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Новини
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Київський учитель здав до ломбарду 19 шкільних ноутбуків. Тепер його можуть посадити на п'ять років

Київський учитель здав до ломбарду 19 шкільних ноутбуків. Тепер його можуть посадити на п'ять років

42-річний чоловік кілька місяців крав ноутбуки за місцем роботи – у школі на Троєщині.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Нестачу ноутбуків у школі виявили під час інвентаризації - і відразу звернулися до поліції.

"Ми з'ясували, що впродовж декількох місяців 42-річний вчитель викрадав майно установи. Після проведення необхідних слідчих дій ми встановили, що чоловік причетний до дев'ятнадцяти крадіжок ноутбуків. Своїми діями він завдав школі збитків на суму шістдесят три тисячі гривень", - розповіла старший слідчий Наталія Бакуменко.

Проти чоловіка розпочали провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка). Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Уроки з якого предмета вів педагог і чи він далі працює у школі, в поліції не уточнили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчительку однієї з вінницьких шкіл підозрюють у розбещенні учня, - Нацполіція

Автор: 

злодійство (395) Київ (19683) Нацполіція (15282) школа (2226) вчитель (401)


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Топ коментарі
+26
Это просто алес Срочно в депутаты
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28.10.2021 16:18 Відповісти
+12
чтобы стать СН нужно еще в соснах и анале шарить
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28.10.2021 16:25 Відповісти
+11
63 тыщщи? Чуть больше ползарплаты 4000$
Вот оно того стоило?
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28.10.2021 16:21 Відповісти
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Это просто алес Срочно в депутаты
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28.10.2021 16:18 Відповісти
чтобы стать СН нужно еще в соснах и анале шарить
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28.10.2021 16:25 Відповісти
не достатньо, ще потрібно знати де роздубути різного роду наркоти!
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28.10.2021 16:27 Відповісти
... і як нею отруїти "любих друзів" по партії і фракції.
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28.10.2021 17:37 Відповісти
Кандидат в Слуги уроды!
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28.10.2021 16:20 Відповісти
Что будет с натовскими ноутами, если Украину примут ?
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28.10.2021 19:05 Відповісти
Меня правда смущает, что ноутбуки оценены в 2000 гривен каждый
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28.10.2021 16:20 Відповісти
3315.
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28.10.2021 16:22 Відповісти
почему? сами ноуты бюджетные, плюс посчитали амортизацию года за три-четыре, тем более в условиях эксплуатации невменяемыми школярами, вполне может быть.
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28.10.2021 16:24 Відповісти
Трохи більше ₴3000, але все одно мало. Можливо, ноутбуки були вже не нові, та й ломбард повну ціну не дасть.
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28.10.2021 16:25 Відповісти
Если такая у них цена, то, возможно, они остались от выборов, которые проводили рыгоаналы, когда на каждом участке был ноут и видеокамера. А потом их спихнули в школу, и наверняка не пользовались, потому что устарели, они наверное пылились на складе.
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28.10.2021 16:33 Відповісти
Если они получены были в 2014-м или на пару-тройку лет раньше, то может быть.
И стоимость в случае кражи указывается первоначальная, а не по цене ломбарда или с учётом амортизации.
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28.10.2021 17:22 Відповісти
А не смущает, что нехватку 19 ноутбуков обнаружили только при инвентаризации. Сколько же в этой школе всего ноутов? Или просто на складе лежали?
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28.10.2021 18:02 Відповісти
63 тыщщи? Чуть больше ползарплаты 4000$
Вот оно того стоило?
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28.10.2021 16:21 Відповісти
цена странная
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28.10.2021 16:21 Відповісти
Він скаже у своє виправдання, що зеля ж обіцяв зарплату в 4000 євро, от він таким чином собі її компесовував.
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28.10.2021 16:21 Відповісти
Потужний вчитель! В депутати від слуг народу,його.
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28.10.2021 16:22 Відповісти
Теперь его могут посадить на пять лет Источник:

Посадить куда - на должность повыше? Будет теперь директором школы
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28.10.2021 16:22 Відповісти
будущий министр образования...
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28.10.2021 16:24 Відповісти
Наркоман

