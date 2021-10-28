На місці партнерів я б говорив про те, де була гаубиця російських найманців, а не про застосування Bayraktar, - Кулеба про реакцію Берліна на виліт безпілотника ЗСУ

Україна не має сумнівів у тому, що Німеччина залишається принциповим прихильником мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції за результатами переговорів з федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом, коментуючи заяву Міністерства закордонних справ Німеччини про те, що вона стурбована застосуванням дрона типу "Байрактар" Збройними силами України.

"Ми спілкуємося з нашими німецькими колегами, ми не маємо сумнівів у тому, що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання і намагаються допомогти нам припинити російську агресію проти нашої держави, ми їм за це дуже вдячні. Але ми переконані, що будь-які оцінки мають даватися з враховуючи повний контекст ситуації, і тільки тоді вони є об'єктивними і дозволяють аудиторії цих оцінок правильно сприйняти ситуацію", - сказав Кулеба.

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Він наголосив, що Україна нічого не порушувала, застосувавши безпілотник. "Ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю та з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист", - пояснив міністр.

"На місці партнерів я був би насамперед стурбований тим, що гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, була там, де вона не повинна була бути - набагато ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено Мінськими домовленостями. Так ось чомусь, коли гаубиці підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції та вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у зоні ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ робила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію розмежування і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон". Дипломат наголосила, що, на думку Берліна, це є порушенням Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву в переговорах.