021 по 10.11.2021 року. Ця ініціатива була підтримана керівництвом 93 бригади та для безпечного проведення цих заходів командир 93 бригади виділив охорону для цієї робочої групи. Щоб безпечно провести такі заходи, двадцять представників міжнародних благодійних фондів та Мирненської ВЦА звернулися до Місії ОБСЄ з проханням надати допомогу в отриманні додаткових гарантій безпеки та дотримання режиму тиші з боку незаконних збройних формувань в населенному пункті Старомар’ївка у період з 27.10.2021 по 10.11.2021 з 8.00 до 16.00 за київським часом. Українська сторона звернулася до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, проте російсько-окупаційні війська вкотре проігнорували це звернення та не дотримувалися режиму тиші", - розповіли в бригаді.

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"Таким чином, 93 бригада намагається використовувати усі наявні правові механізми, усі можливості для повернення нормального рівня життя як на підконтрольних територіях, так і в "сірій зоні". Але ворог намагається не допустити цього, постійно створює перешкоди як інформаційного характеру, вигадуючи все нові і нові нісенітниці, так і використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю, що свідчить про ненависть до всього українського. Але боротьба за нашу Свободу і Незалежність триває! Разом до перемоги!" - резюмували у 93-й бригаді.

Жодного заняття нових позицій у Старомарївці на Донбасі не відбувається: це фейк від російської пропаганди, - заява 93-ї бригади 01

Автор: 

