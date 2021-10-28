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Новини Хабарники
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Чиновник лісгоспу на Київщині попався на хабарі 40 тис. дол. за дозвіл на оренду 1,5 га рекреаційної землі, - прокуратура

Чиновник лісгоспу на Київщині попався на хабарі 40 тис. дол. за дозвіл на оренду 1,5 га рекреаційної землі, - прокуратура

Правоохоронці затримали на хабарі чиновника Державного підприємства "Вищедубичанське лісове господарство" Київського обласного та міста Києва управління лісового та мисливського господарства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, урядовець вимагав від громадянки 40 тис. доларів. За вказану суму він обіцяв не заперечувати після ухвалення рішення уповноваженими особами про виділення їй в оренду на 49 років земельної ділянки рекреаційного призначення. 1,5 га у лісі мали використовуватися для підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням послуг з відпочинку.

Правоохоронці затримали чиновника під час отримання частини хабаря у сумі 20 тис. доларів.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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хабар (4738) Київська область (4103) прокуратура (3704) чиновник (803)


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какие мелочи..
брат Ермака это и за деньги не считает
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28.10.2021 18:13 Відповісти
прасю не путать свою шерсть с государственной...
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28.10.2021 18:28 Відповісти
вот в каких случаях полезны законы шариат как северной кореи собакам скормить или растрел и игил и тому продобные... секир башка мечом на площади приплюдно и больше в целом никто ничего не украдёт...ни дня ни полдня не проходит в новостях про взятки корупцию и снова взятки . берут поголовно все на 95% не ошибусь процентов населения страны .как то так((
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28.10.2021 18:48 Відповісти
 
 