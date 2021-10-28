Бізнесмени Хмельницький та Черновецький змовилися, щоб за мінімальну ціну купити завод "Більшовик", - ЗМІ

Бізнесмени Василь Хмельницький та Степан Черновецький таємно змовились для створення вигідних для себе умов приватизації Першого київського машинобудівного заводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли джерела "Економічної правди" серед власників компаній, які цікавилися участю у приватизаційному конкурсі.

У пресслужбі Фонду держмайна за кілька тижнів до аукціону заявили, що "Більшовиком" цікавляться 15 потенційних інвесторів.

Зрештою, на аукціон прийшли представники тільки трьох інвесторів: ТОВ "Дженерал комерс", пов'язаного з групою UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова, ТОВ "Інвест новація" Степана Черновецького і ТОВ "ДК каскад" Віталія Хомутинніка.

По одній мінімальній ставці зробили компанії Хомутинніка та Хмельницького-Іванова. Компанія Черновецького виступила у ролі статиста і не зробила жодної ставки.

Таким чином, ціна зросла лише на 40 млн грн зі стартових 1,38 млрд грн.

Співрозмовник ЕП на правах анонімності заявив, що компанія "Агроміл дистриб'юшн", яка у 2019 році стала власником окремих будівель на території заводу "Більшовик", афілійована з переможцем торгів.

"Пророблена чудова домашня робота. Хмельницький та Іванов підготувалися до приватизації "Більшовика" заздалегідь, "по бєспрєдєлу" забравши права власності на 6 тисяч квадратних метрів нерухомості", – заявило джерело.

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Саме судові суперечки навколо відчуженої нерухомості заводу відлякали потенційних інвесторів.

Своїми діями співвласники UDP створили неприйнятні умови для участі в торгах інших інвесторів, каже власник однієї з великих девелоперських компаній.

"Хмельницький та Іванов відправляли гінців до всіх потенційних інвесторів "Більшовика" і наполегливо просили не брати участі в приватизації заводу.

Навіть приїхали в Одесу до Аднана Ківана (власник забудовника Kadorr Group – ред) і сказали: "Ми поклали око на "Більшовик" давно. Ми просто так його не віддамо", – розповідає ЕП джерело.

Представники Черновецького на аукціоні не зробили жодної ставки, тому що син колишнього міського голови Леоніда Черновецького міг домовитися з Хмельницьким зайти співінвестором в проєкт "закулісно".

"Це фарс. Вони навіть не зробили вигляд чесних торгів. Скоріше за все, вони заздалегідь домовилися зі Стьопою і він отримає свій шматок під забудову", – заявив CEO київської девелоперської компанії на правах анонімності.

Співрозмовники ЕП припускають, що третій учасник торгів – компанія Хомутинніка – теж може бути в змові. "Їм простіше "порішати" між собою. Навіщо підвищувати ціну лоту?" – каже джерело.