Донбас (22357) Донецька область (8824) 93 окрема механізована бригада (300) найманці рф (2066) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+20
А при Порошенко наши занимали новые позиции и давали просраться ************... НО он наживался на крови русских солдат, а зеля голубь мира и там наше люде...
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28.10.2021 14:56 Відповісти
+14
А жаль.
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28.10.2021 14:56 Відповісти
+13
дожили, оправдываются что не освобождают свою землю
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28.10.2021 14:58 Відповісти
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А жаль.
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28.10.2021 14:56 Відповісти
І щиро жаль! Так хотілося подякувати! Залишається сподіватися, що "настамнєт".
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28.10.2021 15:06 Відповісти
Чому ми маємо виправдовуватись перед терористами на своїй землі? Якщо ми можемо просуватись вперед це потрібно негайно робити без жодних зволікань!
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28.10.2021 15:35 Відповісти
Того и гляди , что Старомарьевка окажется под контролем "ополченцев", как Дебальцево, которое по Минским соглашениям должно быть нашим. Чувствуются , что они глаз положили на Старомарьевку. Враг "хитёр и коварен и он всегда враг и лжец. Особенно россияне.
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28.10.2021 15:45 Відповісти
Она в низине. Та же история что и с Желобком- нет смысла захватывать его т.к. он весь как на ладони у сепаров. Если захватывать- то идти еще дальше.
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29.10.2021 18:44 Відповісти
А при Порошенко наши занимали новые позиции и давали просраться ************... НО он наживался на крови русских солдат, а зеля голубь мира и там наше люде...
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28.10.2021 14:56 Відповісти
Ползучее наступление было отличным стимулом для сепаров сидеть тихо- чтоб его не спровоцировать.
Так были деоккупированы многие населенные пункты типа Крымского, Новозвановки, Травневого, Гладосового, Пищевика, Викторовки (раен с.Петровского)...
И позиции на стратегических высотах- под Сокольниками, 32-м блокпостом, Марьинкой, под Докучаевском, возле Белой Каменки, позиция "прыщ" и "заколдованный лес" на Светлодарке, возле Желобка...
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29.10.2021 18:50 Відповісти
"прі парАшенкє даже Солнце свєтіло йарчє"
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31.10.2021 09:31 Відповісти
Это все наша земля, не переймайтєся Воїни.
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28.10.2021 14:56 Відповісти
Земля наша. И войны наши. Но власть в Украине сейчас явно не наша, не украинская. Оттого и приходится войнам оправдываться не за то что врага не мочат, а за то что их кремлевские шавки в чем-то обвинили
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28.10.2021 15:06 Відповісти
А зачем вообще вестись на фейки роспропагандонов? Там сейчас задницы вторые сутки палають, аж их космоса видно. Поэтому тихо, уверенно и с максимально возможными потерями для кокочленцев и заезжих "турыстов" делать своё дело
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28.10.2021 14:57 Відповісти
дожили, оправдываются что не освобождают свою землю
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28.10.2021 14:58 Відповісти
Правильно. "Настамнет... вывсёврете"
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28.10.2021 15:00 Відповісти
Аусвайсы Рюсского Мира Путлер раздал тамошним Шариковым,тепеь они Мавзолейное быдло...
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28.10.2021 15:02 Відповісти
А при Пятом президенте украинская армия, хоть немного, но наступала. И не оправдывалась перед всякой сволочью. Но времена поменялись. Теперь освобождение украинских территорий почти преступление. Только вдуматься командир бригады докладывает - "Никакого улучшения тактического положения или занятия новых позиций подразделениями 93-й бригады не происходит" . И это нормально?
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28.10.2021 15:02 Відповісти
Сюр...хотя при зекрысе все сюр
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28.10.2021 15:05 Відповісти
Порошенко по факту освободил весь Донбасс который к началу его каденции 8 июня 2014 года был по факту захвачен полностью...,об этом рассказал мавзолейный Хмырь Гиркин - Стрелков,но потом нас укры начали мочить в сортире по поллному тарифу и приглось драпать...,конец цитаты Гиркинда...
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28.10.2021 15:12 Відповісти
Ты там был в то время что бы писать муру.Или ты слово Порошенко прочел?
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28.10.2021 16:16 Відповісти
"Никакого занятия новых позиций не происходит" - а жаль.
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28.10.2021 15:12 Відповісти
Какое стыдобище....
Украинская армия отчитывается перед агрессором о том, что не освобождали населенные пункты на своей, украинской территории оккупированные врагом...
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28.10.2021 15:19 Відповісти
+100500!!!!!!!
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28.10.2021 15:23 Відповісти
И это позорище будет продолжаться годами пока к власти не придут НЕ ссыкливые политики, способные освободить территорию родной страны от агрессора
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31.10.2021 04:30 Відповісти
Польша закупила у США 70 танков "Абрамс"...наверно хотят напасть на РАБссию...
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28.10.2021 15:19 Відповісти
Ми вже виправдовуємось за те, що звільняємо українську землю...
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28.10.2021 15:20 Відповісти
А краще б проводились.
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28.10.2021 15:21 Відповісти
********* волком воет только от одного залпа Байрактара...представьте скольо дерьма будет от ********** если десяток Байрактаров замочать рюсский мир канкретна...
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28.10.2021 15:22 Відповісти
Довоевались, блин. Командование 93 гвардейской вынужденно оправдываться в украинских СМИ о том, что не освобождали свою страну от рашоагрессора... Ляха-муха, зебиратели, до вас хоть доходит какой кабздец творится в нашей армии если даже за рабссийские фейки наших воинов зеледент-говнокомандующий оправдываться заставляет прилюдно...
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28.10.2021 15:27 Відповісти
Представитель Генштаба РАБссии мощно заявил : турецкие Байрактары мы научимся сбивать даже танками советского производства....,ну маггем.... а дырки на МКС Дима Рогозин научился заклеивать СКОТчем...,вялтка РАБссия и баранов генералов завались что Гутальину на Простоквашине....
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28.10.2021 15:28 Відповісти
Так спалится могут только ИХТАМНЕТы РАБссии...спасибо генерал...вы там Крысы ЕСТЬ...
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28.10.2021 15:31 Відповісти
Рокоссовский оправдывается перед штабом гитлера - мы на окраины Берлина не заходили, может то разведчики по окружной дороге проехали и всё. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ????
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28.10.2021 15:31 Відповісти
Тем временем Султан Эрдоган продаст в Украину партию Байрактаров в количестве 48 аппаратов...,И ЭТО ЕСТЬ ХАРАШЕ...
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28.10.2021 15:33 Відповісти
Они еще и оправдываются перед окупантами что никакой территории не освобождали. Ну что тут сказать. Вы еще врага поводите по позициям и все покажите что ваше оружие на складе и под замком и отдайте рашистам ключи как в крыму. Ато когда росийские танки поедут в атаку кто то еще спровоцирует...
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28.10.2021 15:36 Відповісти
Офицеры турецкой армии не обучали украинских офицеров по управлению Байрактарами после фойны в Н.Карабахе... ,а знаете почему?не скажу...потом сюрприз будет...
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28.10.2021 15:37 Відповісти
https://youtu.be/0HRzAors9Lo убойный видос....
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28.10.2021 15:43 Відповісти
тот случай когда хочется верить российской пропаганде
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28.10.2021 15:48 Відповісти
Можна було не уточнювати, я і так знаю, що при "зелених" ми тільки відступаємо і охороняємо лігію розмежування, щоб ЗСУ не звільнили окуповану територію від ворога.
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28.10.2021 15:55 Відповісти
Дожили..Уже наши военные стали вовсю оправдываться пред раштеррористами-сепарами..Это уже позорище
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28.10.2021 17:32 Відповісти
Как это понять, что Украина всем Миром признана и не имеет права освободить свою территорию от оккупанта? Почему все страны Африки и Азии на это имеют право, а вот нам НЕТ? Да потому что у власти воры и те, кому Украина не нужна!
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28.10.2021 20:16 Відповісти
 
 