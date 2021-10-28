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Новини
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На новій трасі Дніпро-Решетилівка зведуть близько 80 штучних споруд. ФОТО

На розташованому на Дніпропетровщині відрізку траси Н-31 Дніпро-Решетилівка, яку створюють "з нуля" за програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", загалом планується звести близько 80 штучних споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Дніпропетровська ОДА.

Серед об’єктів, що з’являться на трасі, є 2 мости, 6 дворівневих транспортних розв’язок та унікальна естакада через річку Оріль.

"Змінюється дорожня інфраструктура області. Втілюються амбітні проєкти. Один з них – будівництво "з нуля" траси Дніпро-Решетилівка. Вражають темпи робіт і технології, які використовуються. Цілодобово працюють мостовики, дорожники, важка техніка. Аби водії якнайшвидше змогли користуватися новим автошляхом", - заявив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Основні роботи тривають на фінішній ділянці дороги: 29,5 км за мостом через канал Дніпро-Донбас. На частині маршруту вже стартувало влаштування асфальту.

Крім цього, підрядники працюють над 600-метровою естакадою через річку Оріль, яку монтуватимуть насувним способом за допомогою 40-тонного козлового крану. Такий спосіб монтажу естакади в Україні використовується вперше. Він передбачає, що монолітна конструкція буде бетонуватися на місці і фактично не матиме деформаційних швів.

На новій трасі Дніпро-Решетилівка зведуть близько 80 штучних споруд 01
На новій трасі Дніпро-Решетилівка зведуть близько 80 штучних споруд 02
На новій трасі Дніпро-Решетилівка зведуть близько 80 штучних споруд 03
На новій трасі Дніпро-Решетилівка зведуть близько 80 штучних споруд 04

Окрім мостів та розв’язок із шляхопроводами, спеціалісти облаштовують тунелі для проїзду сільгосптехніки і перегону худоби, водовідвідні труби.

"Магістраль Н-31 – справжній посібник для мостовиків і дорожників просто неба. На місці будівництва розгорнуте ціле містечко. Там навіть є власний арматурний цех. А усі залізобетонні елементи виготовлятимуть на місці", – зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

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Траса Н-31 будується у Дніпропетровській і Полтавській областях. Її загальна протяжність становитиме 139 км. Відрізок на території Дніпропетровської області матиме протяжність 60 км.

У Полтавській області будуються ще 79 км Н-31, причому полтавська ділянка траси буде повністю бетонною, що зробить її першим українським бетонним автобаном, оскільки траса проходить поза населеними пунктами.

Як раніше заявив Президент Володимир Зеленський, усього у рамках програми "Велике будівництво" цьогоріч у Дніпропетровській області планують відремонтувати 387 км автошляхів.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Велике будівництво (741) Дніпропетровська область (3869)


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Топ коментарі
+7
А где порохоботы? Такого при Порошенко не было!
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28.10.2021 16:15 Відповісти
+7
Я тебя, зе-тыпил, шокирую:
БЫЛО!
По ежегодной гос статистике количество построенного и отремонтированного за год НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!
Сколько строили и ремонтировали и в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - столько же и строят и ремонтируют!!!
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28.10.2021 16:20 Відповісти
+6
при Порохе была Держава и армия
при Порохе мы остановили русскую агрессию
при Порохе была уверенность и гордость за Украину....

это вам не Крадивныцтво
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28.10.2021 16:20 Відповісти
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"искусственные сооружения" - это случайно не КЛАДБИЩА?
а то очень не хватает.
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28.10.2021 16:10 Відповісти
ассоциации, конечно, при 750 умерших за вчера - неприятные:

напоминает сталинскую ж.д. дорогу в Заполярье, где вместо шпал клали трупы зеков
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28.10.2021 16:18 Відповісти
А где порохоботы? Такого при Порошенко не было!
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28.10.2021 16:15 Відповісти
Я тебя, зе-тыпил, шокирую:
БЫЛО!
По ежегодной гос статистике количество построенного и отремонтированного за год НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!
Сколько строили и ремонтировали и в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - столько же и строят и ремонтируют!!!
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28.10.2021 16:20 Відповісти
Брехня, тогда новых дорог не строили.
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28.10.2021 16:49 Відповісти
Поинтересуйся когда началось строительство этой самой дороги.
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28.10.2021 16:54 Відповісти
Какое строительство? Его не было. Единственное что сделали - при Куличенко заасфальтировали кусочек дороги до Лобойковки, причём с нарушением техпроцесса, сейчас она разрушена, вся в заплатках, и её перекладывают! Вот твоё всраное "строительство"!
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28.10.2021 16:57 Відповісти
Хтось порахував скільки на 1 км дороги іде людських життів, які залишились без ліків і кисню. Пір під час чуми.
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28.10.2021 17:38 Відповісти
Вот это реальное "достижение" зеленой пошести. Неизвестно сколькими жизнями Украина еще расплатится за их "достижения".

