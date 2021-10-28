Прем'єр Грузії Гарібашвілі про ситуацію із Саакашвілі: Постановочне шоу з метою перевороту

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі порівняв із шоу і маскарадом оголошене колишнім президентом Міхеілом Саакашвілі голодування у в'язниці,

Він стверджує, що головною метою під час повернення Саакашвілі на батьківщину було повалення нинішньої влади. Про це Гарібашвілі заявив у четвер журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується маскараду й театру, влаштованих у в'язниці Саакашвілі, то добре відомо, що його спроба, поставлене ним шоу, слугує єдиною метою - якимось чином переїхати до приватної клініки. Ми це коментували, і я можу повторити: Саакашвілі приїхав до Грузії з єдиною метою - здійснити революцію, переворот та провокацію, яку він спланував, включно з убивством кількох людей", - заявив Гарібашвілі.

Також читайте: Українському лікарю Перебийносу не дали оглянути Саакашвілі

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.