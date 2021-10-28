Жодного заняття нових позицій у Старомар'ївці на Донбасі не відбувається: це фейк від російської пропаганди, - заява 93-ї бригади. ДОКУМЕНТ

Керівництво 93-ї бригади Холодний Яр офіційно повідомляє, що будь-яка інформація, яку намагається видати за дійсність російська пропаганда, не відповідає реальній ситуації. Жодного покращення тактичного положення чи зайняття нових позицій підрозділами 93-ї бригади не відбувається.

Про це йдеться у заяві бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Опитування місцевого населення Старомар’ївки, яка відноситься до Гранітнинської ОТГ, показало, що воно не захищено від беззаконня з боку російських найманців, які у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння періодично заходять до цього населеного пункту та грабують як місцевих жителів, так і єдиний тут магазин. Це викликає постійне обурення місцевих жителів. Після обстрілів з боку окупантів ніхто не намагався відновити місцеву інфраструктуру (будинки, дороги, газо-та водопроводи тощо)", - йдеться у заяві.

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"Також за допомогою насильницьких дій місцевому населенню нав’язують отримання паспортів так званої ДНР. Більше ніж сім років ці складні питання ніяк не вирішувалися. Звичайно, нормалізація ситуації розлютила російських окупантів, тому потрібно було негайно вигадати недостовірну інформацію про, нібито, зайняття цього населенного пункту українськими військовими. Усім відомо, що окупаційні війська продовжують дестабілізаційні дії, наражають на небезпеку місцевих мешканців та несуть розруху і смерть там, де з’являються", - зазначили у 93-й ОМБр.

"Щоб не допустити проявів насильства, зберегти мир та спокій підконтрольних територій, українська влада разом зі Збройними Силами намагається робити усе можливе, щоб повернути нормальне життя на підконтрольні території. Але російські найманці продовжують нехтувати та грубо порушувати Мінські домовленості та не дотримуються режиму тиші, щоб завадити поверненню нормального та мирного життя на ці території", - наголосили українські військові..

"Адміністрацією Мирненської сільської військово-цивільної адміністрації була проявлена ініціатива щодо надання гуманітарних та медичних послуг жителям селища Старомар’ївка у період з 27.10.2021 по 10.11.2021 року. Ця ініціатива була підтримана керівництвом 93 бригади та для безпечного проведення цих заходів командир 93 бригади виділив охорону для цієї робочої групи. Щоб безпечно провести такі заходи, двадцять представників міжнародних благодійних фондів та Мирненської ВЦА звернулися до Місії ОБСЄ з проханням надати допомогу в отриманні додаткових гарантій безпеки та дотримання режиму тиші з боку незаконних збройних формувань в населенному пункті Старомар’ївка у період з 27.10.2021 по 10.11.2021 з 8.00 до 16.00 за київським часом. Українська сторона звернулася до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, проте російсько-окупаційні війська вкотре проігнорували це звернення та не дотримувалися режиму тиші", - розповіли в бригаді.

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"Таким чином, 93 бригада намагається використовувати усі наявні правові механізми, усі можливості для повернення нормального рівня життя як на підконтрольних територіях, так і в "сірій зоні". Але ворог намагається не допустити цього, постійно створює перешкоди як інформаційного характеру, вигадуючи все нові і нові нісенітниці, так і використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю, що свідчить про ненависть до всього українського. Але боротьба за нашу Свободу і Незалежність триває! Разом до перемоги!" - резюмували у 93-й бригаді.