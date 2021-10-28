На новій трасі Дніпро-Решетилівка зведуть близько 80 штучних споруд. ФОТО

На розташованому на Дніпропетровщині відрізку траси Н-31 Дніпро-Решетилівка, яку створюють "з нуля" за програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", загалом планується звести близько 80 штучних споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Дніпропетровська ОДА.

Серед об’єктів, що з’являться на трасі, є 2 мости, 6 дворівневих транспортних розв’язок та унікальна естакада через річку Оріль.

"Змінюється дорожня інфраструктура області. Втілюються амбітні проєкти. Один з них – будівництво "з нуля" траси Дніпро-Решетилівка. Вражають темпи робіт і технології, які використовуються. Цілодобово працюють мостовики, дорожники, важка техніка. Аби водії якнайшвидше змогли користуватися новим автошляхом", - заявив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Основні роботи тривають на фінішній ділянці дороги: 29,5 км за мостом через канал Дніпро-Донбас. На частині маршруту вже стартувало влаштування асфальту.

Крім цього, підрядники працюють над 600-метровою естакадою через річку Оріль, яку монтуватимуть насувним способом за допомогою 40-тонного козлового крану. Такий спосіб монтажу естакади в Україні використовується вперше. Він передбачає, що монолітна конструкція буде бетонуватися на місці і фактично не матиме деформаційних швів.









Окрім мостів та розв’язок із шляхопроводами, спеціалісти облаштовують тунелі для проїзду сільгосптехніки і перегону худоби, водовідвідні труби.

"Магістраль Н-31 – справжній посібник для мостовиків і дорожників просто неба. На місці будівництва розгорнуте ціле містечко. Там навіть є власний арматурний цех. А усі залізобетонні елементи виготовлятимуть на місці", – зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

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Траса Н-31 будується у Дніпропетровській і Полтавській областях. Її загальна протяжність становитиме 139 км. Відрізок на території Дніпропетровської області матиме протяжність 60 км.

У Полтавській області будуються ще 79 км Н-31, причому полтавська ділянка траси буде повністю бетонною, що зробить її першим українським бетонним автобаном, оскільки траса проходить поза населеними пунктами.

Як раніше заявив Президент Володимир Зеленський, усього у рамках програми "Велике будівництво" цьогоріч у Дніпропетровській області планують відремонтувати 387 км автошляхів.