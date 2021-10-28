Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військами Трьохізбенки. ФОТОрепортаж

Управлінням нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, ввечері 27 жовтня 2021 року незаконні збройні формування, підконтрольні окупаційній владі, обстріляли с. Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Внаслідок відкриття вогню пошкоджено 5 житлових будинків, 1 гаражне приміщення, а також лінію електропередач, що є цивільною інфраструктурою з точки зору міжнародного гуманітарного права", - випливає із повідомлення.

Наголошується, що такі дії становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права – статті 52 Додаткового протоколу I до Женевської конвенції 1949 року та статті 25 розділу I частини II Гаазької конвенції 1907 року, що вказує на порушення законів та звичаїв з боку НВФ, контрольованих РФ.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються обставини злочину.

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