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28.10.2021 16:24 Відповісти
Тоді тільки в президенти.))
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28.10.2021 16:26 Відповісти
или в автоматы играл
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28.10.2021 16:29 Відповісти
в КабМин !!!!!!! это ценный кадр
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28.10.2021 16:25 Відповісти
Коли ці вчителі вже наїдяться?! 4К баксів зарплати їм мало? Доколє!
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28.10.2021 16:26 Відповісти
Небось, не мог сдыхаться от старого хлама и нашел выход.
Мне надо было пристроить штук 40 древних мониторов.
Пришел на кардачи - мне заявили, что берут у знакомых по 5 грн штука.
Поскольку я не такой - брать не будут.
Пришлось по нескольку штук грузить в автомобили фирмы и водители разбрасывали их по одному в контейнеры по дороге домой.
Посмотрите цены на нотбуки - поймёте, аналогичная ситуация.
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28.10.2021 16:26 Відповісти
А я лет семь назад за пиво раздал. ЭЛТ ещё.
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28.10.2021 16:33 Відповісти
Тогда хоть пиво можно было взять.
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28.10.2021 17:08 Відповісти
Ну, вот чему может научить школьников человек, который даже не в состоянии толком сп..ить ноутбук?
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28.10.2021 16:26 Відповісти
Наверное, за 🐸 голосовал,нашил карманы на штаны, для тех 4 тыщ, а бубочка его обманул.
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28.10.2021 16:37 Відповісти
Нічого, пройде "стажировку, піднатаскають.
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28.10.2021 16:37 Відповісти
Що за ноути по 100€ ,модель можна вказати?
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28.10.2021 16:29 Відповісти
Ямаха 1996 года.
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28.10.2021 16:30 Відповісти
а ученый сукин сын
цепь златую снес в торгсин
и на выручку - один в магазин... (с)
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28.10.2021 16:29 Відповісти
Златую цепь в утиль снесли, кота на мясо изрубили, русалку в бочку посадили.
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28.10.2021 16:40 Відповісти
Юрченко смотрит на него с уважением.Он то как последний лошара пиво с маркета тырил,
а тут совсем другой уровень.
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28.10.2021 16:29 Відповісти
Не виключаю, що могли горе-учителя спалити з одним ноутом, ну, а паровозом, під протокол, повісити й інші 18.
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28.10.2021 16:29 Відповісти
В нас в школі в 90-х роках був комп'ютерний клас з компами по моєму ''ПОИСК'',з відеоіграми кращими,ніж на ''Денді'' і ще повно іншого обладнання.На той час це було добре.Але потім зробили так,що все списалося,як не працююче і старе.Навіть магнітофони МАЯК 249 були новесенькі в заводських упаковках,а потім вже підміняли з поламаними касетними відсіками,.Хороші лижі,які ще дісталися з совка і теж списали і сказали,що діти все поламали.От такі в нас працівники освіти.
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28.10.2021 16:33 Відповісти
Хм..Отличный слаженный коллектив,ведущий здоровый образ жизни-магнитофон на плечо и на лыжи.В турпоход.Романтика.
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28.10.2021 16:36 Відповісти
Та в нас в школі стільки всього було,що зараз згадую і розумію,яка були розкрадання.І музикальний клас був з новими цифровими піаніно і лінгафонний кабінет для іноземних мов був,з професійними навушниками,все пропало.Я тоді ще цього не розумів.
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28.10.2021 16:40 Відповісти
Ха..В мою бутність школяром у нас з районного "Будинку піонерів" поцупили мідні духові інструменти з музикального кружка.Навіть собака з міліцією приходила.Так нікого і не піймали.
Раніш рідко які похорони обходилися без духового оркестру.
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28.10.2021 16:52 Відповісти
Так и в Черновцах было, в начале 80-х. А позже, в 90-х оттуда ещё и музыкальные концертные колонки намылили, по тем временам довольно неплохие.
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28.10.2021 17:15 Відповісти
Директора звали Александр Яковлевич, для своих Альхен?
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28.10.2021 18:24 Відповісти
Директриса была со звучным именем Фрида.
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28.10.2021 18:25 Відповісти
Ты представляешь, сколько в тех Поисках было КМок? Это конденсаторы такие, зелененткие, стояли на блокировке по питанию.Снести их на кардачи и сдать азерам... А на вырученные шуршики потом пить пивасик, на целый год хватит.
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28.10.2021 16:41 Відповісти
Ну їх так заганяли.Вони були повністю нові.
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28.10.2021 16:52 Відповісти
19 ноутбуков украли и никто не заметил ?????

Что это за порядки в школе ?
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28.10.2021 16:42 Відповісти
Ноутбуки, скоріш всього , лежали десь у комірчині , в упаковках Витягував їх , а упаковки залишав на місці ...
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28.10.2021 16:54 Відповісти
плох тот учитель который не только не научит воровать, но и сам не украдёт
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28.10.2021 16:45 Відповісти
Відправити його до трускавця, на підвищення кваліфікації
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28.10.2021 18:53 Відповісти
Зачем это ему??-ведь зарплата 4000 баков!!!
Или он помощник депутата СН??
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28.10.2021 16:46 Відповісти
ЗЕЛЯ !!!! 4000 баксов мало - надо удвоить зарплату учителям.
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28.10.2021 16:57 Відповісти
\\девятнадцати кражам ноутбуков. Своими действиями он нанес школе ущерб на сумму шестьдесят три тысячи гривен \\

Итого 1 ноутбук в среднем 3315 гривен - что это за ноутбук?
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28.10.2021 16:59 Відповісти
Это не ноутбуки, а хлам , за которым невозможно не учиться, не работать! Ноутбук нормальный, сейчас 15-20тыс грн. стоит. Там сажать нет за что
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28.10.2021 17:12 Відповісти
клептоман?
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28.10.2021 17:18 Відповісти
Учитель с Трои, ценой собственной свободы спас детей от психотравм при попытках работать на ноутах ценой 3 тыс. грн.
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28.10.2021 17:32 Відповісти
Всё-таки продвинутой чувак: теперішні депутати пляшки з пивом крали, а цей пішов у сферу високих технологій.
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28.10.2021 17:55 Відповісти
Работал как-то в одной г** конторе, так они когда зп задерживали, я рабочий ноут в ломбард закладывал на этот период. Так что тут как посмотреть. Мы же всех обстоятельств не знаем
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28.10.2021 17:55 Відповісти
пирамида финансов -уровень бог
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28.10.2021 18:05 Відповісти
Странный поступок при зарплате 4000 евро.
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28.10.2021 18:44 Відповісти
Не дочекався зарплатні в 4 тис. дол., бідолага
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28.10.2021 18:51 Відповісти
В.А. Сухомлинский не знал, что так можно.
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28.10.2021 19:04 Відповісти
 
 