МОЗ затвердило перелік протипоказань до COVID-вакцинації: підтверджувальні документи можна згенерувати в "Дії", - "слуга народу" Радуцький

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації від коронавірусу COVID-19.

Про це голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що у документі зазначені типи протипоказань.

"Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції. А також – застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками. Протипоказання також можуть носити характер постійних або тимчасових (у такому випадку у довідці вказується термін дії), діяти для всіх видів вакцин, або лише для конкретного типу (якщо існує можливість провести щеплення іншим типом вакцини – довідка не надається)", – зазначив Радуцький.

За його даними, зокрема, діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші). При цьому глава комітету додав, що наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). За словами Радуцького, для осіб із імунодефіцитом рекомендується вакцинація із застереженням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина не впливає на ДНК і не викликає безпліддя, годі вірити фейкам, - головний санлікар Кузін

"Усього визначено 16 причин або відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення із застереженням", – уточнив голова комітету ВР.

При цьому він зазначив, що у кожному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, зазначеним у переліку МОЗ, встановлює виключно лікар.

Крім того, він заявив, що довідки про протипоказання до щеплень почнуть видавати на початку листопада.

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше 1% населення.

За інформацією Радуцького, дані про пацієнтів, яким справді протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров'я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку "Дія".

Дивіться також: Що робити, якщо купили "липовий" COVID-сертифікат, але тепер хочете вакцинуватися: Пояснення головного санлікаря Кузіна. ВIДЕО

"На мою особисту думку, дуже важливо, щоб із самого початку був запроваджений жорсткий контроль за наданням довідок. Як лікарі, так і пацієнти повинні зрозуміти, що МОЗ обов’язково буде проводити перевірки та визначати обґрунтованість рішення про надання довідки. Наразі у країні триває справжня війна з тими, хто займається виготовленням підроблених довідок про вакцинацію. Тому у зловмисників не повинно виникнути спокуси почати підробляти ще й довідки про протипоказання", – додав він.

Водночас Радуцький нагадав, що згідно з постановою уряду № 1236, з 8 листопада до роботи не буде допущено держслужбовців та педагогів, які не зробили щеплення. Наявність офіційних довідок дозволить представникам цих категорій громадян продовжувати працювати.