Від завтра усі школи Сумщини переходять на дистанційну форму навчання, - ОДА

Від завтра усі школи Сумської області переходять на дистанційну форму навчання. Відповідні заходи діятимуть до 7 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.

Таке рішення було ухвалено під час позачергового засідання Сумської обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення підтримали усі члени комісії.

"З огляду на ситуацію, Міністерство освіти і науки України рекомендувало перейти закладам освіти на дистанційну форму навчання. Відповідно до листа Міністерства та у зв’язку із показниками збільшення захворюваності на COVID-19 ми наполягаємо на тому, щоб у закладах освіти з 1 по 11 клас розпочати від завтра дистанційне навчання", - сказала директорка Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації Вікторія Гробова.

Тож комісія ухвалила рішення у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації та зростанням захворюваності на COVID-19 запровадити дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти з 29 жовтня по 7 листопада 2021 року.

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