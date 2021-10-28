"Червона" зона не впливає на проведення виборів: якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці, - ЦВК
У регіонах із "червоним" рівнем карантину обмеження не вплинуть на проведення виборів, запланованих на 31 жовтня.
Про це повідомила Центральна виборча комісія, повідомляє Цензор.НЕТ.
У повідомленні сказано, що вибори у неділю 31 жовтня відбудуться у всіх запланованих округах.
"Цієї неділі вибори пройдуть у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни. Будь ласка, проголосуйте безпечно", - додали в комісії.
У ЦВК нагадали, що на виборчу дільницю будуть потрібні паспорт, маска, антисептик та особиста ручка, а також необхідно дотримуватись дистанції.
"Якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці", – сказано в повідомленні.
На цю неділю заплановано місцеві вибори до міських, селищних, сільських рад та відповідних голів. Також 31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова. Також у неділю, 31 жовтня, в округах #184 (Херсонська обл.) та #197 (Черкаська обл.) обиратимуть народних депутатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То есть антиваксерам толпиться на избирательных участках - это норм, даже если они явно больны и им плохо.
А в транспорте низзя...
Люди. Если вы ими остались конечно. Вы вправду верите во все это?
Зомбифест и выборы - 2 в одном! Удачи!
Маски защитные такие будут?
"Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших".