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Наступні президентські чи парламентські вибори навряд чи будуть можливими в онлайн-форматі, - Мінцифри

Наступні президентські чи парламентські вибори навряд чи будуть можливими в онлайн-форматі, - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації оцінили, наскільки реальним є проведення онлайн-голосування на наступних президентських виборах. На їх думку, говорити про всеукраїнський онлайн формат поки зарано.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, інформує Цензор.НЕТ.

"Це доволі складний і тернистий шлях. З виборами не можна дати в штангу. Навіть в Естонії, яка доволі давно практикує електронний формат виборів, вони проходять паралельно в офлайні, і навіть більше в офлайні. Тому сказати, що наступні президентські чи парламентські вибори у нас будуть в онлайні - я не можу", - пояснив він.

За словами Баніка, в Україні мож бути створена якась окрема пілотна дільниця, щоб протестувати шлях, яким рухається багато країн.

"Але сказати, що ми на цьому шляху і вже через пару років до цього дійдемо - поки цього нема", - додав він.

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Автор: 

вибори (6721) Мінцифри (1208)


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Топ коментарі
+8
любой
21-летний айтишник нарисует вам президентские и парламентские выборы - от настоящих не отличите
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28.10.2021 15:43 Відповісти
+4
Нічого страшного, Гундосік з Пєрдаком придумають як фальсифікувати вибори.
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28.10.2021 15:44 Відповісти
+4
А Зеленскому и Ермаку так бы этого хотелось......
Они бы даже у рашки ПО взяли бы!!!
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28.10.2021 15:45 Відповісти
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любой
21-летний айтишник нарисует вам президентские и парламентские выборы - от настоящих не отличите
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28.10.2021 15:43 Відповісти
Не пишіть єрунди. Це масив первинних даних, який створити складно. Один 21-річний айтішник не впорається.
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28.10.2021 18:09 Відповісти
будут голосовать всем залом прям на выступлении квартал 95, зелебобики они такие туповатые, зато по приколу и поржать можно.
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28.10.2021 15:44 Відповісти
Нічого страшного, Гундосік з Пєрдаком придумають як фальсифікувати вибори.
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28.10.2021 15:44 Відповісти
А Зеленскому и Ермаку так бы этого хотелось......
Они бы даже у рашки ПО взяли бы!!!
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28.10.2021 15:45 Відповісти
а они будут
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28.10.2021 15:46 Відповісти
Мой достижения в инете за последние годы - вначале меня побанили порохоботы , потом зеботы , теперь привитые , скоро будут банить те, кто не любит снег и вегетарианцы .
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28.10.2021 15:47 Відповісти
Ути пути пути обиженный.... Тебя как пожалеть? Не буду банить за высеры. А ты не будешь срать тут. Ок, договорились?
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28.10.2021 15:49 Відповісти
нихрена зеленая контора не палится... Вам, лядям, только фишка вроде "Дії" поможет. Вот вы ее и тестируете на "диджитал вакцинации". Но у рукожопов всегда сложнее с руками, а не с местом из которого они растут.
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28.10.2021 15:47 Відповісти
Сьогодні хотів отримати сертифікат - пів-години крутив головою, як циркова коняка, результату - нуль.))
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28.10.2021 15:50 Відповісти
Там повідомлення - "сервіс захворів"
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28.10.2021 18:11 Відповісти
Головне, щоб ніхто не встиг здриснути в Ростов чи Оман.
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28.10.2021 15:48 Відповісти
замилюють очі. без фальсифікацій через інтернет зеленой братвє кірдик. мусять затаїтись. сбіть волну.
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28.10.2021 15:50 Відповісти
После выборов в БелаРуси к Лукашеске массовый наплыв туристов сирийцав иракцав...,зарплата в Белоруси выросла в 20 раз.... везет чувакам...шо значит Вяличие РАБссии...
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28.10.2021 15:50 Відповісти
https://youtu.be/iAQ58XpSFYU
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28.10.2021 15:52 Відповісти
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28.10.2021 15:55 Відповісти
В Украине НЕЛЬЗЯ делать цифровые выборы! Только по старинке личное бумажное голосование. Транзитный серевер на Банковой как обычно и...Не тот кто голосует, а тот кто Считает!
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28.10.2021 16:04 Відповісти
У Зелемойским иммунитет к офщорам Леонид Данилыч научил воровать не воруя...,его зять не миллиардер и не Олигарх Пинчук свидетель...,и ваще на Днепрянщине миллиардеров нет,от сллова совсем...
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28.10.2021 16:04 Відповісти
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28.10.2021 16:07 Відповісти
китайцы не знают что

Вельзеву́л, или Веельзеву́л (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏בעל זבוב‏‎ [Бааль-Зевув] «повелитель мух»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-1 [1] ), - имя главы (князяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-2 [2] ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD демонов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82 Новом Завете .

- есть видоизменённое имя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD экронского (в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Синодальном переводе - аккаронского) бога Баал-ЗЕ-буба. Имя это обыкновенно переводится (чему соответствуют переводы и Септуагинты и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Флавия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-5 [5] ): «Владыка мух». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Иероним также читает и переводит это имя «dominus muscarum» (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат.  - «Господин мух»).https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-6 [6]

В Новом Завете это синоним «нечистого духа»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95-4 [4] .
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28.10.2021 16:43 Відповісти
Судя по зявлениям, они научились наркоту на 3-D принтере печатать
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28.10.2021 16:07 Відповісти
Доктор Борменталь,мы Шариковых на Мацковии нашлепали 150 млн...

Филипп Филиппыч,это для Китая капля в море...давайте еще Швондеров налепаем еще столько же....

Зина,аа Зин...подавай нам обед в спальню,идея пришла у нас с Борменталем.... изменить РАБссию к лучшему... и без всякого Вяличия и СкреПОНОСа
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28.10.2021 16:13 Відповісти
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28.10.2021 16:16 Відповісти
Забудьтеся про чесні вибори, Зе-банда просто так владу не віддасть, їм є що втрачати. Після того що вони наробили - пряма дорога в тюрму або на тей світ
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28.10.2021 16:51 Відповісти
Так это какой-то Баник говорит! Вы интернет-жулика Фёдорова спросите! Он вам скажет что онлайн выборы проведет запросто!
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28.10.2021 16:56 Відповісти
Зе-Банда вже готує фальсифікації. Як кажуть в народі ще теля в сраці, а вони вже з ножем стоять!!! Не вийде як в Росії намалювати ще раз неміряні проценти...
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28.10.2021 19:25 Відповісти
 
 