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28.10.2021 19:12 Відповісти
Только теперь по этим дорогам можно ездить, а по тем что были на бумаге к сожалению нельзя было.
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28.10.2021 17:01 Відповісти
Ты до 2019-го года ПЕШКОМ по буеракам ходил?
Может ещё и скажешь, что ДО Зеленского и общественного транспорта не существовало?
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28.10.2021 17:14 Відповісти
Не прикидывался шлангом, зе-тыпил!
Это ТЫ утверждаешь, что до Зеленского не строили дорог и не ремонтировали!
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28.10.2021 21:06 Відповісти
Ага. А вы об этом не знали?
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29.10.2021 07:53 Відповісти
при Порохе была Держава и армия
при Порохе мы остановили русскую агрессию
при Порохе была уверенность и гордость за Украину....

это вам не Крадивныцтво
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28.10.2021 16:20 Відповісти
Это всё брехня. Когда не крали, не делали дорог. Сейчас дороги европейского качества уложили по всем интересующим меня направлениям - в моё село, и в Бердянск, где мы любим отдыхать. Появилась гордость за Украину, можно иностраных гостей сажать в машину, ехать на пикник или на море, и больше не позориться за украинские дороги.
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28.10.2021 16:47 Відповісти
"когда не крали не делали дорог" - сам признаешься, что крадут.
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28.10.2021 17:35 Відповісти
и сейчас не крадут
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28.10.2021 17:37 Відповісти
Оправдания бессмыслены, ты спалился!
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28.10.2021 17:45 Відповісти
На рахунок європейської якості - весною поговоримо. А то є вже приклади, наприклад повністю відреставрована дорога від розвилки на Затоку до с. Курортне в 2020 році вже в пару десятках місць обвалилась по узбіччю на 2021 рік. І таких прикладів по реставрованих дорогах 2020 року , які вже полатані я бачив досить багато.
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28.10.2021 19:51 Відповісти
Я чуть несколько раз так не влетел))) Едешь, вроде дорога новая, потом смотришь, впереди идущая машина резко влево уходит))) Естественно скорость сбросил и выполнил маневр как и она) А справа осталась ямища, что без всех 4-х можно было остаться)))
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28.10.2021 21:33 Відповісти
.
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28.10.2021 18:34 Відповісти
Круто ! Президент Зеленский молодец!
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28.10.2021 16:17 Відповісти
Украл 41 миллион из Приватбанка и не сел - Круто ! Президент Зеленский молодец!
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28.10.2021 16:22 Відповісти
Ого коломойского ограбил. Это даже круче чем брата убил.
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28.10.2021 17:03 Відповісти
Есть решение суда?
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28.10.2021 17:16 Відповісти
Тебе "отсутствие решения суда" не мешает семь лет поливать грязью Порошенко!
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28.10.2021 17:37 Відповісти
ты бы хоть иногда слова местами менял,
а то от одного и того же текста в глазах рябит.
подсказываю - "молодец Зеленский Президент! Круто !"
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28.10.2021 16:30 Відповісти
Йому треба просто писати КПЗМ. Більше наплодить)
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28.10.2021 19:52 Відповісти
Дорога Решетиловка - Днепр . Я всегда удивлялась этой разбитой дороге . Ведь из Днепра всегда былаполовина украинской власти - Лазаренко ( премьер), Кучма премьер и президент (12 лет) , вечная Юля ( премьер)и т д .
и никого не интресрвало как Днепряне доезжают до столицы.

