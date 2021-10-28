"УДАР Віталія Кличка" запропонував антикризовий план для подолання наслідків пандемії: нові карантинні обмеження, контроль за киснем, підтримка бізнесу

"УДАР Віталія Кличка" представив антикризовий план заходів для боротьби з епідемією, пом’якшення соціальних та економічних наслідків коронакризи і відновлення економіки.

12 кроків для подолання наслідків епідемії коронавірусу опубліковано на сайті "УДАРу".

"Чергова хвиля епідемії коронавірусу створює критичне навантаження не лише на медичну систему, але й на економіку України. Потрібно негайно здійснити низку кроків, які допоможуть українським сім'ям та бізнесу подолати кризу та закладуть реальні механізми зростання економіки", - йдеться у заяві партії.

Для протидії епідемії в "УДАРі" пропонують збільшити кількість профільних лікарень та ліжок, обладнаних кисневими точками, та запровадити контроль за виробництвом та постачанням кисню як за об’єктами стратегічного значення. Також потрібно підвищити доплати медперсоналу, наголошують у партії.

"Вдосконалити перелік адаптивних карантинних обмежень, щоб запобігти загальнонаціональним локдаунам. Забезпечити звичайний режим життєдіяльності для повністю вакцинованих осіб. Запровадити продуману систему вакцинування. До кінця року принаймні першою дозою вакцини має бути вакциновано 50% населення, а до початку весни – не менше 70%", - наголошується у плані заходів.

Для підтримки бізнесу необхідно спростити і розширити видачу доступних кредитів та запровадити мораторій на підвищення податків до завершення карантину, вважають в "УДАРі Віталія Кличка". Медицина має бути визнана пріоритетним напрямком державних інвестицій. А галузі, які найбільше постраждали від коронакризи, - отримати додаткові інвестиції з держбюджету.

"Експерти УДАРу зараз окремо розробляють План дій з економічного розвитку для України. Згодом ми оприлюднимо увесь План та деталізуємо кроки з підтримки бізнесу та забезпечення стійкого економічного зростання для України. Разом ми зможемо зробити Україну сильною!" - наголошують в партії Віталія Кличка.