"Червона" зона не впливає на проведення виборів: якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці, - ЦВК

У регіонах із "червоним" рівнем карантину обмеження не вплинуть на проведення виборів, запланованих на 31 жовтня.

Про це повідомила Центральна виборча комісія, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що вибори у неділю 31 жовтня відбудуться у всіх запланованих округах.

"Цієї неділі вибори пройдуть у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни. Будь ласка, проголосуйте безпечно", - додали в комісії.

У ЦВК нагадали, що на виборчу дільницю будуть потрібні паспорт, маска, антисептик та особиста ручка, а також необхідно дотримуватись дистанції.

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"Якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці", – сказано в повідомленні.

На цю неділю заплановано місцеві вибори до міських, селищних, сільських рад та відповідних голів. Також 31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова. Також у неділю, 31 жовтня, в округах #184 (Херсонська обл.) та #197 (Черкаська обл.) обиратимуть народних депутатів.