Усі троє пасажирів Infiniti, які постраждали в ДТП у Харкові, перебувають у стабільному стані, - заступниця мера Горбунова-Рубан
Усі троє пасажирів Infiniti, які були травмовані в ДТП у Харкові 26 жовтня, перебувають у стабільному стані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
За її словами, 28 жовтня 16-річну постраждалу переведуть із лікарні невідкладної допомоги до дитячого травматологічного відділення обласної лікарні.
"Дівчинці потрібен дитячий травматолог. За нею потрібно спостерігати, щоб усе було гаразд", – сказала заступниця міського голови.
Також Світлана Горбунова-Рубан наголосила, що до міськради за допомогою поки не звертався ніхто із родичів травмованих чи загиблого.
"Ініціатором надання матеріальної допомоги має бути людина, яка цього потребує. Якщо в них буде така потреба, вони знають, що можуть звернутися. Сума залежатиме від ситуації", – додала заступниця міського голови.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.
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В то, что они_еще_маленькие и к своим годам ничего не слышали о ПДД, я не верю.
Поэтому лично я вижу біосміття в пассажирах того авто, а не в .
по-друге, цілком можна розмірковувати про те, якою є людина не знаючи її але знаючи її вчинки (от я, наприклад, не знав особисто ані гітлєра ані сталіна, не знаю й путіна, та знаю напевно що вони є лайно).
ну й по-третє, так, вони завинили. завинили, коли жоден з них не зупинив того д..****, коли він рухався із швидкісю 180 в місті, коли він проїжджав на заборонені сигнали світлофору. завинили, коли під'южували його розігнати авто в місті до 200 км/год.
щодо "не засуджуй й не засуджений будеш", то ця новозаповітня сеча не викликає нічого окрім сміху.
Хай поліція обʼєктивно підготує матеріали для суду, а суд призначить заслужене обʼєктивне покарання для недоросля та його батьків, а ще справедливу компенсацію сімʼї водія "шевроле".
Він там ще з туалету в лікарні після всього дзвонив і заявляв про те, що машину угнали, щоб від себе підозри відвести.
Це, звичайно, добре, що він отримав 60 діб без права застави, але.
Шо там депутат Трухін? 6 постраждалих, двоє дітей, Трухін у нас де? У Верховній Раді у нас Трухін.
Чому має навчити будь-якого психопата, відморозка і довбойоба ця історія? Тому що бєспрєдєліть можна лише в межах можливості порішать. Що проста людина, кмєт і бюджетнік має право порушувати закон лише в межах "відкрутити лічильник на сто гривень" або "пройти в полікліниці без черги, щоб купити сертифікат на вакцинацію".
Приблатньоний комерс на понтах і з зав'язками-підв'язками регіонального рівня може значно більше. Може там збити когось, побити, розбити щось, але головне без трупів, з трупами поки що наша рішальна система не дуже добре справляється.
Якийсь прокурорський або мусорський вже може бєспрєдєліть серйозніше, навіть з людськими жертвами, може дитину застрелити навіть, але якщо буде резонанс, то треба щоб він трохи вщух, і потім вже по тихому виходити.
А слуга народу може що завгодно. Слугу народу може ловити весь світ, але не спіймає. Як Коломойського Григорія Саввича.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1544656435896951&id=100010578281118 Alex Noinets
Вся система гнилая да херовая (пардон за мой французский).