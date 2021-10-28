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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, - ООС

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, - ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі 6 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу найманцями РФ двоє українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Кримського війська РФ двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм. Також із мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли позиції українських воїнів поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки найманці РФ застосували міномети калібру 120 мм. У бік Троїцького війська РФ вели вогонь зі стрілецької зброї.

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Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії розмежування.

Внаслідок російської агресії двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїнам надано медичну допомогу, їх евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я обох – середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Автор: 

обстріл (29262) поранення (2819) Донбас (22357) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+14
МИД Украины просто обязан высказать обеспокоенность МИДу Германии поведением российских боевиков
ТЫКАТЬ НОСОМ ГЕРМАНЦЕВ ПОСТОЯННО, пока носом у них кровь не пойдёт изза кацапских обстрелов
Только так можно заставить Германию уважать суверенитет Украины
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28.10.2021 17:27 Відповісти
+10
Фигачьте их байрактарами!!!! Поливать огнем с утра до ночи, пока не успокоятся!!
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28.10.2021 17:24 Відповісти
+6
Раз ответили с Беспилотника и опять получаем!!!!! Да херач....те их по полной!!!
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28.10.2021 17:22 Відповісти
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А где же наши байрактары ? бамбить будем ? (с)
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28.10.2021 17:21 Відповісти
Раз ответили с Беспилотника и опять получаем!!!!! Да херач....те их по полной!!!
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28.10.2021 17:22 Відповісти
Фигачьте их байрактарами!!!! Поливать огнем с утра до ночи, пока не успокоятся!!
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28.10.2021 17:24 Відповісти
Щось "байрактарів" не чутно. Скільки можна терпіти?Чи ЗЕро дав вказівку "простоперестатьстрелять"?
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28.10.2021 17:25 Відповісти
Поступила вказівка перестать стрелять. .лять.
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28.10.2021 18:32 Відповісти
МИД Украины просто обязан высказать обеспокоенность МИДу Германии поведением российских боевиков
ТЫКАТЬ НОСОМ ГЕРМАНЦЕВ ПОСТОЯННО, пока носом у них кровь не пойдёт изза кацапских обстрелов
Только так можно заставить Германию уважать суверенитет Украины
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28.10.2021 17:27 Відповісти
Хто буде тикать , наші диряві зелохі ?
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28.10.2021 17:33 Відповісти
Но высказать же мнение можно ? Бо немцы оборзели с тем беспилотником
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28.10.2021 17:34 Відповісти
Хмырь Стрелков-Гиркин сообщил...: в течении 27 октября идут тяжелые ночные бои в районе Старомихайловки,Ясиноватой,Тельманово и под Донецком...у нас потери...
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28.10.2021 17:59 Відповісти
почему то не слышно озабоченности немцев, за убитых, раненых, за каждодневные обстрелы. а вот через байрактар от них сразу прилетело. озаботились что пипец. вроде беспилотник по краснокнижним особям стрелял а не по гаубице
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28.10.2021 18:06 Відповісти
РАБссия требует включить в переговоры в ТКГ Ведмедчука...очередной трюк шантажиста КГБиста Путлера...
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28.10.2021 18:16 Відповісти
Непонятно Орлан корректировал огонь а сбивать его нестали
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28.10.2021 20:57 Відповісти
Долго мы будем в роли терпил на своей земле и считать прилеты??Где хваленые Байрактары?..Или один разна год достаточно??...
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29.10.2021 00:10 Відповісти
Кожен путінський орк, який веде вогонь в наш бік (будь з чого) повинен бути негайно знищений! Будь чим.
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29.10.2021 12:06 Відповісти
 
 