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"УДАР Віталія Кличка" запропонував антикризовий план для подолання наслідків пандемії: нові карантинні обмеження, контроль за киснем, підтримка бізнесу

"УДАР Віталія Кличка" представив антикризовий план заходів для боротьби з епідемією, пом’якшення соціальних та економічних наслідків коронакризи і відновлення економіки.

12 кроків для подолання наслідків епідемії коронавірусу опубліковано на сайті "УДАРу".

"Чергова хвиля епідемії коронавірусу створює критичне навантаження не лише на медичну систему, але й на економіку України. Потрібно негайно здійснити низку кроків, які допоможуть українським сім'ям та бізнесу подолати кризу та закладуть реальні механізми зростання економіки", - йдеться у заяві партії.

Для протидії епідемії в "УДАРі" пропонують збільшити кількість профільних лікарень та ліжок, обладнаних кисневими точками, та запровадити контроль за виробництвом та постачанням кисню як за об’єктами стратегічного значення. Також потрібно підвищити доплати медперсоналу, наголошують у партії.

"Вдосконалити перелік адаптивних карантинних обмежень, щоб запобігти загальнонаціональним локдаунам. Забезпечити звичайний режим життєдіяльності для повністю вакцинованих осіб. Запровадити продуману систему вакцинування. До кінця року принаймні першою дозою вакцини має бути вакциновано 50% населення, а до початку весни – не менше 70%", - наголошується у плані заходів.

Для підтримки бізнесу необхідно спростити і розширити видачу доступних кредитів та запровадити мораторій на підвищення податків до завершення карантину, вважають в "УДАРі Віталія Кличка". Медицина має бути визнана пріоритетним напрямком державних інвестицій. А галузі, які найбільше постраждали від коронакризи, - отримати додаткові інвестиції з держбюджету.

"Експерти УДАРу зараз окремо розробляють План дій з економічного розвитку для України. Згодом ми оприлюднимо увесь План та деталізуємо кроки з підтримки бізнесу та забезпечення стійкого економічного зростання для України. Разом ми зможемо зробити Україну сильною!" - наголошують в партії Віталія Кличка.

Автор: 

Кличко Віталій (3527) партія (371) УДАР (89)


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За два года пандемии партия отбитоголового не додумалась до кварцевания вагонов метро, продажи масок и перчаток на остановках общественного транспорта.
Киев чуть не единственный город в стране, где в свободном доступе был только один вид китайской вакцины.
За 7 лет правления партии в городе ни разу не проводился полив улиц.
План они предлагают.
Да пошли вы!
Кстати, в большинстве жилья до сих пор нет отопления.
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28.10.2021 15:23 Відповісти
УДАРений в голову мер не може нічого запропонувати, в нього немає ідей і немає бажання щось робити, це вже всім зрозуміло. Потрібен новий керівник КМДА який буде вирішувати всі питання поки мер займається спортом.
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28.10.2021 15:41 Відповісти
Вероятность умереть - 100% независимо от вакционирования.
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28.10.2021 15:54 Відповісти
Для начала, отопление включите, "предлагальщики"
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28.10.2021 16:03 Відповісти
Отличный план. И содержательный такой. Прям хоть сейчас в жизнь.
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28.10.2021 16:19 Відповісти
"Удар" слитый Клично под договорняк о мэрстве , это чисто городской проект и то пока Виталя мэр ( и имеет выход на финансы), пускай пока есть полномочия внедряет свои "высокие цели" в Киеве ( благо все таки столица и возможности сделать это в сотни раз выше чем в рядовых населенных пунктах провинций). Но по сути это "буря в стакане воды", это как выступления Пидалика с ежедневным посылом о ковиде ( получается хр-ново , но уж что может). Все делается что бы как то о себе напомнить.
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28.10.2021 17:18 Відповісти
ПОШЕЛ ЭТОТ УДАР НАХ!! ХВАТИТ КИЕВ УГРОБИЛ , ПРЕВРАТИЛ В УБОГУЮ ПРОВИНЦИЮ!!!
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28.10.2021 18:09 Відповісти
"Эксперты УДАРа сейчас отдельно разрабатывают План действий по экономическому развитию для Украины. Впоследствии мы обнародуем весь План и детализируем шаги по поддержке бизнеса и обеспечению устойчивого экономического роста для Украины. Вместе мы сможем сделать Украину сильной!" Источник:
Председатель колхоза ездил за границу по передаче опыта и обмену мнениями
- Когда они рассказывали о капельном поливе картофеля я молчал.
- Когда они рассказывали о жирности надоев и мини молокозаводах я молчал
- Но когда зашла речь о планах и перспективах мой доклад был самым лучшим.
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28.10.2021 19:52 Відповісти
 
 