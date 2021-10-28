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Новини Мажори на дорогах
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Усі троє пасажирів Infiniti, які постраждали в ДТП у Харкові, перебувають у стабільному стані, - заступниця мера Горбунова-Рубан

Усі троє пасажирів Infiniti, які були травмовані в ДТП у Харкові 26 жовтня, перебувають у стабільному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, 28 жовтня 16-річну постраждалу переведуть із лікарні невідкладної допомоги до дитячого травматологічного відділення обласної лікарні.

"Дівчинці потрібен дитячий травматолог. За нею потрібно спостерігати, щоб усе було гаразд", – сказала заступниця міського голови.

Також Світлана Горбунова-Рубан наголосила, що до міськради за допомогою поки не звертався ніхто із родичів травмованих чи загиблого.

"Ініціатором надання матеріальної допомоги має бути людина, яка цього потребує. Якщо в них буде така потреба, вони знають, що можуть звернутися. Сума залежатиме від ситуації", – додала заступниця міського голови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний називав патрульним не своє прізвище, є ризики того, що він може приховувати докази, - прокуратура

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5702)


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Топ коментарі
+10
А что, заммэра Харькова больше нечем заняться, что он занимается такой хренотенью, как озвучивает состояние попавших в ДТП???
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28.10.2021 15:17 Відповісти
+9
Девочке наряду с травматологии нужен тот,кто объяснит,что с отморозками лучше дел не иметь. А то ведутся на бабло как сорока на бусы.
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28.10.2021 15:03 Відповісти
+6
там все - обое рябое... одна села в машину к дебилу покатацца чтобы в инсте показать и остальные под стать. 100% все были непристегнуты раз их выбросило на дорогу...
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28.10.2021 15:11 Відповісти
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А жаль!
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28.10.2021 14:59 Відповісти
ти дебіл каца.п чи виборець зеленського?
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28.10.2021 15:03 Відповісти
Вам жалко убийц ?
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28.10.2021 15:27 Відповісти
вбивця на скільки я розумію там один і його мені далеко не жаль, нехай хоть згниє хоть в харківському сізошному гаремі, такі індивіди невиліковно кінчені, мені жалко інших дітей що пострадали в аварії та їх батьків, діти отримали серйозні травми, до речі не з своєї вини а якесь біосмітт має наглість бащати цим дітям смерті, проте все повертається того такому біосміттю та його близьким раджу приготуватися до утилізації!
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28.10.2021 16:03 Відповісти
Да, "дети пострадали". Но, как , никто из них, сидя в салоне летящего по городу авто, не кричал благим матом: "Остановись!!! Что ты делаешь??? Мы убъёмся!!!"
В то, что они_еще_маленькие и к своим годам ничего не слышали о ПДД, я не верю.
Поэтому лично я вижу біосміття в пассажирах того авто, а не в .
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28.10.2021 17:28 Відповісти
А я разве сказал, чтоб они сдохли? Ну и стабильное состояние для них великая честь. А вот оставшуюся жизнь в инвалидной коляске, не помешало бы.Чтоб вреда простому народу не принесли.
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28.10.2021 17:48 Відповісти
Вот жаль, пусть бьі лучше оплакивали их родители...
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28.10.2021 15:00 Відповісти
Ще один чорт
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28.10.2021 15:04 Відповісти
***** , йди спати, мені не цікава твоя тупа думка
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28.10.2021 15:15 Відповісти
звісно не цікава бо ти пі.дарас народжений біосміттям, у таких як ти IQ не того рівня щоб мене зрозуміти!
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28.10.2021 15:59 Відповісти
підор твій папка- що тебе підора зачав, слів розумних нахапався, спати йди курво дешева
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28.10.2021 16:55 Відповісти
ти гребень як і всі хто був до тебе та після у твоїй родині, і це факт, І з потомственними імбецилами накшталт тебе я нерозмовлятиму. КРАПКА!
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29.10.2021 08:31 Відповісти
умово-відстала потвора навчилась заходити до нету, сконай худобо...
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29.10.2021 10:06 Відповісти
А ты предлагаешь всем этим выродкам дать "Героя Украины" и объявить национальный траур по поводу заурядного дтп??? А нам оплакивать и переживать об этих отбросах??? Может я не прав, но с моей точки зрения, среди севших в машину к водителю-малолетке, нормальных и адекватных людей быть не может от слова "совсем".
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28.10.2021 15:23 Відповісти
Причем тут траур, причем герои Украины? Не приувеличуй.Речь о том,что нельзя желать смерти людям.А рассуждать о том какие это люди, могут только те, кто их хорошо знает. В любом случае они тебе и полоумному моральному дегенерату Вопатопу выше, сделали что-то плохое? Да и вообще не суди и не судим будешь, особенно тех, кому и предьявить то нечего.
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28.10.2021 15:32 Відповісти
ну, по-перше, можна (хоча саме їм я смерті не бажаю).
по-друге, цілком можна розмірковувати про те, якою є людина не знаючи її але знаючи її вчинки (от я, наприклад, не знав особисто ані гітлєра ані сталіна, не знаю й путіна, та знаю напевно що вони є лайно).
ну й по-третє, так, вони завинили. завинили, коли жоден з них не зупинив того д..****, коли він рухався із швидкісю 180 в місті, коли він проїжджав на заборонені сигнали світлофору. завинили, коли під'южували його розігнати авто в місті до 200 км/год.
щодо "не засуджуй й не засуджений будеш", то ця новозаповітня сеча не викликає нічого окрім сміху.
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28.10.2021 15:57 Відповісти
Ні я бажаю тим дітям шонайшвидже вилікуватися та найти в собі сміливість дати відповідні свідчення в суді для винесення жорсткого судового рішення! Ну і далі нормальної долі, та не повязувати себе якимись стосунками з особами накшталт тої що була за керммом!
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28.10.2021 16:06 Відповісти
Девочке наряду с травматологии нужен тот,кто объяснит,что с отморозками лучше дел не иметь. А то ведутся на бабло как сорока на бусы.
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28.10.2021 15:03 Відповісти
то уже давно не девочка
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28.10.2021 15:20 Відповісти
та "девочка" ушлая ещё та - уже вчера с утра начала денежку собирать на "дорогущую" операцию по всем харьковским пабликам...Там все трое те ещё "пассажиры" под стать Коленьке...
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28.10.2021 15:31 Відповісти
А когда девочки не велись на крутую машинку?
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28.10.2021 15:55 Відповісти
В 16:00 в судмедэкспертизу на Дмитриевской 14 привезут Колю на освидетельствование. Не хотите повидацца?
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28.10.2021 15:07 Відповісти
Пока не везут, и не факт что привезут в ближайшее время - испугались огласки...
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28.10.2021 16:36 Відповісти
А кто были пассажирами уже выяснили?
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28.10.2021 15:08 Відповісти
Следаки на пальцах кинут !
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28.10.2021 15:14 Відповісти
там все - обое рябое... одна села в машину к дебилу покатацца чтобы в инсте показать и остальные под стать. 100% все были непристегнуты раз их выбросило на дорогу...
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28.10.2021 15:11 Відповісти
Главное что б гниде которая была за рулём Infinity стала похо раз и на всегда !
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28.10.2021 15:13 Відповісти
А что, заммэра Харькова больше нечем заняться, что он занимается такой хренотенью, как озвучивает состояние попавших в ДТП???
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28.10.2021 15:17 Відповісти
Так выборы ж 31 -го -завтра СамТерехов с апельсинами к ним заедит
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28.10.2021 15:33 Відповісти
кому нужно состояние здоровья малолетней мрази?
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28.10.2021 15:19 Відповісти
Щось так з ним панькаються, нічого поліція не коментує та і ті, що були в машині, теж мабуть круті.
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28.10.2021 15:20 Відповісти
А яким боком тут заступниця мера? Перед виборами "PR" на крові?
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28.10.2021 15:23 Відповісти
Доводить, що працює не закон і право, а "хто на чиєму боці і в кого переважає бабло".
Хай поліція обʼєктивно підготує матеріали для суду, а суд призначить заслужене обʼєктивне покарання для недоросля та його батьків, а ще справедливу компенсацію сімʼї водія "шевроле".
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28.10.2021 15:30 Відповісти
Я так думаю, що по справедливості було б конфіскувати всі "активи" цих "господарів життя" та передати у власність родині загиблого.
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28.10.2021 15:34 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27474094.html Стосовно малолітнього чорта, який в 16 років без прав збив людину