беня вообще прихватил себе Днепровский аэропорт и делал на нем не слабый гешефт.
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28.10.2021 16:35 Відповісти
А вот теперь пора строить 4х полосный автобан Броды- Одесса , чтобы повернуть европейцев на одесское побережье отдыхать .
Кацапы, слава Богу, перестали там воздух портить 😀😀
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28.10.2021 16:36 Відповісти
Ви хотіли сказати до Умані. Далі він якби є. Не те щоб автобан але по українським міркам досить пристойний.
По існуючій дорозі там проблеми - занадто багато населених пунктів по дорозі або майже серпантин через пагорби.
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28.10.2021 20:03 Відповісти
Большой поток машин шел через Красноград. Расстояние больше на ~50км, зато от Краснограда до Новомосковска летел по остаткам скоростной дороги Москва-Симферополь.
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28.10.2021 16:44 Відповісти
Вот и получается , что Киев относился сам к себе , как к вассалам мацквы все 26 лет - мацква Симферополь была приоритетная дорога ,
а Киев - Симферополь - приоритетной дороги не было .
так чего удивляться, что Крым забрали ?
и за все это надо спросить с Кучмы, Юли, и т д
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28.10.2021 16:55 Відповісти
Шо ты смолол? Когда эта старая двух полоска была скоростной?
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28.10.2021 17:04 Відповісти
В две полосы, это старая трасса. Она рядом проходит. А эта трасса, как ее называют "новая".

