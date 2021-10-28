В Україні пройшли випробовування нової РЛС "Мінерал-У" для ракетного комплексу "Нептун": виявляє та класифікує об'єкти на відстані до 600 км. ФОТОрепортаж

В Україні відбулися попередні випробування радіолокаційного комплексу "Мінерал-У" для берегового ракетного комплексу "Нептун".

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мобільний багатофункціональний радіолокаційний комплекс виявляє та класифікує надводні об'єкти на відстані до 500-600 км завдяки пасивному каналу (прийом власного випромінювання цілей), дорозвідка проводиться активним каналом (прийом відбитого від мети сигналу).

Фахівці під час випробувань перевіряли дальність виявлення цілей, роботу у широкому спектрі частотних діапазонів, мобільність комплексу та інші параметри.

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Комплекс було визнано таким, що відповідає заявленим характеристикам. На черзі – державні випробування Мінералу-У.

Комплекс розробив науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-радіолокація".

Вперше його продемонстрували на параді до 30-річчя незалежності, а також на виставці Цифрове майбутнє армії до Дня захисників та захисниць України.





