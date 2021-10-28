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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На місці партнерів я б говорив про те, де була гаубиця російських найманців, а не про застосування Bayraktar, - Кулеба про реакцію Берліна на виліт безпілотника ЗСУ

На місці партнерів я б говорив про те, де була гаубиця російських найманців, а не про застосування Bayraktar, - Кулеба про реакцію Берліна на виліт безпілотника ЗСУ

Україна не має сумнівів у тому, що Німеччина залишається принциповим прихильником мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції за результатами переговорів з федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом, коментуючи заяву Міністерства закордонних справ Німеччини про те, що вона стурбована застосуванням дрона типу "Байрактар" Збройними силами України.

"Ми спілкуємося з нашими німецькими колегами, ми не маємо сумнівів у тому, що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання і намагаються допомогти нам припинити російську агресію проти нашої держави, ми їм за це дуже вдячні. Але ми переконані, що будь-які оцінки мають даватися з враховуючи повний контекст ситуації, і тільки тоді вони є об'єктивними і дозволяють аудиторії цих оцінок правильно сприйняти ситуацію", - сказав Кулеба.

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Він наголосив, що Україна нічого не порушувала, застосувавши безпілотник. "Ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю та з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист", - пояснив міністр.

"На місці партнерів я був би насамперед стурбований тим, що гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, була там, де вона не повинна була бути - набагато ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено Мінськими домовленостями. Так ось чомусь, коли гаубиці підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції та вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у зоні ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ робила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію розмежування і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон". Дипломат наголосила, що, на думку Берліна, це є порушенням Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву в переговорах.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) операція Об’єднаних сил (6725) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+35
Треба спитать звідки взялась та гаубиця, що вона робила в Україні і як до нас потрапила, а не що робив у нас наш байрактар.
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28.10.2021 18:25 Відповісти
+24
дядя кулеба- а где ты в германии увидел партнёров?...
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28.10.2021 18:25 Відповісти
+21
"Партнеры" и звука не подали когда кацапы обстреливали позиции ВСУ.
Ни единого разу.
Продажные, лицемерные твари.
Закончились "европейские ценности", если вообще были.

