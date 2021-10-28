Наступні президентські чи парламентські вибори навряд чи будуть можливими в онлайн-форматі, - Мінцифри
У Міністерстві цифрової трансформації оцінили, наскільки реальним є проведення онлайн-голосування на наступних президентських виборах. На їх думку, говорити про всеукраїнський онлайн формат поки зарано.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, інформує Цензор.НЕТ.
"Це доволі складний і тернистий шлях. З виборами не можна дати в штангу. Навіть в Естонії, яка доволі давно практикує електронний формат виборів, вони проходять паралельно в офлайні, і навіть більше в офлайні. Тому сказати, що наступні президентські чи парламентські вибори у нас будуть в онлайні - я не можу", - пояснив він.
За словами Баніка, в Україні мож бути створена якась окрема пілотна дільниця, щоб протестувати шлях, яким рухається багато країн.
"Але сказати, що ми на цьому шляху і вже через пару років до цього дійдемо - поки цього нема", - додав він.
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21-летний айтишник нарисует вам президентские и парламентские выборы - от настоящих не отличите
Они бы даже у рашки ПО взяли бы!!!
Вельзеву́л, или Веельзеву́л (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. בעל זבוב [Бааль-Зевув] «повелитель мух»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-1 [1] ), - имя главы (князяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-2 [2] ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD демонов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82 Новом Завете .
- есть видоизменённое имя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD экронского (в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Синодальном переводе - аккаронского) бога Баал-ЗЕ-буба. Имя это обыкновенно переводится (чему соответствуют переводы и Септуагинты и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Флавия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-5 [5] ): «Владыка мух». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Иероним также читает и переводит это имя «dominus muscarum» (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. - «Господин мух»).https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-6 [6]
В Новом Завете это синоним «нечистого духа»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95-4 [4] .
Филипп Филиппыч,это для Китая капля в море...давайте еще Швондеров налепаем еще столько же....
Зина,аа Зин...подавай нам обед в спальню,идея пришла у нас с Борменталем.... изменить РАБссию к лучшему... и без всякого Вяличия и СкреПОНОСа