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Новини
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Бізнесмени Хмельницький та Черновецький змовилися, щоб за мінімальну ціну купити завод "Більшовик", - ЗМІ

Бізнесмени Хмельницький та Черновецький змовилися, щоб за мінімальну ціну купити завод

Бізнесмени Василь Хмельницький та Степан Черновецький таємно змовились для створення вигідних для себе умов приватизації Першого київського машинобудівного заводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли джерела "Економічної правди" серед власників компаній, які цікавилися участю у приватизаційному конкурсі.

У пресслужбі Фонду держмайна за кілька тижнів до аукціону заявили, що "Більшовиком" цікавляться 15 потенційних інвесторів.

Зрештою, на аукціон прийшли представники тільки трьох інвесторів: ТОВ "Дженерал комерс", пов'язаного з групою UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова, ТОВ "Інвест новація" Степана Черновецького і ТОВ "ДК каскад" Віталія Хомутинніка.

По одній мінімальній ставці зробили компанії Хомутинніка та Хмельницького-Іванова. Компанія Черновецького виступила у ролі статиста і не зробила жодної ставки.

Таким чином, ціна зросла лише на 40 млн грн зі стартових 1,38 млрд грн.

Співрозмовник ЕП на правах анонімності заявив, що компанія "Агроміл дистриб'юшн", яка у 2019 році стала власником окремих будівель на території заводу "Більшовик", афілійована з переможцем торгів.

"Пророблена чудова домашня робота. Хмельницький та Іванов підготувалися до приватизації "Більшовика" заздалегідь, "по бєспрєдєлу" забравши права власності на 6 тисяч квадратних метрів нерухомості", – заявило джерело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": UDP та А Девелопмент стали власниками колишнього "Більшовика"

Саме судові суперечки навколо відчуженої нерухомості заводу відлякали потенційних інвесторів.

Своїми діями співвласники UDP створили неприйнятні умови для участі в торгах інших інвесторів, каже власник однієї з великих девелоперських компаній.

"Хмельницький та Іванов відправляли гінців до всіх потенційних інвесторів "Більшовика" і наполегливо просили не брати участі в приватизації заводу.

Навіть приїхали в Одесу до Аднана Ківана (власник забудовника Kadorr Group – ред) і сказали: "Ми поклали око на "Більшовик" давно. Ми просто так його не віддамо", – розповідає ЕП джерело.

Представники Черновецького на аукціоні не зробили жодної ставки, тому що син колишнього міського голови Леоніда Черновецького міг домовитися з Хмельницьким зайти співінвестором в проєкт "закулісно".

"Це фарс. Вони навіть не зробили вигляд чесних торгів. Скоріше за все, вони заздалегідь домовилися зі Стьопою і він отримає свій шматок під забудову", – заявив CEO київської девелоперської компанії на правах анонімності.

Співрозмовники ЕП припускають, що третій учасник торгів – компанія Хомутинніка – теж може бути в змові. "Їм простіше "порішати" між собою. Навіщо підвищувати ціну лоту?" – каже джерело.

Автор: 

Черновецький Степан (28) Василь Хмельницький (46) Більшовик (36)