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_18
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28.10.2021 17:10 Відповісти
Что то ваша ссылка не открывается. А то что вы называете "новая" это трасса Днепр Харьков которую лет 15 назад сделали.
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28.10.2021 18:16 Відповісти
https://autostrada.info/ua/highway/M-29/details Но не 15 лет, а как минимум 30
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28.10.2021 18:36 Відповісти
Больше) Где то с 85-го она уже точно была)
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28.10.2021 18:39 Відповісти
30 лет, это я на глаз сказал. Да в 80ые ее строили, дорога "бетонка" была.
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28.10.2021 21:19 Відповісти
Сейчас смотрю там 2 полосы в одну сторону) Изначально, насколько мне не изменяет память, там их три было)
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28.10.2021 18:44 Відповісти
Ну вот и почитайте когда она была достроена, если уже осознали что эта не та дорога которую строили пленные немцы. https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/ckoroctnuju-traccu-kharkov-dnepropetrovck-otkrojut-ko-dnju-nezavicimocti-118670.html дорога К стати до Подгороднего её так и не довели в 4х полосах.
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28.10.2021 19:08 Відповісти
))) От Мерефы и до Новомосковска еще в совковое время была построена автомагистраль)
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28.10.2021 17:15 Відповісти
Не несите чепухи. Трасса Днепр Харьков пох когда начиналась построена лет 15 назад и не от Новомосковска, где проходила старая дорога а почти от Подгороднего.
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28.10.2021 18:18 Відповісти
Я и не знал, в средине 80-х, что ездил в Курск и обратно из Геническа, через Днепр))) Она изначально строилась по маршруту как назвал ее комментатор выше) На тот момент, на этом участке она было от Мерефы(приблизительно) и до Перещепино) Точно также строилась она и со стороны рашки)
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28.10.2021 18:37 Відповісти
Я не знаю куда и как вас носило по просторам вселенной, но эту трассу Симферополь Москва строили еще пленные немцы и всегда она проходила через Новомосковск так что в Днепр заехать вы ни как не могли, если ехали по ней. И да старая дорога проходила через Красноград, а новую обвели вокруг него.
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28.10.2021 18:55 Відповісти
На лету переобулись?))) Это я писал " Трасса Днепр Харьков"?)))
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28.10.2021 19:15 Відповісти
Я не понял нах вы переобуваетесь? Вы по какой дороге ходить собрались? только там со сроками напутано в комментарии.
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28.10.2021 19:20 Відповісти
Чего там напутано? Я вам в очередной раз повторяю, что я по ней ездил еще в 85-м) На ней еще знак стоял автомагистраль))) И называлась она тогда М2)))Чуть позже ее переименовали в М4))) М1 была Москва Брест, которая на тот момент уже была построена и местами уже имела выбоины в БЕТОНЕ))) Только что посмотрел, а в рашке эта дорога там и осталась М2)))
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28.10.2021 19:36 Відповісти
Да не мелите херни. Ни та ни эта через Днепр не проходит. А Днепр тогда вообще был закрытым городом и инотуристо катали по этой трассе из Москвы в Крым и обратно далеко мимо него. Ну а остальное нах кому то знать что там в **********, вам то оно зачем?
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28.10.2021 19:41 Відповісти
Днепр сюда приписали только ВЫ и никто больше))) Это вы дорогу( на тот момент) Москва Симферополь(сейчас Харьков Симферополь), вернее участок этой дороги обозвали дорогой Днепр Харьков) И именно над этим я и посмеялся))) ВСЕ... Чего вы петляете и переобуваетесь?)))
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28.10.2021 19:47 Відповісти
У вас склероз или вас там несколько под одним ником кто не знает что один пишет а что другой? Кто из вас писал что ездил в Курск через Днепр спросите у друг друга. А то что так называется трасса слава богу вы наконец узнали и где она начинается вам уже писалось не несите херни. Ну а то что вы этого не знали и все про дороги в ********** рассказываете вы не с Украины? Поэтому и бред о переобувании?
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29.10.2021 08:12 Відповісти
Решили под шизика закосить?) Хороший вариант))) Учту)
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30.10.2021 07:04 Відповісти
Так вы под него изначально косили. Вам же говорилось не несите херни. А вы все переобуваесь, а теперь вообще с теме слились. Ну слив засчитан, но про дорогу надеюсь вам дошло, раз уже дурку включили.
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30.10.2021 07:49 Відповісти
Пипец клоун))) Так КТО дорогу Харьков Симферополь обозвал дорогой Днепр Харьков?))) Маразматик, уже не помнит что молол раньше)))
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30.10.2021 10:12 Відповісти
Ага, для клоунов даже ссылка была что и где и как называется, и что и когда ремонтировалось и достраивалось. Но у вас явно запущений случай если даже ссылки прочесть не смогли. А для клоунов в маразме эта дорога пленными немцами строилась как москва симфирополь.
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30.10.2021 10:45 Відповісти
Все перечисленные летали самолетами в Киев, зачем им дорога?
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28.10.2021 16:50 Відповісти
😀😀😀
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28.10.2021 16:56 Відповісти
Додайте ЗА КОШТИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
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28.10.2021 16:41 Відповісти
какаяразница?
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28.10.2021 16:53 Відповісти
Правильное замечание
Журналисты постоянно жтот момент упускают , а надо бы подчёркивать
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28.10.2021 16:57 Відповісти
Мнение о Зеленском начинает кардинально меняться.В основном потому, что от Порошенко я не получил ответов на мои вопросы - почему дороги на Бердянск и Скадовск разбиты как после войны и я не могу возить туда своих детей, просто потому что не доеду.
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28.10.2021 17:04 Відповісти
И при этом забываешь ответить на вопрос, что у тебя осталась возможность ВООБЩЕ ездить в эти города... В Крым с лугандоном ЧАСТО ездишь???
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28.10.2021 17:20 Відповісти
А при чём тут Порошенко?
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28.10.2021 17:24 Відповісти
А причем тут Зеленский?) Дороги он строит? Или строители?)
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28.10.2021 17:26 Відповісти
Так доллар жеж. При зеленском нет инфляции, а Порох обвалил гривню в три разы и поэтому дороги не строились.
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28.10.2021 17:32 Відповісти
А при овоще, при не обваленной гривне, дороги строились?)
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28.10.2021 17:44 Відповісти
Разверну вопрос по другому... Где бы сейчас были границы Украины, если бы мудрый нарид избрал Зеленского в 2014-м??? Где бы сейчас были Бердянск и Скадовск???
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28.10.2021 17:28 Відповісти
Ну ты же рассказываешь, что это бубочка строит дороги, а не налогоплательщики) Ты уж определись в своих ДВОЙНЫХ стандартах)))
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28.10.2021 17:39 Відповісти
В Крыму был один раз. Увидел как плывёт говно в феодосийской бухте и больше туда не ездил.И ещё насрано было в конце аллеи картин уличных художников, в Ялте. Больше всего понравилось в районе Фороса, там мы снимали квартиру по 4 доллара с человека в бархатный сезон.Только там скукота, вина французского даже негде взять.
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28.10.2021 17:30 Відповісти
Эту дорогу начали делать при президенте Порошенко.
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28.10.2021 18:27 Відповісти
При Гройсмані. До обов'язків президента інфраструктурні питання не відносяться.

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28.10.2021 19:08 Відповісти
Любое сооружение является искусственным и других не бывает ... Писатель статьи , ау ...
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28.10.2021 19:34 Відповісти
 
 