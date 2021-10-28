Усі троє пасажирів Infiniti, які постраждали в ДТП у Харкові, перебувають у стабільному стані, - заступниця мера Горбунова-Рубан

Усі троє пасажирів Infiniti, які були травмовані в ДТП у Харкові 26 жовтня, перебувають у стабільному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, 28 жовтня 16-річну постраждалу переведуть із лікарні невідкладної допомоги до дитячого травматологічного відділення обласної лікарні.

"Дівчинці потрібен дитячий травматолог. За нею потрібно спостерігати, щоб усе було гаразд", – сказала заступниця міського голови.

Також Світлана Горбунова-Рубан наголосила, що до міськради за допомогою поки не звертався ніхто із родичів травмованих чи загиблого.

"Ініціатором надання матеріальної допомоги має бути людина, яка цього потребує. Якщо в них буде така потреба, вони знають, що можуть звернутися. Сума залежатиме від ситуації", – додала заступниця міського голови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний називав патрульним не своє прізвище, є ризики того, що він може приховувати докази, - прокуратура

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.