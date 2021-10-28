Київ посилює карантин з 1 листопада: школи йдуть на дистанційне навчання, вхід у транспорт і ТРЦ із COVID-сертифікатом

Київ посилює карантинні обмеження з 1 листопада цього року.

Про це сьогодні на терміновому брифінгу заявив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про переведення міста до "червоної" зони ухвалює Державна комісія з надзвичайних ситуацій. І ми звертаємося до уряду ухвалити таке рішення. Але столиця запроваджує низку обмежень", - зазначив Кличко.

За словами Кличка, з 1 листопада вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом та COVID-сертифікатом можна буде відвідувати: заклади харчування, готелі, заклади соцзахисту, спортзали, фитнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління масові заходи; ТРЦ.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

За словами Кличка, діти після канікул до шкіл не повертаються. З понеділка буде запроваджено дистанційне навчання для учнів з 1 по 11 класи.

"У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідемічної ситуації", - зазначив Кличко.

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Також він зазначив, що у громадському транспорті можна буде їздити лише з COVID-сертифікатами чи негативним тестом.

"Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест", - уточнив Кличко.

За словами мера, перевірятимуть документи не при вході у транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

"Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил "червоної зони". За умови вакцинації 100% персоналу закладів", - уточнив мер.

"Ми запроваджуємо ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів. - Для того, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих", - резюмував Кличко.