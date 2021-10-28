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Новини Хабарники
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Директорка БТІ Харкова впіймалася на хабарі 3 тис. дол. за допомогу в отриманні будівельних паспортів, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові правоохоронці затримали на хабарі директора комунального підприємства – бюро технічної інвентаризації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Директорка БТІ Харкова впіймалася на хабарі 3 тис. дол. за допомогу в отриманні будівельних паспортів, - Нацполіція 01

Як встановили поліцейські, чиновниця налагодила корупційний механізм виготовлення, погодження та отримання будівельних паспортів. За певну суму вона обіцяла виготовити технічну документацію та вирішити питання з відповідними органами місцевої влади.

3000 доларів США "винагороди" вимагала фігурантка за допомогу у підготовці необхідного пакету документів для отримання будівельного паспорта та вплив на посадових осіб Харківської міської ради, аби останні позитивно вирішили питання.

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Учора, 27 жовтня, оперативники та слідчі затримали начальницю бюро у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Жінка отримала другий "транш" - 2000 доларів США та 3500 гривень. Раніше, у вересні, було задокументовано одержання жінкою першої частини неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США та 4000 гривень.

Директорка БТІ Харкова впіймалася на хабарі 3 тис. дол. за допомогу в отриманні будівельних паспортів, - Нацполіція 02

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Директорка БТІ Харкова впіймалася на хабарі 3 тис. дол. за допомогу в отриманні будівельних паспортів, - Нацполіція 03

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Крім того, правову оцінку буде надано діям посадових осіб міськради.

Автор: 

БТІ (14) хабар (4738) Нацполіція (15282) Харків (5707) Харківщина (6054)


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Сплошные преступления в Харькове
Харьков - как дикое поле чудес 😀😀😀
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28.10.2021 17:00 Відповісти
та в БТИ такого нигде и никогда не может быть...
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28.10.2021 17:01 Відповісти
Это так в Харькове директор БТИ выглядит?... Ещё одна космическая по своему уровню решалова контора. Там всех директоров, в том числе и бывших потрясти, так второй бюджет наберётся
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28.10.2021 17:02 Відповісти
гнид вороватых мля полстраны
или это инвест няни из собственного народа?
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28.10.2021 17:05 Відповісти
Если в Харькове изберут мэром еще и Добкина, то этому ватному городу можно дать новое имя "Безнадега" почти по роману Сивена Кинга.
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28.10.2021 17:08 Відповісти
БТИ ЭТО ВООБЩЕ КЛОНДАЙК
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28.10.2021 17:10 Відповісти
Все началось при Гепе.Сразу же,как он стал секретарем горсовета у Дупы в далеком 2004 м..Цены на оформление всевозможных разрешений возросли в 1000 раз и более.
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28.10.2021 17:19 Відповісти
 
 