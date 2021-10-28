Порядок у день виборів мера Харкова забезпечуватимуть понад 2 тисячі поліцейських

До поліції надійшло 44 повідомлення про пов'язані з виборчим процесом правопорушення з початку виборчої кампанії з позачергових виборів міського голови Харкова.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі відкрили 5 кримінальних проваджень, з них безпосередньо про порушення виборчого законодавства - 1 (інші опосередковані). Повідомлено про підозру однієї людини за скоєння хуліганства", - сказано в повідомленні.

Як повідомив начальник главку Станіслав Перлін, у день виборів забезпечуватимуть охорону громадського порядку понад дві тисячі поліцейських, планується залучити додаткові сили (Національну гвардію, Національний університет внутрішніх справ тощо). За його словами, бюлетені вже завезено до всіх районних комісій і поліція взяла приміщення під охорону.

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"Кожна виборча дільниця буде обстежена на стан вибухонебезпечності. Уже створено додаткову кількість слідчо-оперативних груп для належного реагування на правопорушення (у день виборів – ред.). У разі виявлення фактів дестабілізації обстановки буде забезпечено оперативний виїзд на місце, документування злочину та ухвалення правового рішення", - сказав Перлін.

Нагадаємо, вибори міського голови Харкова відбудуться 31 жовтня 2021 року. На посаду претендують 10 кандидатів.