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28.10.2021 18:29 Відповісти
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Немцы в 2014, дважды пытались найти следы "распятого мальчика" в Славянске. Т.е. - порле того как первая группа не смогла найти даже "площадь Ленина" (уже не говоря о свидетелях), послали вторую
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28.10.2021 18:24 Відповісти
они так надеялись подтвердить что друг Владимир не ***** и ********... но не удалось
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28.10.2021 19:04 Відповісти
Треба спитать звідки взялась та гаубиця, що вона робила в Україні і як до нас потрапила, а не що робив у нас наш байрактар.
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28.10.2021 18:25 Відповісти
А хіба ви не знали? Гаубиця мирно обстрілювала позиції наших військ
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28.10.2021 18:38 Відповісти
Я знаю,німці не знають,чи прикидаються що не знають.
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28.10.2021 18:48 Відповісти
Німці? Фашисти. А фашисти своїх неофашистів не підведуть!
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28.10.2021 21:12 Відповісти
дядя кулеба- а где ты в германии увидел партнёров?...
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28.10.2021 18:25 Відповісти
он дипломат. Он не может сказать что немцы пособники Путлера
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28.10.2021 18:33 Відповісти
немцы нет, меркель да
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28.10.2021 18:34 Відповісти
А я б на місці опозициї запитала б , за що вова підставив гинути тих воїнів ДО ТОГО, ЯК ПОЧАЛАСЯ У НЬОГО РЕЙТИНГОВА СРАКА Й БУЛИ НЕВИКОНАНІ УМОВИ ТИШІ... а використав бар"яктар тільки зараз- ЧОМУ?
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28.10.2021 18:39 Відповісти
уточню- щось мені підказує , що саме головнокомандуючийвова ТІЛЬКИ ЗАРАЗ РЯТУЮЧИ РЕЙТИНГ, дозволив пульнути з дрону . НІ? Я ПОМИЛЯЮСЯ ?
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28.10.2021 18:52 Відповісти
Ну, он же обещал, шо литаки полетять й будуть всих бамбить. Сдержал слово.)))
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28.10.2021 21:03 Відповісти
КУЛЕБА БОЛЬШОЙ ПАТРИОТ СТРАНЫ! всё называет своими именами ... + скромный в добавок видать по жизни... мне он как дипломат министр нравится..
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28.10.2021 18:42 Відповісти
по Ермаку він скромний - тут скромний ,а тут Єрмак дозволив , а тут рибу заварачівалі...
"ПАРТНЬОРИ"- любимий мемчикуХйла , доречі...
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28.10.2021 18:47 Відповісти
ну те що я бачу і чую від нього про путіна і россію...і погрози йому з москві. як живе .одягаеться і веде себе мені достатньо.а як що ви шукаете ангела на землі, то всім відомо. що вони знаходяться десь там на небі чі в космосі....на землі вони не знаходяться....якось так.....
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28.10.2021 18:52 Відповісти
занадто мало за ним спостерігаєте ... дискусії не вийде
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28.10.2021 19:00 Відповісти
можливо ви більше мене знаєте всяко буває...але я все сказав що думаю....а читаю і дивлюся дуже не мало днями....))
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28.10.2021 19:44 Відповісти
Там не партнери, там тільки великі друзі України
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/830781547989069824
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28.10.2021 19:00 Відповісти
Ну, так принято называть, чтоб предателям не обидно было! Они же нам помогают кредиты всякие получать!
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28.10.2021 19:12 Відповісти
Тварі продажні...
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28.10.2021 18:26 Відповісти
тварі піарні
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28.10.2021 18:40 Відповісти
а еще лучше - пересылать им каждодневную сводку СЦКК ОБСЕ по нарушениям и потерям
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28.10.2021 18:26 Відповісти
Байрактаром по кремлю,а Бандерой по мозгам Ольги **********
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28.10.2021 18:26 Відповісти
Ви ж перші почали про миролюбство будь якою ціною патякати.
Визначіться спочатку і дайте світові свою позицію.
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28.10.2021 18:26 Відповісти
А может пора признать,что вы, зекретины, запороли все во внешней политике ,что было создано титаническим трудом попередников ?
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28.10.2021 18:27 Відповісти
до этого Германия была другой?) Перестаньте)
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28.10.2021 18:33 Відповісти
Не другой,но так наезжать себе ,до зекрысы,не позволяла
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28.10.2021 18:50 Відповісти
Та да, фрау заставил пэтю минскую ересь написать и подписать.
Он сам говорил.
Но тссс, это же достижение
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28.10.2021 18:59 Відповісти
Там Германия дохрена чего творила. И Медведчука пропихнули "защищать" Украину и полностью отказались ПРОДАВАТЬ оружие Украине, начали пропихивать формулу Штайнмайера, построили половину северного потока, настроили заводов БМВ в подмосковье, поставляли турбины и насосы в оккупированный Крым.
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28.10.2021 19:04 Відповісти
Так ,лять ,сейчас не 2014й,когда надо было только создавать антипутинскую коалицию)просрали зекрысы все и формулу штайнмайера ещё нам навязывают -слава Богу у зегниды рейтинг идёт в дупу...
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28.10.2021 19:27 Відповісти
"На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями." Источник:

А на місці Кулєби я б СПОЧАТКУ сказав про поранених та вбитих цією артилерією, а вже ПОТІМ про те, що та Д-30 була не там, де повинна бути...
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28.10.2021 18:28 Відповісти
РАБссия требует отправить на переговоры по ТКГ Виктора Ведмедчука...,2014 год тогда Ангела Меркель требовала от Порошенко того же самого... мавзолейные идиотты
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28.10.2021 18:29 Відповісти
"Партнеры" и звука не подали когда кацапы обстреливали позиции ВСУ.
Ни единого разу.
Продажные, лицемерные твари.
Закончились "европейские ценности", если вообще были.

