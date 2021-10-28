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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Прем'єр Грузії Гарібашвілі про ситуацію із Саакашвілі: Постановочне шоу з метою перевороту

Прем'єр Грузії Гарібашвілі про ситуацію із Саакашвілі: Постановочне шоу з метою перевороту

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі порівняв із шоу і маскарадом оголошене колишнім президентом Міхеілом Саакашвілі голодування у в'язниці,

Він стверджує, що головною метою під час повернення Саакашвілі на батьківщину було повалення нинішньої влади. Про це Гарібашвілі заявив у четвер журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується маскараду й театру, влаштованих у в'язниці Саакашвілі, то добре відомо, що його спроба, поставлене ним шоу, слугує єдиною метою - якимось чином переїхати до приватної клініки. Ми це коментували, і я можу повторити: Саакашвілі приїхав до Грузії з єдиною метою - здійснити революцію, переворот та провокацію, яку він спланував, включно з убивством кількох людей", - заявив Гарібашвілі.

Також читайте: Українському лікарю Перебийносу не дали оглянути Саакашвілі

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+5
Че Гевара обкурений...
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28.10.2021 15:59 Відповісти
+4
Кавалергарда век недолог,
И потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог,
И где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос трубный,
Но командир уже в седле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
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28.10.2021 15:55 Відповісти
+4
ЗЕ Гевара
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28.10.2021 16:14 Відповісти
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неа, он просто лохом стал на старости лет или слишком закинулся чтобы отчудить такую глупость...
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28.10.2021 15:55 Відповісти
Кавалергарда век недолог,
И потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог,
И где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос трубный,
Но командир уже в седле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
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28.10.2021 15:55 Відповісти
Это не про Михо.
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28.10.2021 16:53 Відповісти
Че Гевара обкурений...
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28.10.2021 15:59 Відповісти
ЗЕ Гевара
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28.10.2021 16:14 Відповісти
Госдеп прикажет и его тут же отпустят...ну не получилось у Михо. приедет опять в Украину и будет "простые рехформы" в уютном Парковом придумывать. Когда уже дождемся - "зеленский Барыга!" ???
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28.10.2021 16:02 Відповісти
Попал вобщем Михуил...
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28.10.2021 16:04 Відповісти
прочитал - опустите...
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28.10.2021 16:46 Відповісти
"Что касается маскарада и театра, устроенных в тюрьме Саакашвили, ..... " - школа 95 квартала
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28.10.2021 16:17 Відповісти
Саакашвили приехал в Грузию с единственной целью - осуществить революцию, переворот и провокацию, которую он спланировал, включая убийство нескольких человек, - заявил Гарибашвили. А Зеленский давно должен был разглядеть в Саакашвили революционера и террориста -по зявлениям Саакашвили. Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах Украина стала "отстойником" для преступников из других стран, - Саакашвили/Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". / Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили А такое может заявить только террорист.

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28.10.2021 16:27 Відповісти
Вирішуйте щось з тим святим Міхаелом, бо ще паломники попруться.
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28.10.2021 16:33 Відповісти
Саакашвили приехал в Грузию с единственной целью - осуществить революцию, переворот и провокацию, которую он спланировал, включая убийство нескольких человек", - заявил Гарибашвили.
Михо приехал на родину.А вот,що там забыл Познер непонятно
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28.10.2021 16:58 Відповісти
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28.10.2021 17:02 Відповісти
прем*єр Грузії абсолютно правий .****** - клоун, брехун і провокатор.Достатньо згадати його "прорив" кордону з Польщею та кульбіти на дахах столичних будинків.
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28.10.2021 17:04 Відповісти
Молодец Саакашвили.
А этот премьеришко - обычное брехливое подкацапное.
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28.10.2021 21:27 Відповісти
 
 