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Топ коментарі
+16
Подождите через 2 года после совершеннолетия возможно присоединится еще и харьковский.
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28.10.2021 15:05 Відповісти
+10
Посмотрите как Слуги Уроды, получатели коррупционных зарплат в конвертах, на всех ТВ эфирах орут о борьбе с коррупцией и как они "стараются", какие они "Новые лица" или скороее ЖОПЫ недоразумения.
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28.10.2021 15:09 Відповісти
+6
Кто бы сомневался, когда две такие известные фамилии объединяют свои усилия? Удивляет другое, как можно десятилетиями оболванивать граждан Украины на глазах Фемиды?..
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28.10.2021 15:07 Відповісти
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Подождите через 2 года после совершеннолетия возможно присоединится еще и харьковский.
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28.10.2021 15:05 Відповісти
В 16:00 в судмедэкспертизу на Дмитриевской 14 привезут Колю на освидетельствование. Не хотите повидацца?
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28.10.2021 15:08 Відповісти
Побои снимать, еще на кого то и в суд подадут?
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28.10.2021 15:10 Відповісти
Пока не везут, и не факт что привезут в ближайшее время - испугались огласки...
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28.10.2021 16:37 Відповісти
Кто бы сомневался, когда две такие известные фамилии объединяют свои усилия? Удивляет другое, как можно десятилетиями оболванивать граждан Украины на глазах Фемиды?..
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28.10.2021 15:07 Відповісти
на каких "глазах"? - Фемида слепая. но кушать хочет.
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28.10.2021 15:18 Відповісти
что у нас приватизировано законно? энергосистемы, стратегические предприятия? машиностроительные заводы? все так - законы так выписаны что кому-то нельзя а кому-то можно! ведьт кто приложил руку к законам? рукавицы олигархов!
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28.10.2021 15:07 Відповісти
Понятное дело. А что в стране происходит в честной конкуренции???
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28.10.2021 15:07 Відповісти
там и педаля замазан по полной - цех №5 не выкупил спецом под торги...
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28.10.2021 15:08 Відповісти
подложний конкурс... ека нєвідаль
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28.10.2021 15:09 Відповісти
Да, первый случай в современной истории
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28.10.2021 15:11 Відповісти
Посмотрите как Слуги Уроды, получатели коррупционных зарплат в конвертах, на всех ТВ эфирах орут о борьбе с коррупцией и как они "стараются", какие они "Новые лица" или скороее ЖОПЫ недоразумения.
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28.10.2021 15:09 Відповісти
Хмельницкий, Черновецкий, ну юлять и погремухи. Коля Харьковский точно станет хозяеном жизни в будущем, например каким нибудь слугой нарита
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28.10.2021 15:16 Відповісти
аби не Порошенко же
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28.10.2021 15:19 Відповісти
Это уже барыги или ещё нет?
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28.10.2021 15:19 Відповісти
а то ! почти 40 га земли в центре Киева , где цена одной сотки 100 000 евро.
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28.10.2021 15:19 Відповісти
"бандиты пронюхали, что Виталику известна формула..." )
предложу вариант - возможно город потом будет выкупать у них _задорого_ потом часть площадей под реконструкцию развязки на Шулявке, там завод мешает физически норм проекту.

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28.10.2021 15:22 Відповісти
очередной ******* государство на 250 лямов евро , а дима-фонд рассказывает лохам как "выгодно" продали 40 га завода...
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28.10.2021 15:24 Відповісти
Чому кримінальні особи Хмельницький (Вася хоч би прізвище помінять, *****!) і Черновецький не є бізнесменами. Бандити вони. БАНДИТИ!!!
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28.10.2021 15:25 Відповісти
А есть у нас такое ,что приватизировали законно? Все наши миллиардеры святые люди!
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28.10.2021 15:28 Відповісти
Велике вітання борцюнам-гумористам "Бамперу і Сусу", яких спонсорує Вася Хмельницький, як і "майбутнього мера столиці" Бахматова.., який хоче зняти Кличка
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28.10.2021 15:29 Відповісти
єто конечно не повод начать расследование
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28.10.2021 15:41 Відповісти
Это купцы 1й гильдии, так что завидуйте молча...
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28.10.2021 15:46 Відповісти
Даже не было сомнений .
Да все там были в теме и всем заплатили
ЭТА СДЕЛКА ДОСТОЙНА РАССЛЕДОВАНИЙ НАБУ
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28.10.2021 15:55 Відповісти
кусок большой и жирный, есть что делить
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28.10.2021 20:24 Відповісти
тут это норма. теперь снесут и застроят дешёвыми ылитными коробками с конурами.
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28.10.2021 20:52 Відповісти
 
 