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Новини Коронавірус і карантин
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"Червона" зона не впливає на проведення виборів: якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці, - ЦВК

У регіонах із "червоним" рівнем карантину обмеження не вплинуть на проведення виборів, запланованих на 31 жовтня.

Про це повідомила Центральна виборча комісія, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що вибори у неділю 31 жовтня відбудуться у всіх запланованих округах.

"Цієї неділі вибори пройдуть у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни. Будь ласка, проголосуйте безпечно", - додали в комісії.

У ЦВК нагадали, що на виборчу дільницю будуть потрібні паспорт, маска, антисептик та особиста ручка, а також необхідно дотримуватись дистанції.

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"Якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці", – сказано в повідомленні.

На цю неділю заплановано місцеві вибори до міських, селищних, сільських рад та відповідних голів. Також 31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова. Також у неділю, 31 жовтня, в округах #184 (Херсонська обл.) та #197 (Черкаська обл.) обиратимуть народних депутатів.

Червона зона не впливає на проведення виборів: якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці, - ЦВК 01

Автор: 

вибори (6721) карантин (18172) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Мдя... А ковідсертифікат тут якраз не треба. Хоч сдохни а проголосуй.
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28.10.2021 17:01 Відповісти
+6
а шо в отдельной кабинке полегчает?
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28.10.2021 16:55 Відповісти
+4
Приехали.
То есть антиваксерам толпиться на избирательных участках - это норм, даже если они явно больны и им плохо.
А в транспорте низзя...

Люди. Если вы ими остались конечно. Вы вправду верите во все это?
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28.10.2021 16:51 Відповісти
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Приехали.
То есть антиваксерам толпиться на избирательных участках - это норм, даже если они явно больны и им плохо.
А в транспорте низзя...

Люди. Если вы ими остались конечно. Вы вправду верите во все это?
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28.10.2021 16:51 Відповісти
сюр
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28.10.2021 16:51 Відповісти
🤡
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28.10.2021 16:52 Відповісти
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28.10.2021 16:53 Відповісти
Назва наступної наукової роботи науківця!
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28.10.2021 16:56 Відповісти
Еге ж, в салоні-кабіні реанімобіля разом з життям віддати голос.
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28.10.2021 16:54 Відповісти
"выборы в воскресенье 31 октября пройдут во всех запланированных округах. .... Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке", - говорится в сообщении.

Зомбифест и выборы - 2 в одном! Удачи!

Маски защитные такие будут?

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28.10.2021 16:54 Відповісти
а шо в отдельной кабинке полегчает?
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28.10.2021 16:55 Відповісти
не знаю кто как, а я не пойду! впервые может быть за всю жизнь! вакцинирован но не безсмертен!
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28.10.2021 17:43 Відповісти
от не доверяете вы отдельной кабинке, а зря - отличное место куда просто неоходимо прийти, когда вам нехорошо.
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28.10.2021 17:54 Відповісти
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28.10.2021 20:25 Відповісти
Ну ви бачили таких ЗЕбільних сученят... В цих аморальних виродків цинізм просто зашкалює.
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28.10.2021 16:59 Відповісти
ну хоть не через дию
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28.10.2021 17:00 Відповісти
Мдя... А ковідсертифікат тут якраз не треба. Хоч сдохни а проголосуй.
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28.10.2021 17:01 Відповісти
Ото я собі уявляю те голосування! Живі та мертві вкинуть(бюлетень) пхнуть, і діточок своїх ведуть... Зельцман, пістуй нах исраєль! Бо в Україні тобі кабздець!
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28.10.2021 17:18 Відповісти
Може нах ті вибори? Може життя людей важливіше за обрання нових казнокрадів?
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28.10.2021 17:24 Відповісти
кое кому очень нужно узаконить поставленных людей. выборами там и не пахнет!
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28.10.2021 17:45 Відповісти
я правильно понимаю, ковид-сертификаты там не нужны?
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28.10.2021 18:49 Відповісти
Людство ударними темпами перетворюють на скотоферму.
"Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших".

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28.10.2021 19:26 Відповісти
А шо, потом кабинку сожгут?
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28.10.2021 19:19 Відповісти
Ещё пригодится
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28.10.2021 20:33 Відповісти
Если ПЦР тесты не нужны, и сертификаты не нужны, и даже можно приходить явно больным - значит, вся ковидистерия - это вселенское ************.
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28.10.2021 21:16 Відповісти
 
 