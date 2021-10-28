Київський учитель здав до ломбарду 19 шкільних ноутбуків. Тепер його можуть посадити на п'ять років

42-річний чоловік кілька місяців крав ноутбуки за місцем роботи – у школі на Троєщині.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Нестачу ноутбуків у школі виявили під час інвентаризації - і відразу звернулися до поліції.

"Ми з'ясували, що впродовж декількох місяців 42-річний вчитель викрадав майно установи. Після проведення необхідних слідчих дій ми встановили, що чоловік причетний до дев'ятнадцяти крадіжок ноутбуків. Своїми діями він завдав школі збитків на суму шістдесят три тисячі гривень", - розповіла старший слідчий Наталія Бакуменко.

Проти чоловіка розпочали провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка). Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Уроки з якого предмета вів педагог і чи він далі працює у школі, в поліції не уточнили.

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