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Порядок у день виборів мера Харкова забезпечуватимуть понад 2 тисячі поліцейських

Порядок у день виборів мера Харкова забезпечуватимуть понад 2 тисячі поліцейських

До поліції надійшло 44 повідомлення про пов'язані з виборчим процесом правопорушення з початку виборчої кампанії з позачергових виборів міського голови Харкова.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі відкрили 5 кримінальних проваджень, з них безпосередньо про порушення виборчого законодавства - 1 (інші опосередковані). Повідомлено про підозру однієї людини за скоєння хуліганства", - сказано в повідомленні.

Як повідомив начальник главку Станіслав Перлін, у день виборів забезпечуватимуть охорону громадського порядку понад дві тисячі поліцейських, планується залучити додаткові сили (Національну гвардію, Національний університет внутрішніх справ тощо). За його словами, бюлетені вже завезено до всіх районних комісій і поліція взяла приміщення під охорону.

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"Кожна виборча дільниця буде обстежена на стан вибухонебезпечності. Уже створено додаткову кількість слідчо-оперативних груп для належного реагування на правопорушення (у день виборів – ред.). У разі виявлення фактів дестабілізації обстановки буде забезпечено оперативний виїзд на місце, документування злочину та ухвалення правового рішення", - сказав Перлін.

Нагадаємо, вибори міського голови Харкова відбудуться 31 жовтня 2021 року. На посаду претендують 10 кандидатів.

Автор: 

вибори (6721) мер (510) Нацполіція (15282) Харків (5707)


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Топ коментарі
+4
На Выборах в Харькове не за кого голосовать.В списках одни мафиози.Новые и старые. Шайка из одной стаи.
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28.10.2021 17:52 Відповісти
+3
Допа звонит Гепе и говорит....эх братан нафига ты сдох...один не справлюсь...https://youtu.be/v7P5X5np6Ko крутой видос с обоими персонажами...
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28.10.2021 17:32 Відповісти
+2
порядок в Ха.... ха-ха-ха-ха!..

****** Харьков @h_kharkovhttps://twitter.com/h_kharkov/status/1453681468958547976 3 ч



Пришли учителя из школы, дали эту хню.
Я спросил учителей: вам шо, делать нехй?
Сказали, что напрягли идти по домам, и лично вручить в руки под видом приглашения на выборы.
Замазано - это мои персональные данные, на использование и хранение которых я свое согласие не давал.

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28.10.2021 17:29 Відповісти
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порядок в Ха.... ха-ха-ха-ха!..

****** Харьков @h_kharkovhttps://twitter.com/h_kharkov/status/1453681468958547976 3 ч



Пришли учителя из школы, дали эту хню.
Я спросил учителей: вам шо, делать нехй?
Сказали, что напрягли идти по домам, и лично вручить в руки под видом приглашения на выборы.
Замазано - это мои персональные данные, на использование и хранение которых я свое согласие не давал.

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28.10.2021 17:29 Відповісти
Думаю , что победит тот , кто положит город к ногам Бени .
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28.10.2021 17:29 Відповісти
Допа звонит Гепе и говорит....эх братан нафига ты сдох...один не справлюсь...https://youtu.be/v7P5X5np6Ko крутой видос с обоими персонажами...
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28.10.2021 17:32 Відповісти
Осторожно..ненормативная Феня...
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28.10.2021 17:33 Відповісти
Колись у Дибкіні помер зеленський
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28.10.2021 17:35 Відповісти
У зесрани в Харькове 3%,впрочем как и везде теперь -наблюдаем ,как зекретины карусели устраивать будут ...
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28.10.2021 17:37 Відповісти
А вчера говорили что 8.5 тысяч...😀
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28.10.2021 17:41 Відповісти
Рейтинг Зели придуман из воздуха 73%...на самом деле 42 % из числа пришедших на кукареканье...,об этом подробно рассказывал Шабунин сразу после "выборов"...
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28.10.2021 17:42 Відповісти
Президентом Украины может стать кто наберет 50% голосов +1 голос...,неправильная Конституция...
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28.10.2021 17:44 Відповісти
На Выборах в Харькове не за кого голосовать.В списках одни мафиози.Новые и старые. Шайка из одной стаи.
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28.10.2021 17:52 Відповісти
а карантинные ограничения ????
выборы - это не заразно ))))
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28.10.2021 18:18 Відповісти
Дотянут, что считать результаты некому будет из-за ковида.
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28.10.2021 18:20 Відповісти
так это то, что нужно - правильные списки уже в нужных местах, люди ждут команды....вот где антинародная деятельность, вот где отсутствие законного права безопасного волеизьявления....
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28.10.2021 18:29 Відповісти
Выборы в Харькове . Две ворюги в фаворе. Жопкинд так и не снял футболку с беркутней. Спит в ней.
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28.10.2021 18:40 Відповісти
Порядок, это если выборы как и в других городах, где умерли меры, таких много было( проводили сразу а не спустя полгода.
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28.10.2021 19:05 Відповісти
 
 