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28.10.2021 18:29 Відповісти
Один Байрактар скинув одну бімбочку а галасу на всю Галактику.
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28.10.2021 18:32 Відповісти
Жаль, что одну. Очень. Мочите кацапов, как азербайджанцы хаев. Смерть оккупантам!
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28.10.2021 19:27 Відповісти
К тому же не бомбочку, а взрывпакет
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28.10.2021 21:45 Відповісти
-а послать немцев матом не пробывали в дупу... например.... от Немцев и Германи кроме извращенных извращений ничего Украины а не потеряет как и не нашла до сих пор оружие нет не дадим денег нет но вы держитесь еще клоуном Штаммаер влез со своим лайном...вы знаете почему Опа Вовы не давал парад алле и Кулеба не прыгал на потолок от встречи с Штаммаером лично а потому что Штаммаер привез пакет предложений мол вы даете в Конституцию особый статус ОРЛДО проводите выборы создаете по сути автономный бандитско кацапский край а потом мы рассмотрим вопрос о передаче Украине и возврата границ а как канхетку привезли взятку Вове типа транш помощи в пару сотень лямов евро говоря Вова очень обиделся встреча была быстрой минут 20
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28.10.2021 18:33 Відповісти
Чем больше будем реагировать на ,,такую '' Озабоченность
Германии /можно вспомнить 8миллионов украинцев
Погибших от рук ''партнёров''
Надо на каждый выстрел отвечать как положено десятью
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28.10.2021 18:33 Відповісти
Хмырь Гиркин-Стрелков спалил РАБссию...

В течении 26 и 27 октября в районе Тельманово,под Донецком,Ясиноватой и Новоташковкой идут тяжелые ночные бои...у нас значительные потери в технике и живой силе...
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28.10.2021 18:33 Відповісти
когда ребят -грады из гуково
на куски рвали и жгли,
где вы сраные немцы были ?
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28.10.2021 18:34 Відповісти
Где Гитлер, когда он так нужен...
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28.10.2021 19:25 Відповісти
это не наш байрактар.
местные жители купили в атб
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28.10.2021 18:36 Відповісти
Шо ты брешешь?! В Сильпо.
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28.10.2021 21:53 Відповісти
Генерал Залужный Байрактаром разбомбил Воронеж... и Ржев....но потерь нет...
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28.10.2021 18:37 Відповісти
"Высказал озабоченность", но... не забыл "лизнуть" - настоящий дипломат!
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28.10.2021 18:37 Відповісти
ты еще пооправдывайся перед немчуками, шо Украина защищается
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28.10.2021 18:38 Відповісти
РАБссия отправила на Донбасс с 2014 года 770 танков и 296 БТРов разного калибра, за минометы и прочие артустановки промолчу...даже в Германии нет столько металлолома...,всего 420...Рюсский мир кормит быдло нехило...,поскольку обслуживаие,ремонт,заправка этого дерьма стоит миллиарды РЖУблей...
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28.10.2021 18:43 Відповісти
Сенатор , на Донбассе более тьісячи БМП и БТР , из Расеи.
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28.10.2021 19:42 Відповісти
Щось я не зрозумів, чому Україна не може використовувати безпілотними на своїй території, а Росія може свої гармати
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28.10.2021 18:45 Відповісти
потому что меркель свято чтит секретный протокол от 1939 года
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28.10.2021 18:47 Відповісти
какие они, нахрен, партнеры? они скорее партнеры *****. половые.
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28.10.2021 18:46 Відповісти
Говноедов РАБссии наши мочат нехило...,потому и вой Ольги *********** круче Йозеффа ГГеббельса Сцыте крысы Мавзолейные...правильно делаете... 2014 год давно закончился...
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28.10.2021 18:50 Відповісти
Сейчас сепары скажут что они просто прятались от солнца в тени пушки, а тут злые укры жахнули с неба!
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28.10.2021 18:51 Відповісти
От кулебы больше толку было бы на передовой, ну или меньше вреда.
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28.10.2021 18:53 Відповісти
В Крыму и на Донбассе рюсскага Мира нет,а ИХТАМНЕТы отпускники давно дуба врезали...
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28.10.2021 18:55 Відповісти
немцам, а точнее бледной копии настоящих немцев эпохи холодной войны, нужно озаботиться не нашим боевым дроном, уничтожившим кацапскую гаубицу на нашей земле, а гиперпродажностью и падкостью немецкого политикума на деньги Москвы, а то не успеют они обернуться, как превратятся в ГДР или в федеральный округ московской орды...
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28.10.2021 18:58 Відповісти
До якої степені цинізму потрібно дожитись німцям,щоби уже відкрито, практично не ховаючись,забороняти українцям боронити себе і Україну. Говнюки паршиві, вони скоро на допомогу своїм друзям із підерефії будуть надсилати своїх солдатів.
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28.10.2021 19:03 Відповісти
Коррупция в Германии зашкаливает с первой каденции Меркельши да и в Австрии не меньше...родина Гитлера все же...братана Молотова
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28.10.2021 19:04 Відповісти
брательники пля...
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28.10.2021 19:07 Відповісти
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28.10.2021 19:10 Відповісти
Северный потоп говорите? Мимо Украины говорите?А запуск говна без Меркельши? непоррядок герр Путлер
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28.10.2021 19:14 Відповісти
Вчера президент Германии Штайнмайер официально выгнал Меркель на пенсию... Они ушла без оркестра и почестей...
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28.10.2021 19:23 Відповісти
Так у нас с Карабахом то же самое было. На одну доску ставили нас и оккупантов армян. Да еще и приговаривали: проблема не имеет военного решения. Имеет! Как оказалось. Гондоны лицемерные...
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28.10.2021 19:23 Відповісти
Короче, с фашистами все понятно, они снюхались с комуно-фашистами, но тогда с ними был и микрон против одного Петра, не позавидуешь.
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28.10.2021 19:47 Відповісти
Красава Кулеба, хорошо умыл немцев . . .
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28.10.2021 19:56 Відповісти
Бідолашний Кулеба (про нього казали як про гарного дипломата) так у зє затюкали, що й не зрозумів - нічого там не міняється!
1939 р.

