Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, - ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі 6 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу найманцями РФ двоє українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Кримського війська РФ двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм. Також із мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли позиції українських воїнів поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки найманці РФ застосували міномети калібру 120 мм. У бік Троїцького війська РФ вели вогонь зі стрілецької зброї.

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Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії розмежування.

Внаслідок російської агресії двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїнам надано медичну допомогу, їх евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я обох – середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.