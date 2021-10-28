Директорка БТІ Харкова впіймалася на хабарі 3 тис. дол. за допомогу в отриманні будівельних паспортів, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові правоохоронці затримали на хабарі директора комунального підприємства – бюро технічної інвентаризації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Як встановили поліцейські, чиновниця налагодила корупційний механізм виготовлення, погодження та отримання будівельних паспортів. За певну суму вона обіцяла виготовити технічну документацію та вирішити питання з відповідними органами місцевої влади.

3000 доларів США "винагороди" вимагала фігурантка за допомогу у підготовці необхідного пакету документів для отримання будівельного паспорта та вплив на посадових осіб Харківської міської ради, аби останні позитивно вирішили питання.

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Учора, 27 жовтня, оперативники та слідчі затримали начальницю бюро у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Жінка отримала другий "транш" - 2000 доларів США та 3500 гривень. Раніше, у вересні, було задокументовано одержання жінкою першої частини неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США та 4000 гривень.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Крім того, правову оцінку буде надано діям посадових осіб міськради.