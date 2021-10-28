"Київ свідомо заводить переговори у безвихідь для повернення Донбасу військовим шляхом", - речниця МЗС РФ Захарова

Останні дії Києва нібито можуть свідчити про плани влади України щодо силового захоплення Донбасу.

У цьому запевняє офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Складається враження, що Київ свідомо заводить переговори в контактній групі в глухий кут, щоб розв'язати собі руки для повернення Донбасу військовим шляхом", - стверджувала Захарова на брифінгу в четвер.

Вона наголосила, що "впевненості українському керівництву у можливості силового вирішення конфлікту додають безперервні постачання західними країнами озброєнь та боєприпасів і, звичайно, розгортання ними військово-тренувальних місій на території країни".

"Ми закликаємо західні столиці, які накачують Україну зброєю - це насамперед Вашингтон, а також Берлін із Парижем, - припинити заохочувати мілітаризацію країни та використати свій вплив, щоб повернути Київ на шлях досягнення міцного миру на Донбасі політико-дипломатичними засобами", - сказала Захарова.

При цьому у властивій РФ манері Захарова жодного слова не сказала про агресивні дії Росії проти України. Вона також не вважала за потрібне акцентувати увагу на провокаціях і обстрілах з боку військ РФ на Донбасі.

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