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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ затвердило перелік протипоказань до COVID-вакцинації: підтверджувальні документи можна згенерувати в "Дії", - "слуга народу" Радуцький

МОЗ затвердило перелік протипоказань до COVID-вакцинації: підтверджувальні документи можна згенерувати в

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації від коронавірусу COVID-19.

Про це голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що у документі зазначені типи протипоказань.

"Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції. А також – застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками. Протипоказання також можуть носити характер постійних або тимчасових (у такому випадку у довідці вказується термін дії), діяти для всіх видів вакцин, або лише для конкретного типу (якщо існує можливість провести щеплення іншим типом вакцини – довідка не надається)", – зазначив Радуцький.

За його даними, зокрема, діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші). При цьому глава комітету додав, що наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). За словами Радуцького, для осіб із імунодефіцитом рекомендується вакцинація із застереженням.

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"Усього визначено 16 причин або відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення із застереженням", – уточнив голова комітету ВР.

При цьому він зазначив, що у кожному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, зазначеним у переліку МОЗ, встановлює виключно лікар.

Крім того, він заявив, що довідки про протипоказання до щеплень почнуть видавати на початку листопада.

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше 1% населення.

За інформацією Радуцького, дані про пацієнтів, яким справді протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров'я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку "Дія".

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"На мою особисту думку, дуже важливо, щоб із самого початку був запроваджений жорсткий контроль за наданням довідок. Як лікарі, так і пацієнти повинні зрозуміти, що МОЗ обов’язково буде проводити перевірки та визначати обґрунтованість рішення про надання довідки. Наразі у країні триває справжня війна з тими, хто займається виготовленням підроблених довідок про вакцинацію. Тому у зловмисників не повинно виникнути спокуси почати підробляти ще й довідки про протипоказання", – додав він.

Водночас Радуцький нагадав, що згідно з постановою уряду № 1236, з 8 листопада до роботи не буде допущено держслужбовців та педагогів, які не зробили щеплення. Наявність офіційних довідок дозволить представникам цих категорій громадян продовжувати працювати.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Да уж...вначале 16 миллионов уколов...а потом список противопоказаний...
Ублюдки...
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28.10.2021 16:38 Відповісти
+13
Дебилы зеленые. А ничего, что год почти прошёл с начала вакцинации, а до вас только дошло?
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28.10.2021 16:34 Відповісти
+11
Это называется испытание экспериментальных жидкостей на людях...
Еще годик и список рассширят...
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28.10.2021 16:42 Відповісти
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Дебилы зеленые. А ничего, что год почти прошёл с начала вакцинации, а до вас только дошло?
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28.10.2021 16:34 Відповісти
Плакаты с подробной информацией о типах вакцин и их особенностях для людей должны висеть в каждом центре вакцинации.
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28.10.2021 16:35 Відповісти
Пока не хватает статистики для плакатов. Да ее никто и не собирает толком, так как побочки вакцинированных секретят и списывают на что угодно, кроме вакцины, чтобы не пугать стадо, которое и так боится проводить ветеринарную процедуру.
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28.10.2021 16:38 Відповісти
Какой статистики? О типах и особенностях вакцин? Это все бегло рассказывают врачи при первичном опросе в центре.
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28.10.2021 16:43 Відповісти
когда Порошенко вакцинируется?
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28.10.2021 16:36 Відповісти
А кто сказал что нет? Давай ссылку.
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28.10.2021 16:41 Відповісти
А кто сказал что он привился? Давай ссылку.
Он как и Тимошенко переболели, но не прививались.
А зачем им прививаться, что бы не заболеть
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29.10.2021 09:18 Відповісти
Ну это ты тут тупо трепешься. Испортил воздух, вот и подтверждай свой высер.
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29.10.2021 10:33 Відповісти
От молодец! Правильно! Ты новенький в подоляшавках или в рашоботах?
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28.10.2021 16:42 Відповісти
а переболевшие будут вносится в базу данных?
а то уже разговаривают о 4 той дозе вакцины, три уже не помогает
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28.10.2021 16:35 Відповісти
Да уж...вначале 16 миллионов уколов...а потом список противопоказаний...
Ублюдки...
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28.10.2021 16:38 Відповісти
Не проверишь - не узнаешь )
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28.10.2021 16:41 Відповісти
Это называется испытание экспериментальных жидкостей на людях...
Еще годик и список рассширят...
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28.10.2021 16:42 Відповісти
Ну я писал, что за границей есть противопоказания а у нас было только два - младше 18 лет и температура свыше 38 . На том кого не жалко на том и испытывают для статистики.
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28.10.2021 17:40 Відповісти
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28.10.2021 16:40 Відповісти
Просто дурак это считается противопоказанием к вакцинации?
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28.10.2021 16:44 Відповісти
А о китайском синоваке тишина...ни исследований..ни противопоказаний....ничего...
Тишина...
Но несколько миллионов этой вакциной укололи...и продолжают колоть...
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28.10.2021 16:44 Відповісти
По короноваку полно информации и о составе и о противопоказаниях, не пзди! А просто поищи или тебе в лицо прям забросить нужно
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28.10.2021 17:00 Відповісти
Забрось родимый...я почитаю..не обижусь...
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28.10.2021 18:50 Відповісти
Дивись, Антипе.

Ця ... істота вже відкрито каже про війну...

Є така штука... той хто бажає війни, зазвичай її отримує.
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28.10.2021 16:49 Відповісти
Ковід забрав життів українців більше ніж війна, а в нас капітулянтів ще пруд пруди.
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28.10.2021 18:40 Відповісти
Ті не зрозумів. Ця істота веде війну з власним народом і відкрито про це говорить.
І щодо капітулянтів ти правий. Наразі. Після 3 листопада - подивимось.
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29.10.2021 09:53 Відповісти
Я щось не побачив в новині про те, де той перелік протипоказань можна подивитися... Чи то "тайна за сєм'ю пєчатямі"? А що мені робити з батьками? А якщо алергія, яка є в моєї матінки, стане смертельною після вакцинації? Чи може в пунктах вакцинації проводять повне дослідження на протипоказання?
Добре, якщо є можливість звернутися до лікаря, який знає пацієнта "от і до", але якщо такої можливості немає? Скажімо захворів, виїхав на заробітки чи у відпустці? Або на тому ж вокзалі...

Я не проти вакцинації, я за неї обома руками та ще й ноги підійму "ЗА", але я за РОЗУМНУ, зважену вакцинацію...

А то вийде як з заявою дибілоїда з МОЗ про те, що температура без додаткових симтомів ковіду не є причиною для виклика швидкої. Але той ідіот вже не раз виставляв себе дурнем - йому не звикати, а от людям ще після цього треба якось жити...
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28.10.2021 17:16 Відповісти
Если кто-то наивный ещё не понял, - то отстреливаться таки придётся...
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28.10.2021 17:20 Відповісти
А если мой случай не вошел а 16? А я ласты заверну. Тогда внесут как 17? Уроды
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28.10.2021 17:26 Відповісти
Ужас столько людей погибло из-за вакцинации от ковид 19, но об этом никто не говорит, ни один ТВ канал, какой-то сговор. Только в моем городе, укололи студента к вечеру его не стало, медработник со скорой помощи сделала пфайзер, через 5 дней умерла аллергия отёк лёгких, сотрудница знакомой работали в садике, после прививки, стала болеть нога, потом почернела через день умерла. Я, сделала первую, на 12 день заболело горло от холодной воды, на следующей день воспалились лимфоузлы на шее над ключницей, ЛОР сказал что горло нос в порядке это острый шейный лимфаденит, вытемпература была 6 дней 39,5. Врач сказала, ничего страшного Ее вторую, при этом даже не послала на анализы. Сама пошла сделала, д-демир, при норме до 500,у меня 697. Верить сейчас никому нельзя! Подумайте! Делали прививку от гриппа, чтобы НЕ ЗАБОЛЕТЬ, а тут прививка типа нужна, чтобы не умереть если заболел.

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28.10.2021 19:58 Відповісти
у женщин лифаденит уже описывали. Другое дело что у моей знакомой после модерны образовался узел в мол. железе - так подозрение на онко. Ложат на операцию.
8 мес. назад маммография в норме. ДумайТЕ!
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29.10.2021 00:19 Відповісти
 
 