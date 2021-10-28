Київ посилює карантин з 1 листопада: школи йдуть на дистанційне навчання, вхід у транспорт і ТРЦ із COVID-сертифікатом
Київ посилює карантинні обмеження з 1 листопада цього року.
Про це сьогодні на терміновому брифінгу заявив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення про переведення міста до "червоної" зони ухвалює Державна комісія з надзвичайних ситуацій. І ми звертаємося до уряду ухвалити таке рішення. Але столиця запроваджує низку обмежень", - зазначив Кличко.
За словами Кличка, з 1 листопада вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом та COVID-сертифікатом можна буде відвідувати: заклади харчування, готелі, заклади соцзахисту, спортзали, фитнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління масові заходи; ТРЦ.
Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.
За словами Кличка, діти після канікул до шкіл не повертаються. З понеділка буде запроваджено дистанційне навчання для учнів з 1 по 11 класи.
"У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідемічної ситуації", - зазначив Кличко.
Також він зазначив, що у громадському транспорті можна буде їздити лише з COVID-сертифікатами чи негативним тестом.
"Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест", - уточнив Кличко.
За словами мера, перевірятимуть документи не при вході у транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.
"Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил "червоної зони". За умови вакцинації 100% персоналу закладів", - уточнив мер.
"Ми запроваджуємо ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів. - Для того, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих", - резюмував Кличко.
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А якщо серьозно , в Ізраїлі учора помер 1 від Ковіду віком 85 років (з цілим "букетом" хроничних хвороб) . А в Україні 587 померли учора ... Далі можно не порівнювати . Усе ясно !
Я за повну й категоричну сегрегацію між тими , хто вакцинувався , й потенційними носіями хвороби , які йще самі не роблять й агресивно наполягають на своюму невігластву .
Ви , розумово відсталі , "професійні біологи й медики" які атестат здобули з второї спроби й там усе "сіре й посередньо" , чому ви наполягаєте з нами , хто вакцинованни контактувати .
Контактуйте виключно з тими , хто такі ж невігласи , як ви самі .
P.S. З мої більше сотні знайомих є й "антивакци" , але жоден з них не має висшої технічної (чи природньої) освіти . З біологів й лікарів - вони ображаються коли , я їх опитував на рахунок , чи є в них жоден сумнів про абсолютну користь вакцинування .
Журналісти чи філоголи не ображаються , але якщо їх про це питати , але категорично проти , що їх в цьому запідозрювали .
Хто дійсно не ображається, чи навіть не приховують , що вони "анитвакци" , це один "шаклун" з фахом "карти Таро" , й дві жіночки з РПЦ . Причому з однією я йще посварився , коли спитав її , коли вона встигла вивчати мікробіологію , якщо так сдібна ставити під сумнів працю 100% світових вчених з цього фаху .
я захотел вакцинироваться как только узнал что Пфайзер зарегистрировал вакцину. Потом - когда ее завезли в Украину, но кололи только старикам, меня это бесило - готов был заплатить, но фиг там.
В апреле подцепил альфу английскую.. месяц как овощ дома, месяц - отходняка.
В июне смог уколоться как только дошел до поликлиники.
Так что времени было БОЛЕЕ чем достаточно - чтобы вакцинироваться.
Я не получал сертификат за ненадобностью.
Как только прочел новость - зашел в Приват, сгенерировал ключ, все заняло 5 минут максимум.
Зашел в Дию с компа, интерфейс дебильный капец, ну уж какой есть. Получил сертификат за 10 минут - в основном время ушло на внесение паспортных данных и получение паролей доступа.
Все.
ПЯТЬ месяцев на вакцинацию. 20 минут на сертификат.
В чем проблема?
Кто ж вам лекарь, что у вас все в последний момент и зима каждый год приходит неожиданно?
Ти краще за антиваксера акваріуса хвилюйся. Він вже точно повинен був роги відкинути.
Я тобі раніше, коли ти була під іншим ніком та пропагандонила за Зелоха, завжди дарувала медальку. Пам'ятаєш?
Ведь это не оспа вакцинирую против которой все население-удалось ее победить. С Короновирусом и гриппом такое не прокатит. Коронавирус станет сезонным но безопасным как грипп заболеванием только когда все переболеют и умрут самые слабые с деффектом имунной системы. Собственно у многих так и получилось:повторное заражение переносится намного легче. Запомните:коронавирус как и грипп-теперь навсегда с человечеством. Поскольку они мутируют то нереально сделать эффективную вакцину и польностью уничтожить эти инфекции как это с оспой получилось
2. Вакцинированные волнуются не только за себя, а и за других. Из-за не вакцинированных "антиваксов" могут заразиться другие невакцинированные (сейчас даже дети тяжело болеют, а их пока не вакцинируют).
Есть еще причины, но этих хватит.
это будет цирк
А это - Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Сами же трындят, что дети также заражаются и болеют. Как защитит ребенка от ковида вакцинированный родитель?
С*ка, довели страну, президент - клоун, мэр столицы - боксер.
хочеш змінити світ - почни з себе
Навіть якщо хтось і за вакцинацію - то має ж розуміти, що кроки влади - то кроки до диктатури і поліцейської держави
А усім іншим хочу сказати так: мозок то унікальний людський орган, який працює 24/7,
з першого дня життя і до включення телевізора
они уже бредят о ежегодной вакцинации, ведь миллионы долларов на "вакцинации" - легко делать..
вакцины - не защищают от орви, и имеют множество побочных явлений..
Поздравляю аборигенов, теперь как в нацисткой Германии у нас будет свое Гестапо (Тайная полиция), которая тоже в начале прихода Гитлера к власти проверяло билеты в транспорте.