наш час
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28.10.2021 20:09 Відповісти
Ну що ж. Слід було цього чекати. Лягушатники завжди підтримували москальноту, фашисти підтримують теперішніх фашистів. Довбана гейропа=ж...опа! Поки сами собі ради не дамо, надії на їх допомогу нуль!
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28.10.2021 20:39 Відповісти
Треба ноту протесту з приводу заяви німеччини.
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28.10.2021 20:48 Відповісти
После Сев Пот 2 эти партнеры превратились в немецких шлюх, чьё мнение интересует только путлера, для Украины немцы теперь обычные швайн, не брезгующие гешефтом газпром
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28.10.2021 20:59 Відповісти
верно.
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28.10.2021 21:04 Відповісти
Партнёры у нас турки. А это продажные обеспокоенцы.
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28.10.2021 21:40 Відповісти
Ще було б добре нагадати цим стурбованим "партнерам" про турбіни Сіменс у Криму та спитати коли вже настане невідворотнє покарання цієї контори.
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28.10.2021 23:07 Відповісти
применили слабенькую кумулятивную планирующую бомбу MAM-C. При необходимости будет применен боеприпас MAM-L. Мало уже не покажется
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28.10.2021 23:26 Відповісти
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув учора на Донбасі, попрощаються 30 жовтня у Запоріжжі. Джерело:
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28.10.2021 23:34 Відповісти
Меньше надо обращать внимание на то что говорят проросийские прокладки и больше осуществлять боевых вылетов беспилотников в ответ на обстрелы лаптеголовых .
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28.10.2021 23:55 Відповісти
Это партнёры Газпрома а не Украины, не путайте.
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29.10.2021 12:34 Відповісти
Послать на хрен этот Берлин7 и эту МЕркель!! Это по её вине в Украине уже 8 лет идёт война! !Она с пуйлом -****** целовалась и строила Северные потоки, а Украинцев в это время тысячами убивали!!
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29.10.2021 14:12 Відповісти
Немцев нужно воспринимать как союзников рашки. Ибо они нажили себе комплекс вины перед ссср, по незнанию спутав совок с современной рашкой. И стараются не дразнить иванов. Рядовой немец об Украине знает что это где-то возле россии, знает Кличко и Чернобыль. Как думаете, с учетом всех факторов, кому будет помогать Германия- конечно рашке
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29.10.2021 19:24 Відповісти
 
 