Він там ще з туалету в лікарні після всього дзвонив і заявляв про те, що машину угнали, щоб від себе підозри відвести.

Це, звичайно, добре, що він отримав 60 діб без права застави, але.

Шо там депутат Трухін? 6 постраждалих, двоє дітей, Трухін у нас де? У Верховній Раді у нас Трухін.

Чому має навчити будь-якого психопата, відморозка і довбойоба ця історія? Тому що бєспрєдєліть можна лише в межах можливості порішать. Що проста людина, кмєт і бюджетнік має право порушувати закон лише в межах "відкрутити лічильник на сто гривень" або "пройти в полікліниці без черги, щоб купити сертифікат на вакцинацію".

Приблатньоний комерс на понтах і з зав'язками-підв'язками регіонального рівня може значно більше. Може там збити когось, побити, розбити щось, але головне без трупів, з трупами поки що наша рішальна система не дуже добре справляється.

Якийсь прокурорський або мусорський вже може бєспрєдєліть серйозніше, навіть з людськими жертвами, може дитину застрелити навіть, але якщо буде резонанс, то треба щоб він трохи вщух, і потім вже по тихому виходити.

А слуга народу може що завгодно. Слугу народу може ловити весь світ, але не спіймає. Як Коломойського Григорія Саввича.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1544656435896951&id=100010578281118 Alex Noinets
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28.10.2021 15:26 Відповісти
ложный вызов выделили в отдельное производство. с отдельной ответственностью за это преступление!
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28.10.2021 15:31 Відповісти
Т.е. суммы сроков не будет?
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28.10.2021 15:35 Відповісти
Если и оказывать помощь, то погибшему, и желательно за счет виновных.
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28.10.2021 16:25 Відповісти
А причем Трухин, причем слуга народа, или раньше не было таких случаев, была Зайцева, был Рома Ландик, зачем писать чушь.
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28.10.2021 16:29 Відповісти
Ладно, отмазали Вы "слугу".
Вся система гнилая да херовая (пардон за мой французский).
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28.10.2021 17:19 Відповісти
всех троих надо надо показательно "выпороть" -беспредельщики малолетние..
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28.10.2021 15:35 Відповісти
А чем эти малолетние твари заслужили такое внимание и материальную помощь от города ? или в Харьковская Мэрия каждому пострадавшему в дтп выплачивает материальную помощь ??
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28.10.2021 15:41 Відповісти
 
 